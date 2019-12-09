Что в нас сегодня от Голливуда XX века?

Самой известной польской дивой немого кино, которая повлияла на моду, стала актриса Пола Негри. Одно время она жила в Петербурге — училась здесь балету. Не доучившись ни до чего хорошего, уехала в Берлин, а затем в Голливуд. Пола Негри была изобретательницей красного лака для ногтей. Думаю, что каждая женщина в какой-то период времени пользовалась таким лаком, и никто никогда не думал о Поле.

В 20-е годы в моде были особые губы. Сейчас губы многие делают объемными с помощью инъекций – уколов красоты, а в 20-е годы уважали губки бантиком или ниточкой. Зато глаза были ярко подчеркнуты гримом в стиле вамп, женщины делали себе черные густые брови, а не ниточки, как в 30-е годы. В 40-е начинают помадой рисовать дополнительный объем над губами. По-русски это называлось «с заездом домиком на верхнюю губу».