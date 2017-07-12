«Вишневый пирог» и «Кофе с пончиками»: появились крема в честь «Твин Пикса»

Питательный крем с запахом кофе и пончиков содержит твердые жирные масла, а также масло грецкого ореха и декспантенол, которые снимают воспаления и заживляют мелкие порезы и раны. «Вишневый пирог» способствует избавлению от растяжек и морщин и обеспечивает защиту кожи от ультрафиолета. Крем с запахом соснового леса на 80% состоит из воды и идеально подходит для лица, обладая увлажняющими, противовоспалительными и успокаивающими свойствами.