Героине обложки нашего декабрьского номера — Валентине Ясень — самой востребованной олдушке года только что исполнилось шестьдесят пять, и она снимается в лукбуках и рекламах по всему миру — от Китая до Испании. А недавно стала лицом кампании L’Oreal — вместе со Светланой Ходченковой, Эль Фаннинг и Эмбер Херд.
Как Валентина Ясень в 65 лет стала самой востребованной моделью-олдушкой страны
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На Валентине Ясень: жакет и туфли Balenciaga, рубашка и сумка Bottega Veneta, галстук Gucci (все - ДЛТ).
На Михаиле Цинченко: пальто Jacquemus, джемпер, брюки, галстук и обувь Gucci, сорочка Dries Van Noten, сумка Bottega Veneta (все - ДЛТ)
Вас удивило предложение основателя агентства Oldushka Игоря Гавара стать моделью?
Я его сразу спросила — зачем все это? Он долго убеждал, а в конце добавил: «Чтобы молодежь не боялась возраста». Это меня сразу подкупило. До конца дней своих мы имеем право быть активными, любимыми, любить — нам никто не запрещает. Важно даже не то, как к тебе относятся, а как ты относишься к себе. А над этим надо работать. Я хочу, чтобы каждый человек себя уважал и любил. Вы знаете христианскую заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя»? Я только сейчас, на седьмом десятке, открыла ее смысл. Если ты не понимаешь, не принимаешь себя, ты не можешь транслировать любовь. И важно не лгать, вот не лгать себе! Я только недавно начала к себе прислушиваться и честно делать то, что требует душа. Я очень хочу себя услышать, докопаться до всего в себе, сколько хватит у меня дней, лет, десятилетий.
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На Михаиле: кейп Maison Margiela, рубашка Dries Van Noten, кюлоты Celine, ботинки Bottega Veneta, сумка By Far (все — ДЛТ). На Валентине: жакет Gucci, блуза Dries Van Noten, юбка Celine, мюли Bottega Veneta, серьги Simone Rocha (все — ДЛТ)
Мы живем в мире, где внешность, пол, возраст — все можно изменить. Вы бы хотели?
Нет. Грустно, когда люди не доверяют тому, что дала природа. Я сама прошла через это — мне казалось, что у меня руки какие-то большие, ноги слишком длинные, грудь маленькая. Но когда я поняла, что это просто комплексы, они сами собой отпали. Мне нравятся мои изменения. Я же знаю, какая я была когда-то — двадцать, тридцать лет назад. А какой буду через пять — не знаю. И это так интересно! Когда у меня появился Инстаграм, сын сказал: «Мама, ты комментарии не читай, люди пишут всякое, тебя это может обидеть или ранить». Бывает, вижу всякие гадости про олдушек — волосы плохие, кожа плохая, руки не те. Но ведь все это служило семьдесят-восемьдесят лет! И имеет право быть таким. Ты вот смотришь на дерево, ему триста лет — и любуешься этим деревом? Любуешься. Мощное, статное, заблудиться можно в этих ветвях! Так почему же этого уважения нет у людей? Отчасти поэтому я взяла псевдоним «Ясень» — хорошее, чудесное дерево. А потом оказалось, что оно мое по гороскопу друидов. Такое вот совпадение.
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Блуза Gucci, серьга Balenciaga (все — ДЛТ)
Вы всегда спрашиваете перед съемкой, какая будет тема. А бывало, что отказывались, потому что не нравилась идея?
Знаете, однажды мне предложили работу, которая меня просто испугала — нужно было играть каких-то чудовищ, монстров, да еще и раздеться. Я спрашиваю: «Объясните, зачем это, я же не девочка». Если бы содержание как-то это оправдывало, мне бы, может, и не стыдно было — если бы это был ритуал, который, например, совершает женщина в лесу, чтобы спасти возлюбленного. Нет, говорят, ритуал вымышленный. Тогда зачем? На экране все должно быть красивым. Это был единственный раз, когда я отказалась сама. Теперь за меня отказывает основатель агентства Игорь Гавар.
По профессии вы — актриса?
Я родом из Чернигова, училась в Челябинске — сейчас это академия искусств, а тогда было музыкальное училище, замечательное! В нем создали актерское отделение при театре, чтобы театру дали статус академического, — там я училась. Раньше театр был имени Цвиллинга, а сейчас — Челябинский театр драмы имени Наума Орлова — моего учителя. Там я работала.
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Adolfo Dominguez
Как вы оказались в Ленинграде?
Когда среди предметов у нас появился вокал, преподаватель вместе с аккомпаниатором начали меня убеждать: «Валя, у вас редчайший контральто, вам непременно надо ехать учиться в Ленинград. Иначе Господь вам не простит — природа не терпит, если не развивается талант, который вам дается». Меня благословили и убедили, я приехала сюда — поступать в Консерваторию, познакомилась со своим будущим мужем. После первого или второго тура у всех абитуриентов шла обязательная медицинская проверка — смотрели состояние певческого аппарата: связки, прикус, нёбо. И у меня обнаружили несмыкание связок, стали срочно лечить, но время ушло. Зато мне предложили выйти замуж. Мы объяснились в любви на Черном море, спустя года полтора после знакомства, хотя все это время обожали друг друга. Причем это был мой порыв.
Вы и сейчас замужем?
Нет, у него другая любимая женщина. И это очень хорошо, я рада за него, действительно очень рада. Знаете, когда у нас первый раз размолвка произошла, я никак не могла выйти за дверь, хотя вещи уже были собраны, и начала краситься — такая женская уловка: «Ну подойди, обними. Я ведь не хочу никуда уходить!» И вот я крашусь-крашусь, и он выдает фразу «Наконец-то ты будешь следить за собой».
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на Валентине: жакет Balenciaga, рубашка и сумка Bottega Veneta, галстук Gucci, берет Saint Laurent Paris, очки Gucci (все — ДЛТ); на Михаиле: пальто Jaсquemus, джемпер, брюки, галстук очки и берет Gucci, сорочка Dries Van Noten, сумка Bottega Veneta (все — ДЛТ)
Как он мог?
Нет. Это правильно. Мне грима достаточно было в театре, а в обычной жизни я никогда себе ничего не красила, мне было неинтересно — и думала, что и ему это не нужно, а вот как вышло — все время нужно было как-то звучать, оказывается. Сейчас у него как раз такая — пятая жена. Мы все, жены его, похожи немного, и чудесные девочки все — пока жива была его мать, мы общались, собирались на праздники в их доме, где я была очень счастлива. Я прожила с ним семь лет. Хорошо, что это было, что мы были вместе с этим прекрасным человеком. У него сейчас седина такая красивая.
У вас много поклонников? Пишут ли вам в соцсетях, пытаются познакомиться?
Мне кажется, мужчины меня боятся — там красавица такая на всех фотографиях. А девочки — да, и пишут, и подходят, и сфотографироваться просят, но я не очень люблю, когда меня узнают, стараюсь маскироваться. Все-таки на фото идет приукрашивание действительности, ты там звучишь определенным образом, а в жизни все иначе. Но все равно это здорово, когда ты можешь подарить другому человеку радость общения. Как-то спросили: «Вы Валентина Ясень? Как хорошо, что вы вправду есть! Мы думали, это вымысел телевидения!»
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На Валентине: пуховик Off White, ботильоны Balenciaga, перчатки Dries Van Noten, серьги Eshvi (все — ДЛТ); на Михаиле: пуховики Acne Studios, ботинки Givenchy (все — ДЛТ)
Вас, наверно, часто спрашивают, как оставаться в такой прекрасной форме — а вы ведь не сидите на диетах. Когда на кондитерской фабрике работали, каждый день банку сгущенки съедали…
Я так люблю сгущенку! Обожаю. Да, спрашивают, но сказать нечего — я просто в папин род, там все сухопарые, длинные. Вот на велосипеде ездить люблю, но это не для физкультуры — просто очень нравится кататься по городу, разглядывать фасады домов.
Где вы играли и планируете ли вернуться к актерской профессии?
В кино сниматься я начала поздно, ближе к пенсии, лет пятнадцать назад. Этим летом у меня была очень интересная работа, я пока не буду ее называть, потому что еще озвучка впереди — я считаю, что это подарок вселенной. И режиссер замечательный. Я очень люблю свои маленькие и чуть больше роли, в кино и телевизионные. Я этими работами защищаю своих современниц.
Благодарим Музей И.П. Павлова в Колтушах Института физиологии им. И,П.Павлова РАН и лично директора музея Ларису Андрееву за помощь в организации и проведении съемки. Благодарим Екатерину Айвазову и Кирилла Брюховецкого за помощь в организации съемки.
текст: Виктория Пятыгина
стиль: Эльмира Тулебаева
визаж и прическа: Полина Еланская, Кирилл Брюховецкий
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