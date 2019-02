15 бьюти-средств, которые должны оказаться в вашей косметичке в новом сезоне

Помада Rouge Pur Couture The Slim, YSL Beaute

Креативный директор YSL Beaute Том Пешо транслирует категоричность мейка 1990-х оттенками No 9 Red Enigma, No 17 Nude Antonym и No 18 Reverse Red с коричневым подтоном. А электрически-розовые No 4 Fuchsia Excentrique, No 8 Contrary Fuchsia и No 14 Rose Curieux не против поиграть в 1980-е. Но при этом все 16 помад благодаря своей инстаграмной матовости однозначно принадлежат нашей эпохе. Нет бликам во фронталке!