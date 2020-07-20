Петербург, как и другие города, постепенно выходит из режима самоизоляции. «Собака.ru» составила программу, что посмотреть и чему научиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: от насыщенной программы Мариинского театра до последней возможности увидеть выставку фотографов Magnum в «Манеже».
Чем заняться онлайн и офлайн в Петербурге с 20 по 26 июля
Понедельник, 20 июля
Опера «Богема», Метрополитен-опера
2:30
Постановка Франко Дзеффирелли, партии исполняют Тереза Стратас, Рената Скотто, Хосе Каррерас, Джеймс Моррис и Ричард Стилуэлл.
Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», «Манеж»
До 22 июля в «Манеже» 250 работ фотографов Magnum. Практически последний шанс!
Онлайн-встреча с Бруно Барби
19:00
Лекция знаменитого фотографа Magnum с инфоповодом — выставкой в «Манеже».
Фильм «Дети шоу-бизнеса»
О своем счастливом (и не очень) детстве в кино рассказывают актеры от Миллы Йовович и Эван Рэйчел Вуд до Элайджа Вуда и Джады Пинкетт Смит.
Спектакль «Фрекен Жюли», Театр Наций
Постановка Томаса Остермайера по пьесе Стриндберга с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд.
Опера «Весна же», Баварская опера
Анимированная детская опера Гордона Кампе длится всего 35 минут. И подходит малышам от 6 лет.
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«Научные карты пандемии»
Вторник, 21 июля
Выставка «Освятися алтарь…», Музей истории религии
Первая в России отдельная выставка антиминсов, которыми обычно покрывают алтари в православных храмах.
«Севильский цирюльник», Метрополитен-опера
2:30
Постановка — Бартлетта Шера, дирижер — Микеле Мариотти, партии исполняют Изабель Леонард, Лоуренс Браунли, Кристофер Мальтман, Маурицио Мураро и Паата Бурчуладзе.
Лекция «Научные карты пандемии»
17:00
Бесплатный вебинар от ученых, как разобраться в огромных объемах литературы об эпидемиях и какими инструментами можно пользоваться.
Спектакль «Делегация», Coney HQ для «Точки доступа»
17:00, 21:00
Иммерсивная игра на двух языках — онлайн-встреча зрителей из России и Великобритании в «идеальном» мини-баре отеля Zajec.
Спектакль «Вишневый сад», Ленком
19:00
Постановка Марка Захарова и Игоря Фокина. Раневская — Александра Захарова, Гаев — Александр Збруев, Лопахин — Антон Шагин.
Лекция о страхе
19:30
Профессор МГУ Вячеслав Дубынин на онлайн-лекции расскажет о том, что такое страх с точки зрения реакций мозга.
Сериал «Проклятая»
Фэнтези из вселенной легенд про короля Артура с Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему») и одним из сыновей Стеллана Скарсгарда — Густавом.
Среда, 22 июля
Онлайн-дискуссия «Документальная фотография в современных медиа»
19:30
В последний день работы выставки Magnum в «Манеже» о визуальном поговорят фоторедакторы и фотографы.
Опера «Паяцы», Мариинский-2
19:00
Офлайн-постановка в Мариинском-2 с Ахмедом Агади, Татьяной Павловской, Евгением Ахмедовым и Владиславом Куприяновым.
«Bat Watch», «Точка доступа»
С 22 июля откроется доступ к спектаклю-игре Михаила Патласова, в которой зритель сможет контролировать действия героев.
Концерт Павла Милюкова и Филиппа Копачевского, Мариинский театр
19:00
Офлайн в концертном зале Мариинского театра — скрипач Милюков и пианист Копачевский исполняют Баха и Бетховена.
Спектакль «Амадей», National Theatre
До 23 июля спектакль с живой музыкой оркестра по пьесе Питера Шеффера, которая легла в основу одноименного фильма Формана.
Сериал «Город страха: Нью-Йорк против мафии»
Документальный проект Netflix про банды Нью-Йорка, романтизированные в кино и бульварных романах.
Сказка «Петя и волк», Мариинский театр
Слушаем, как Константин Хабенский читает текст симфонической сказки Прокофьева для детей.
Четверг, 23 июля
Лекция «Научные карты пандемии»
17:00
Бесплатный вебинар ученых о том, как передаются вирусы, и причем тут летучие мыши.
Онлайн-марафон «Волшебные школы Джоан Роулинг»
С 23 по 25 июля в честь юбилея Роулинг — чтения, мастер-классы и спецпоказы кино. книг, мастер-классы и просмотры любимых фильмов о мальчике-волшебнике.
Гала-концерт балета, Мариинский-2
19:00
Офлайн гала — Скорик, Батоева и Кондаурова исполняют фрагменты из «Золушки», «Корсара» и «Кармен-сюиты».
Балет «Ромео и Джульетта», Королевский театр Ковент-Гарден
До 24 июля смотрим балет в постановке Кеннета Макмиллана.
Концерт «Чайковский», Концертный зал Мариинского театра
19:00
Офлайн в концертном зале Мариинки Чайковского сыграют скрипач Павел Милюков и солисты оркестра театра. Дирижер — Валерий Гергиев.
«Брак», «Точка доступа»
17:00
Zoom-спектакль Семена Александровского и Аси Волошиной об отношениях во время и после пандемии.
Спектакль «Чайка», Театр им. Вахтангова
19:00
До 23 июля спектакль «Чайка» с Людмилой Максаковой, Сергеем Маковецким, Юрием Яковлевым, Владимиром Епифанцевым и Виктором Добронравовым.
Сериал «Дивный новый мир»
Новая экранизация романа Хаксли с Деми Мур, которая перешла на роли матерей.
Пятница, 24 июля
Опера «Ромео и Джульетта», Метрополитен-опера
2:30
Дирижер этой версии оперы Гуно (не путать с балетом Прокофьева) — Пласидо Доминго.
Балеты «Ожидание» и «Она помнит», NDT
До 10 августа мировые премьеры — «Ожидание» в постановке Пола Лайтфута на музыку Кнудоге Рийсагера и «Она помнит» Соль Леон.
Опера «Богема», Мариинский-2
19:00
Офлайн-опера в Мариинском-2: Мими — Елена Стихин, Рудольф – Мигран Агаджанян,
Мюзетта – Ольга Пудова, Марсель – Алексей Марков.
Брасс-вечер с Валерием Гергиевым, концертный зал Мариинского театра
19:00
Брасс-ансамбль под руководством Валерия Гергиева исполнит в офлайне Мусоргского, Бородина, Бизе и Щедрина.
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll про оператора колл-центра.
Опера «Дон Жуан», фестиваль в Экс-ан-Провансе
До 8 августа — опера Моцарта в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Луи Лангре.
Сериал «Комната 104»
Четвертый — и последний — сезон антологии братьев Дюпласс продолжит рассказывать странные истории из жизни отеля в жанрах от комедии до триллера.
Суббота, 25 июля
Гала-концерт балета, Мариинский-2
19:00
Офлайн-гала лучших балетных номеров при участии Екатерины Кондауровой, Виктории Терёшкиной, Кимин Кима и других.
Авиньонский фестиваль
На театральном онлайн-марафон смотрим «Медею» с Юппер в режиссуре Жака Лассаля, «Школу жен» версии Дидье Безаса или «Божественную комедию» в постановке Ромео Кастеллуччи.
Концерт Николая Луганского и Валерия Гергиева, концертный зал Мариинского театра
19:00
Пианист Николай Луганский исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ми минор Шопена.
Спектакль «Горячее сердце», театр им. Вахтангова
До 26 июля смотрим онлайн адаптацию пьесы Островского с Евгением Князевым и Сергеем Маковецким.
Балет «Beach Birds for Camera»
Танцевальный спектакль Мерса Каннингема на музыку Джона Кейджа в видеоадаптации Эллиота Каплана.
Сериал «Я могу уничтожить тебя»
Немного дидактический, но откровенный сериал про то, как в эпоху #Metoo изменилось понимание личных границ.
Воскресенье, 26 июля
Гала-концерт балета, Мариинский-2
12:00
В воскресном офлайн-гала участвуют Екатерина Кондаурова, Кимин Ким, Алина Сомова, Ксандер Париш, Тимур Аскеров.
Концерт Валерия Гергиева и симфонического оркестра, концертный зал Мариинского театра
18:00
В программе офлайн-выступления — «Павана усопшей инфанте» и «Болеро» Равеля и симфония Берлиоза.
Сольный концерт Николая Луганского, Концертный зал Мариинского театра
20:00
Пианист исполнит Сонату № 28 ля мажор Бетховена, «Эстампы» Дебюсси, а также Прелюдию, фугу и вариации Франка.
Опера «Гибель богов», Штутгартская опера
Онлайн эпичной «Гибели богов» Вагнера в режиссуре Петера Конвичного.
Опера «Сон в летнюю ночь», фестиваль в Экс-ан-Провансе
До 7 августа — опера Бенджамина Бриттена в режиссуре Роберта Карсена. Дирижер — Казуши Оно.
Фильм «Солнце в ночи»
Ромком с норвежскими пейзажами и Дженни Слейт, Джиллиан Андерсон, Заком Галифианакисом и Алекс Шарп.
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