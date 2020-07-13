Петербург, как и другие города, постепенно выходит из режима самоизоляции. «Собака.ru» составила подробную программу, что посмотреть и чему научиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!): от лекции фотографа Георгий Пинхасова про Magnum и Тарковского и оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе до джазового опенэйра «Бродский Drive».
Чем заняться онлайн и офлайн в Петербурге с 13 по 19 июля
Понедельник, 13 июля
Искусство
Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», «Манеж»
Первая большая офлайн-выставка в Петербурге стартовала на прошлой неделе. В экспозиции — 250 работ, снятых 39 фотографами Magnum: от 1947 года и до наших дней. Единственный русский автор — Георгий Пинхасов.
Театр
Опера «Тристан и Изольда», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера транслирует запись оперы Вагнера в постановке Дитера Дорна. Дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Джейн Иглен, Бен Хеппнер, Катарина Далайман, Ханс-Йоахим Кетельсен и Рене Папе. Видео доступно 23 часа.
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Четвертый», «Электротеатр Станиславский»
14:00
«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Четвертый», «Электротеатр Станиславский»
19:00
«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.
Опера «Кармен», фестиваль в Экс-Ан-Провансе
22:00
Фестиваль в Экс-Ан-Провансе покажет оперу Бизе «Кармен» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Пабло Эрас-Касадо.
Балет «Коппелия», «Линкольн-центр»
«Линкольн-центр» до 14 июля транслирует балет «Коппелия» 1978 года в хореографии Джорджа Баланчина и Александры Даниловой на музыку Лео Делиба.
Спектакль «Последние луны», Театр им. Вахтангова
Театр им. Вахтангова до 16 июля показывает спектакль Римаса Туминаса «Последние луны» по одноактным пьесам Фурио Бордона и Гарольда Мюллера. В ролях — Василий Лановой и Ирина Купченко.
Спектакль «Ревизор», Театр имени Моссовета
До 15 июля Театр имени Моссовета показывает спектакль «Ревизор» по пьесе Гоголя в постановке Нины Чусовой. Хлестакова в нем играет Гоша Куценко.
Спектакль «Not to Scale», «Точка доступа»
В рамках фестиваля с 7 июля и ежедневно можно принять участие в спектакле-инструкции Энт Хэмптон и Тима Этчелса предназначенном для двух человек. Следуя указаниям в наушниках, зрители будут сами рисовать сюжет и героев постановки.
Спектакль «Глубокое синее море», Королевский Национальный театр
До 16 июля Королевский Национальный театр в Лондоне показывает спектакль по пьесе Теренса Рэттигана. В главных ролях — звезда сериала «Острые козырьки» и фильмов о Гарри Поттере Хелен МакКрори и Том Берк из «Страйка».
Спектакль «Этот пылкий влюбленный», БДТ им. Товстоногова
В рамках проекта «БДТdigital» смотрим архивный спектакль по пьесе Нила Саймона с Алисой Фрейндлих и Владиславом Стржельчиком.
Балет «Жизель», Мариинский театр
На сайте Mariinsky.tv доступна видеозапись балета Адольфа Адана «Жизель» в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа. Дирижер — Валерий Гергиев.
Кино и сериалы
Сериал «Долина соблазна»
«Шоугелз» времен Black Lives Matter — драматический сериал от постановщицы «Дурнушки» и «Мертв для меня» Тамры Дэвис про тяжелую жизнь темнокожих стриптизерш.
Дети
Опера «Весна же», Баварская опера
Анимированная детская опера Гордона Кампе длится всего 35 минут. И подходит малышам от 6 лет. Постановщик этого спектакля в Баварской опере — Дэвид Беш.
Вторник, 14 июля
Лекции и образование
Лекция-дискуссия «Новые формы и новые отношения со зрителем»
13:00
В рамках оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе пройдет публичная дискуссия. Среди ее участников — педагоги и специалисты по инклюзии, а также сотрудники самого смотра, в том числе создатель партиципаторных опер Энтони Хайдвайллер.
Интервью и встречи
Онлайн-встреча с Георгием Пинхасовым
20:00
Во вторник фотограф Георгий Пинхасов, участник выставки «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» в «Манеже», расскажет об изменении визуального языка снимков и как попасть в Magnum. Модератор встречи — редактор «Искусства» журнала «Собака.ru» Александра Генералова. Регистрация здесь.
Театр
Опера «Манон Леско», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера показывает оперу Пуччини «Манон Леско» в постановке Ричарда Эйра, дирижер — Фабио Луизи. Партии исполняют Кристине Ополайс, Роберто Аланья, Массимо Кавалетти и Бриндли Шерратт. Видео будет доступно еще 23 часа.
Опера «Реквием», фестиваль в Экс-Ан-Провансе
22:00
Оперный фестиваль в Экс-Ан-Провансе в рамках программы #thedigitalstage покажет оперу Моцарта «Реквием» в постановке Ромео Кастеллуччи. Дирижер — Рафаэль Пишон.
Спектакль «Мрамор»
Режиссер Владимир Мирзоев выпустил аудиоспектакль «Мрамор» по пьесе Иосифа Бродского. Главные роли в нем исполнили актер Максим Суханов и клоун Алексей Миронов.
Спектакль «Школа жен», Авиньонский фестиваль
На канале ARTE в рамках Авиньонского фестиваля показывают спектакль «Школа жен» по пьесе Мольера в постановке Дидье Безаса.
Опера «Валькирия», Штутгартская опера
Штутгартская опера показывает вторую часть из цикла «Кольцо Нибелунга» Вагнера — «Валькирияю» в постановке Кристофа Нела, дирижер — Лотар Загрошек. Видеозапись доступна до 17 июля.
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Пятый», «Электротеатр Станиславский»
14:00
«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.
Спектакль «Вавилонская прогулка», «Точка доступа»
17:00
В рамках фестиваля «Точка доступа» покажут бесплатный спектакль об иллюзорности границ. Несколько незнакомых друг с другом людей из Таллинна, Нарвы, Ивангорода и Петербурга выйдут на прогулку в своих городах. Параллельно они будут вести трансляцию в zoom-конференции для зрителей и отвечать на вопросы модераторов.
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Пятый», «Электротеатр Станиславский»
19:00
«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.
Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера
До 9 октября Парижская опера показывает «Галантную Индию» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон.
Кино и сериалы
Сериал «амроН»
Театральный режиссер Максим Диденко снял веб-сериал о России будущего. Вышло уже три эпизода. Главные роли сыграли Ксения Собчак, Василий Михайлов, Никита Кукушкин, Роза Хайруллина, Александр Горчилин и другие.
Дети
Концерт «Оскар и очень голодный дракон», Баварская опера
На сайте Баварской оперы появилась запись концерта на подушках «Оскар и очень голодный дракон» Грегора А. Майрхофера по книге Ют Краузе. Посмотреть видео можно до сентября.
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Чулпан Хаматова
Среда, 15 июля
Лекции и образование
Лекция-дискуссия «Строительство будущего: фестиваль в своём собственном регионе»
13:00
В рамках оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе пройдет публичная дискуссия. Среди ее участников — генеральный директор смотра Пьер Оди, основательница фонда Luma в Арле Майя Хоффман, директор марсельского театра Ля Крие Маша Макеев и директор Музея цивилизаций Европы и Средиземноморья Жан-Франсуа Шунье.
Театр
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Шестой», «Электротеатр Станиславский»
14:00
«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.
Спектакль «Вавилонская прогулка», «Точка доступа»
17:00
В рамках фестиваля «Точка доступа» покажут бесплатный спектакль об иллюзорности границ. Несколько незнакомых друг с другом людей из Таллинна, Нарвы, Ивангорода и Петербурга выйдут на прогулку в своих городах. Параллельно они будут вести трансляцию в zoom-конференции для зрителей и отвечать на вопросы модераторов.
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Шестой», «Электротеатр Станиславский»
19:00
«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.
Опера «Электра», фестиваль в Экс-Ан-Провансе
22:00
Оперный фестиваль в Экс-Ан-Провансе в рамках программы #thedigitalstage покажет оперу Рихарда Штрауса «Электра» в постановке Патриса Шеро, дирижер — Эса-Пекка Салонен.
Опера «Билли Бадд», Глайндборнский оперный фестиваль
Глайндборнский оперный фестиваль до 19 июля показывает оперу Бенджамина Бриттена «Билли Бадд» в постановке Майкла Грандаджа, дирижер — Марк Элдер.
Спектакль «Персона», фестиваль «Театртреффен»
До 26 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю «Персона» по фильму Ингмара Бергмана в постановке Анны Бергман, дочери великого шведского режиссера.
Спектакль «Фрекен Жюли», Театр Наций
«Фрекен Жюли» в постановке Томаса Остермайера по пьесе Августа Стриндберга с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд в главных ролях.
Спектакль «Гамлет», фестиваль «Театртреффен»
До 30 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю Йохана Симонса по пьесе Шекспира с выдержками из «Гамлет-машины» Хайнера Мюллера. В главной роли — Сандра Хюллер.
Кино и сериалы
Короткометражка «Ножницы»
Режиссер Дэвид Линч опубликовал на своем YouTube-канале очередной короткометражный фильм. Хоррор длится всего три минуты. Если этого слишком мало, посмотрите и другие его работы — они также выложены в его аккаунте.
Концерты и музыка
Онлайн-фестиваль IDJazz Spb 2020
С 15 по 17 июля пройдет джазовый фестиваль в онлайне — IDJazz Spb 2020. Среди хедлайнеров события — бас-гитарист и виртуоз Ришар Бона.
Дети
Спектакль «Бармалей», Владимирский театр кукол
Владимирский театр кукол выложил на своей странице во «ВКонтакте» множество видеозаписей спектаклей. Рекомендуем «Бармалея» по сказкам Корнея Чуковского в постановке Владислава Костина.
Четверг, 16 июля
Лекции и образование
Онлайн-семинар «Ресторанный бизнес 2020: новая реальность»
15:00
Экс-управляющая 16 ресторанов Анна Сотникова расскажет, как общепиту выживать в сложные времена пандемии. Для участия необходима регистрация.
Театр
Спектакль «Амадей», National Theatre
С 16 по 23 июля National Theatre показывает спектакль «Амадей» по пьесе Питера Шеффера (она, кстати, легла в основу фильма Формана). Поставил проект с живой музыкой оркеста Майкл Лонгхерст. В заглавной роли — Адам Гиллен, Сальери — Лусиан Мсамати.
Опера «Турандот», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера покажет оперу Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Андрис Нельсонс. В ролях — Мария Гулегина, Марчелло Джордани, Марина Поплавская и Сэмюэл Рэми. Запись доступна еще 23 часа.
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.
«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»
21:00
Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.
Спектакль «Энергичные люди», БДТ им. Товстоногова
Смотрим в рамках проекта «БДТ.Digital» архивные спектакли. «Энергичные люди» – постановка 1974 года Георгием Товстоноговым повести Василия Шукшина.
Спектакль «Circo Ambulante», Театр Наций
Постановка Андрея Могучего и Максима Исаева (театр «АХЕ») с Лией Ахеджаковой в главной роли. Смотреть запись здесь.
Опера «Леди Макбет Мценского уезда», Нидерландская национальная опера
До 11 августа портал OperaVision показывает «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича в постановке Мартина Кушея. Дирижер — Марис Янсонс.
Балет «Последний спектакль»
Постановка Жерома Беля 1994 года «Последний спектакль» доступна на Youtube-канале французского хореографа.
Кино и сериалы
Сериал «Чики»
Летняя драмеди с арбузами, подсолнухами, шашлыками, джигитами на подержанных жигулях и страстями под ярким солнцем покорила сердца зрителей, но настало время прощания: 16 июля выходит последний эпизод.
Дети
Детские сказки
Русский театр Эстонии выложил на своем YouTube-канале подборку детских сказок от «Колобка» и «Репки» до Зайца-хвастунишки». Читает их актриса Марина Маловая.
Пятница, 17 июля
Театр
Опера «Воццек», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера покажет оперу Альбана Берга «Воццек» в постановке Уильяма Кентриджа, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Эльза ван ден Хевер, Петер Маттеи, Кристиан ван Хорн, Кристофер Вентрис и Герхард Зигель. Запись будет доступна еще 23 часа.
Спектакль «Сны господина де Мольера…», Ленком
19:00
Театр Ленком покажет спектакль «Сны господина де Мольера…» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Павла Сафонова. В главной роли — Игорь Миркурбанов.
Спектакль «Делегация», Coney HQ для «Точки доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» британская театральная компания Coney HQ покажет иммерсивную игру на двух языках — русском и английском. Это онлайн-встреча зрителей-игроков из России и Великобритании в «идеальном» мини-баре отеля Zajec.
Балет «Все пути ведут на Север», «Балет Москва»
Компания «Балет Москва» выложила на своей странице во «ВКонтакте» танц-спектакль «Все пути ведут на Север» бельгийского хореографа Карин Понтьес.
Спектакль «Love Lockdown», театр «Шаубюне»
Театральная компания «Импресарио» и берлинский театр «Шаубюне» открыли доступ к онлайн-спектаклю «Love Lockdown» по пьесе Дункана Макмиллана. Он был написан во время карантина.
Спектакль «Принцесса Турандот», Театр им. Вахтангова
Театр им. Вахтангова показывает спектакль «Принцесса Турандот» (1971) в постановке Александра Шорина с Юлией Борисовой, Людмилой Максаковой, Михаилом Ульяновым, Юрием Яковлевым и Василием Лановым.
«История лошади», Большой драматический театр им. Товстоногова
Культовый спектакль БДТ в постановке Георгия Товстоногова по повести Льва Толстого «Холстомер». Художник спектакля — Эдуард Кочергин.
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Нидерландская национальная опера
До 14 августа можно посмотреть оперу Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Марк Альбрехт.
Кино и сериалы
Сериал «Дивный новый мир»
Новая экранизация антиутопии Хаксли. Самая весомая звезда проекта — Деми Мур. Она играет Линду, которая естественным путем родила сына Джона (Олден Эренрайк, запомнившийся ролью молодого Хана Соло). Также в касте — Джессика Браун-Финдли в роли медсестры Линайны Краун и Гарри Ллойд из «Игры престолов», ставший Бернардом Максом.
Концерты и музыка
Фестиваль «Бродский DRIVE»
19:00
Джазовый фестиваль пройдет с 17 по 19 июля в Шереметевском саду Музея Ахматовой в Фонтанном. Начнут опенэйр — Владимир Волков, Гарий Багдасарьян, Алексей Чижик и Станислав Чигадаев. Выступят квартет Андрея Кондакова и ансамбль Cool Train Project, специальный гость — Эми Питерс.
Дети
Спектакль «Денискины рассказы», РАМТ
Современные дети тоже отлично считывают юмор Виктора Драгунского и знают про то, что все тайное становится явным. Поэтому постановка РАМТ — отличный выбор для семейного просмотра.
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Сериал «Проклятая»
Суббота, 18 июля
Театр
Опера «Зигфрид», Штутгартская опера
Штутгартская опера до 24 июля показывает третью часть цикла «Кольцо Нибелунга» Рихарада Вагнера — оперу «Зигфрид» в постановке Йосси Вилера, дирижер — Лотар Загрошек.
Спектакль «Делегация», Coney HQ для «Точки доступа»
17:00
На фестивале «Точка доступа» британская театральная компания Coney HQ покажет иммерсивную игру на двух языках — русском и английском. Это онлайн-встреча зрителей-игроков из России и Великобритании в «идеальном» мини-баре отеля Zajec.
Спектакль «Делегация», Coney HQ для «Точки доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» британская театральная компания Coney HQ покажет иммерсивную игру на двух языках — русском и английском. Это онлайн-встреча зрителей-игроков из России и Великобритании в «идеальном» мини-баре отеля Zajec.
Спектакль «Черновик», «Точка доступа»
21:00
Театральный фестиваль «Точка доступа» в пятницу покажет онлайн-постановку Владислава Наставшева «Черновик» по пьесе Сергея Уханова. Интерактивна история, полная семейных тайн и крутых поворотов сюжета, разворачивается в пространстве Zoom-конференции.
«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»
23:30
Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.
Спектакль «Тартюф», фестиваль «Театртреффен»
До 27 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю «Тартюф» по мотивам комедии Мольера в постановке Клаудии Бауэр и в обработке поп-художника Петерлихта.
Спектакль «Post Scriptum», Театр-студия «Грань»
Новокуйбышевский Театр-студия «Грань» до конца театрального сезона открыл доступ к спектаклю по пьесе Жана-Поля Сартра «Huis clos» в постановке Дениса Бокурадзе.
Балет «Beach Birds for Camera»
В субботу смотрим спектакль американского хореографа Мерса Каннингема «Beach Birds for Camera» на музыку Джона Кейджа в видеоадаптации Эллиота Каплана.
Кино и сериалы
Сериал «Проклятая»
Фэнтези-сериал из вселенной легенд про короля Артура, но рассказанный с точки зрения юной Нимы, которая ему помогает. Ее играет Кэтрин Лэнгфорд — Ханна Бейкер из «13 причин почему». Также в касте — Девон Террелл и Густав Скарсгард, один из сыновей Стеллана Скарсгарда.
Концерты и музыка
Фестиваль «Бродский DRIVE»
16:00
Джазовый фестиваль во второй день будет радовать выступлением Easy Winners, Dizzy Dutch Duck и Big Band. В 19:00 на сцену в Шереметевском саду выйдут Аркадий Шилклопер, Андрей Кондаков и Владимир Волков.
Дети
Балет «Лебединое озеро», Большой театр
Приучаем малышей к классике — смотрим версию «Лебединого озера» 1983 года в постановке Юрия Григоровича
Воскресенье, 19 июля
Лекции и образование
Экскурсия «Портовые города мира и портовая слобода Петербурга: найдите семь отличий!»
13:00
Дом культуры Льва Лурье проведет офлайн-экскурсию по портам: от Гаванской улицы до «Севкабеля». Гид Анна Маркович расскажет не только про Петербург, но и другие морские города.
Театр
Опера «Женитьба Фигаро», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера покажет видеозапись оперы Моцарта в постановке Ричарда Эйра, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Аманда Маджески, Марлис Петерсен, Изабель Леонард, Петер Маттеи и Ильдар Абдразаков. Посмотреть спектакль можно 23 часа.
Спектакль «Бумажный город», «Точка доступа»
14:00, 16:00, 19:00
Спектакль Элины Куликовой для четверых зрителей — виртуальное путешествие по Нарве довоенных времен. Он основан на истории Федора Шанцына, который в одиночку собственноручно создал новый город.
Спектакль «Делегация», Coney HQ для «Точки доступа»
17:00
На фестивале «Точка доступа» британская театральная компания Coney HQ покажет иммерсивную игру на двух языках — русском и английском. Это онлайн-встреча зрителей-игроков из России и Великобритании в «идеальном» мини-баре отеля Zajec.
Спектакль «Где мы?∞!…», театр Сатиры
19:00
Театр Сатиры транслирует спектакль в постановке Родиона Овчинникова по его собственному тексту. В ролях — Александр Ширвиндт, Александр Олешко, Федор Добронравов и Юрий Нифонтов.
Спектакль «Чайка», Театр им. Вахтангова
19:00
Театр имени Вахтангова покажет спектакль «Чайка» по пьесе Чехова в постановке Павла Сафонова. В ролях — Людмила Максакова, Сергей Маковецкий, Юрий Яковлев, Владимир Епифанцев и Виктор Добронравов. Посмотреть его можно на сайте театра в течение 96 часов после показа.
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.
Спектакль «Делегация», Coney HQ для «Точки доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» британская театральная компания Coney HQ покажет иммерсивную игру на двух языках — русском и английском. Это онлайн-встреча зрителей-игроков из России и Великобритании в «идеальном» мини-баре отеля Zajec.
Спектакль «Медея», Авиньонский фестиваль
23:00
В рамках основной программы Авиньонского фестиваля покажут спектакль Жака Лассаля по пьесе Еврипида с Изабель Юппер в заглавной роли. Запись будет доступна на канале ARTE.
Спектакль «Белая гвардия», МХТ им. Чехова
Телеверсия спектакля по пьесе Михаила Булгакова. В ролях – Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин Михаил Пореченков, Анатолий Белый и многие другие.
Опера «Евгений Онегин», Komishe Oper
До 27 июля берлинская Komishe Oper открыла доступ к опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Барри Коски.
Кино и сериалы
Сериал «Перри Мейсон»
Новая версия адаптации романов Эрла Гарднера про адвоката-посттравматика из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. Играет его звезда «Американцев» Мэттью Риз. Подробнее о нем здесь.
Концерты и музыка
Фестиваль «Бродский DRIVE»
16:00
Последний день фестиваля начнется с выступления квартета Дмитрия Семенищева и его специального гостя – вокалистки Анны Туровской. Их сменят Вячеслав Гайворонский и Роман Столяр с программой «Памяти Клиффорда Брауна». В 19:00 сыграет Саша Машин и Happy Synapse.
Дети
«Король Матиуш Первый», РАМТ
Архивный спектакль для детей — дипломная работа Петра Фоменко 1976 года — будет интересен и взрослым.
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