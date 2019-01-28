11 косметических средств, за которыми в этом году будут охотиться все бьютиголики

Щедрые (или жестокие) эльфы набросали бьюти-редактору «Собака.ru» Алле Шарандиной в носок палетки для путешествий, помады для поцелуев и шампуни для переливающегося эффекта.

Перезапуск средств Misters, Givenchy Четыре мистера — консилер, матирующий стик, фиксатор для бровей и гель для сияния кожи — лишены гендерных предрассудков и с готовностью встанут на полку юзера любого пола. Наш январский дарлинг, конечно, Mister Healthy Glow Gel. Одна прозрачная капля со скитлстрянкой теплых микросфер подсвечивает все лицо, как неделя на Средиземном.

Крем Or Rouge, YSL Beaute Чтобы по-честному насытить новую антиэйдж-линейку дистиллятом марокканского шафрана (который цветет всего день в году!), компании пришлось вырастить его самим в предгорьях Атласа. Чтобы быть уверенными в результате — собрать у добровольцев в конце теста не только анкеты, но и образцы клеток кожи. Чтобы не навредить планете — сделать перерабатываемую упаковку со сменной капсулой. О — ответственность!

Крем для лица 213 Elixir Накануне Нового года маркетолог из Петербурга Анна Ватулина и московский технолог Юлия Смелова, выдохнув, запустили в мир шесть продуктов под маркой Elixir — четыре женских крема для лица, один мужской и один для рук. Все они запечатаны в сменные блоки из пищевого пластика, которые защищает от света и воздуха деревянный стаканчик. Универсальный вариант для зимы — регенерирующий защитный крем для комбинированной кожи с неопептидами и растительными маслами. Подойдет он или нет, можно узнать, заказав бесплатный пробник объемом 3 мл. Россия — щедрая душа!

Шкатулки Lovely Birds, Pupa Angry Birds уже не те! Птички четырех цветов и видов вместо того, чтобы проламывать стены, сами легко раскладываются на палетки и блоки. В составе каждой — румяна, кремовый хайлайтер, тени, помады и обязательно праймеры. Аккуратный мейк — это вам не игрушки.

Шампунь Color Extend Blondage, Redken Признак фальшивой Снегурочки — желтая коса. Избавляемся от неприятного подтона фиолетовым пигментом и комплексом кислот из нового шампуня Redken дважды в неделю. Подойдет и крашеным, и выгоревшим, и натуральным блондинкам.

Палетка On the Run, Urban Decay Модный мейк этой зимы — будто взятое изморозью нижнее веко и подвижное с бронзовыми тенями — легко воспроизвести даже On the Run. В маленькой палетке для путешествий с таким названием есть все нужные оттенки: базовый Off the Grid, теплый 16th Sreet, синий металлик Plunge.

Крем Le Visage Crème de Jour Jeunesse N°02, Rivoli Благодаря сообразительным молекулам-перкурсорам веганский крем подстраивается под нужды кожи любого типа, а антиоксиданты из экстрактов дымянки аптечной и цезальпинии колючей дают бой всему, что витает в воздухе, — от синего света ноутбука до соединений тяжелых металлов.

Крем Rifle Collection, L’Occitane Анна и Натан Бонд из Флориды отпраздновали девятилетие своей канцелярской компании росписью лимиток L’Occitane. Тюбики и банки сытных зимних кремов, которые прилетят в город 17 января, заполнены маслом ши на целую четверть.

Консилер Insta Recharge, Wella Professionals Профессиональный пудровый консилер маскирует отросшие темные корни или освежает цвет мелированных прядей, а при должной сноровке может справиться даже с макияжем бровей.

Маска и бустер Blondifier, L’Oreal Professionnel В линии Serie Expert появились три продукта для корректировки и поддержания светлого тона. В маску с ягодами асаи для блеска измученных обесцвечиванием волос следует добавить бустер, который приготовит из обычной блондинки холодную, поцелованную солнцем или медовую.

Тональный гель Invisible Illumination, Lumene Тональный гель принес в дар обез­воженной коже лучшее, что можно добыть в Лапландии, — водоросли Баренцева моря, дикую морошку, арктическую родниковую воду и березовый сок прямо из тундры.