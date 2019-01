11 косметических средств, за которыми в этом году будут охотиться все бьютиголики

Палетка On the Run, Urban Decay

Модный мейк этой зимы — будто взятое изморозью нижнее веко и подвижное с бронзовыми тенями — легко воспроизвести даже On the Run. В маленькой палетке для путешествий с таким названием есть все нужные оттенки: базовый Off the Grid, теплый 16th Sreet, синий металлик Plunge.