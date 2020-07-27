Петербург выходит из режима самоизоляции. «Собака.ru» составила программу, что посмотреть и чему научиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: возобновление спектаклей на исторической сцене Мариинского театра и открытие пространства «К-30» от организаторов фестиваля Present Perfect.
Чем заняться онлайн и офлайн в Петербурге с 27 июля по 2 августа
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Спектакль «Коварство и любовь»
Понедельник, 27 июля
Выставка Вадима Михайлова «Неплодные земли на востоке», Myth gallery
Остроумные работы, в которых смешиваются мифология и повседневность, а «холстами» становятся плащи из масс-маркета.
Опера «Девушка с Запада», Метрополитен-опера
2:30
23 часа доступна постановка Джанкарло дель Монако с Эвой-Марией Вестбрук, Йонасом Кауфмаомн и Карло Бози.
Читка «Гарри Поттера»
Если зарегистрироваться на официальном сайте поттерианы появится видео, как книгу читает Дэниэл Рэдклифф.
Спектакль «Берег женщин», Театр им. Вахтангова
До 30 июля — хореографическая композиция Анжелики Холиной по мотивам песен Марлен Дитрих.
Спектакль «Коварство и любовь», МДТ — Театр Европы
Спектакль Льва Додина по трагедии Фридриха Шиллера с Елизаветой Боярской, Данилой Козловским и Ксенией Раппопорт — в записи.
Вторник, 28 июля
Выставка «Романтика и усердие. Современное искусство Южной Кореи», Главный штаб Эрмитажа
Панк-рок и абстрактный хип-хоп от совсем молодых художников сеульских арт-школ: волосатый фарфор, гамбургеры, свинная голова в стразах, дымящиеся инсталляции и тень всемогущего k-popa.
Лекции о современном театре
Какие театральные формы практикует весь мир: от Японии и Африки до США и стран Бенилюкса.
Балет «Спящая красавица», Королевский театр Ковент-Гарден
Балет в классической хореографии Мариуса Петипа, но редакции Фредерика Аштона, Антони Доуэлла и Кристофера Уилдона (до 6 августа!).
Концерт MusicAeterna Теодора Курентзиса
На канале ARTE Concert выложено видео из парижской Сент-Шапель.
Спектакль «Вавилонская прогулка», «Точка доступа»
Фестиваль «Точка доступа» сохранил запись спектакля-прогулки по трем городам.
Сериал «амроН»
Арт-сериал режиссера Максима Диденко с Ксенией Собчаком — президентом России.
Среда, 29 июля
Выставка «Художники и коллекционеры – Русскому музею», Русский музей
С 29 июля — главный блокбастер музея-юбиляра распространится аж на 4 музейных дворца — покажут работы, которые оказались в них благодаря щедрым коллекционерам.
Опера «Аида», Мариинский-2
19:00
Офлайны в Мариинском театр продолжит «Аида» с Татьяной Сержан и Екатериной Семенчук.
«Царь Эдип», театр им.Вахтангова
19:00
До 2 августа смотрим постановку трагедии Софокла Римасом Туминасом с Виктором Добронравовым и Людмилой Максаковой.
Прямой эфир с Инной Чуриковой
21:00
Актриса впервые в жизни выступит в онлайне — в поддержку фонда ветеранов кино и театра «Артист».
Балет «Beach Birds for Camera»
Танцевальный спектакль Мерса Каннингема на музыку Джона Кейджа в видеоадаптации Эллиота Каплана.
«Bat Watch», «Точка доступа»
С 22 июля открыт доступ к спектаклю-игре Михаила Патласова, в которой зритель может контролировать действия героев.
Четверг, 30 июля
Выставка «Когда дерево станет камнем», музей «Мастерская Аникушина»
Современная скульптура: от кинетических объектов до экологической зелени и керамики в интерьерах советского модернизма, где прославленный скульптор Аникушин ваял свои опус-магнумы.
Одноактные балеты, Мариинский-2
19:00
В офлайне — «Видение розы», «Лебедь» и другие балеты. На сцене — Сомова, Терёшкина и Ким.
Концерт «Золотые голоса Конкурса им. П.И. Чайковского», Концертный зал Мариинского театра
19:00
Лауреаты престижного музыкального конкурса исполнят вживую чуть ли не все самые знаменитые оперные арии мира.
Лекции о театре авангарда
В доступной форме все, что вы хотели узнать о футуризме, экспрессионизме и дадаизме в театре.
Авиньонский фестиваль
На театральном онлайн-марафоне смотрим «Медею» с Юппер в режиссуре Жака Лассаля, «Школу жен» версии Дидье Безаса или «Божественную комедию» в постановке Ромео Кастеллуччи.
Спектакль «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство», Александринский театр
Интернет-спектакль по Борису Акунину теперь можно посмотреть и в записи. В роли Фандорина — Тихон Жизневский.
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Сериал «Академия "Амбрелла"»
Пятница, 31 июля
Опера «Трубадур», Метрополитен-опера
2:30
Постановка Дэвида МакВикара с Сондрой Радвановски, Марсело Альваресом и Дмитрием Хворостовским (видео доступно 23 часа).
Опера «Кармен», Мариинский-2
19:00
В заглавной партии — лауреатка конкурса им. Чайковского Юлия Маточкина.
Спектакль «Сны господина де Мольера», Ленком
19:00
Пьеса Михаила Булгакова «Кабала святош» в постановке Павла Сафонова и онлайне.
Вечеринка в «К-30»
20:00
Новое пространство от Roots United откроется вечеринкой с участием Simple Symmetry, Полиритм, Errortica.
Балеты «Ожидание» и «Она помнит», NDT
До 10 августа мировые премьеры — «Ожидание» в постановке Пола Лайтфута на музыку Кнудоге Рийсагера и «Она помнит» Соль Леон.
Сериал «Академия "Амбрелла"»
Основанный на одноименных комиксах вокалиста распавшейся группы My Chemical Romance супергеройский проект Netflix.
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Ольга Перетятько
Суббота, 1 августа
Одноактные балеты, Мариинский-2
19:00
«Видение розы», «Лебедь», «В ночи», и «Юноша и смерть» в исполнении Екатерины Кондауровой, Алины Сомовой и Владимира Шклярова.
Вечер фортепианной музыки, Концертный зал Мариинского театра
19:00
Абисал Гергиев и Арсений Мун исполнят Рахманинова, Чайковского, Скрябина, Шопена и Прокофьева.
Опера «Риголетто», Мариниский театр
19:30
Историческая сцена откроется в офлайне с размахом — оперой Верди с участием Ольги Перетятько и Владислава Сулимского.
Вечеринка в «К-30»
16:00
В субботу в новом пространстве на Кожевенной линии играют low 808, Ol, Vtgnike, Shutta, El, Hoopa.
Beat Film Festival
В Петербурге и других городах России все фильмы программы с 1 по 14 августа можно посмотреть онлайн — «билет» придется покупать на каждый из них отдельно.
Воскресенье, 2 августа
Гала-концерт балета, Мариинский театр
19:30
Балетный гала при участии Кондауровой, Терёшкиной, Кима, Сомовой, Париша и Шклярова на исторической сцене.
Опера «Аттила», Мариинский-2
20:00
На второй сцене — опера Верди с Ильдаром Абдразаковым и Татьяной Сержан.
Концерт «Арфы звучание – мое вдохновение», Концертный зал Мариинского театра
20:00
На арфах сыграют Боккерини, Россини, Масканьи, Чайковского, Рубинштейна, Оффенбаха и Прокофьева.
Вечеринка в «К-30»
14:00
Выходные в честь открытия пространства завершат Ishome (съемки онлайн-сета), Sko, Mik Mo, Heliyah.
Сериал «Комната 104»
Четвертый — и последний — сезон антологии братьев Дюпласс продолжит рассказывать странные истории из жизни отеля в жанрах от комедии до триллера.
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