Модели из Петербурга — мировая сенсация года! Редакция «Собака.ru» не смогла пройти мимо выдающегося явления — у декабрьского номера три обложки, которые снял Данил Ярощук.
Алина Болотина сделала больше показов, чем Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Мария Скокова — муза Николя Жескьера и художница. Валентина Ясень — самая востребованная олдушка в России. А экс-служащий воздушно-космических войск Михаил Цинченко ходит на показах Dries Van Noten и Thom Browne.
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