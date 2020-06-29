Интернет-программа в карантине: чем заняться с 29 июня по 5 июля

Лекции и образование

Курс лекций «Жизнь в коммунальной квартир»

Антрополог Илья Утехин собрал, кажется, весь причудливый кодекс сводов и правил быта советских коммуналок. Локальный фольклор о том, каково это, когда нет ничего личного, тоже прилагается.

Театр

Спектакль «Виндзорские насмешницы», Шекспировский «Глобус»

Лондонский Шекспировский театр «Глобус» до 29 июня показывает комедию о приключениях Фальстафа. Режиссер Эль Уайл перенес действие в 30-е годы XX века.

Спектакль «Кабаре Брехт», Театр им.Ленсовета

19:00

Театр им.Ленсовета показывает постановку Юрия Бутусова по текстам Бертольта Брехта и Курта Вайля. Запись будет доступна еще сутки.

Спектакль «Вишневый сад», Ленком

19:00

Неделю можно начать также с постановки «Вишневый сад» Марка Захарова. Это кинотеатральная версия ленкомовского спектакля. В роли Раневской — Александра Захарова.

Спектакль «Дачная трилогия», Бургтеатр

19:00

Венский Бургтеатр транслирует в понедельник «Дачную трилогия» Карло Гольдони. Спектакль поставил миланец Джорджо Стреллера.

Спектакль «Гамлет», фестиваль «Театртреффен»

До 30 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю Йохана Симонса по пьесе Шекспира с выдержками из «Гамлет-машины» Хайнера Мюллера. В главной роли — Сандра Хюллер.

Спектакль «Сон в летнюю ночь», Bridge Theatre

До 2 июля можно увидеть иммерсивный спектакль Николаса Хайтнера по пьесе Шекспира. В роли Ипполиты и Титании выступает Гвендолин Кристи, сыгравшая Бриенну Тарт в сериале «Игра престолов». С ней в паре играет Оливер Крис в ролях Оберона и Тесея.

Спектакль «Где зарыта собака», Театр комедии им. Акимова

До 30 июня Театр Комедии имени Акимова открыл доступ к спектаклю по пьесе Алексея Слаповского в постановке Сергея Пускепалиса.

Спектакль «Гамлет», фестиваль «Театртреффен»

До 30 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю Йохана Симонса по пьесе Шекспира с выдержками из «Гамлет-машины» Хайнера Мюллера. В главной роли — Сандра Хюллер.

Кино и сериалы

«Сладкая жизнь»

Культовая драма об отношениях, изменах и чувственности, запустившая линейку качественных сериалов на нашем ТВ, с понедельника вновь в телеэфире. Пожалуй, первый сезон в ней лучший.

Еда

Иранские оладьи с барбарисом и травами

Рецепт из книги лондонского шефа и гастрономического писателя Йоттама Оттоленги.

Дети

Аудио-мультсериал «Приключения Пиноккио», БДТ им. Товстоногова

БДТ выложил 13 эпизодов аудио-мультсериала по сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» в постановке Александра Никанорова при музыкальном сопровождении Юрия Андреева и Егора Лемана.