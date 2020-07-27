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Чем заняться онлайн и офлайн в Петербурге с 27 июля по 2 августа

Петербург выходит из режима самоизоляции. «Собака.ru» составила программу, что посмотреть и чему научиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: возобновление спектаклей на исторической сцене Мариинского театра и открытие пространства «К-30» от организаторов фестиваля Present Perfect.

Пн 27 июля Вт 28 июля Ср 29 июля Чт 30 июля Пт 31 июля Сб 1 августа Вс 2 августа

  • Спектакль «Коварство и любовь»

Понедельник, 27 июля

Выставка Вадима Михайлова «Неплодные земли на востоке», Myth gallery

Остроумные работы, в которых смешиваются мифология и повседневность, а «холстами» становятся плащи из масс-маркета.

Опера «Девушка с Запада», Метрополитен-опера

2:30

23 часа доступна постановка Джанкарло дель Монако с Эвой-Марией Вестбрук, Йонасом Кауфмаомн и Карло Бози.

Читка «Гарри Поттера»

Если зарегистрироваться на официальном сайте поттерианы появится видео, как книгу читает Дэниэл Рэдклифф.

Спектакль «Берег женщин», Театр им. Вахтангова

До 30 июля — хореографическая композиция Анжелики Холиной по мотивам песен Марлен Дитрих.

Спектакль «Коварство и любовь», МДТ — Театр Европы

Спектакль Льва Додина по трагедии Фридриха Шиллера с Елизаветой Боярской, Данилой Козловским и Ксенией Раппопорт — в записи.
 

  • Выставка «Романтика и усердие. Современное искусство Южной Кореи»

  • Сериал «амроН»

Вторник, 28 июля

Выставка «Романтика и усердие. Современное искусство Южной Кореи», Главный штаб Эрмитажа

Панк-рок и абстрактный хип-хоп от совсем молодых художников сеульских арт-школ: волосатый фарфор, гамбургеры, свинная голова в стразах, дымящиеся инсталляции и тень всемогущего k-popa.

Лекции о современном театре

Какие театральные формы практикует весь мир: от Японии и Африки до США и стран Бенилюкса.

Балет «Спящая красавица», Королевский театр Ковент-Гарден

Балет в классической хореографии Мариуса Петипа, но редакции Фредерика Аштона, Антони Доуэлла и Кристофера Уилдона (до 6 августа!).

Концерт MusicAeterna Теодора Курентзиса

На канале ARTE Concert выложено видео из парижской Сент-Шапель.

Спектакль «Вавилонская прогулка», «Точка доступа»

Фестиваль «Точка доступа» сохранил запись спектакля-прогулки по трем городам.  

Сериал «амроН»

Арт-сериал режиссера Максима Диденко с Ксенией Собчаком — президентом России.

  • Выставка «Художники и коллекционеры – Русскому музею»

  • Инна Чурикова

Среда, 29 июля

Выставка «Художники и коллекционеры – Русскому музею», Русский музей

С 29 июля — главный блокбастер музея-юбиляра распространится аж на 4 музейных дворца — покажут работы, которые оказались в них благодаря щедрым коллекционерам.

Опера «Аида», Мариинский-2

19:00

Офлайны в Мариинском театр продолжит «Аида» с Татьяной Сержан и Екатериной Семенчук.

«Царь Эдип», театр им.Вахтангова

19:00

До 2 августа смотрим постановку трагедии Софокла Римасом Туминасом с Виктором Добронравовым и Людмилой Максаковой.  

Прямой эфир с Инной Чуриковой

21:00

Актриса впервые в жизни выступит в онлайне — в поддержку фонда ветеранов кино и театра «Артист».

Балет «Beach Birds for Camera»

Танцевальный спектакль Мерса Каннингема на музыку Джона Кейджа в видеоадаптации Эллиота Каплана.  

«Bat Watch», «Точка доступа»

С 22 июля открыт доступ к спектаклю-игре Михаила Патласова, в которой зритель может контролировать действия героев.

  • Кимин Ким

  • Тихон Жизневский

Четверг, 30 июля

Выставка «Когда дерево станет камнем», музей «Мастерская Аникушина»

Современная скульптура: от кинетических объектов до экологической зелени и керамики в интерьерах советского модернизма, где прославленный скульптор Аникушин ваял свои опус-магнумы.

Одноактные балеты, Мариинский-2

19:00

В офлайне — «Видение розы», «Лебедь» и другие балеты. На сцене — Сомова, Терёшкина и Ким.

Концерт «Золотые голоса Конкурса им. П.И. Чайковского», Концертный зал Мариинского театра

19:00

Лауреаты престижного музыкального конкурса исполнят вживую чуть ли не все самые знаменитые оперные арии мира.   

Лекции о театре авангарда

В доступной форме все, что вы хотели узнать о футуризме, экспрессионизме и дадаизме в театре.

Авиньонский фестиваль

На театральном онлайн-марафоне смотрим «Медею» с Юппер в режиссуре Жака Лассаля, «Школу жен» версии Дидье Безаса или «Божественную комедию» в постановке Ромео Кастеллуччи.

Спектакль «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство», Александринский театр

Интернет-спектакль по Борису Акунину теперь можно посмотреть и в записи. В роли Фандорина — Тихон Жизневский.

  • Сериал «Академия "Амбрелла"»

Пятница, 31 июля

Опера «Трубадур», Метрополитен-опера

2:30

Постановка Дэвида МакВикара с Сондрой Радвановски, Марсело Альваресом и Дмитрием Хворостовским (видео доступно 23 часа).

Опера «Кармен», Мариинский-2

19:00    

В заглавной партии — лауреатка конкурса им. Чайковского Юлия Маточкина.

Спектакль «Сны господина де Мольера», Ленком

19:00

Пьеса Михаила Булгакова «Кабала святош» в постановке Павла Сафонова и онлайне.

Вечеринка в «К-30»

20:00

Новое пространство от Roots United откроется вечеринкой с участием Simple Symmetry, Полиритм, Errortica.

Балеты «Ожидание» и «Она помнит», NDT

До 10 августа мировые премьеры — «Ожидание» в постановке Пола Лайтфута на музыку Кнудоге Рийсагера и «Она помнит» Соль Леон.  

Сериал «Академия "Амбрелла"»

Основанный на одноименных комиксах вокалиста распавшейся группы My Chemical Romance супергеройский проект Netflix.

  • Ольга Перетятько

Суббота, 1 августа

Одноактные балеты, Мариинский-2

19:00

«Видение розы», «Лебедь», «В ночи», и «Юноша и смерть» в исполнении Екатерины Кондауровой, Алины Сомовой и Владимира Шклярова.

Вечер фортепианной музыки, Концертный зал Мариинского театра

19:00

Абисал Гергиев и Арсений Мун исполнят Рахманинова, Чайковского, Скрябина, Шопена и Прокофьева. 

Опера «Риголетто», Мариниский театр

19:30

Историческая сцена откроется в офлайне с размахом — оперой Верди с участием Ольги Перетятько и Владислава Сулимского.

Вечеринка в «К-30»

16:00

В субботу в новом пространстве на Кожевенной линии играют low 808, Ol, Vtgnike, Shutta, El, Hoopa.

Beat Film Festival

В Петербурге и других городах России все фильмы программы с 1 по 14 августа можно посмотреть онлайн — «билет» придется покупать на каждый из них отдельно.

Воскресенье, 2 августа

Гала-концерт балета, Мариинский театр

19:30

Балетный гала при участии Кондауровой, Терёшкиной, Кима, Сомовой, Париша и Шклярова на исторической сцене.

Опера «Аттила», Мариинский-2

20:00                            

На второй сцене — опера Верди с Ильдаром Абдразаковым и Татьяной Сержан.

Концерт «Арфы звучание – мое вдохновение», Концертный зал Мариинского театра

20:00

На арфах сыграют Боккерини, Россини, Масканьи, Чайковского, Рубинштейна, Оффенбаха и Прокофьева.

Вечеринка в «К-30»

14:00        

Выходные в честь открытия пространства завершат Ishome (съемки онлайн-сета), Sko, Mik Mo, Heliyah.

Сериал «Комната 104»

Четвертый — и последний — сезон антологии братьев Дюпласс продолжит рассказывать странные истории из жизни отеля в жанрах от комедии до триллера.

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