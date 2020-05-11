Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему учиться с 11 по 17 мая

Лекции и образование

Лекция «Самоизоляция или потеря себя?»

19:00

Психолог Сергей Соколов прочтет для ДК Лурье лекцию о том, как сохранить себя в период самоизоляции, не потеряв работоспособность.

Лекция «Петербург как атмосфера. Как ЧК — ОГПУ — НКВД «чистила» город : от расстрелов 1918 года до высылки немцев и финнов»

19:30

Культуролог и историк Лев Лурье расскажет, как возникала, расслаивалась и «устаканивалась» атмосфера того города, который мы знаем сегодня.

Интервью и встречи

Читательский клуб «Пример интонации»: Уильям Фолкнер «Полный поворот кругом»

18:00

Магазин «Порядок слов» открывает читательский клуб «Пример интонации»: каждую неделю в Zoom будут читать и обсуждать один рассказ. Во вторник выбор пал на Фолкнера (его сделала Анна Наринская), озвучит текст актер Алексей Агранович.

Дискуссия с участием Мило Рау

На официальном канале городского театра Гента на Vimeo смотрим онлайн-дискуссию художественного руководителя театра Мило Рау с хорватским философом Сречко Хорватом — «Философский театр».

Искусство

Лекция «Зинаида Серебрякова. Мир ее искусства», Русский музей

Зрители узнают о мире самой народно любимой художницы: поместье «Нескучное», муж, дети и друзья, среди которых Лев Бакст, Валентин Серов, Константин Сомов.

Выставка Crocodile Power «Привлечь внимание делающего селфи Сфинкса», Marina Gisich gallery

Выставка московских художников CrocodilePower про человека и виртуальную реальность должна была открыться в белом кубе старейшей галереи Петербурга, но случилась пандемия и проект про темный лес онлайна мы смотрим в интернет-просмотровой.

Театр

Спектакль «Человек=Человек», Александринский театр

19:00

Постановка Юрия Бутусова 2008 года для Александринки. В этой трактовке пьесы Брехта играют Дмитрий Лысенков, Игорь Волков, Сергей Паршин и многие другие.

Спектакль «9 движений», Rimini Protokoll

19:30

Компания Rimini Protokoll в копродукции с «Импресарио» Федора Елютина создала сайт-специфик постановку, которая превратит ваш дом в театр. Регистрация на премьеру бесплатная.

Спектакль «Антоний и Клеопатра», Королевский Национальный театр

До 14 мая Королевский Национальный театр Лондона показывает спектакль по Шекспиру в постановке Саймона Годвина. Главные роли исполняют Рэйф Файнс и Софи Оконедо.

Опера «Борис», Штутгартская опера

До 15 мая на сайте Штутгартской оперы можно посмотреть «Бориса» Модеста Мусоргского и Сергея Невского. Режиссер-постановщик – Пауль-Георг Дитрих, музыкальный руководитель – Титус Энгель.

Мода

Лекция «Марлен Дитрих, Коко Шанель, Грейс Келли и другие иконы стиля XX столетия»

Ликбез о том, как великие женщины влияли на модные тренды, меняли стандарты фигуры и стали музами модельеров.

Кино и сериалы

«Водоворот»

«Оскароносный» Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд», «Одержимость») рассказывает в сериале для Netflix о джазовом клубе в Париже. Проект вышел 8 мая.

Концерты и музыка

Концерт «Обе две»

19:00

Группа Кати Павловой даст стрим-концерт, посвященный гастролям (которых давно не было).

Концерт Маши Hima и Анны Ворфоломеевой

19:00

Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. Во вторник выступят рэп-дива Маша Hima и инди-поп-певица Анна Ворфоломеева (каждая будет выступать по часу).

Еда

«Альтер-Nativa» Арама Мнацаканова

Ресторатор и шеф-повар Арам Мнацаканов запустил в своем инстаграме онлайн-шоу «Альтер-Nativa», в котором разговаривает с друзьями о жизни и еде. Вот, например, выпуск с актером Олегом Меньшиковым.

Спорт

Тренировки от Юрия Смекалова

12:00

Хореограф Мариинского театр Юрий Смекалов проведет марафон утренних тренировок #StayBalance2020. Уровень подготовки не важен.