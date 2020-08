Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 17 по 23 августа

Опера «Евгений Онегин», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет онлайн-доступ к опере «Евгений Онегин» в постановке Деборы Уорнер. Дирижер — Робин Тиччати. В роли Татьяны Лариной — Анна Нетребко.

Спектакль «Чайка», МДТ — Театр Европы

19:00

МДТ покажет спектакль «Чайка» в постановке Льва Додина. Нину Заречную здесь играет Ксения Раппопорт.

Концерт Animal ДжаZ

20:00

В четверг петербургская группа Animal ДжаZ, отмечающая в этом году 20-летие, сыграет акустический концерт в полном составе на крыше Hi-Hat.

Фестиваль «Точка доступа»

До 30 сентября фестиваль «Точка доступа» открыл доступ к трем проектам: «Спектакль в коробочке», «Bat’s Watсh» и «Not to Scale».

Балет «Искусство не смотреть назад»

В открытом доступе на YouTube выложен балет Хофеша Шехтера «Искусство не смотреть назад» (The Art of Not Looking Back).

Спектакль «Медея», Рижский русский театр

Рижский русский театр имени Михаила Чехова покажет в онлайне видеозапись спектакля Владислава Наставшева «Медея».

Сериал «Хороший человек»

В четверг — премьера детективного сериал Константина Богомолова, основанного на реальной истории «ангарского маньяка». В роли серийного убийцы — Никита Ефремов, следователя из столицы — Юлия Снигирь, камео (уже по традиции) есть и у Ксении Собчак.