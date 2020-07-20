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Чем заняться онлайн и офлайн в Петербурге с 20 по 26 июля

Петербург, как и другие города, постепенно выходит из режима самоизоляции. «Собака.ru» составила программу, что посмотреть и чему научиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: от насыщенной программы Мариинского театра до последней возможности увидеть выставку фотографов Magnum в «Манеже».

Пн 13 июля Вт 14 июля Ср 15 июля Чт 16 июля Пт 17 июля Сб 18 июля Вс 19 июля

  • Туристы на Красной площади. Москва, СССР, 1947 © Роберт Капа © International Center of Photography/ Magnum Photos

  •  «Дети шоу-бизнеса»

Понедельник, 20 июля

Опера «Богема», Метрополитен-опера

2:30

Постановка Франко Дзеффирелли, партии исполняют Тереза Стратас, Рената Скотто, Хосе Каррерас, Джеймс Моррис и Ричард Стилуэлл.

Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», «Манеж»

До 22 июля в «Манеже» 250 работ фотографов Magnum. Практически последний шанс!

Онлайн-встреча с Бруно Барби

19:00

Лекция знаменитого фотографа Magnum с инфоповодом — выставкой в «Манеже».

Фильм «Дети шоу-бизнеса»

О своем счастливом (и не очень) детстве в кино рассказывают актеры от Миллы Йовович и Эван Рэйчел Вуд до Элайджа Вуда и Джады Пинкетт Смит.

Спектакль «Фрекен Жюли», Театр Наций

Постановка Томаса Остермайера по пьесе Стриндберга с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд.

Опера «Весна же», Баварская опера

Анимированная детская опера Гордона Кампе длится всего 35 минут. И подходит малышам от 6 лет. 

  •  «Научные карты пандемии»

Вторник, 21 июля

Выставка «Освятися алтарь…», Музей истории религии

Первая в России отдельная выставка антиминсов, которыми обычно покрывают алтари в православных храмах.

«Севильский цирюльник», Метрополитен-опера

2:30

Постановка — Бартлетта Шера, дирижер — Микеле Мариотти, партии исполняют Изабель Леонард, Лоуренс Браунли, Кристофер Мальтман, Маурицио Мураро и Паата Бурчуладзе.

Лекция «Научные карты пандемии»

17:00

Бесплатный вебинар от ученых, как разобраться в огромных объемах литературы об эпидемиях и какими инструментами можно пользоваться.

Спектакль «Делегация», Coney HQ для «Точки доступа»

17:00, 21:00

Иммерсивная игра на двух языках — онлайн-встреча зрителей из России и Великобритании в «идеальном» мини-баре отеля Zajec.

Спектакль «Вишневый сад», Ленком

19:00

Постановка Марка Захарова и Игоря Фокина. Раневская — Александра Захарова, Гаев — Александр Збруев, Лопахин — Антон Шагин.  

Лекция о страхе

19:30

Профессор МГУ Вячеслав Дубынин на онлайн-лекции расскажет о том, что такое страх с точки зрения реакций мозга.

Сериал «Проклятая»

Фэнтези из вселенной легенд про короля Артура с Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему») и одним из сыновей Стеллана Скарсгарда — Густавом.  

  • Михаил Патласов

  • Константин Хабенский

Среда, 22 июля

Онлайн-дискуссия «Документальная фотография в современных медиа»

19:30                                

В последний день работы выставки Magnum в «Манеже» о визуальном поговорят фоторедакторы и фотографы.   

Опера «Паяцы», Мариинский-2

19:00

Офлайн-постановка в Мариинском-2 с Ахмедом Агади, Татьяной Павловской, Евгением Ахмедовым и Владиславом Куприяновым.

«Bat Watch», «Точка доступа»

С 22 июля откроется доступ к спектаклю-игре Михаила Патласова, в которой зритель сможет контролировать действия героев.

Концерт Павла Милюкова и Филиппа Копачевского, Мариинский театр

19:00

Офлайн в концертном зале Мариинского театра — скрипач Милюков и пианист Копачевский исполняют Баха и Бетховена.

Спектакль «Амадей», National Theatre

До 23 июля спектакль с живой музыкой оркестра по пьесе Питера Шеффера, которая легла в основу одноименного фильма Формана.

Сериал «Город страха: Нью-Йорк против мафии»

Документальный проект Netflix про банды Нью-Йорка, романтизированные в кино и бульварных романах.

Сказка «Петя и волк», Мариинский театр

Слушаем, как Константин Хабенский читает текст симфонической сказки Прокофьева для детей.

  • Ася Волошина

  • Гарри Поттер

Четверг, 23 июля

Лекция «Научные карты пандемии»

17:00

Бесплатный вебинар ученых о том, как передаются вирусы, и причем тут летучие мыши.

Онлайн-марафон «Волшебные школы Джоан Роулинг»

С 23 по 25 июля в честь юбилея Роулинг — чтения, мастер-классы и спецпоказы кино.  книг, мастер-классы и просмотры любимых фильмов о мальчике-волшебнике.

Гала-концерт балета, Мариинский-2

19:00

Офлайн гала — Скорик, Батоева и Кондаурова исполняют фрагменты из «Золушки», «Корсара» и «Кармен-сюиты».

Балет «Ромео и Джульетта», Королевский театр Ковент-Гарден

До 24 июля смотрим балет в постановке Кеннета Макмиллана. 

Концерт «Чайковский», Концертный зал Мариинского театра

19:00

Офлайн в концертном зале Мариинки Чайковского сыграют скрипач Павел Милюков и солисты оркестра театра. Дирижер — Валерий Гергиев.  

«Брак», «Точка доступа»

17:00

Zoom-спектакль Семена Александровского и Аси Волошиной об отношениях во время и после пандемии.

Спектакль «Чайка», Театр им. Вахтангова

19:00

До 23 июля спектакль «Чайка» с Людмилой Максаковой, Сергеем Маковецким, Юрием Яковлевым, Владимиром Епифанцевым и Виктором Добронравовым.

Сериал «Дивный новый мир»

Новая экранизация романа Хаксли с Деми Мур, которая перешла на роли матерей. 

  • Валерий Гергиев

     

  • Сериал «Комната 104»

Пятница, 24 июля

Опера «Ромео  и Джульетта», Метрополитен-опера

2:30

Дирижер этой версии оперы Гуно (не путать с балетом Прокофьева) — Пласидо Доминго.

Балеты «Ожидание» и «Она помнит», NDT

До 10 августа мировые премьеры — «Ожидание» в постановке Пола Лайтфута на музыку Кнудоге Рийсагера и «Она помнит» Соль Леон.  

Опера «Богема», Мариинский-2

19:00

Офлайн-опера в Мариинском-2: Мими — Елена Стихин, Рудольф – Мигран Агаджанян,
Мюзетта – Ольга Пудова, Марсель – Алексей Марков.

Брасс-вечер с Валерием Гергиевым, концертный зал Мариинского театра

19:00

Брасс-ансамбль под руководством Валерия Гергиева исполнит в офлайне Мусоргского, Бородина, Бизе и Щедрина.  

Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»

19:30                  

Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll про оператора колл-центра. 

Опера «Дон Жуан», фестиваль в Экс-ан-Провансе

До 8 августа — опера Моцарта в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Луи Лангре.

Сериал «Комната 104»

Четвертый — и последний — сезон антологии братьев Дюпласс продолжит рассказывать странные истории из жизни отеля в жанрах от комедии до триллера.

  • Изабель Юппер

  • Кимин Ким

Суббота, 25 июля

Гала-концерт балета, Мариинский-2

19:00

Офлайн-гала лучших балетных номеров при участии Екатерины Кондауровой, Виктории Терёшкиной, Кимин Кима и других.  

Авиньонский фестиваль

На театральном онлайн-марафон смотрим «Медею» с Юппер в режиссуре Жака Лассаля, «Школу жен» версии Дидье Безаса или «Божественную комедию» в постановке Ромео Кастеллуччи.

Концерт Николая Луганского и Валерия Гергиева, концертный зал Мариинского театра

19:00

Пианист Николай Луганский исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ми минор Шопена.

Спектакль «Горячее сердце», театр им. Вахтангова

До 26 июля смотрим онлайн адаптацию пьесы Островского с Евгением Князевым и Сергеем Маковецким.  

Балет «Beach Birds for Camera»

Танцевальный спектакль Мерса Каннингема на музыку Джона Кейджа в видеоадаптации Эллиота Каплана.  

Сериал «Я могу уничтожить тебя»

Немного дидактический, но откровенный сериал про то, как в эпоху #Metoo изменилось понимание личных границ. 

  • Ксандер Париш

  • Фильм «Солнце в ночи»

Воскресенье, 26 июля

Гала-концерт балета, Мариинский-2

12:00

В воскресном офлайн-гала участвуют Екатерина Кондаурова, Кимин Ким, Алина Сомова, Ксандер Париш, Тимур Аскеров.

Концерт Валерия Гергиева и симфонического оркестра, концертный зал Мариинского театра

18:00

В программе офлайн-выступления — «Павана усопшей инфанте» и «Болеро» Равеля и симфония Берлиоза.

Сольный концерт Николая Луганского, Концертный зал Мариинского театра

20:00

Пианист исполнит Сонату № 28 ля мажор Бетховена, «Эстампы» Дебюсси, а также Прелюдию, фугу и вариации Франка.

Опера «Гибель богов», Штутгартская опера

Онлайн эпичной «Гибели богов» Вагнера в режиссуре Петера Конвичного.

Опера «Сон в летнюю ночь», фестиваль в Экс-ан-Провансе

До 7 августа — опера Бенджамина Бриттена в режиссуре Роберта Карсена. Дирижер — Казуши Оно.

Фильм «Солнце в ночи»

Ромком с норвежскими пейзажами и Дженни Слейт, Джиллиан Андерсон, Заком Галифианакисом и Алекс Шарп.

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