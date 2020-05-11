«Собака.ru» составила подробную программу по дням недели, что посмотреть, чему научиться и кого слушать на этой неделе: от «Садко» Дмитрия Чернякова в Большом театре до сериала про Екатерину II с Эль Фаннинг.
Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему учиться с 11 по 17 мая
Понедельник, 11 мая
Лекции и образование
Лекция-дискуссия Дмитрия Быкова и Бориса Акунина про СССР
19:30
Писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин поспорят о советском наследии в эфире лектория «Прямая речь». Смотреть здесь.
Интервью и встречи
Интервью Иржи Килиана
До 14 мая на официальном сайте Нидерландского театра танца (NDT) смотрим видеозапись интервью с танцовщиком и хореографом Иржи Килианом. Она включает в себя отрывки из его балетов.
Театр
Опера «Сельская честь / Паяцы», Метрополитен-опера
2:30 (мск)
Метрополитен-опера откроет доступ к постановке Дэвида Маквикара. В ролях – Эва-Мария Вестбрук, Патриша Расетт, Марсело Альварес и Георгий Гагнидзе. Запись будет доступна до 22:30.
Спектакль «Ахматова. Поэма без героя», «Гоголь-центр»
15:00
Срежиссированная Серебренниковым и Демидовой постановка, в которой великая Алла Сергеевна читает стихи не менее великой Анны Андреевны.
Спектакль «Агата возвращается домой», Пермский Театр-Театр
До 16:59 (мск)
Пермский Театр-Театр показывает спектакль «Агата возвращается домой» по сказке Линор Горалик в постановке Эдуарда Боякова и Филиппа Григорьяна.
Опера «Садко», Большой театр
19:00
Большой театр покажет одну из главных оперных премьер этого сезона – «Садко» Николая Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова. Ее сыграли 14 февраля. Запись будет доступна еще сутки.
Опера «Хованщина», Мариинский театр
19:00
В этой версии оперы Мусоргского Марфа – Ольга Бородина, князь Иван Хованский – Сергей Алексашкин, князь Андрей Хованский – Владимир Галузин. Дирижирует постановкой Валерий Гергиев.
Спектакль «Сладкоголосая птица юности», МХТ им. Чехова
19:00
МХТ им. Чехова покажет спектакль «Сладкоголосая птица юности» по Теннесcи Уильямсу в постановке Всеволода Шиловского.
«Бетховен», театр «Практика»
До 11 мая на сайте театра открыт доступ к спектаклю «Бетховен» по пьесе Валерия Печейкина в постановке Хуго Эрикссена.
Спектакль «Похищение сабинянок», Театр Талия
19:00 (мск)
Немецкий театр Талия покажет постановку Герберта Фритча «Похищение сабинянок».
Балет «Лебединое озеро», Венская опера
21:00 (мск)
На сайте Венской оперы пройдет стрим «Лебединого озера» Чайковского в хореографии Рудольфа Нуреева, дирижер — Александр Инграм. После показа запись доступна еще 72 часа.
Спектакль «Самая жестокая дочь в Германии», Deutsches Theater
21:00 (мск)
Берлинский театр проведет стрим спектакля «Самая жестокая дочь в Германии» по тексту Карины Кет в постановке Сары Курц. Обсудить увиденное можно будет по ходу действия в чате на YouTube.
Спектакль «Антигона», Комеди Франсез
21:30 (мск)
Комеди Франсез транслирует на своем сайте «Антигону» Жана Ануя в постановке Марка Пакена.
Балет «Бетховен-проект», Гамбургский театр
До 11 мая Гамбургский балет открыл доступ к «Бетховен-проекту» Джона Ноймайера на музыку, как не сложно догадаться, Бетховена.
Мода
Интервью с Татьяной Парфеновой
На YouTube-канале «Хот Культур» петербургского журналиста Александра Малича смотрим интервью с Татьяной Парфеновой – о моде «от кутюр», масс-маркете и балеринах.
Кино и сериалы
«Я знаю, что это правда»
С 11 мая стартует написанный и снятый режиссером «Места под соснами» Дереком Сиэнфрэнсом мини-сериал о жизни близнецов. Обоих сыграл Марк Руффало. Подробнее здесь.
Концерты и музыка
Концерт Тоси Чайкиной и группы «Комсомольск»
19:00
Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. Начнут Тося Чайкина и «Комсомольск» (каждый будет выступать по часу).
Еда
Иранские оладьи с барбарисом и травами
Рецепт из книги лондонского шефа и гастрономического писателя Йоттама Оттоленги.
Дети
Спектакль «Ежик в тумане», Театр им. Вахтангова
19:00
На странице театра имени Вахтангова пройдет трансляция спектакля в постановке Андрея Щукина. Посмотреть «Ежика» можно будет еще двое суток после стрима.
Вторник, 12 мая
Лекции и образование
Лекция «Самоизоляция или потеря себя?»
19:00
Психолог Сергей Соколов прочтет для ДК Лурье лекцию о том, как сохранить себя в период самоизоляции, не потеряв работоспособность.
Лекция «Петербург как атмосфера. Как ЧК — ОГПУ — НКВД «чистила» город : от расстрелов 1918 года до высылки немцев и финнов»
19:30
Культуролог и историк Лев Лурье расскажет, как возникала, расслаивалась и «устаканивалась» атмосфера того города, который мы знаем сегодня.
Интервью и встречи
Читательский клуб «Пример интонации»: Уильям Фолкнер «Полный поворот кругом»
18:00
Магазин «Порядок слов» открывает читательский клуб «Пример интонации»: каждую неделю в Zoom будут читать и обсуждать один рассказ. Во вторник выбор пал на Фолкнера (его сделала Анна Наринская), озвучит текст актер Алексей Агранович.
Дискуссия с участием Мило Рау
На официальном канале городского театра Гента на Vimeo смотрим онлайн-дискуссию художественного руководителя театра Мило Рау с хорватским философом Сречко Хорватом — «Философский театр».
Искусство
Лекция «Зинаида Серебрякова. Мир ее искусства», Русский музей
Зрители узнают о мире самой народно любимой художницы: поместье «Нескучное», муж, дети и друзья, среди которых Лев Бакст, Валентин Серов, Константин Сомов.
Выставка Crocodile Power «Привлечь внимание делающего селфи Сфинкса», Marina Gisich gallery
Выставка московских художников CrocodilePower про человека и виртуальную реальность должна была открыться в белом кубе старейшей галереи Петербурга, но случилась пандемия и проект про темный лес онлайна мы смотрим в интернет-просмотровой.
Театр
Спектакль «Человек=Человек», Александринский театр
19:00
Постановка Юрия Бутусова 2008 года для Александринки. В этой трактовке пьесы Брехта играют Дмитрий Лысенков, Игорь Волков, Сергей Паршин и многие другие.
Спектакль «9 движений», Rimini Protokoll
19:30
Компания Rimini Protokoll в копродукции с «Импресарио» Федора Елютина создала сайт-специфик постановку, которая превратит ваш дом в театр. Регистрация на премьеру бесплатная.
Спектакль «Антоний и Клеопатра», Королевский Национальный театр
До 14 мая Королевский Национальный театр Лондона показывает спектакль по Шекспиру в постановке Саймона Годвина. Главные роли исполняют Рэйф Файнс и Софи Оконедо.
Опера «Борис», Штутгартская опера
До 15 мая на сайте Штутгартской оперы можно посмотреть «Бориса» Модеста Мусоргского и Сергея Невского. Режиссер-постановщик – Пауль-Георг Дитрих, музыкальный руководитель – Титус Энгель.
Мода
Лекция «Марлен Дитрих, Коко Шанель, Грейс Келли и другие иконы стиля XX столетия»
Ликбез о том, как великие женщины влияли на модные тренды, меняли стандарты фигуры и стали музами модельеров.
Кино и сериалы
«Водоворот»
«Оскароносный» Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд», «Одержимость») рассказывает в сериале для Netflix о джазовом клубе в Париже. Проект вышел 8 мая.
Концерты и музыка
Концерт «Обе две»
19:00
Группа Кати Павловой даст стрим-концерт, посвященный гастролям (которых давно не было).
Концерт Маши Hima и Анны Ворфоломеевой
19:00
Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. Во вторник выступят рэп-дива Маша Hima и инди-поп-певица Анна Ворфоломеева (каждая будет выступать по часу).
Еда
«Альтер-Nativa» Арама Мнацаканова
Ресторатор и шеф-повар Арам Мнацаканов запустил в своем инстаграме онлайн-шоу «Альтер-Nativa», в котором разговаривает с друзьями о жизни и еде. Вот, например, выпуск с актером Олегом Меньшиковым.
Спорт
Тренировки от Юрия Смекалова
12:00
Хореограф Мариинского театр Юрий Смекалов проведет марафон утренних тренировок #StayBalance2020. Уровень подготовки не важен.
Среда, 13 мая
Лекции и образование
Лекция «В поисках живого тела: Секс в кино за рамками стандартов эротики и порно»
20:00
Кинокритик Алиса Таежная прочтет лекцию в поддержку «Порядка слов» о том, как секс изображается в кино.
Лекция Анны Терезы де Кеерсмакер
На официальном сайте танцевальной компании Анн Терезы де Кеерсмакер «Rosas»можно посмотреть ее лекцию для Collège de France.
Искусство
Выставка Ильи Федотова-Федорова, Fragment gallery
Художник с бэкграундом генетика исследует взаимоотношения природы, человека и технологий — его новая выставка в онлайн-просмотровой московской Fragment gallery доказывает, что смычка науки и искусства может быть визуально эффектной.
Театр
Спектакль «Двойник», Александринский театр
19:00
Постановка Валерия Фокина «Двойник» пережила разные редакции. Но покажут ее в том виде, в котором она вошла в историю театра – с Виктором Гвоздицким (1952-2007) и Алексеем Девотченко (1965-2014).
Спектакль «Мещанин во дворянстве», «Буфф дю Нор»
Парижский театр до 20 мая показывает комедию-балет по пьесе Мольера на музыку Жана-Батиста Люлли в постановке Дени Подалидеса.
«1973», Vidy-Lausanne
До 14 мая швейцарский театр выложил запись спектакля-концерта Массимо Фурлана «1973», вдохновленного конкурсом «Евровидение».
Опера «Дон Карло», Нидерландская национальная опера
До 17 мая на сайте Нидерландской национальной оперы открыт доступ к спектаклю «Дон Карло» Джузеппе Верди в постановке Вилли Декера. Дирижер – Риккардо Шайи.
Мода
Лекция Мэган Виртнен «Мода на киноэкране Советского Союза»
Как кинематограф отражал деятельность советских Домов моделей и кто создавал культовые образы актрис СССР рассказывает колумнист «Собака.ru».
Кино и сериалы
«Эмма»
Невероятно красивая и выхолощенная до ирреальности происходящего экранизация не самого популярного комедийного романа Джейн Остин. Юная красавица Эмма Вудхаус (большеглазая Аня Тейлор-Джой) играет в Ларису Гузееву начала 19 века – устраивает чужую личную жизнь, сватая своих знакомых.
Концерты и музыка
Симфонический перфоманс «Реквием»
Редкая запись – срежиссированный Кириллом Серебренниковым перфоманс был исполнен только один раз в МХТ им. Чехова. Дирижер – Теодор Курентзис.
Концерт Сверкай и группы «Трипинадва»
19:00
Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. В среду эстафету примут москвичка Сверкай и петербургский дуэт «Трипинадва» (каждый будет выступать по часу).
Еда
Кебаб от Антонио Фреза
Шеф-повар ресторана Jerom и шеф-консультант Saviv готовит кебаб и баклажаны на гриле.
Четверг, 14 мая
Лекции и образование
Лекция Валерия Печейкина «Лицо войны»
Драматург Валерий Печейкин прочел лекцию о том, как война отразилась в искусстве XX века. Смотреть запись здесь.
Лекция «Прошедшее (не)настоящее: реставрация и практики памяти»
19.00
В поддержку магазина «Порядок слов» филолог и историк советской культура Ирина Сандомирская прочтет лекцию о памяти и забвении.
Интервью и встречи
Чаепитие с театром «Приют комедианта»
18:00
Театр «Приют комедианта» расскажет о планах на новый сезон (который планируют в июне). Участники – директор Виктор Минков и режиссеры Дмитрий Волкострелов, Алексей Созонов и Юлия Ауг.
Искусство
Экскурсия по выставке «Из истории фотографии», Эрмитаж
13:00
Онлайн-экскурсия в Фондохранилище Эрмитажа. Зрители увидят более 70 экспонатов родом из 19 и начала 20 века: дагерротипы, амбротипы и прочие артефакты первых 60 лет истории фотографических процессов.
Театр
Спектакль «Изотов», Александринский театр
19:00
Постановка Андрея Могучего по пьесе Михаила Дурненкова «Заповедник» про внутренне опустошенных людей с музыкой Олега Каравайчука. В четверг – в приложении, которое можно скачать бесплатно.
Опера «Проданная невеста», Баварская опера
До 16 мая доступна видеозапись комической оперы Бедржиха Сметаны «Проданная невеста» в постановке Дэвида Боша, дирижер – Томаш Ханус.
Балет «Превращение», Королевский театр Ковент-Гарден
До 17 мая Королевский театр Ковент-Гарден будет транслировать балет Фрэнка Муна «Превращение» по повести Франца Кафки в хореографии Артура Питы.
Спектакль «Двойное непостоянство», Новосибирский «Глобус»
Новосибирский «Глобус» выкладывает в разделе «Медиа» множество видеозаписей спектаклей. Например, «Двойное непостоянство» Дмитрия Чернякова по пьесе Пьера Мариво.
Мода
Лекция «Легендарная революция роскоши, женственности, космоса и секса: Кристиан Диор и Ив Сен Лоран»
Изучаем особенности моды 40-х, 50-х и 60-х, узнаем историю создания New Look и обсуждаем самые яркие образы легендарных символов того времени.
Кино и сериалы
«Платформа»
Нашумевший испанский триллер с простенькой социальной метафорой в основе. В центре многоэтажной тюрьмы под названием Дыра находится движущаяся платформа с едой. Первые ярусы получают все, последние – ничего.
Концерты и музыка
Финал Третьей симфонии Малера
Проект MusicAeterna хора и оркестра Теодора Курентзиса выложил запись исполнения финала Третьей симфонии Густава Малера.
Концерт DAKOOKA и Palina
19:00
Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. В четверг выступят, пожалуй, самые интересные его участницы – украинка DAKOOKA и белоруска Palina.
Еда
Бефстроанов surf&turf
Шеф-повар Роман Редман готовит необычную версию бефстроганова с грибами, мидиями и устричным соусом.
Спорт
Тренировки от Юрия Смекалова
12:00
Хореограф Мариинского театр Юрий Смекалов проведет марафон утренних тренировок #StayBalance2020. Уровень подготовки не важен.
Пятница, 15 мая
Лекции и образование
Лекция «Николай Гумилев и «Петроградская боевая организация»
15:30
Культуролог и историк Лев Лурье расскажет про «белого рыцаря» Николая Гумилева. Лекция входит в цикл «Петербург как атмосфера. История длинною в век».
Искусство
Вебинар Ольги Хорошиловой «Вина Тосканы и Художники возрождения»
18:00
Лекция знаменитого историка моды о том, каким было кьянти в 13-16 веках и какое вино предпочитали Микеланджело, Джотто, Рафаэль, Вазари. После лекции — онлайн-дегустация с сомелье!
Театр
Спектакль «Собачье сердце», «Приют комедианта»
18:00
Первый онлайн-показ спектакля Максима Диденко, который режиссер создал вместе с композитором Владимиром Ранневым, хореографом Владимиром Варнавой и художником Галей Солодовниковой. В главных ролях — народный артист Валерий Кухарешин и Филипп Дьячков.
Спектакль «Изотов», Александринский театр
19:00
Постановка Андрея Могучего по пьесе Михаила Дурненкова «Заповедник» про внутренне опустошенных людей с музыкой Олега Каравайчука.
Балет, «Зимняя сказка», Королевский театр Ковент-Гарден
До 1 июня на сайте Ковент-Гардена смотрим «Зимнюю сказку» Джоби Тэлбота в хореографии Кристофера Уилдона.
Спектакль «Моя Марусечка», Новосибирский «Глобус»
Новосибирский «Глобус» выкладывает в разделе «Медиа» множество видеозаписей спектаклей. Среди них – постановка Марины Брусникиной по пьесе Александры Васильевой.
«История лошади», Большой драматический театр им. Товстоногова
Культовый спектакль БДТ в постановке Георгия Товстоногова по повести Льва Толстого «Холстомер». Художник спектакля — Эдуард Кочергин.
Мода
Лекция «Мода в советской литературе 1920-х»
Проводим пятницу за изучением лекций колумниста «Собака.ru» и историка моды Мэган Виртенен.
Кино и сериалы
«Великая»
В комедийном сериале, который стартует 15 мая, Эль Фаннинг играет молодую Екатерину Великую и ее путь от принцессы до российской императрицы.
Концерты и музыка
Благотворительный фестиваль в пользу «Антон тут рядом»
19:00
В поддержку семей Центра «Антон тут рядом» (помогающего людям с расстройствами аутического спектра) выступят Тося Чайкина, Саша Алмазова, группы «Трипинадва» и «Хадн Дадн».
Концерт Лютика и группы «Акульи слезы»
19:00
Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. В пятницу выступит Саша Москалец со своим новым проектом «Лютик» и андеграунд-группа «Акульи слезы».
Еда
Корюшка от Руслана Закирова
Шеф-повар ресторана Kuznyahouse готовит главную петербургскую рыбку и соус к ней.
Суббота, 16 мая
Лекции и образование
Лекция «Документальный метод в игровом кино. Как реальность может помочь сделать замысел правдивым»
19:00
Режиссер и сценарист Наталия Мещанинова прочтет в поддержку «Порядка слов» лекцию о документальности в игровом кино.
Искусство
Экскурсия «Новое освещение на Советской лестнице. История и реставрация залов», Эрмитаж
13:00
Закрытый музей раскрывает тайны: как происходит реставрация и как настраивается специфическое выставочное освещение.
Театр
«Сон в летнюю ночь», Шекспировский «Глобус»
До 17 мая Лондонский Шекспировский «Глобус» показывает на платформе TheatreHD/Play с русскими субтитрами спектакль «Сон в летнюю ночь» в постановке Доминика Дромгула. В ролях – Джон Лайт, Мишель Терри, Мэтью Теннисон, Оливия Росс, Сара МакРэй, Люк Томпсон, Джошуа Сильвер и Пирс Куигли.
Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера
До 9 октября Парижская опера будет показывает «Галантную Индию» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон.
Спектакль «Энергичные люди», БДТ им. Товстоногова
Смотрим в рамках проекта «БДТ.Digital» архивные спектакли. «Энергичные люди» – постановка 1974 года Георгием Товстоноговым повести Василия Шукшина.
Спектакль «Белая гвардия», МХТ им. Чехова
Телеверсия спектакля по пьесе Михаила Булгакова. В ролях – Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин Михаил Пореченков, Анатолий Белый и многие другие.
Мода
Подкаст «Советские модельеры»
Как модельеры СССР меняли отношение послереволюционного общества к фэшн-сфере, создавая самобытную одежду, признаваемую за рубежом.
Кино и сериалы
«Безупречный»
Черная драмеди с Хью Джекманом основана на реальных событиях. Обаятельный директор престижной и образцово-показательной школы на Лонг-Айленде пытается скрыть от общественности хитрую коррупционную схему.
Концерты и музыка
Концерт Magnetiс Poetry и «Бабба»
19:00
Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. В субботу у микрофона андеграундный поп-проект Magnetic Poetry и электронный дуэт «Бабба» – проект Ольги Чубаровой (Cheese People) и Аллы Четаевой (Bajinda Behind The Enemy Lines).
Еда
Куриные ножки от Анны Нетребко
Оперная дива стала фудблогером и теперь делится в инстаграме рецептами, а иногда даже устраивает лайвы – и это особенно прекрасно.
Спорт
Тренировки от Юрия Смекалова
12:00
Хореограф Мариинского театр Юрий Смекалов проведет марафон утренних тренировок #StayBalance2020. Уровень подготовки не важен.
-
Константин Хабенский
Воскресенье, 17 мая
Интервью и встречи
Паблик-ток Артема Магуна и Оксаны Тимофеевой «Пандемия глазами интеллектуалов»
18:00
Философы Артем Магун и Оксана Тимофеева в поддержку «Порядка слов» проведут паблик-ток о том, как можно отрефлексировать пандемию.
Искусство
Экскурсия по выставке «От Дюрера до Матисса», Пушкинский музей
14:00
Прогулка в режиме онлайн по выставке, на которой представлены рисунки Веронезе, Рубенса, Рембрандта, Кандинского, Матисса, Пикассо и других знаковых мировых художников.
Театр
Спектакль «Миранда», Театр Оскараса Коршуноваса
До 17 мая Театр Оскараса Коршуноваса на своем сайте открыл доступ к спектаклю своего основателя «Миранда» по пьесе Уильяма Шекспира.
Балет «Жизель», Парижская национальная опера
До 5 августа открыт доступ к балету Адольфа Адана «Жизель» в хореографии Жана Коралли и Жюля Перро, дирижер – Коэн Кессельс.
Спектакль «Утиная охота», МХТ им. Чехова
Постановка-бенефис Константина Хабенского – он играет Зилова. Остальной состав не менее звездный – Марина Зудина, Александр Семчев, Михаил Трухин и другие.
Мода
Лекция про моду 1920-х
На платформе study.com изучаем моду эпохи «Великого Гэтсби» – лекция доступна в записи (правда, на английском языке) и бесплатно.
Кино и сериалы
«Сквозь снег»
Многострадальная сериальная адаптация фильма недавнего «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли, а в уже заказанном втором сезоне появится Шон Бин. Стартует она с 17 мая.
Концерты и музыка
Концерт Даши Шульц и Кати Panterrra
19:00
Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. В финале споют подписантка лейбла Universal Катя Panterrra и певица Даша Шульц (каждое выступление – по часу).
Еда
Шведский ресторан для одного гостя посреди луга
Посмотрите репортаж CNN из ресторана Bord för en – высокого образца идей самоизоляции.
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