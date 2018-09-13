40 спасительных средств на осень — советуют авторы лучших бьюти Telegram-каналов
Авторам самых популярных Telegram-каналов о красоте точно можно доверять. Специально для «Собака.ru» они составили подборку спасительных кремов, эмульсий и скрабов на осень: какие средства восстанавливают кожу за ночь, чем справляться с неожиданными высыпаниями, и куда на самом деле нужно лепить патчи для глаз.
Екатерина Сляднева
автор Telegram-канала «Бьюти за 300»
Моя кожа склонна к сильной жирности и высыпаниям. Особенно летом, так как бонусом в жизни мне выпала аллергия (в теплый сезон «обсыпает» хуже, чем после одной-другой пачки чипсов!). Поэтому осень для меня — период устранения последствий от акне и воспалений.
С приходом сентября возвращаю в рутину кислотный пилинг. Я выбираю ночной из-за небольшого количества свободного времени: кожа обновляется во время сна. Nightly refining micro-peel concentrate от Kiehl's круто убирает следы от акне, если регулярно пользоваться на протяжении 1-2 недель. А еще выравнивает тон и текстуру кожи, но это уже мои личные бонусы. Еще одна палочка-выручалочка от нежданных прыщей — точечное средство Blue Herbal Spot Treatment от Kiehl's из линии для жирной и проблемной кожи. Это своего рода SOS-помощник, который быстро сушит любые воспаления: пользуюсь им в течение для или наношу на ночь. Эффект действительно магический, но только для людей с разовыми высыпаниями, а не средней или тяжелой степенью акне.
Из-за того, что за аллергическими реакциями следуют отеки и припухлости, летом я плотно подсела на патчи. Отдавать за них деньги, не видя эффекта, не хочется, поэтому беру обычные недорогие из масс-маркета и использую их по дороге в офис. Этим летом недорогие патчи вышли у Garnier: для большего эффекта нужно держать их в холодильнике.
Что касается ухода за волосами в холодное время, у меня уже третий год есть фаворит — масло Elseve. Если закрыть глаза на то, что от него «пахнет бабушкиной квартирой», это волшебная вещь — нанесите на влажные кончики волос и наслаждайтесь гладкими, блестящими и не сечеными волосами. Главное — перед нанесением хорошо растереть в ладонях.
Ирена Шимшилашвили
автор Telegram-канала «Дневник визажидзе»
Самое неприятное в межсезонье — это шелушения, сухость кожи и раздражение. Я считаю, что перебарщивать с уходом не стоит, поэтому советую остановиться на одном наборе банок и придерживаться его всегда. Правда: самое важное в уходе за кожей — постоянство.
Очень люблю алоэ-гель в качестве увлажнения (у меня Holy Land): он здорово успокаивает и снимает ощущение зуда, которое периодически преследует обладателей чувствительной кожи. SOS-продукт от шелушений — патчи под глаза. Только налепить их нужно на место, которое шелушится, например, на лоб (я серьезно!). Помимо алоэ-геля и патчей я пользуюсь тоником Kiehl’s с ромашкой — мне нравится протирать им кожу после умывания водой. Также люблю бальзамы для губ — «баночный» Nuxe восстанавливает кожу за ночь, но его, к сожалению, довольно сложно достать.
Дарья Абрамова
автор Telegram-канала Byebyeflaw
Если честно, я безумно рада наступлению осени — единственному в наших широтах сезону с адекватной температурой. В последние жаркие дни мои кожа сошла с ума и только сейчас постепенно приходит в норму. Если говорить про основной уход за лицом, то я уже давно «сижу» на ретиноле, которым пользуюсь и зимой, и летом. Попросите вашего косметолога подобрать вам Obagi или что-то аналогичное — распрощаетесь с шелушениями, высыпаниями и неровным тоном лица. Не забывайте только следить за UV-индексом в приложении «Погода», даже осенью он бывает достаточно высоким.
Для тела очень люблю марку Stenders, которая, кстати, базируется в Петербурге, — за небанальные ароматы и текстуры разной степени плотности: от йогуртов до масел. Если нужен особый уход для рук и ног, я всегда смотрю на узкоспециализированные бренды: Deborah Lippmann (отличный крем для кутикулы, который по вечерам можно использовать вместе с маслом для супер-эффекта) и Christina Fitzgerald (их фишка в безводном маникюре, поэтому советую обратить внимание на скрабы и крем для локтей и стоп — борются с пигментными пятнами и устраняют огрубевшую кожу). Если хочется «шикануть», то нет ничего лучше марки Byredo, к тому же, у нее теперь есть скрабы для рук. А в масс-маркете для меня на первом месте уже долгие годы Garnier — буквально во всех категориях.
Что касается ухода за волосами, то для неограниченных бюджетом идеальны Davines и Kevin Murphy. Главное — найти адекватного консультанта, который поможет подобрать подходящий уход. В линейках Davines, например, довольно сложно разобраться самостоятельно. А по соотношению цена-качество для меня сейчас на первом месте John Frieda, который продается в магазине «Иль де Боте».
Дарья
автор Telegram-канала «Надо брать»
Осень и весна для меня действительно самые сложные периоды, потому что я сохну со скоростью света и стараюсь готовиться к этому заранее. Сейчас на моих полках появились новые средства, но есть и те, которые проверены годами. Для умывания мне нравится пенка Glamglow Supercleanse Cleanser, которая не только помогает справиться с высыпаниями, но и очень нежно очищает, не оставляя после себя ощущения стянутости. В качестве увлажняющего средства я пользуюсь крем-гелем Glamglow Waterburst, который буквально напитывает кожу, а учитывая шокирующе низкий расход и легкую текстуру, его покупка оказалась еще и довольно выгодной.
Когда уровень стресса зашкаливает, я иду к проверенным и сильным средствам, которые не покидают мою ванную никогда, как, например, эмульсия Uriage Hyseac K18. Она помогает справиться с несовершенствами буквально за неделю, но из-за плотной текстуры советую наносить ее только на ночь. Раз в неделю я пользуюсь Origins Dragon Fruit SuperFruit Mask, которую советую всем и всегда, — она не только отшелушивает кожу и помогает пост-акне посветлеть на несколько тонов, но и отлично увлажняет.
Анна Бондаренко
автор Telegram-канала «Бьюти Бонд»
Осенью и весной моя кожа всегда ведет себя очень своевольно, поэтому я включаю в уход только проверенные средства и практически перестаю тестировать новый уход. С утра я всегда использую охлаждающий и увлажняющий гель от HadaLabo и делаю легкий массаж лица, чтобы убрать отечность и сонливость. Если глазам нужна дополнительная помощь, то лучше «енотиков» от Secret Key и крема для глаз Pep-Start от Clinique для меня пока нет — они прекрасно выравнивают и увлажняют проблемную зону. Для мейк-ап маскировки покраснений и следов недосыпа я всегда беру консилер Instant Concealer от Clarins — у него очень удачные оттенки, плюс он не забивает поры и морщинки под глазами.
Вечером я очищаю кожу мицеллярной водой от La Roshe-Posay или вообще беру любую бюджетную вроде Garnier. После протираю лицо розовой водой и наношу масло от Caudalie. Личный лайфхак: налейте масло на руку, разотрите в ладошках и сделайте пару вдохов для собственного расслабления, а потом прикладывающими движениями нанесите масло, чтобы не растягивать кожу.
Ксения Ленина
автор Telegram-канала Small Beauty
Как только наступает осень, моя кожа начинает увядать, сохнуть и обрастать проблемами. Я борюсь с ними с помощью The Ordinary Magnesium Ascorbyl Phosphate 10% — это сыворотка со стабильной формой витамина С. Она поддерживает здоровый тон, оказывает антиоксидантное действие и (что важно!) подходит для чувствительной кожи. Перед использованием сыворотки лицо нужно увлажнить, и, чтобы средства «не конфликтовали» друг с другом, я выбрала лосьон CeraVe с церамидами и гиалуроновой кислотой для очень сухой кожи. Также недавно я влюбилась в питательную маску Natura Siberica с даурской розой и календулой, которая быстро избавляет от шелушений и сухости. Зимой планирую использовать ее еще чаще — для меня это настоящее спасение!
Осенью я начинаю увеличивать концентрацию кислот в косметике. Специально для дней, когда солнце уже не так активно, я взяла сыворотку The Ordinary AHA 30% BHA 2%. Ее фруктовые кислоты избавляют меня от шелушений и делают кожу более упругой, а салициловая кислота очищает и уменьшает поры (и с прыщиками тоже справляется!). Кстати, на счет прыщей: в холодный период по утрам я пользуюсь кремом Lanopearl с витамином Е и маслом чайного дерева — он быстро уменьшает воспаления.
Наиля Асланова
автор Telegram-канала «Бьюти головного мозга»
Мои фавориты на эту осень для тела и волос: а) соляной скраб с маслом Beautifying Radiance Polish от Aveda. Текстура похожа на плотное масло, а соляные частички в составе средства тщательно эсфолиируют кожу. Что здорово — после него не нужен крем для тела. б) La Mer The Body Creme — идеальный! Нежнейшая текстура с мощным увлажнением. Наношу сразу после душа — так он действует еще эффективнее. Единственный минус — цена. В качестве бюджетной альтернативы использую тающее молочко для тела Garnier Body — хорошее базовое средство на каждый день. в) Также я регулярно пользуюсь сывороткой от врастания волос Lycon — в составе салициловая кислота, которая отшелушивает кожу и борется с врастающими волосками на 5+.
Юлия Пярн
автор Telegram-канала «Твой личный косметолог»
Осенью шелушения и сухость не щадят даже обладателей жирного типа кожи, поэтому очень важно начать уход с правильного очищения и увлажнения. С этими задачами справляется пенка Advanced cleanser Dermaceutic с приятной консистенцией и цинком в составе — этот элемент оказывает отличный противовоспалительный эффект.
Если против шелушений не помогают никакие кремы, то вашим SOS-средством будет адаптирующий крем Academie для нормальной/комбинированной и сухой кожи и адаптирующий флюид Academie для жирной кожи. Эти два средства восстанавливают и увлажняют буквально за неделю, при этом они не дают жирного блеска и не оставляют неприятной пленки на лице.
Кожа тела осенью тоже начинает ощущать острую нехватку увлажнения, да и летний загар ее сильно обезвоживает, провоцируя шелушения. Чтобы побыстрее ее восстановить, нужно сократить количество применений геля для душа (ПАВы в составе таких средств сушат кожу), отменить скраб для тела и активно использовать увлажняющие средства с липидами, эмолентами и витаминами А,Е,F. Питательное крем-масло Academie меня сильно удивило и поразило — это теперь одно из моих любимых средств. Оно не жирное, не липкое, по консистенции больше похоже на нежный крем с приятным ароматом, быстро впитывается и качественно увлажняет кожу тела. Еще один фаворит (как для детей, так и для взрослых) — эмульсия «Эмолиум», которая справится даже с самой неисправимой сухостью. Наибольший эффект она дает при ежедневном двухразовом использовании — утром и вечером.
Для ухода за кожей рук, которая осенью краснеет и шелушится, я использую перчатки (и на улице, и для домашних дел), а также крем «Локобейз рипеа». Несмотря на то, что он очень плотный и жирный, ночное применение отлично справляется с сухостью кожи. А в течение дня можно наносить более легкий вариант — Ф99 — он не допускает трещин и проявлений дерматита в осенне-зимний период. Для ухода за кожей ног мне нравятся крем с лавандой Loccitane и лечебный крем «Радевит» — его нужно хранить в холодильнике, чтобы витамин А в его составе не разрушился при комнатной температуре.
Фото: архивы пресс-служб
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