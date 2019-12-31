Наверно, меня хорошо воспитали. Я ни разу в жизни не сделала подлости, веду себя разумно. Многие считают, что если у подростка появляются деньги, он уходит в кутеж. Я помогаю родителям, оплачиваю свой университет — поступила в этом году в Британскую школу дизайна в Москве, стараюсь реализоваться как художник. Сейчас я в группе, которая занимается фотографией. Недавно мы сделали камеру обскура — для меня было невероятным открытием, что можно просто на коробку, без линз, снять фото! С детства я много рисовала. Мама нашла преподавательницу из училища имени Рериха, которая учила меня понимать цвета: как в белой баночке видеть множество оттенков, как перенести их на бумагу, чтобы было объемно, красиво, реалистично. А ее муж преподавал мне натюрморт. Но с пропорциями я не очень люблю заморачиваться — рисую на глаз, для более реалистичного изображения у нас есть фотография. Сейчас хочу уйти в мотивы фэнтези — вдохновляюсь сюжетами видеоигр, обожаю «Властелина колец». На день рождения Николя Жескьера я подарила ему свою картину — его фидбэк меня просто окрылил. Не знаю, может, конечно, он ее в туалете повесил, но наговорил много приятных слов.