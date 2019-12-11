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Кто самый модный в Петербурге: Теодор Курентзис, Екатерина Смольникова, Николай Комягин и еще 6 ньюкамеров


 

Традиционная ежегодная доска почета горожан, взявших на себя труд соответствовать самому красивому городу на земле. Мы все видим и #давайте­одеватьсякакпетербуржцы!

Виктор Репетский

танцовщик и модель, @victorbonchinche

Если вы думали, что вог-балы и «дома» существуют только в сериале «Поза», то нет. Выпускник Политеха, модель и танцовщик Виктор стал частью вог-дома Bonchinche и вас научит двигаться, как в кино — записывайтесь к нему на уроки.

Патрик Сандер

диско-фрешмен, @patricksander95

Петербургский музыкант начал сольную карьеру после нескольких лет работы в команде рэпера Жака-Энтони, выпустив синглы Koleni и «Бежевый джемпер» и собрав собственный кавер-бэнд.

Теодор Курентзис

дирижер

Дом радио на Итальянской обрел новую жизнь, а Петербург — горожанина с высоким, а может, и с высшим пониманием стиля.

Ксения Дубяго

основательница маркета «Они пожрать любят», @dubyago_ksenia

За год проект Ксении провел 70 бранчей, 26 рынков и 5 заграничных трипов, таких же модных и стильных, как его создательница.

Антон Садчиков

шеф-повар и совладелец проекта Brave Goodies, @tosh_ka

Мечтает сделать общество смелее и решительнее, поэтому не стесняется носить килт и создавать брутальные десерты, например, малиновые эклеры с хреном.

Екатерина Смольникова

основатель благотворительного проекта Play&Help

Жена футболиста «Зенита» Игоря Смольникова на личном примере показывает: помогать – это модно. Вместе с Викторией Шатовой Екатерина создала «Школу Героев» и собрала 15 миллионов на помощь детям с ДЦП.

Николай Комягин

солист группы Shortparis

Группа настолько четко работает с визуальными кодами, что мы все чаще встречаем горожан, одетых в точности, как Николай: рубашки с принтом, широкие брюки на ремне и грубые ботинки. После сольника в «Юбилейном» ждем нашествие алых костюмов.

Мария Дризик

певица, @goodkarma1312

Сторонница блюза в сочетании Нины Симон и Portishead хочет изменить мир русской музыки – и движется в правильном направлении: в этом году оно привело ее к совместному клипу со Славой КПСС

Елена Боброва

видеохудожник, @bobrdobr.e

Уверена, что женственность заключается не в длине каблука, но в умении держать себя, а пикантность может выражаться и в повязанном на голову платке вместе с футуристичными очками.

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «Best Dressed в Петербурге 2019»:

ДЛТ

myblu

 

Фото: архивы журнала и социальные сети героев

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Наташа Лыбина,
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