Тридцать три выхода на показах сезона весна-лето 2020 (у Беллы Хадид — двадцать один) обеспечили праправнучке священномученика шестое место сайта Models.com в разделе «подиум», а также попадание в топ новых лиц американского Vogue.
Как супермодель и праправнучка священномученика Алина Болотина заняла 6 место рейтинга Models.com
«Посмотрите истории российских звезд в моделинге — все девушки выделялись какой-то трагедией в биографии, внутренним надломом — это наше все, “Russian culture is so dramatic!”, любят повторять на Западе — либо они из интеллигентных семей, которые дают хорошую культурную базу своим детям», — объясняет Руслан Кожиев, агент Aurora Models. У Болотиной семья не просто интеллигентная — выдающаяся. Один прапрадед — священномученик, другой — подполковник царской армии, казенная квартира которого занимала до революции весь этаж дома на Большой Конюшенной, 2. Брат-близнец Александр — пианист, резидент Summit Music Festival в Нью-Йорке и Фестиваля Шопена в Ноане. Такую генетику чувствуешь даже по глазам — многие клиенты отмечают, что финальный взгляд в конце прохода Алины по подиуму завораживает зрителей.
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Восемнадцатилетняя дебютантка из Петербурга стала настоящей сенсацией нового сезона. Несмотря на оглушительный успех, лицо линии украшений Dior критична: «Думаю, конкретно в моем случае людей цепляет то, что меня не интересует вся эта индустрия моды. И люди, которые в ней работают, мне тоже неинтересны. Мне многие говорили, в том числе другие модели, что никто не знает — кто я, что я. А может, играет роль честность — в этой индустрии она очень редко встречается, много фальши — все друг другу улыбаются, но неискренне. Я так не делаю. Вежливость никто не отменял, конечно, но я не буду лживо относиться к людям. Если человек мне не нравится, я не буду с ним общаться». Пока разговор идет о моде, Алина действительно демонстрирует нескрываемое равнодушие. Но вдруг в беседу врывается случайный художник-реставратор, который увлеченно рассказывает о старой церкви на соседней улице, которую непременно нужно увидеть, — и в глазах Алины загорается внимание. Потом спрашиваю про ее юношеское увлечение верховой ездой, спортивным ориентированием и спортивным туризмом — интерес снова есть. Возвращаемся к моде — взгляд гаснет.
Букер Aurora Models Дина Крумер по традиции жанра встретила Болотину в метро: «Смотрю — худые тонкие ноги. Решила подойти». «Не могу сказать, что я сильно удивилась, — вспоминает Алина, — решила — почему бы не попробовать?». Мама была настроена менее доверчиво, но после встречи в агентстве убедилась, что все серьезно. Первым стал показ Леонида Алексеева на «Ассоциациях» в Царском Селе, потом месяц съемок в Китае и дефиле в Токио, по возвращении — кастинг для IMG London. На него пришло сорок моделей — Алину взяли сразу.
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Платье Dries Van Noten Серьги Celine Ботинки Off White (все — ДЛТ)
«Звездами становятся те, кто цепляет взгляд, — говорит Кожиев. — Чтобы стать топовой моделью, недостаточно быть молодой, высокой и худой. Красивых хватает, нужна personality — внутреннее наполнение, энергетика». Алина уточняет: «Это правда лишь отчасти. Чтобы работать на показах, съемках и рекламных кампаниях, необязательно быть интересной личностью, достаточно доброжелательности, вежливости и открытости. Сейчас на кампейн Prada просто по фото берут моделей из Бразилии, которые даже не говорят по-английски, а ведь они банально не могут коммуницировать с работодателем. Внешность обманчива. Иногда, глядя на человека, можно подумать, что в нем что-то есть. А начинаешь общаться — и понимаешь, что заблуждался. Но я нечасто разочаровываюсь в людях. Работа моделью обесценивает красоту». К слову, себя Алина красивой не считает и фэшн-лайфстайлу с бесконечными и бессмысленными вечеринками предпочитает «обычную жизнь»: «Мне лень выбираться из дома: читаю, смотрю фильмы, играю в Dota 2, готовлю. Думаю, я уже получила опыт, который мне мог дать моделинг, и не могу сказать, что хочу еще долго этим заниматься. Что для меня ценно в жизни? В данный момент — умиротворение».
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