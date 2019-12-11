Кто самый модный в Петербурге: Теодор Курентзис, Екатерина Смольникова, Николай Комягин и еще 6 ньюкамеров
Традиционная ежегодная доска почета горожан, взявших на себя труд соответствовать самому красивому городу на земле. Мы все видим и #давайтеодеватьсякакпетербуржцы!
Виктор Репетский
танцовщик и модель, @victorbonchinche
Если вы думали, что вог-балы и «дома» существуют только в сериале «Поза», то нет. Выпускник Политеха, модель и танцовщик Виктор стал частью вог-дома Bonchinche и вас научит двигаться, как в кино — записывайтесь к нему на уроки.
Патрик Сандер
диско-фрешмен, @patricksander95
Петербургский музыкант начал сольную карьеру после нескольких лет работы в команде рэпера Жака-Энтони, выпустив синглы Koleni и «Бежевый джемпер» и собрав собственный кавер-бэнд.
Теодор Курентзис
дирижер
Дом радио на Итальянской обрел новую жизнь, а Петербург — горожанина с высоким, а может, и с высшим пониманием стиля.
Ксения Дубяго
основательница маркета «Они пожрать любят», @dubyago_ksenia
За год проект Ксении провел 70 бранчей, 26 рынков и 5 заграничных трипов, таких же модных и стильных, как его создательница.
Антон Садчиков
шеф-повар и совладелец проекта Brave Goodies, @tosh_ka
Мечтает сделать общество смелее и решительнее, поэтому не стесняется носить килт и создавать брутальные десерты, например, малиновые эклеры с хреном.
Екатерина Смольникова
основатель благотворительного проекта Play&Help
Жена футболиста «Зенита» Игоря Смольникова на личном примере показывает: помогать – это модно. Вместе с Викторией Шатовой Екатерина создала «Школу Героев» и собрала 15 миллионов на помощь детям с ДЦП.
Николай Комягин
солист группы Shortparis
Группа настолько четко работает с визуальными кодами, что мы все чаще встречаем горожан, одетых в точности, как Николай: рубашки с принтом, широкие брюки на ремне и грубые ботинки. После сольника в «Юбилейном» ждем нашествие алых костюмов.
Мария Дризик
певица, @goodkarma1312
Сторонница блюза в сочетании Нины Симон и Portishead хочет изменить мир русской музыки – и движется в правильном направлении: в этом году оно привело ее к совместному клипу со Славой КПСС.
Елена Боброва
видеохудожник, @bobrdobr.e
Уверена, что женственность заключается не в длине каблука, но в умении держать себя, а пикантность может выражаться и в повязанном на голову платке вместе с футуристичными очками.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «Best Dressed в Петербурге 2019»:
myblu
Фото: архивы журнала и социальные сети героев
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