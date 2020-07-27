Чем заняться онлайн и офлайн в Петербурге с 27 июля по 2 августа

Выставка «Когда дерево станет камнем», музей «Мастерская Аникушина»

Современная скульптура: от кинетических объектов до экологической зелени и керамики в интерьерах советского модернизма, где прославленный скульптор Аникушин ваял свои опус-магнумы.

Одноактные балеты, Мариинский-2

19:00

В офлайне — «Видение розы», «Лебедь» и другие балеты. На сцене — Сомова, Терёшкина и Ким.

Концерт «Золотые голоса Конкурса им. П.И. Чайковского», Концертный зал Мариинского театра

19:00

Лауреаты престижного музыкального конкурса исполнят вживую чуть ли не все самые знаменитые оперные арии мира.

Лекции о театре авангарда

В доступной форме все, что вы хотели узнать о футуризме, экспрессионизме и дадаизме в театре.

Авиньонский фестиваль

На театральном онлайн-марафоне смотрим «Медею» с Юппер в режиссуре Жака Лассаля, «Школу жен» версии Дидье Безаса или «Божественную комедию» в постановке Ромео Кастеллуччи.

Спектакль «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство», Александринский театр

Интернет-спектакль по Борису Акунину теперь можно посмотреть и в записи. В роли Фандорина — Тихон Жизневский.