Чем заняться онлайн и офлайн в Петербурге с 13 по 19 июля

Искусство

Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», «Манеж»

Первая большая офлайн-выставка в Петербурге стартовала на прошлой неделе. В экспозиции — 250 работ, снятых 39 фотографами Magnum: от 1947 года и до наших дней. Единственный русский автор — Георгий Пинхасов.

Театр

Опера «Тристан и Изольда», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера транслирует запись оперы Вагнера в постановке Дитера Дорна. Дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Джейн Иглен, Бен Хеппнер, Катарина Далайман, Ханс-Йоахим Кетельсен и Рене Папе. Видео доступно 23 часа.

Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Четвертый», «Электротеатр Станиславский»

14:00

«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.

Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Четвертый», «Электротеатр Станиславский»

19:00

«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.

Опера «Кармен», фестиваль в Экс-Ан-Провансе

22:00

Фестиваль в Экс-Ан-Провансе покажет оперу Бизе «Кармен» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Пабло Эрас-Касадо.

Балет «Коппелия», «Линкольн-центр»

«Линкольн-центр» до 14 июля транслирует балет «Коппелия» 1978 года в хореографии Джорджа Баланчина и Александры Даниловой на музыку Лео Делиба.

Спектакль «Последние луны», Театр им. Вахтангова

Театр им. Вахтангова до 16 июля показывает спектакль Римаса Туминаса «Последние луны» по одноактным пьесам Фурио Бордона и Гарольда Мюллера. В ролях — Василий Лановой и Ирина Купченко.

Спектакль «Ревизор», Театр имени Моссовета

До 15 июля Театр имени Моссовета показывает спектакль «Ревизор» по пьесе Гоголя в постановке Нины Чусовой. Хлестакова в нем играет Гоша Куценко.

Спектакль «Not to Scale», «Точка доступа»

В рамках фестиваля с 7 июля и ежедневно можно принять участие в спектакле-инструкции Энт Хэмптон и Тима Этчелса предназначенном для двух человек. Следуя указаниям в наушниках, зрители будут сами рисовать сюжет и героев постановки.

Спектакль «Глубокое синее море», Королевский Национальный театр

До 16 июля Королевский Национальный театр в Лондоне показывает спектакль по пьесе Теренса Рэттигана. В главных ролях — звезда сериала «Острые козырьки» и фильмов о Гарри Поттере Хелен МакКрори и Том Берк из «Страйка».

Спектакль «Этот пылкий влюбленный», БДТ им. Товстоногова

В рамках проекта «БДТdigital» смотрим архивный спектакль по пьесе Нила Саймона с Алисой Фрейндлих и Владиславом Стржельчиком.

Балет «Жизель», Мариинский театр

На сайте Mariinsky.tv доступна видеозапись балета Адольфа Адана «Жизель» в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа. Дирижер — Валерий Гергиев.

Кино и сериалы

Сериал «Долина соблазна»

«Шоугелз» времен Black Lives Matter — драматический сериал от постановщицы «Дурнушки» и «Мертв для меня» Тамры Дэвис про тяжелую жизнь темнокожих стриптизерш.

Дети

Опера «Весна же», Баварская опера

Анимированная детская опера Гордона Кампе длится всего 35 минут. И подходит малышам от 6 лет. Постановщик этого спектакля в Баварской опере — Дэвид Беш.