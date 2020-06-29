«Собака.ru» составила подробную программу, что посмотреть и чему научиться на этой неделе: от культового спектакля Юрия Бутусова «Кабаре Брехт» до «Набоковских чтений» с участием Дмитрия Быкова, Татьяны Толстой и Екатерины Шульман.
Интернет-программа в карантине: чем заняться с 29 июня по 5 июля
Понедельник, 29 июня
Лекции и образование
Курс лекций «Жизнь в коммунальной квартир»
Антрополог Илья Утехин собрал, кажется, весь причудливый кодекс сводов и правил быта советских коммуналок. Локальный фольклор о том, каково это, когда нет ничего личного, тоже прилагается.
Театр
Спектакль «Виндзорские насмешницы», Шекспировский «Глобус»
Лондонский Шекспировский театр «Глобус» до 29 июня показывает комедию о приключениях Фальстафа. Режиссер Эль Уайл перенес действие в 30-е годы XX века.
Спектакль «Кабаре Брехт», Театр им.Ленсовета
19:00
Театр им.Ленсовета показывает постановку Юрия Бутусова по текстам Бертольта Брехта и Курта Вайля. Запись будет доступна еще сутки.
Спектакль «Вишневый сад», Ленком
19:00
Неделю можно начать также с постановки «Вишневый сад» Марка Захарова. Это кинотеатральная версия ленкомовского спектакля. В роли Раневской — Александра Захарова.
Спектакль «Дачная трилогия», Бургтеатр
19:00
Венский Бургтеатр транслирует в понедельник «Дачную трилогия» Карло Гольдони. Спектакль поставил миланец Джорджо Стреллера.
Спектакль «Гамлет», фестиваль «Театртреффен»
До 30 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю Йохана Симонса по пьесе Шекспира с выдержками из «Гамлет-машины» Хайнера Мюллера. В главной роли — Сандра Хюллер.
Спектакль «Сон в летнюю ночь», Bridge Theatre
До 2 июля можно увидеть иммерсивный спектакль Николаса Хайтнера по пьесе Шекспира. В роли Ипполиты и Титании выступает Гвендолин Кристи, сыгравшая Бриенну Тарт в сериале «Игра престолов». С ней в паре играет Оливер Крис в ролях Оберона и Тесея.
Спектакль «Где зарыта собака», Театр комедии им. Акимова
До 30 июня Театр Комедии имени Акимова открыл доступ к спектаклю по пьесе Алексея Слаповского в постановке Сергея Пускепалиса.
Спектакль «Гамлет», фестиваль «Театртреффен»
До 30 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю Йохана Симонса по пьесе Шекспира с выдержками из «Гамлет-машины» Хайнера Мюллера. В главной роли — Сандра Хюллер.
Кино и сериалы
«Сладкая жизнь»
Культовая драма об отношениях, изменах и чувственности, запустившая линейку качественных сериалов на нашем ТВ, с понедельника вновь в телеэфире. Пожалуй, первый сезон в ней лучший.
Еда
Иранские оладьи с барбарисом и травами
Рецепт из книги лондонского шефа и гастрономического писателя Йоттама Оттоленги.
Дети
Аудио-мультсериал «Приключения Пиноккио», БДТ им. Товстоногова
БДТ выложил 13 эпизодов аудио-мультсериала по сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» в постановке Александра Никанорова при музыкальном сопровождении Юрия Андреева и Егора Лемана.
Вторник, 30 июня
Лекции и образование
Лекция «Набоков в роли Набокова: тайные точки в романе "Лолита"»
19:00
В рамках «Набоковских чтений» литературовед Александр Долинин выступит с лекцией «Набоков в роли Набокова: тайные точки в романе "Лолита"». Речь пойдет о том, как «Набоков появляется в «исповеди» Гумберта Гумберта, подобно тому, как Хичкок в своих фильмах».
Лекция «Интервенции: искусство политического времени»
19:00
В рамках фестиваля «Точка доступа» театровед Клер Бишоп прочтет лекцию, на которой расскажет все о зрительских практиках в современном искусстве.
Театр
Опера «Дочь полка», Метрополитен-опера
2:30
С 2:30 30 июня и до 1:30 Метрполитен-опера показывает комическую оперу Доницетти в постановке Лорана Пелли. В роли герцогини Кракенторп на сцену здесь выходит великая Кэтлин Тернер.
Опера «Волнения на Таити», Opera North
До 30 июня в Библиотеке оперных видеозаписей OperaVision доступен спектакль Opera North «Волнения на Таити» Леонарда Бернстайна в постановке Мэтью Эберхардта. Дирижер — Тобиас Рингборг.
Спектакль «Черновик», «Точка доступа»
21:00
Театральный фестиваль «Точка доступа» в пятницу покажет онлайн-постановку Владислава Наставшева «Черновик» по пьесе Сергея Уханова. Интерактивна история, полная семейных тайн и крутых поворотов сюжета, разворачивается в пространстве Zoom-конференции.
Спектакль «Ад», Vidy-Lausanne
Швейцарский театр показывает спектакль Ромео Кастеллуччи — первую часть трилогии по мотивам «Божественной комедии». В нем жизнь и смерть переплетаются с поп-культурой, а на сцене появляется Энди Уорхол.
Опера «Леди Макбет Мценского уезда», Нидерландская национальная опера
До 11 августа портал OperaVision показывает «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича в постановке Мартина Кушея. Дирижер — Марис Янсонс.
«Волшебная флейта», Королевский театр Ковент-Гарден
До 3 июля Лондонский королевский театр Ковент-Гарден показывает «Волшебную флейту» Моцарта в постановке Дэвида МакВикара, дирижер — Джулия Джонс.
Кино и сериалы
«Перри Мейсон»
Новая версия адаптации романов Эрла Гарднера про адвоката-посттравматика из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. Играет его звезда «Американцев» Мэттью Риз. Если еще не начали смотреть проект, самое время исправиться.
Еда
Кебаб от Антонио Фреза
Шеф-повар ресторана Jerom и шеф-консультант Saviv готовит кебаб и баклажаны на гриле.
Дети
Спектакль «Рикки-Тикки-Тави», Большой театр кукол
На странице петербургского БТК во «ВКонтакте» доступна запись спектакля Руслана Кудашова по мотивам рассказа Киплинга.
Среда, 1 июля
Лекции и образование
Круглый стол «Набоков во время чумы»
19:00
В рамках «Набоковских чтений» литературовед Александр Долинин побеседует о писателе с другими учеными: Верой Полищук, Татьяной Пономаревой и Максимом Д. Шраером.
Театр
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.
Спектакль «Этот пылкий влюбленный», БДТ им. Товстоногова
В рамках проекта «БДТdigital» смотрим архивный спектакль по пьесе Нила Саймона с Алисой Фрейндлих и Владиславом Стржельчиком.
Спектакль «Circo Ambulante», Театр Наций
Постановка Андрея Могучего и Максима Исаева (театр «АХЕ») с Лией Ахеджаковой в главной роли. Смотреть запись здесь.
Спектакль «Персона», фестиваль «Театртреффен»
До 26 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю «Персона» по фильму Ингмара Бергмана в постановке Анны Бергман, дочери великого шведского режиссера.
Спектакль «Энергичные люди», БДТ им. Товстоногова
Смотрим в рамках проекта «БДТ.Digital» архивные спектакли. «Энергичные люди» – постановка 1974 года Георгием Товстоноговым повести Василия Шукшина.
«Манон Леско», Баварская опера
До 11 июля Баварская опера транслирует «Манон Леско» Джакомо Пуччини в постановке Ханса Нойенфельса, дирижер — Марко Армильято. В ролях — Йонас Кауфман и Кристине Ополайс.
Кино и сериалы
«Я исчезну во тьме»
Документальный сериал по одноименной книге Мишель МакНамары. Более 10 лет жизни она посвятила расследованию дела маньяка, убившего по меньшей мере 10 человек. Благодаря ей его разоблачили. Произошло это уже после смерти писательницы.
Еда
Бефстроанов surf&turf
Шеф-повар Роман Редман готовит необычную версию бефстроганова с грибами, мидиями и устричным соусом.
Дети
Мюзикл «Карлик Нос», «Театр-Театр»
Пермский «Театр-Театр» выложил запись мюзикла Лоры Квинт «Карлик Нос» в постановке Бориса Мильграма. Спектакль предназначен для детей от 6 лет.
-
Анна Нетребко
Четверг, 2 июля
Лекции и образование
Курс лекций «Зрительное восприятие и обманы зрения»
Многие знают, что зачастую наш мозг обманывает нас, самостоятельно достраивая картинку. Как именно это происходит, расскажут преподаватели психологического факультета СПбГУ.
Театр
Опера «Нос», Метрополитен-опера
2:30
С 2:30 2 июля и до 1:30 3 июля доступна запись постановки оперы Шостаковича. Ковалев — Паулу Шот, квартальный — Андрей Попов, Нос — Александр Льюис.
Спектакль ««Белые»», National Theater
До 9 июля смотрим эпическую постановку режиссера Яэль Фарбер для Лондонского Национального театра. Место действия – неназванная африканская страна под игом британских колонизаторов.
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.
«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»
21:00
Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.
Спектакль «Белая гвардия», МХТ им. Чехова
Телеверсия спектакля по пьесе Михаила Булгакова. В ролях – Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин Михаил Пореченков, Анатолий Белый и многие другие.
Спектакль «Тартюф», фестиваль «Театртреффен»
До 27 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю «Тартюф» по мотивам комедии Мольера в постановке Клаудии Бауэр и в обработке поп-художника Петерлихта.
Спектакль «Идиот», Театр Наций
Театр Наций показывает спектакль по мотивам романа Федора Достоевского в постановке Максима Диденко с Ингеборгой Дапкунайте в роли князя Мышкина.
Кино и сериалы
«Неразгаданные тайны»
Документальное шоу на Netflix собирает загадочные истории о пропавших без вести людях, преступлениях и необъяснимых явлениях, которые считают паранормальными.
Еда
Куриные ножки от Анны Нетребко
Оперная дива стала фудблогером и теперь делится в инстаграме рецептами, а иногда даже устраивает лайвы – и это особенно прекрасно.
Дети
«Момо, маленький цирк», Баварская опера
До 8 августа Баварская опера открыла доступ к 30-минутному музыкальному кукольному спектаклю для детей от 4 до 7 лет «Момо, маленький цирк» кукловода Лоренца Зайба.
-
Ильдар Абдразаков
Пятница, 3 июля
Лекции и образование
Лекция о самооценке
С низкой самооценкой (которая формируется в силу детских травм, биологических особенностей и неудачного жизненного опыта) можно бороться. Петербургский психотерапевт, ведущий научный сотрудник НИПНИ им. В.М. Бехтерева Александр Еричев рассказал в материале «Собака.ru», как это сделать.
Интервью и встречи
Интервью Брайана Бойда
12:00
В рамках «Набоковских чтений» пройдет открытое интервью с новозеландским филологом Брайаном Бойдом. Автор классической двухтомной биографии Набокова можно будет послушать в пятницу.
Театр
Опера «Кармен», Метрополитен-опера
2:30
С 2:30 3 июля до 1:30 4 июля доступна трансляция постановки Ричарда Эйра. В заглавной партии — Анита Рачвелишвили. Александр Антоненко — дона Хозе; Анита Хартиг – Микаэла, а Ильдар Абдразаков – тореадор Эскамильо. Дирижер — Пабло Эрас-Касадо.
Балет «Барток/Бетховен/Шенберг», Парижская опера
20:30
Парижская опера показывает спектакль «Барток/Бетховен/Шенберг» Анны Терезы де Кеерсмакер. Запись будет доступна до 5 июля.
Спектакль «Выбрать троих», Мастерская Петра Фоменко
Мастерская Петра Фоменко открыла доступ к премьерной записи онлайн-спектакля Евгения Каменьковича «Выбрать троих» по пьесе Дмитрия Данилова.
«История лошади», Большой драматический театр им. Товстоногова
Культовый спектакль БДТ в постановке Георгия Товстоногова по повести Льва Толстого «Холстомер». Художник спектакля — Эдуард Кочергин.
Спектакль «Принцесса Турандот», Театр им. Вахтангова
Театр им. Вахтангова показывает спектакль «Принцесса Турандот» (1971) в постановке Александра Шорина с Юлией Борисовой, Людмилой Максаковой, Михаилом Ульяновым, Юрием Яковлевым и Василием Лановым.
Опера «Страсти по Матфею», Гамбургская опера
До 8 июля Гамбургская опера показывает «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха в постановке Ромео Кастеллуччи.
Спектакль «Улыбнись нам, Господи», Театр им. Вахтаногова
Театр им. Вахтаногова показывает архивный спектакль Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи» по одноименному роману и книге «Козленок два гроша» Григория Кановича.
Кино и сериалы
«Клуб нянек»
Когда-то культовый у тинейджеров 1990-х ситком Netflix переосмысляет в 2020-е с новым актерским составом и похожей сюжетной завязкой: пять лучших друзей запускают бизнес по бебиситтерству.
Еда
Шведский ресторан для одного гостя посреди луга
Посмотрите репортаж CNN из ресторана Bord för en – высокого образца идей самоизоляции.
Дети
«Король Матиуш Первый», РАМТ
Архивный спектакль для детей — дипломная работа Петра Фоменко 1976 года — будет интересен и взрослым.
Суббота, 4 июля
Лекции и образование
Лекция Андрея Курпатова
Первый публичный психотерапевт страны Андрей Курпатов в материале «Собака.ru» рассказывает, как избавиться от тревоги и страхов.
Интервью и встречи
Рublic talk «Читаем Набокова...»
15:00
В рамках «Набоковских чтений» пройдет public talk. В списке его участников — Юрий Сапрыкин, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Татьяна Толстая, Екатерина Шульман и другие.
Театр
Опера «Дон Жуан», Метрополитен-опера
2:30
С 2:30 4 июля и до 1:30 5 июля Метрополитен-опера показывает оперу Моцарта в постановке режиссера Майкла Грандаджа. В заглавной роли —Мариуш Квечень. Донна Анна — Марина Ребека.
Спектакль «Мэтью», Центр Вознесенского
19:00
В субботу Центр Вознесенского покажет онлайн-премьеру — комедию арт-критика Екатерины Вагнер в исполнении Елены Морозовой.
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.
Спектакль «Быть Ариэль Ф. Прямой эфир Симон Сенн», «Точка доступа»
21:00
Симон Сенн, видеограф и визуальный художник из Женевы, демонстрирует, как связаны реальный и виртуальный мир. Он купил в интернете цифровую копию тела, принадлежащего молодой британке и «оживил ее» с помощью устройств для видеоигр.
Спектакль «Фрекен Жюли», Театр Наций
«Фрекен Жюли» в постановке Томаса Остермайера по пьесе Августа Стриндберга с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд в главных ролях.
Опера «Евгений Онегин», Komishe Oper
До 27 июля берлинская Komishe Oper открыла доступ к опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Барри Коски.
Балет «Посвящение Баланчину», «Линкольн-центр»
21:00
«Линкольн-центр» транслирует на своем сайте балет «Посвящение Баланчину» 1983 года в исполнении Нью-Йорк Сити балета. Запись можно посмотреть до 14 июля.
Кино и сериалы
«Водоворот»
Триллер про серийного маньяка, убивающего неблагополучных подростков, стартовал на прошлой неделе. 4 июля выйдет уже третья серия — самое время начать смотреть.
Еда
Репортаж из «огуречной столицы России»
Проект «Неизвестная Россия» рассказывает о городке Луховицы Московской области и местных огурцах – редком примере российского гастрономического бренда.
Дети
Балет «Лебединое озеро», Большой театр
Приучаем малышей к классике — смотрим версию «Лебединого озера» 1983 года в постановке Юрия Григоровича.
-
Дмитрий Черняков
Воскресенье, 5 июля
Лекции и образование
Курс лекций «Криминология: как изучают преступность и преступников»
Курс лекций политолога и криминолога Владимира Кудрявцева – настоящее guilty pleasure для любителей детективов, истории и социологии. В доступной форме он рассказывает, существуют ли врожденные убийцы и как в России появилась организованная преступность.
Театр
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Нидерландская национальная опера
До 14 августа можно посмотреть оперу Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Марк Альбрехт.
«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»
16:00
Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.
Спектакль «Call Cutta at Home», «Точка доступа»
19:30
Адаптация под времена пандемии и русскоязычную аудиторию знаменитого иммерсивного спектакля Rimini Protokoll для фестиваля «Точка доступа». В нем вместе с оператором колл-центра зрители отправятся на сайт-специфик экскурсию по своей квартире.
Спектакль «Post Scriptum», Театр-студия «Грань»
Новокуйбышевский Театр-студия «Грань» до конца театрального сезона открыл доступ к спектаклю по пьесе Жана-Поля Сартра «Huis clos» в постановке Дениса Бокурадзе.
Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера
До 9 октября Парижская опера показывает «Галантную Индию» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон.
Кино и сериалы
«Проклятие: Начало»
Netflix показывает японский хоррор о девушке, которая вместе с телеведущим исследует, что за странные звуки слышны в ее дом по ночам.
Еда
Полезные десерты от Режиса Тригеля
Шеф-повар ресторана Bio My Bio учит готовить необычный десерт без сахара, но с шоколадом и кабачками (да!).
Дети
Спектакль «Денискины рассказы», РАМТ
Современные дети тоже отлично считывают юмор Виктора Драгунского и знают про то, что все тайное становится явным. Поэтому постановка РАМТ — отличный выбор для воскресного дня.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.