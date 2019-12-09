2 декабря в Мюзик-холле прошел творческий вечер историка моды Александра Васильева под названием «Мода и Голливуд». «Собака.ru» записала его рассказ о том, благодаря кому в наших косметичках появилась красная помада, почему в мужском гардеробе обосновались майки-алкоголички и как позировать для селфи по рецептам голливудских див 30-х.
Как старый Голливуд влияет на нас: от позы для селфи до самоубийств — лекция Александра Васильева
Что в нас сегодня от Голливуда XX века?
Самой известной польской дивой немого кино, которая повлияла на моду, стала актриса Пола Негри. Одно время она жила в Петербурге — училась здесь балету. Не доучившись ни до чего хорошего, уехала в Берлин, а затем в Голливуд. Пола Негри была изобретательницей красного лака для ногтей. Думаю, что каждая женщина в какой-то период времени пользовалась таким лаком, и никто никогда не думал о Поле.
В 20-е годы в моде были особые губы. Сейчас губы многие делают объемными с помощью инъекций – уколов красоты, а в 20-е годы уважали губки бантиком или ниточкой. Зато глаза были ярко подчеркнуты гримом в стиле вамп, женщины делали себе черные густые брови, а не ниточки, как в 30-е годы. В 40-е начинают помадой рисовать дополнительный объем над губами. По-русски это называлось «с заездом домиком на верхнюю губу».
Самый невыгодный ракурс для всех – сниматься от подбородка. Когда вы позируете на селфи или для фотографа, то вы всегда стараетесь опустить подбородок вниз. Если же его поднять наверх — все дефекты шеи видны. У шведской артистки Греты Гарбо была потрясающая конфигурация лица: с какой стороны ее не снимешь – везде хороша. В чем секрет? Длинные ресницы. Я уверен, что ей их подклеивали, хотя она уверяла, что у нее такие от природы и что режиссеры даже просили ножницами их подстричь – так они были длинны. Сегодня каждая продавщица в магазине в Петербурге сидит с наклеенными ресницами – это привет от Греты Гарбо.
Марлон Бардо и Джеймс Дин задали мужской стиль одежды на 70 лет вперед: футболка-алкоголичка, джинсы, ветровка, косуха – все то, в чем снимались в Голливуде в 50-е годы сегодня обычная мужская одежда. Никто не говорит мужчине при этом, что он старомодный.
На что нас провоцирует Голливуд?
Воплощением стиля вамп, в котором выступали такие звезды немого кино как Тэда Бара и Аста Нильсон, была наша русская звезда Вера Холодная. Верочка на протяжении первых трех-четырех лет своей карьеры снялась почти в сорока немых фильмах. Она стала королевой экрана. Если посмотрите хоть один фильм с ее участием – а я вам рекомендую, например, «Молчи, грусть, молчи» («Сказки любви дорогой») 1916 года – в каждом кадре она в новом платье. Она переодевается 56 раз за фильм — это настоящий показ моды. Глядя на ее выступления, женщины сразу смекнули, вот что надо носить, вот как надо причесываться, вот какие шляпы сейчас в моде. В это время существовали кольца «Вера Холодная», шляпы «Вера Холодная», пальто «Вера Холодная», прическа «Вера Холодная».
20-е годы – период, который называется latin lover, то есть латинский любовник. Звезды-мужчины той поры должны были иметь итальянский типаж: черные волосы, красивый профиль, стройный стан и узенькие губы. Самым красивым считался Рудольф Валентино. Он был итальянским эмигрантом и по профессии тангистом – профессионально танцевал «танго» за деньги. Алла Назимова, известная американская актриса-русская эмигрантка, увидела его в массовке и сказала: вот этот мужчина мне в партнеры подойдет. Так он попадает в Голливуд. Прожил он, к сожалению, короткую жизнь: скончался в начале 20-х годов, что вызвало траур поклонниц. Женщины писали письма, требовали развода от мужей, плакали, рыдали. Четыре самоубийства произошли в США. Самоубийцы оставляли записки: «Не могу жить без Валентино».
Вероника Лейк — голливудская звезда 40-х годов с трагической судьбой — была первой американской дивой, которая отказалась от высокой прически: к черту заколки и шпильки, мол и без них ничего. Многие и сегодня носят такую прическу. Вероника так сильно повлияла на моду, что женщины даже на заводах и фабриках стали носить распущенные волосы. Это привело к дикому количеству несчастных случаев: волосы затягиваются в шестеренки, женщины остаются без них, в лучшем случае со скальпом. Что делать? Министерство труда Америки пишет актрисе письмо: пожалуйста, мисс Лейк, постригитесь — наши женщины в опасности! Она стрижется, а в кино ее больше не возьмут: вся сила, вся магия ее образа была в волосах… Она закончила свою жизнь буфетчицей в пивном баре, в одном из северных штатов Америки.
Почему Голливуд – школа стиля?
Женщины-вамп эпохи немого кино были все как одна с накрашенными глазами и маленькими губами, пока не пришла шведская звезда Грета Гарбо. Грета полностью изменила конфигурацию лица артистки, тип грима, прически, фигуры, а главное – моду. Ее первый фильм рисует нам женщину нового стиля, с широкими плечами – она была пловчихой-любительницей — вовсе не в моде в 20-е годы. У нее были широкие бедра, нога 40-го размера в то время, как женщины-актрисы носили 34, 35 размер, 36 — максимум. Но в Голливуде она стала популярной актрисой: на Грету шли из-за тембра голоса. Все артистки 20-х говорили высоко, а Грета говорила на низких обертонах. Ее образ получил название роковая женщина, la femme fatale. Чем она отличается от женщины-вамп? Вампиресса пьет кровь, а роковая женщина ничего не пьет, а мужчины тащатся от нее. Она посмотрела на них один раз – и он убит на повал. У нее были недостатки фигуры: широкая талия, широкие бедра, она была массивная. Но Адриан – польский художник, который создавал для нее костюмы, предложил ей пижамы, которые ее фигуру так задрапировали, что мы не видим всех деталей, а можем только догадываться о них. Помните: одежда широкая выгоднее, чем обтягивающая. Широкая одежда не только скрывает ваши дефекты — она дарит мужчинам иллюзию вашего совершенства. Когда мужчины видят все как на ладони — они отступают. Ноги Греты не знали каблуков. Посмотрите на них: она всегда снимается в плоской обуви — слишком большая нога.
Еще один пример — Марлен Дитрих, которая была достаточно плохо сложена. Но мы-то ее знаем другой – дивой. Широченная спина, толстая линия талии, несуразность... дизайнер ее все время резал на черное и белое пополам. У Марлен был большой дар к созданию спектаклей, она понимала, как надо сфотографироваться. Как она позировала? Поза «штопор». Всегда становитесь одной ногой в камеру, дальше разворачивайтесь плечами. Так у вас видно половину живота, половину бедра, узкие, стройные бедра. Эта поза сделает из любой женщины писаную красавицу. Чего не надо делать? Ставить ноги широко, ставить носки к носкам, распускать живот.
Почему русский кинематограф не стал вторым Голливудом?
Пин-ап был создан для развлечения солдат во время войны, чтобы в окопах, в перерывах между боями, посмотреть на что-то зажигательное, веселое. Но не надо думать, что эти образы были только в США. Валентина Серова – наш, советский вариант зажигательной артистки военного времени. Она была действительно красивой, просто фотографии были так плохо отретушированы и уровень подготовки костюма в СССР был таким низким, что по сравнению с зарубежными дивами наши выглядели по-беднее. Почему по-беднее? Потому что декольте было запрещено до 1953 года. Было постановление: артисткам грудь не открывать, дабы не отвлекать мужчин от строительства коммунизма. Конечно, когда отвлекаешься на ложбинку, колыхания, коммунизм не построишь — ведь строишь глазки.
Наши звезды всегда рассказывали, что на Мосфильме от них требовали только двух кадров на каждую позу — пленка-то была государственная, трать ее нельзя было. Гримера им не предлагали, они должны были сами сделать грим, сами сделать прическу. Но все остальное доделывал ретушер: он рисовал слишком темные губы, слишком темные брови, слишком выбеленное лицо. Они не были виноваты — такова была система. Денег государство не выделяло. Раз ты хорошенькая, то у тебя получится, а остальное дорисуем сами.
Текст: Александра Колабинова
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