«Вишневый пирог» и «Кофе с пончиками»: появились крема в честь «Твин Пикса»

Мультибрендовый магазин «Мыльная Белка» представил совместную с маркой натуральной косметики Laboratorium коллекцию. В нее вошли увлажняющие крема для тела и рук, посвященные символам возрожденного сериала «Твин Пикс»: вишневому пирогу и кофе с пончиками, которые обожает агент Купер, а также сосновому лесу — месту действия нескольких серий. 

Питательный крем с запахом кофе и пончиков содержит твердые жирные масла, а также масло грецкого ореха и декспантенол, которые снимают воспаления и заживляют мелкие порезы и раны. «Вишневый пирог» способствует избавлению от растяжек и морщин и обеспечивает защиту кожи от ультрафиолета. Крем с запахом соснового леса на 80% состоит из воды и идеально подходит для лица, обладая увлажняющими, противовоспалительными и успокаивающими свойствами. 

  • «Твин Пикс»: Агент Купер кушает пончики с кофе 

  • «Твин Пикс»: Агент Купер с вишневым пирогом

Коллаборация будет представлена с 13 июля в специальном корнере магазина «Мыльная Белка». Стоимость каждого крема составляет 350 рублей. 

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