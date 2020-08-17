Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 17 по 23 августа

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии

Из-за пандемии первый Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии проходит онлайн (с 14 по 28 августа) — на платформе Nonfiction.film. Но несколько фильмов все же показывают и в офлайне — на большем экране главной сцены острова.

Опера «Луиза Миллер», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера 23 часа показывает «Луизу Миллер» Верди в постановке Натаниэля Меррилла. Дирижер — Джеймс Ливайн. В главных ролях — Рената Скотто и Пласидо Доминго.

Спектакль «Дракон», МХТ им.Чехова

18:00

В честь юбилея Олега Павловича Табакова МХТ имени Чехова покажет видеозапись спектакля Константина Богомолова по пьесе Евгения Шварца.

Онлайн-концерт группы «Нервы»

20:00

Авторы надрывной лирики про дружественный кофе и зависимость от музыки выступят с онлайн-концертом. Музыканты обещают сыграть все, что в придет в голову, без четкого плейлиста.

Спектакль-прогулка «Профсоюз работников ада»

Аудиоспектакль Семена Александровского заработал офлайн: зритель под сопровождение голосов Билли Новика, Игоря Скляра и Дмитрия Лысенкова прогуляется по барам Петербурга, в каждом из которых ему нальют неслучайный напиток.

Сериал «Страна Лавкрафта»

Одна из главных ставок HBO этим летом — хоррор-экранизация романа Мэтта Раффа о темнокожем ветеране Корейской войны Аттикусе Фримане. Среди сценаристов проекта — автор «Прочь» и «Мы» Джордан Пил, а его продюсером стал Джей Джей Абрамс.