в интервью «Собака.ru»:

«Грустно, когда люди не доверяют тому, что дала природа. Я сама прошла через это — мне казалось, что у меня руки какие-то большие, ноги слишком длинные, грудь маленькая. Но когда я поняла, что это просто комплексы, они сами собой отпали. Мне нравятся мои изменения. Я же знаю, какая я была когда-то — двадцать, тридцать лет назад. А какой я буду через пять — не знаю. И это так интересно!

Когда у меня появился Инстаграм, сын сказал: «Мама, ты комментарии не читай, люди пишут всякое, тебя это может обидеть или ранить». Бывает, вижу всякие гадости про олдушек — волосы плохие, кожа плохая, руки не те. Но ведь все это служило семьдесят-восемьдесят лет! И имеет право быть таким».