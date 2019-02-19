15 бьюти-средств, которые должны оказаться в вашей косметичке в новом сезоне

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина отстранена от полевых испытаний половины февральских релизов косметики по гендерному признаку.

Мейкап для мужчин, Boy de Chanel Стоп паника! Дом Chanel не призывает обменяться с мужчиной косметичками, а всего лишь легализует его право качественно замазать синяки под глазами утром 24 февраля и спасти губы от зимних морозов. Поэтому главные продукты небольшой линейки — это поглощающий излишки кожного жира тональный флюид с SPF25 и насыщенный маслами жожоба и ши, но притом совершенно матовый бальзам для губ.

Сыворотка Extra-Firming Yeux, Clarins Чтобы наколдовать себе в 40+ лет девичью кожу вокруг глаз, нам потребуется кенгуровая лапка из Австралии. И команда этноботаников Clarins вместо заклинаний. В их руках органический экстракт цветов анигозантоса (научное название лапки) проявляет лучшие способности к регенерации, а кофеин и конский каштан на подхвате усиливают дренаж и циркуляцию крови.

Румяна Prisme Blush и карандаш для глаз Dual Liner, Givenchy Креативный арт-директор марки по макияжу Николя Деженн расписал нам программу реабилитации под рабочим названием «Дожить до весны». Главный пункт в ней — цветотерапия. Процедуру нанесения лимитированных румян оттенка молодой маракуйи № 10 Power рекомендуется повторять ежедневно. Чертить двойные стрелки кремовым карандашом Dynamic — минимум каждые выходные. И принять хотя бы однократную дозу красной туши для ресниц!

Спрей для объема и шампунь Hair Rituel, Sisley К компании из шести средств для волос с аддиктивным ароматом масла моринги присоединились еще два. Спрей возвращает формы прибитой шапкой прическе благодаря текcтурирующим свойствам смолы босвелии. А бессульфатный шампунь разглаживает наэлектризованные (возможно, той же шапкой) волосы и укрепляет их цинком, медью, магнием и витаминами.

Бальзам для губ Le Rose Perfecto, Givenchy Производители филлеров трепещут: бальзам с микросферами гиалуроновой кислоты справляется с увлажнением и визуальным увеличением губ ничуть не хуже инъекций адекватного литража. Ну а наносить любой из восьми оттенков розового, взявшись за кожаный футляр пудрового цвета, приятнее в разы.

Лосьон для лица Fluide Super Hydratant, Clarins Men Тестостерон и регулярное бритье пробивают брешь в обороне мужской кожи. Удерживать влагу ей поможет экстракт опытного в таком вопросе суккулента, каменной розы. Этого ингредиента и щита от солнца SPF20 в составе флюида достаточно, чтобы выстоять против цирюльников и ветров.

Крем для лица и кожи вокруг глаз, Erborian Хитроумные гибридные текстуры созрели в корейских лабораториях марки. Первым несколько лет назад появился CC-крем — одновременно ухаживающий и пигментированный. Но, в отличие от обычных пудровых частиц, которые перекрывают естественный тон лица в тональных средствах, эти наносоздания под него подстраиваются. Теперь к нему присоединились CC-крем для зоны вокруг глаз с теми же свойствами и Glow-крем. Последний из белого тает на коже в голограмму и может быть использован как хайлайтер, база или финиш.

Тональный крем L’Essentiel, Guerlain Как положено тональным средствам нашей эпохи, новичок увлажняет кожу, защищает ее от грязного воздуха (экстрактом смолы дерева тара) и от излучения гаджетов (экстрактом белых какао-бобов). Пробиотики и пребиотики стерегут границы липидного слоя, а все 18 оттенков держатся около 16 часов. Баночка от любимца MoMA Матьё Леаннё и SPF 20 приносят дополнительные очки.

Флюид Total Revitalizer Light Fluid, Shiseido Омолаживающий флюид ложится на жирную кожу прозрачной росой, которая впитывается, не успев спугнуть даже клинических бьютифобов. Барьерную функцию восстанавливают морской протеиновый комплекс и экстракт шлемника байкальского, а производная витамина А освежает цвет лица.

Помада Rouge Pur Couture The Slim, YSL Beaute Креативный директор YSL Beaute Том Пешо транслирует категоричность мейка 1990-х оттенками No 9 Red Enigma, No 17 Nude Antonym и No 18 Reverse Red с коричневым подтоном. А электрически-розовые No 4 Fuchsia Excentrique, No 8 Contrary Fuchsia и No 14 Rose Curieux не против поиграть в 1980-е. Но при этом все 16 помад благодаря своей инстаграмной матовости однозначно принадлежат нашей эпохе. Нет бликам во фронталке!

Тональный крем Forever Skin Glow, Dior Пусть оттенков у сияющего тонального чуть меньше, всего 14, зато его стойкость запредельна: 20 испытуемых, нарушив завет о снятии мейкапа на ночь, подтвердили, что она длится почти 24 часа. Увлажнение крем гарантирует за счет экстракта анютиных глазок, сужение пор и отпор агрессивной среде — экстрактом плодов розы.