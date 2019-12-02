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В декабре у «Собака.ru» три обложки, на каждой — модели из Петербурга. Мировая сенсация года!

  • На Алине: платье Alexandre Vauthier, туфли Le Silla (все - ДЛТ), балаклава M_U_R

  • На Марии: платье Off White, серьги Oscar de la Renta (все - ДЛТ)

  • На Валентине: жакет и туфли Balenciaga, рубашка и сумка Bottega Veneta, галстук Gucci (все - ДЛТ).

    На Михаиле: пальто Jacquemus, джемпер, брюки, галстук и обувь Gucci, сорочка Dries Van Noten, сумка Bottega Veneta (все - ДЛТ)

Модели из Петербурга — мировая сенсация года! Редакция «Собака.ru» не смогла пройти мимо выдающегося явления — у декабрьского номера три обложки, которые снял Данил Ярощук.

Алина Болотина сделала больше показов, чем Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Мария Скокова — муза Николя Жескьера и художница. Валентина Ясень — самая востребованная олдушка в России. А экс-служащий воздушно-космических войск Михаил Цинченко ходит на показах Dries Van Noten и Thom Browne.

Валентина Ясень

в интервью «Собака.ru»:

«Грустно, когда люди не доверяют тому, что дала природа. Я сама прошла через это — мне казалось, что у меня руки какие-то большие, ноги слишком длинные, грудь маленькая. Но когда я поняла, что это просто комплексы, они сами собой отпали. Мне нравятся мои изменения. Я же знаю, какая я была когда-то — двадцать, тридцать лет назад. А какой я буду через пять — не знаю. И это так интересно!

Когда у меня появился Инстаграм, сын сказал: «Мама, ты комментарии не читай, люди пишут всякое, тебя это может обидеть или ранить». Бывает, вижу всякие гадости про олдушек — волосы плохие, кожа плохая, руки не те. Но ведь все это служило семьдесят-восемьдесят лет! И имеет право быть таким».

Полное интервью и фотосъемку смотрите в журнале и на сайте «Собака.ru» в декабре.

 

     
 

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «Best Dressed в Петербурге 2019»:

 

ДЛТ

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Дарья Гладких,
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