Гуру этикета и дресс-кода Татьяна Полякова: «Флирт — это обязательный светский навык»

«Важно представляться по имени и фамилии, обозначая свою принадлежность к роду»

Этикет — свод необходимых правил сосуществования. В современном мире с этикетом сложно, ведь гораздо легче отказаться от культуры передачи традиций. Вернее, думать, что они не пригодятся. Хотя насколько проще жить в мире, где все прописано! Например, элементы netiquette — правил общения в соцсетях и в формате онлайн — нисходят к самым классическим и чопорным традициям. Отвечать и благодарить принято в течение 24 часов. Слово, произнесенное вслух, может забыться, но оцифрованные кадры и слова остаются навсегда. Часто люди не только не знают, как сохранить отношения после увольнения или развода, но даже как уйти после ночи, проведенной вместе. Cпешить? Ждать? Улыбаться? Обещать? Предлагать? И как потом здороваться при случайной встрече? А поздороваться иногда сложно по самой простой причине: никто не представился, имя и фамилия не прозвучали.

Между тем правильно представляться по имени и фамилии, обозначая свою принадлежность к конкретному роду. Потеря фамилии связана с потерей корней, когда деревня ушла в город, растворилась в нем, и так произошло почти со всей страной. А в деревне ты всегда чей-то сын: плотника — значит, Плотников. И ответственность на тебе лежит за всех Плотниковых, и за соседей Плотниковых, и за родную деревню. На вопрос, нужно ли и можно ли вывозить деревню из девушки, я всегда отвечаю: деревня и опыт детства — это баланс. В большом городе ты — никто. И в это никто люди прыгали без акваланга. Теряли имя.

Бабушка играла с нами в родственников: мы умножали двоюродного брата на троюродного и вычисляли пятиюродного. Я до сих пор помню, как кого зовут. Она хотела, чтобы ее дети помнили имена: когда у тебя хорошие корни, пусть и полевые, ты будешь расти много лет. Когда разговариваешь с людьми, нужно стимулировать их называть имя в сочетании с фамилией. И репетировать, озвучивать это родителям полезно с первых лет жизни ребенка. У французов, например, нет детского меню: они выводят, как пернатые своих птенцов, на испытательную тренировку, натаскивают. Детям разрешают брать со стола все, но артикулируя названия, соответственно, развивая словарный запас. Ведь этикет не бывает детским. А бывает один и на всю жизнь. Называть по имени — это очень по-прустовски. Не «приходите ко мне на чай», а «приходите на ароматный дарджилинг». Или «он угощал меня замечательным шабли». Всему есть правильные названия. Как быть, если у тебя нет корней? Корни есть у всех. Бывают тонкие и хрупкие. Тогда на эту тему уместно иронизировать. Так же нужно поступать, если ты родился в семье с большими обязательствами и звучной фамилией — часто они выдаются авансом.