Кто самый модный в Петербурге: Теодор Курентзис, Екатерина Смольникова, Николай Комягин и еще 6 ньюкамеров

Виктор Репетский

танцовщик и модель, @victorbonchinche

Если вы думали, что вог-балы и «дома» существуют только в сериале «Поза», то нет. Выпускник Политеха, модель и танцовщик Виктор стал частью вог-дома Bonchinche и вас научит двигаться, как в кино — записывайтесь к нему на уроки.