40 спасительных средств на осень — советуют авторы лучших бьюти Telegram-каналов

автор Telegram-канала «Бьюти за 300»

Моя кожа склонна к сильной жирности и высыпаниям. Особенно летом, так как бонусом в жизни мне выпала аллергия (в теплый сезон «обсыпает» хуже, чем после одной-другой пачки чипсов!). Поэтому осень для меня — период устранения последствий от акне и воспалений.

С приходом сентября возвращаю в рутину кислотный пилинг. Я выбираю ночной из-за небольшого количества свободного времени: кожа обновляется во время сна. Nightly refining micro-peel concentrate от Kiehl's круто убирает следы от акне, если регулярно пользоваться на протяжении 1-2 недель. А еще выравнивает тон и текстуру кожи, но это уже мои личные бонусы. Еще одна палочка-выручалочка от нежданных прыщей — точечное средство Blue Herbal Spot Treatment от Kiehl's из линии для жирной и проблемной кожи. Это своего рода SOS-помощник, который быстро сушит любые воспаления: пользуюсь им в течение для или наношу на ночь. Эффект действительно магический, но только для людей с разовыми высыпаниями, а не средней или тяжелой степенью акне.

Из-за того, что за аллергическими реакциями следуют отеки и припухлости, летом я плотно подсела на патчи. Отдавать за них деньги, не видя эффекта, не хочется, поэтому беру обычные недорогие из масс-маркета и использую их по дороге в офис. Этим летом недорогие патчи вышли у Garnier: для большего эффекта нужно держать их в холодильнике.

Что касается ухода за волосами в холодное время, у меня уже третий год есть фаворит — масло Elseve. Если закрыть глаза на то, что от него «пахнет бабушкиной квартирой», это волшебная вещь — нанесите на влажные кончики волос и наслаждайтесь гладкими, блестящими и не сечеными волосами. Главное — перед нанесением хорошо растереть в ладонях.