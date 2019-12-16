Как супермодель и праправнучка священномученика Алина Болотина заняла 6 место рейтинга Models.com

Восемнадцатилетняя дебютантка из Петербурга стала настоящей сенсацией нового сезона. Несмотря на оглушительный успех, лицо линии украшений Dior критична: «Думаю, конкретно в моем случае людей цепляет то, что меня не интересует вся эта индустрия моды. И люди, которые в ней работают, мне тоже неинтересны. Мне многие говорили, в том числе другие модели, что никто не знает — кто я, что я. А может, играет роль честность — в этой индустрии она очень редко встречается, много фальши — все друг другу улыбаются, но неискренне. Я так не делаю. Вежливость никто не отменял, конечно, но я не буду лживо относиться к людям. Если человек мне не нравится, я не буду с ним общаться». Пока разговор идет о моде, Алина действительно демонстрирует нескрываемое равнодушие. Но вдруг в беседу врывается случайный художник-реставратор, который увлеченно рассказывает о старой церкви на соседней улице, которую непременно нужно увидеть, — и в глазах Алины загорается внимание. Потом спрашиваю про ее юношеское увлечение верховой ездой, спортивным ориентированием и спортивным туризмом — интерес снова есть. Возвращаемся к моде — взгляд гаснет.