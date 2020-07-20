Чем заняться онлайн и офлайн в Петербурге с 20 по 26 июля

Опера «Богема», Метрополитен-опера

2:30

Постановка Франко Дзеффирелли, партии исполняют Тереза Стратас, Рената Скотто, Хосе Каррерас, Джеймс Моррис и Ричард Стилуэлл.

Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», «Манеж»

До 22 июля в «Манеже» 250 работ фотографов Magnum. Практически последний шанс!

Онлайн-встреча с Бруно Барби

19:00

Лекция знаменитого фотографа Magnum с инфоповодом — выставкой в «Манеже».

Фильм «Дети шоу-бизнеса»

О своем счастливом (и не очень) детстве в кино рассказывают актеры от Миллы Йовович и Эван Рэйчел Вуд до Элайджа Вуда и Джады Пинкетт Смит.

Спектакль «Фрекен Жюли», Театр Наций

Постановка Томаса Остермайера по пьесе Стриндберга с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд.

Опера «Весна же», Баварская опера

Анимированная детская опера Гордона Кампе длится всего 35 минут. И подходит малышам от 6 лет.