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Чем заняться онлайн и офлайн в Петербурге с 13 по 19 июля

Петербург, как и другие города, постепенно выходит из режима самоизоляции. «Собака.ru» составила подробную программу, что посмотреть и чему научиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!): от лекции фотографа Георгий Пинхасова про Magnum и Тарковского и оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе до джазового опенэйра «Бродский Drive». 

Пн 13 июля Вт 14 июля Ср 15 июля Чт 16 июля Пт 17 июля Сб 18 июля Вс 19 июля

  • Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», «Манеж»

     

  • Дмитрий Черняков

Понедельник, 13 июля

Искусство

Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», «Манеж»

Первая большая офлайн-выставка в Петербурге стартовала на прошлой неделе. В экспозиции — 250 работ, снятых 39 фотографами Magnum: от 1947 года и до наших дней. Единственный русский автор — Георгий Пинхасов.   

Театр

Опера «Тристан и Изольда», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера транслирует запись оперы Вагнера в постановке Дитера Дорна. Дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Джейн Иглен, Бен Хеппнер, Катарина Далайман, Ханс-Йоахим Кетельсен и Рене Папе. Видео доступно 23 часа.

Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Четвертый», «Электротеатр Станиславский»

14:00            

«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.

Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Четвертый», «Электротеатр Станиславский»

19:00

«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.

Опера «Кармен», фестиваль в Экс-Ан-Провансе

22:00

Фестиваль в Экс-Ан-Провансе покажет оперу Бизе «Кармен» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Пабло Эрас-Касадо.

Балет «Коппелия», «Линкольн-центр»

«Линкольн-центр» до 14 июля транслирует балет «Коппелия» 1978 года в хореографии Джорджа Баланчина и Александры Даниловой на музыку Лео Делиба.

Спектакль «Последние луны», Театр им. Вахтангова

Театр им. Вахтангова до 16 июля показывает спектакль Римаса Туминаса «Последние луны» по одноактным пьесам Фурио Бордона и Гарольда Мюллера. В ролях — Василий Лановой и Ирина Купченко. 

Спектакль «Ревизор», Театр имени Моссовета

До 15 июля Театр имени Моссовета показывает спектакль «Ревизор» по пьесе Гоголя в постановке Нины Чусовой. Хлестакова в нем играет Гоша Куценко.

Спектакль «Not to Scale», «Точка доступа»

В рамках фестиваля с 7 июля и ежедневно можно принять участие в спектакле-инструкции Энт Хэмптон и Тима Этчелса предназначенном для двух человек. Следуя указаниям в наушниках, зрители будут сами рисовать сюжет и героев постановки.  

Спектакль «Глубокое синее море», Королевский Национальный театр

До 16 июля Королевский Национальный театр в Лондоне показывает спектакль по пьесе Теренса Рэттигана. В главных ролях — звезда сериала «Острые козырьки» и фильмов о Гарри Поттере Хелен МакКрори и Том Берк из «Страйка».

Спектакль «Этот пылкий влюбленный», БДТ им. Товстоногова

В рамках проекта «БДТdigital» смотрим архивный спектакль по пьесе Нила Саймона с Алисой Фрейндлих и Владиславом Стржельчиком. 

Балет «Жизель», Мариинский театр

На сайте Mariinsky.tv доступна видеозапись балета Адольфа Адана «Жизель» в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа. Дирижер — Валерий Гергиев.

Кино и сериалы

Сериал «Долина соблазна»

«Шоугелз» времен Black Lives Matter — драматический сериал от постановщицы «Дурнушки» и «Мертв для меня» Тамры Дэвис про тяжелую жизнь темнокожих стриптизерш.

Дети

Опера «Весна же», Баварская опера

Анимированная детская опера Гордона Кампе длится всего 35 минут. И подходит малышам от 6 лет. Постановщик этого спектакля в Баварской опере — Дэвид Беш.

  • Георгий Пинхасов. Фото: Михаил Вильчук

  • Сериал «амроН»

     

Вторник, 14 июля

 

Лекции и образование

Лекция-дискуссия «Новые формы и новые отношения со зрителем»

13:00

В рамках оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе пройдет публичная дискуссия. Среди ее участников — педагоги и специалисты по инклюзии, а также сотрудники самого смотра, в том числе создатель партиципаторных опер Энтони Хайдвайллер.

Интервью и встречи

Онлайн-встреча с Георгием Пинхасовым

20:00

Во вторник фотограф Георгий Пинхасов, участник выставки «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» в «Манеже», расскажет об изменении визуального языка снимков и как попасть в Magnum. Модератор встречи — редактор «Искусства» журнала «Собака.ru» Александра Генералова. Регистрация здесь.

Театр

Опера «Манон Леско», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера показывает оперу Пуччини «Манон Леско» в постановке Ричарда Эйра, дирижер — Фабио Луизи. Партии исполняют Кристине Ополайс, Роберто Аланья, Массимо Кавалетти и Бриндли Шерратт. Видео будет доступно еще 23 часа.

Опера «Реквием», фестиваль в Экс-Ан-Провансе

22:00

Оперный фестиваль в Экс-Ан-Провансе в рамках программы #thedigitalstage покажет оперу Моцарта «Реквием» в постановке Ромео Кастеллуччи. Дирижер — Рафаэль Пишон.

Спектакль «Мрамор»

Режиссер Владимир Мирзоев выпустил аудиоспектакль «Мрамор» по пьесе Иосифа Бродского. Главные роли в нем исполнили актер Максим Суханов и клоун Алексей Миронов.

Спектакль «Школа жен», Авиньонский фестиваль

На канале ARTE в рамках Авиньонского фестиваля показывают спектакль «Школа жен» по пьесе Мольера в постановке Дидье Безаса.

Опера «Валькирия», Штутгартская опера

Штутгартская опера показывает вторую часть из цикла «Кольцо Нибелунга» Вагнера — «Валькирияю» в постановке Кристофа Нела, дирижер — Лотар Загрошек. Видеозапись доступна до 17 июля.

Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Пятый», «Электротеатр Станиславский»

14:00               

«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.

Спектакль «Вавилонская прогулка», «Точка доступа»

17:00

В рамках фестиваля «Точка доступа» покажут бесплатный спектакль об иллюзорности границ. Несколько незнакомых друг с другом людей из Таллинна, Нарвы, Ивангорода и Петербурга выйдут на прогулку в своих городах. Параллельно они будут вести трансляцию в zoom-конференции для зрителей и отвечать на вопросы модераторов.  

Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Пятый», «Электротеатр Станиславский»

19:00

«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.

Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»

19:30                  

Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.

Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера

До 9 октября Парижская опера показывает «Галантную Индию» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон. 

Кино и сериалы

Сериал «амроН»

Театральный режиссер Максим Диденко снял веб-сериал о России будущего. Вышло уже три эпизода.  Главные роли сыграли Ксения Собчак, Василий Михайлов, Никита Кукушкин, Роза Хайруллина, Александр Горчилин и другие.

Дети

Концерт «Оскар и очень голодный дракон», Баварская опера

На сайте Баварской оперы появилась запись концерта на подушках «Оскар и очень голодный дракон» Грегора А. Майрхофера по книге Ют Краузе. Посмотреть видео можно до сентября.

  • Чулпан Хаматова

Среда, 15 июля

Лекции и образование

Лекция-дискуссия «Строительство будущего: фестиваль в своём собственном регионе»

13:00           

В рамках оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе пройдет публичная дискуссия. Среди ее участников — генеральный директор смотра Пьер Оди, основательница фонда Luma в Арле Майя Хоффман, директор марсельского театра Ля Крие Маша Макеев и директор Музея цивилизаций Европы и Средиземноморья Жан-Франсуа Шунье.

Театр

Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Шестой», «Электротеатр Станиславский»

14:00

«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.

Спектакль «Вавилонская прогулка», «Точка доступа»

17:00

В рамках фестиваля «Точка доступа» покажут бесплатный спектакль об иллюзорности границ. Несколько незнакомых друг с другом людей из Таллинна, Нарвы, Ивангорода и Петербурга выйдут на прогулку в своих городах. Параллельно они будут вести трансляцию в zoom-конференции для зрителей и отвечать на вопросы модераторов.  

Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Шестой», «Электротеатр Станиславский»

19:00                                            

«Электротеатр Станиславский» во «ВКонтакте» покажет спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. Вечер Четвертый», который входит в новопроцессуальный проект его худрука Бориса Юхананова. В основе — миф об Орфее.

Опера «Электра», фестиваль в Экс-Ан-Провансе 

22:00

Оперный фестиваль в Экс-Ан-Провансе в рамках программы #thedigitalstage покажет оперу Рихарда Штрауса «Электра» в постановке Патриса Шеро, дирижер — Эса-Пекка Салонен.

Опера «Билли Бадд», Глайндборнский оперный фестиваль

Глайндборнский оперный фестиваль до 19 июля показывает оперу Бенджамина Бриттена «Билли Бадд» в постановке Майкла Грандаджа, дирижер — Марк Элдер.

Спектакль «Персона», фестиваль «Театртреффен»

До 26 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю «Персона» по фильму Ингмара Бергмана в постановке Анны Бергман, дочери великого шведского режиссера.  

Спектакль «Фрекен Жюли», Театр Наций

«Фрекен Жюли» в постановке Томаса Остермайера по пьесе Августа Стриндберга с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд в главных ролях.

Спектакль «Гамлет», фестиваль «Театртреффен»

До 30 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю Йохана Симонса по пьесе Шекспира с выдержками из «Гамлет-машины» Хайнера Мюллера. В главной роли —  Сандра Хюллер.

Кино и сериалы

Короткометражка «Ножницы»

Режиссер Дэвид Линч опубликовал на своем YouTube-канале очередной короткометражный фильм. Хоррор длится всего три минуты. Если этого слишком мало, посмотрите и другие его работы — они также выложены в его аккаунте.

Концерты и музыка

Онлайн-фестиваль IDJazz Spb 2020

С 15 по 17 июля пройдет джазовый фестиваль в онлайне — IDJazz Spb 2020. Среди хедлайнеров  события — бас-гитарист и виртуоз Ришар Бона.

Дети

Спектакль «Бармалей», Владимирский театр кукол

Владимирский театр кукол выложил на своей странице во «ВКонтакте» множество видеозаписей спектаклей. Рекомендуем «Бармалея» по сказкам Корнея Чуковского в постановке Владислава Костина.

  • «Чики» 

Четверг, 16 июля

Лекции и образование

Онлайн-семинар «Ресторанный бизнес 2020: новая реальность»

15:00

Экс-управляющая 16 ресторанов Анна Сотникова расскажет, как общепиту выживать в сложные времена пандемии. Для участия необходима регистрация.

Театр

Спектакль «Амадей», National Theatre

С 16 по 23 июля National Theatre показывает спектакль «Амадей» по пьесе Питера Шеффера (она, кстати, легла в основу фильма Формана). Поставил проект с живой музыкой оркеста Майкл Лонгхерст. В заглавной роли — Адам Гиллен, Сальери — Лусиан Мсамати.

Опера «Турандот», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера покажет оперу Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Андрис Нельсонс. В ролях — Мария Гулегина, Марчелло Джордани, Марина Поплавская и Сэмюэл Рэми. Запись доступна еще 23 часа.

Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»

19:30                  

Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.

«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»

21:00                                                 

Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.

Спектакль «Энергичные люди», БДТ им. Товстоногова

Смотрим в рамках проекта «БДТ.Digital» архивные спектакли. «Энергичные люди» – постановка 1974 года Георгием Товстоноговым повести Василия Шукшина.                

Спектакль «Circo Ambulante», Театр Наций

Постановка Андрея Могучего и Максима Исаева (театр «АХЕ») с Лией Ахеджаковой в главной роли. Смотреть запись здесь.

Опера «Леди Макбет Мценского уезда», Нидерландская национальная опера

До 11 августа портал OperaVision показывает «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича в постановке Мартина Кушея. Дирижер — Марис Янсонс. 

Балет «Последний спектакль»

Постановка Жерома Беля 1994 года «Последний спектакль» доступна на Youtube-канале французского хореографа.

Кино и сериалы

Сериал «Чики»

Летняя драмеди с арбузами, подсолнухами, шашлыками, джигитами на подержанных жигулях и страстями под ярким солнцем покорила сердца зрителей, но настало время прощания: 16 июля выходит последний эпизод.

Дети

Детские сказки       

Русский театр Эстонии выложил на своем YouTube-канале подборку детских сказок от «Колобка» и «Репки» до Зайца-хвастунишки». Читает их актриса Марина Маловая.

  • Эдуард Кочергин

  •  «Дивный новый мир»

Пятница, 17 июля

Театр

Опера «Воццек», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера покажет оперу Альбана Берга «Воццек» в постановке Уильяма Кентриджа, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Эльза ван ден Хевер, Петер Маттеи, Кристиан ван Хорн, Кристофер Вентрис и Герхард Зигель. Запись будет доступна еще 23 часа.

Спектакль «Сны господина де Мольера…», Ленком

19:00

Театр Ленком покажет спектакль «Сны господина де Мольера…» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Павла Сафонова. В главной роли — Игорь Миркурбанов.

Спектакль «Делегация», Coney HQ для «Точки доступа»

21:00

На фестивале «Точка доступа» британская театральная компания Coney HQ покажет иммерсивную игру на двух языках — русском и английском. Это онлайн-встреча зрителей-игроков из России и Великобритании в «идеальном» мини-баре отеля Zajec.

Балет «Все пути ведут на Север», «Балет Москва»     

Компания «Балет Москва» выложила на своей странице во «ВКонтакте» танц-спектакль «Все пути ведут на Север» бельгийского хореографа Карин Понтьес.

Спектакль «Love Lockdown», театр «Шаубюне»

Театральная компания «Импресарио» и берлинский театр «Шаубюне» открыли доступ к онлайн-спектаклю «Love Lockdown» по пьесе Дункана Макмиллана. Он был написан во время карантина. 

Спектакль «Принцесса Турандот», Театр им. Вахтангова

Театр им. Вахтангова показывает спектакль «Принцесса Турандот» (1971) в постановке Александра Шорина с Юлией Борисовой, Людмилой Максаковой, Михаилом Ульяновым, Юрием Яковлевым и Василием Лановым.

«История лошади», Большой драматический театр им. Товстоногова

Культовый спектакль БДТ в постановке Георгия Товстоногова по повести Льва Толстого «Холстомер». Художник спектакля — Эдуард Кочергин.

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Нидерландская национальная опера

До 14 августа можно посмотреть оперу Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Марк Альбрехт.

Кино и сериалы

Сериал «Дивный новый мир»

Новая экранизация антиутопии Хаксли. Самая весомая звезда проекта — Деми Мур. Она играет Линду, которая естественным путем родила сына Джона (Олден Эренрайк, запомнившийся ролью молодого Хана Соло). Также в касте — Джессика Браун-Финдли в роли медсестры Линайны Краун и Гарри Ллойд из «Игры престолов», ставший Бернардом Максом.

Концерты и музыка

Фестиваль «Бродский DRIVE»

19:00    

Джазовый фестиваль пройдет с 17 по 19 июля в Шереметевском саду Музея Ахматовой в Фонтанном. Начнут опенэйр — Владимир Волков, Гарий Багдасарьян, Алексей Чижик и Станислав Чигадаев. Выступят квартет Андрея Кондакова и ансамбль Cool Train Project, специальный гость — Эми Питерс.

Дети

Спектакль «Денискины рассказы», РАМТ

Современные дети тоже отлично считывают юмор Виктора Драгунского и знают про то, что все тайное становится явным. Поэтому постановка РАМТ — отличный выбор для семейного просмотра.

  • Сериал «Проклятая»

Суббота, 18 июля

 

Театр

Опера «Зигфрид», Штутгартская опера

Штутгартская опера до 24 июля показывает третью часть цикла «Кольцо Нибелунга» Рихарада Вагнера — оперу «Зигфрид» в постановке Йосси Вилера, дирижер — Лотар Загрошек.

Спектакль «Делегация», Coney HQ для «Точки доступа»

17:00

На фестивале «Точка доступа» британская театральная компания Coney HQ покажет иммерсивную игру на двух языках — русском и английском. Это онлайн-встреча зрителей-игроков из России и Великобритании в «идеальном» мини-баре отеля Zajec.

Спектакль «Делегация», Coney HQ для «Точки доступа»

21:00

На фестивале «Точка доступа» британская театральная компания Coney HQ покажет иммерсивную игру на двух языках — русском и английском. Это онлайн-встреча зрителей-игроков из России и Великобритании в «идеальном» мини-баре отеля Zajec.

Спектакль «Черновик», «Точка доступа»

21:00          

Театральный фестиваль «Точка доступа» в пятницу покажет онлайн-постановку Владислава Наставшева «Черновик» по пьесе Сергея Уханова. Интерактивна история, полная семейных тайн и крутых поворотов сюжета, разворачивается в пространстве Zoom-конференции.

«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»

23:30       

Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.

Спектакль «Тартюф», фестиваль «Театртреффен»

До 27 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю «Тартюф»  по мотивам комедии Мольера в постановке Клаудии Бауэр и в обработке поп-художника Петерлихта.

Спектакль «Post Scriptum», Театр-студия «Грань»

Новокуйбышевский Театр-студия «Грань» до конца театрального сезона открыл доступ к спектаклю по пьесе Жана-Поля Сартра «Huis clos» в постановке Дениса Бокурадзе.

Балет «Beach Birds for Camera»

В субботу смотрим спектакль американского хореографа Мерса Каннингема «Beach Birds for Camera» на музыку Джона Кейджа в видеоадаптации Эллиота Каплана.

Кино и сериалы

Сериал «Проклятая»

Фэнтези-сериал из вселенной легенд про короля Артура, но рассказанный с точки зрения юной Нимы, которая ему помогает. Ее играет Кэтрин Лэнгфорд — Ханна Бейкер из «13 причин почему». Также в касте — Девон Террелл и Густав Скарсгард, один из сыновей Стеллана Скарсгарда.

Концерты и музыка

Фестиваль «Бродский DRIVE»

16:00

Джазовый фестиваль во второй день будет радовать выступлением Easy Winners, Dizzy Dutch Duck и Big Band. В 19:00 на сцену в Шереметевском саду выйдут Аркадий Шилклопер, Андрей Кондаков и Владимир Волков.

Дети

Балет «Лебединое озеро», Большой театр

Приучаем малышей к классике — смотрим версию «Лебединого озера» 1983 года в постановке Юрия Григоровича

  • Изабель Юппер

     

  • Сериал «Перри Мейсон»

Воскресенье, 19 июля

Лекции и образование

Экскурсия «Портовые города мира и портовая слобода Петербурга: найдите семь отличий!» 

13:00                                 

Дом культуры Льва Лурье проведет офлайн-экскурсию по портам: от Гаванской улицы до «Севкабеля». Гид Анна Маркович расскажет не только про Петербург, но и другие морские города. 

Театр

Опера «Женитьба Фигаро», Метрополитен-опера

2:30                                                      

Метрополитен-опера покажет видеозапись оперы Моцарта в постановке Ричарда Эйра, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Аманда Маджески, Марлис Петерсен, Изабель Леонард, Петер Маттеи и Ильдар Абдразаков. Посмотреть спектакль можно 23 часа.

Спектакль «Бумажный город», «Точка доступа»

14:00, 16:00, 19:00
 
Спектакль Элины Куликовой для четверых зрителей — виртуальное путешествие по Нарве довоенных времен. Он основан на истории Федора Шанцына, который в одиночку собственноручно создал новый город.

Спектакль «Делегация», Coney HQ для «Точки доступа»

17:00

На фестивале «Точка доступа» британская театральная компания Coney HQ покажет иммерсивную игру на двух языках — русском и английском. Это онлайн-встреча зрителей-игроков из России и Великобритании в «идеальном» мини-баре отеля Zajec.

Спектакль «Где мы?∞!…», театр Сатиры

19:00

Театр Сатиры транслирует спектакль в постановке Родиона Овчинникова по его собственному тексту. В ролях — Александр Ширвиндт, Александр Олешко, Федор Добронравов и Юрий Нифонтов.

Спектакль «Чайка», Театр им. Вахтангова

19:00

Театр имени Вахтангова покажет спектакль «Чайка» по пьесе Чехова в постановке Павла Сафонова. В ролях — Людмила Максакова, Сергей Маковецкий, Юрий Яковлев, Владимир Епифанцев и Виктор Добронравов. Посмотреть его можно на сайте театра в течение 96 часов после показа.

Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»

19:30                  

Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.

Спектакль «Делегация», Coney HQ для «Точки доступа»

21:00

На фестивале «Точка доступа» британская театральная компания Coney HQ покажет иммерсивную игру на двух языках — русском и английском. Это онлайн-встреча зрителей-игроков из России и Великобритании в «идеальном» мини-баре отеля Zajec.

Спектакль «Медея», Авиньонский фестиваль

23:00

В рамках основной программы Авиньонского фестиваля покажут спектакль Жака Лассаля по пьесе Еврипида с Изабель Юппер в заглавной роли. Запись будет доступна на канале ARTE.

Спектакль «Белая гвардия», МХТ им. Чехова

Телеверсия спектакля по пьесе Михаила Булгакова. В ролях – Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин Михаил Пореченков, Анатолий Белый и многие другие.

Опера «Евгений Онегин», Komishe Oper

До 27 июля берлинская Komishe Oper открыла доступ к опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Барри Коски.

Кино и сериалы

Сериал «Перри Мейсон»

Новая версия адаптации романов Эрла Гарднера про адвоката-посттравматика из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. Играет его звезда «Американцев» Мэттью Риз. Подробнее о нем здесь.

Концерты и музыка

Фестиваль «Бродский DRIVE»

16:00

Последний день фестиваля начнется с выступления квартета Дмитрия Семенищева и его специального гостя – вокалистки Анны Туровской. Их сменят Вячеслав Гайворонский и Роман Столяр с программой «Памяти Клиффорда Брауна». В 19:00 сыграет Саша Машин и Happy Synapse.

Дети

«Король Матиуш Первый», РАМТ

Архивный спектакль для детей — дипломная работа Петра Фоменко 1976 года — будет интересен и взрослым.

sobaka,
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