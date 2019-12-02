Соосновательница Buro 24/7 Мирослава Дума призналась, что тяжело больна

Из поста в Instagram:

В начале года у меня диагностировали редкое заболевание легких и сказали, что мне осталось жить 7 месяцев. Было довольно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние месяцы лечения были, возможно, счастливейшими в моей жизни. Я вдруг перестала заниматься беготней и осознала, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. С людьми, которых я люблю. Впервые в жизни я оценила, насколько синее небо над головой и как прекрасна зелень деревьев, будто до этого момента я жила на другой планете. Я научилась просыпаться счастливой просто от того, что мне дарован еще один день. Не желая ничего более.

Всю жизнь я искала одобрения и пыталась заслужить «лайки» — как в реальном, так и виртуальном мире, не понимая до конца, что в первую очередь мне нужно поставить «лайк» себе самой. Годы самокритики, сомнений, стресса, диет, давления на себя физически, психологически и эмоционально сломали мою иммунную систему и превратили меня в смертельно больного человека.

Сейчас я понимаю, что прошедшие месяцы были также самыми креативными из всех за мои 34 года. Теперь успех для меня измеряется не внешними показателями, а внутренними. Он измеряется моим собственным здоровьем и здоровьем тех, кого я люблю. Он также измеряется тем, какой вклад я вношу в этот мир.

За последние два года Вселенная заставила меня испытать ряд удивительно счастливых событий, которые иногда казались сюрреалистичными. Например, как глупая ошибка, допущенная моим адвокатом, привела меня к тому, что я узнала о диагнозе на ранней стадии, и именно это подарило мне шанс жить. Я видела знаки везде. Как будто кто-то говорил мне: «Не сдавайся». Сегодня я продолжаю следовать своей большой мечте и искренне верю, что это может спасти нашу планету. Однажды, надеюсь, я смогу рассказать вам об этом.