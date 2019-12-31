Ее не называют иначе, чем музой Николя Жескьера — шутка ли, четвертый год быть на эксклюзиве у Louis Vuitton! Для рекламных кампаний бренда модель с приставкой «топ» снимали Крейг Макдин и Колье Шорр, но мечтает Мария не столько о километрах подиумов, сколько о карьере художницы. Наша девочка!
Как петербурженка в 5-м поколении Мария Скокова стала моделью Louis Vuitton – и работает на эксклюзиве 4-й год
Я петербурженка в пятом поколении, из обычной семьи, жила в спальном районе, модой не интересовалась — даже не подозревала, что кто-то может назвать меня красивой. В школе я была высокая и очень худая, еще худее, чем сейчас — могла свою ляжку пальцами рук обхватить. Старшеклассники часто спрашивали: «Ты чего такая тощая? Давай я тебе куплю что-нибудь, покормлю». Все это влияло на восприятие себя, на самооценку. У меня были друзья, но большую часть времени я проводила погруженная в свои мысли.
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Работы Марии Скоковой "siberian"
С модой все произошло случайно. Обычно я не оставляю комментарии в соцсетях, мне кажется это странным. Но в тот период я обожала Тома Хиддлстона, благодаря этому стала взахлеб читать Шекспира (Том снялся в фильме «Генрих V». — Прим. ред.), даже сделала татуировку «116» в честь «Сонета 116» — и как-то оставила коммент в актерском фан-паблике. Некая девушка на него ответила: «Ты должна обратиться в модельное агентство Avant!» Я подумала, что это шутка, бред. Но потом мне написала официальный представитель Avant Лиля. Родители — мне только исполнилось четырнадцать — отнеслись скептически. Я была уверена, что отец ни за что на такую авантюру не согласится — но чудом, до сих пор мне непонятным, представители агентства его убедили. Меня с бабушкой отправили на Moscow Fashion Week. Первые дни были преодолением себя — мне было сложно заговорить с незнакомыми людьми, особенно на английском, коленки тряслись от страха — я стеснительный человек. А тут вдвойне неловко было, потому что меня все время оценивали. Сейчас все дается проще, я стала намного раскованнее и общительнее — и за это я бесконечно благодарна моделингу.
Когда я пришла в агентство, на меня обрушилось столько комплиментов! Было так удивительно, что мне уделяют внимание. Мне! Кто я такая? Чем я это заслужила? Люди говорят, что я красива. Что мои параметры идеальны. Что мое телосложение прекрасно подходит для каких-то задач — а мне раньше джинсы нужной длины купить было проблемой, всегда зимой с голыми щиколотками ходила. Конечно, это здорово подняло мне самооценку.
Дальше — еще волшебнее: после мимолетного и сумбурного дебюта на Moscow Fashion Week моей первой работой стал выход на показе Prada! Без преувеличения, я тогда первый раз услышала это название — настолько далека была от мира фэшн. Не знала, кто такая Миучча. Мне казалось, что раз «дизайнер» — мужского рода, то, наверно, брендом руководит мужчина. Было страшно вставать на каблуки. И вот перед выходом на подиум у меня, как обычно, тряслись ноги, ко мне подошла женщина, взяла за руку и сказала: «Моя дорогая, все будет хорошо, тебя сейчас всему научат». Оказалось, что это была синьора Прада. Ее поддержка придала мне сил!
Перед кастингом в Louis Vuitton я решила не повторять ошибку и прочитала все, что нашла, про Николя Жескьера. Но, наверно, зря — узнала про него столько замечательного, что стала еще больше волноваться. Когда мы наконец встретились, я споткнулась — и он сразу ко мне кинулся с искренней улыбкой, спросил, все ли со мной в порядке. Меня пугали слухами, что если модель споткнется у него на глазах, ее сразу же сольют с показа. Это неправда. Жескьер — добрый и открытый человек, помнит по имени каждую модель, которая хоть раз у него ходила. За все, что я сейчас имею, я благодарна ему. Он держит меня на эксклюзивном контракте уже почти пять лет — и я реально счастлива.
До шестнадцати лет я путешествовала только с семьей — с бабушкой, мамой, папой. Я скучаю по тем моментам. Бабушка от наших путешествий испытывала огромный кайф — она общительный человек, и ей было проще, чем мне, найти контакт с людьми, хотя она и не владеет английским. Это было абсолютно волшебно.
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Работы Марии Скоковой
Мой молодой человек Роберт — тоже модель. Мы познакомились в «Инстаграме» — мне было семнадцать лет. Тогда мне очень нравилось московское модельное агентство Lumpen — новое, необычное. Я подписалась на Роберта, он мне прислал сообщение — так все началось. Он живет в Москве, мы долго ездили друг к другу, а год назад я переехала в столицу — получается, по любви. В основное время Роберт трудится на госслужбе. Он учился на международных отношениях, знает китайский язык.
Самый крутой момент — я дублировала актрису Алисию Викандер в фильме «Свет в океане» с Майклом Фассбендером, мне доверили управление раритетной яхтой — а я до этого даже машину толком не водила! Это было на Корсике — владелец яхты спрятался куда-то в трюм, дрожа от страха, наверное — девочке с такими ручками доверить свою лодку, должно быть, очень непросто! (Смеется.)
Наверно, меня хорошо воспитали. Я ни разу в жизни не сделала подлости, веду себя разумно. Многие считают, что если у подростка появляются деньги, он уходит в кутеж. Я помогаю родителям, оплачиваю свой университет — поступила в этом году в Британскую школу дизайна в Москве, стараюсь реализоваться как художник. Сейчас я в группе, которая занимается фотографией. Недавно мы сделали камеру обскура — для меня было невероятным открытием, что можно просто на коробку, без линз, снять фото! С детства я много рисовала. Мама нашла преподавательницу из училища имени Рериха, которая учила меня понимать цвета: как в белой баночке видеть множество оттенков, как перенести их на бумагу, чтобы было объемно, красиво, реалистично. А ее муж преподавал мне натюрморт. Но с пропорциями я не очень люблю заморачиваться — рисую на глаз, для более реалистичного изображения у нас есть фотография. Сейчас хочу уйти в мотивы фэнтези — вдохновляюсь сюжетами видеоигр, обожаю «Властелина колец». На день рождения Николя Жескьера я подарила ему свою картину — его фидбэк меня просто окрылил. Не знаю, может, конечно, он ее в туалете повесил, но наговорил много приятных слов.
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Пуловер Maison Margiela Жакет, брюки и шарф Burberry Ботильоны Givenchy (все — ДЛТ)
Так или иначе, каждая модель задумывается, что делать дальше — это профессия не на всю жизнь. Многие уходят в творчество — в этой среде много креативных личностей. Объяснение этому есть: когда в детстве ты высокая и худая, у тебя необычная внешность, которая окружающим не всегда кажется красивой, — ты уходишь в себя, ищешь самовыражение через искусство.
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Платье Off White Серьги Oscar de la Renta (все — ДЛТ)
У известности есть оборотная сторона. Один журнал без согласования со мной написал, где я живу и сколько зарабатываю. Был период, когда меня преследовали незнакомые люди, было страшно и неприятно. Вообще меня часто узнают, фотографируют тайком. В «Инстаграме» я стараюсь быть естественной и показывать то, что раскрывает меня как личность. Вроде людям нравится — за четыре года у меня стало почти двадцать три тысячи подписчков, выросли как грибочки, я ничего для этого не делала.
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Жилет Maison Margiela, жакет и брюки Helmut Lang, цепочтка Levashovelagina (все - ДЛТ)
Сейчас рынок моделей переполнен. Приходит new face — новичок, который еще не понимает, что происходит, — если он себя не проявит, на следующий сезон вместо него возьмут более свежего new face. Нужно работать над personality — внутренним миром. Если капризничать — всегда есть еще одна такая же «ты» с похожей внешностью. Все ценят профессионализм. Русским английский дается не легко, поэтому они просто молчат. Ты можешь помолчать, пока маленькая, к этому отнесутся с пониманием — ведь ты еще baby, такая новая, свежая, только. Но если на следующий сезон ты такая же baby, это уже никому не интересно. Ты выросла, девочка, пора идти дальше, научиться разговаривать, показать себя.
Благодарим «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. HEALTH CARE RESORT» и изо-проект «Парта» за помощь в организации съемки.
текст: Виктория Пятыгина
стиль: Cake Monster
визаж и прическа: Алена Кондратьева
свет: Skypoint
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