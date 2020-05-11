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Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему учиться с 11 по 17 мая

«Собака.ru» составила подробную программу по дням недели, что посмотреть, чему научиться и кого слушать на этой неделе: от «Садко» Дмитрия Чернякова в Большом театре до сериала про Екатерину II с Эль Фаннинг.

Пн 11 мая Вт 12 мая Ср 13 мая Чт 14 мая Пт 15 мая Сб 16 мая Вс 17 мая

  • «Я знаю, что это правда»

  • Дмитрий Черняков

Понедельник, 11 мая

Лекции и образование

Лекция-дискуссия Дмитрия Быкова и Бориса Акунина про СССР

19:30

Писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин поспорят о советском наследии в эфире лектория «Прямая речь». Смотреть здесь.

Интервью и встречи

Интервью Иржи Килиана

До 14 мая на официальном сайте Нидерландского театра танца (NDT) смотрим видеозапись интервью с танцовщиком и хореографом Иржи Килианом. Она включает в себя отрывки из его балетов. 

Театр

Опера «Сельская честь / Паяцы», Метрополитен-опера

2:30 (мск)

Метрополитен-опера откроет доступ к постановке Дэвида Маквикара. В ролях – Эва-Мария Вестбрук, Патриша Расетт, Марсело Альварес и Георгий Гагнидзе. Запись будет доступна до 22:30.

Спектакль «Ахматова. Поэма без героя», «Гоголь-центр»

15:00

Срежиссированная Серебренниковым и Демидовой постановка, в которой великая Алла Сергеевна читает стихи не менее великой Анны Андреевны.

Спектакль «Агата возвращается домой», Пермский Театр-Театр

До 16:59 (мск)

Пермский Театр-Театр показывает спектакль «Агата возвращается домой» по сказке Линор Горалик в постановке Эдуарда Боякова и Филиппа Григорьяна. 

Опера «Садко», Большой театр

19:00

Большой театр покажет одну из главных оперных премьер этого сезона – «Садко» Николая Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова. Ее сыграли 14 февраля. Запись будет доступна еще сутки. 

Опера «Хованщина», Мариинский театр

19:00

В этой версии оперы Мусоргского Марфа – Ольга Бородина, князь Иван Хованский – Сергей Алексашкин, князь Андрей Хованский – Владимир Галузин. Дирижирует постановкой Валерий Гергиев.

Спектакль «Сладкоголосая птица юности», МХТ им. Чехова

19:00

МХТ им. Чехова покажет спектакль «Сладкоголосая птица юности» по Теннесcи Уильямсу в постановке Всеволода Шиловского. 

«Бетховен», театр «Практика»

До 11 мая на сайте театра открыт доступ к спектаклю «Бетховен» по пьесе Валерия Печейкина в постановке Хуго Эрикссена. 

Спектакль «Похищение сабинянок», Театр Талия

19:00 (мск)

Немецкий театр Талия покажет постановку Герберта Фритча «Похищение сабинянок».

Балет «Лебединое озеро», Венская опера

21:00 (мск)

На сайте Венской оперы пройдет стрим «Лебединого озера» Чайковского в хореографии Рудольфа Нуреева, дирижер — Александр Инграм. После показа запись доступна еще 72 часа.

Спектакль «Самая жестокая дочь в Германии», Deutsches Theater

21:00 (мск)

Берлинский театр проведет стрим спектакля «Самая жестокая дочь в Германии» по тексту Карины Кет в постановке Сары Курц. Обсудить увиденное можно будет по ходу действия в чате на YouTube.

Спектакль «Антигона», Комеди Франсез

21:30 (мск)

Комеди Франсез транслирует на своем сайте «Антигону» Жана Ануя в постановке Марка Пакена.

Балет «Бетховен-проект», Гамбургский театр

До 11 мая Гамбургский балет открыл доступ к «Бетховен-проекту» Джона Ноймайера на музыку, как не сложно догадаться, Бетховена.

Мода

Интервью с Татьяной Парфеновой

На YouTube-канале «Хот Культур» петербургского журналиста Александра Малича смотрим интервью с Татьяной Парфеновой – о моде «от кутюр», масс-маркете и балеринах.

Кино и сериалы

«Я знаю, что это правда»

С 11 мая стартует написанный и снятый режиссером «Места под соснами» Дереком Сиэнфрэнсом мини-сериал о жизни близнецов. Обоих сыграл Марк Руффало. Подробнее здесь

Концерты и музыка

Концерт Тоси Чайкиной и группы «Комсомольск»

19:00

Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. Начнут Тося Чайкина и «Комсомольск» (каждый будет выступать по часу).

Еда

Иранские оладьи с барбарисом и травами

Рецепт из книги лондонского шефа и гастрономического писателя Йоттама Оттоленги. 

Дети

Спектакль «Ежик в тумане», Театр им. Вахтангова

19:00

На странице театра имени Вахтангова пройдет трансляция спектакля в постановке Андрея Щукина. Посмотреть «Ежика» можно будет еще двое суток после стрима.

  •  Рэйф Файнс 

  • Катя Павлова

Вторник, 12 мая

Лекции и образование

Лекция «Самоизоляция или потеря себя?»

19:00

Психолог Сергей Соколов прочтет для ДК Лурье лекцию о том, как сохранить себя в период самоизоляции, не потеряв работоспособность.

Лекция «Петербург как атмосфера. Как ЧК — ОГПУ — НКВД  «чистила» город : от расстрелов 1918 года до  высылки немцев и финнов»

19:30

Культуролог и историк Лев Лурье расскажет, как возникала, расслаивалась и «устаканивалась» атмосфера того города, который мы знаем сегодня.

Интервью и встречи

Читательский клуб «Пример интонации»: Уильям Фолкнер «Полный поворот кругом»

18:00

Магазин  «Порядок слов» открывает читательский клуб «Пример интонации»: каждую неделю в Zoom будут читать и обсуждать один рассказ. Во вторник выбор пал на Фолкнера (его сделала Анна Наринская), озвучит текст актер Алексей Агранович.  

Дискуссия с участием Мило Рау

На официальном канале городского театра Гента на Vimeo смотрим онлайн-дискуссию художественного руководителя театра Мило Рау с хорватским философом Сречко Хорватом — «Философский театр». 

Искусство

Лекция «Зинаида Серебрякова. Мир ее искусства», Русский музей

Зрители узнают о мире самой народно любимой художницы: поместье «Нескучное», муж, дети и друзья, среди которых Лев Бакст, Валентин Серов, Константин Сомов.

Выставка Crocodile Power «Привлечь внимание делающего селфи Сфинкса», Marina Gisich gallery

Выставка московских художников CrocodilePower про человека и виртуальную реальность должна была открыться в белом кубе старейшей галереи Петербурга, но случилась пандемия и проект про темный лес онлайна мы смотрим в интернет-просмотровой. 

Театр

Спектакль «Человек=Человек», Александринский театр

19:00

Постановка Юрия Бутусова 2008 года для Александринки. В этой трактовке пьесы Брехта играют Дмитрий Лысенков, Игорь Волков, Сергей Паршин и многие другие.

Спектакль «9 движений», Rimini Protokoll

19:30

Компания Rimini Protokoll в копродукции с «Импресарио» Федора Елютина создала сайт-специфик постановку, которая превратит ваш дом в театр. Регистрация на премьеру бесплатная. 

Спектакль «Антоний и Клеопатра», Королевский Национальный театр

До 14 мая Королевский Национальный театр Лондона показывает спектакль по Шекспиру в постановке Саймона Годвина. Главные роли исполняют Рэйф Файнс и Софи Оконедо. 

Опера «Борис», Штутгартская опера

До 15 мая на сайте Штутгартской оперы можно посмотреть «Бориса» Модеста Мусоргского и Сергея Невского. Режиссер-постановщик – Пауль-Георг Дитрих, музыкальный руководитель –  Титус Энгель. 

Мода

Лекция  «Марлен Дитрих, Коко Шанель, Грейс Келли и другие иконы стиля XX столетия»

Ликбез о том, как великие женщины влияли на модные тренды, меняли стандарты фигуры и стали музами модельеров.

Кино и сериалы

«Водоворот»

«Оскароносный» Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд», «Одержимость») рассказывает в сериале для Netflix о джазовом клубе в Париже. Проект вышел 8 мая.

Концерты и музыка

Концерт «Обе две»

19:00

Группа Кати Павловой даст стрим-концерт, посвященный гастролям (которых давно не было).

Концерт Маши Hima и Анны Ворфоломеевой

19:00

Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. Во вторник выступят рэп-дива Маша Hima и инди-поп-певица Анна Ворфоломеева (каждая будет выступать по часу).

Еда

«Альтер-Nativa» Арама Мнацаканова

Ресторатор и шеф-повар Арам Мнацаканов запустил в своем инстаграме онлайн-шоу «Альтер-Nativa», в котором разговаривает с друзьями о жизни и еде. Вот, например, выпуск с актером Олегом Меньшиковым. 

Спорт

Тренировки от Юрия Смекалова

12:00

Хореограф Мариинского театр Юрий Смекалов проведет марафон утренних тренировок #StayBalance2020. Уровень подготовки не важен.

  • Теодор Курентзис

  • «Эмма»

Среда, 13 мая

Лекции и образование

Лекция «В поисках живого тела: Секс в кино за рамками стандартов эротики и порно»

20:00

Кинокритик Алиса Таежная прочтет лекцию в поддержку «Порядка слов» о том, как секс изображается в кино.  

Лекция Анны Терезы де Кеерсмакер

На официальном сайте танцевальной компании Анн Терезы де Кеерсмакер «Rosas»можно посмотреть ее лекцию для Collège de France.

Искусство

Выставка Ильи Федотова-Федорова, Fragment gallery

Художник с бэкграундом генетика исследует взаимоотношения природы, человека и технологий — его новая выставка в онлайн-просмотровой московской Fragment gallery доказывает, что смычка науки и искусства может быть визуально эффектной.

Театр

Спектакль «Двойник», Александринский театр

19:00

Постановка Валерия Фокина «Двойник» пережила разные редакции. Но покажут ее в том виде, в котором она вошла в историю театра – с Виктором Гвоздицким (1952-2007) и Алексеем Девотченко (1965-2014).

Спектакль «Мещанин во дворянстве», «Буфф дю Нор»

Парижский театр до 20 мая показывает комедию-балет по пьесе Мольера на музыку Жана-Батиста Люлли в постановке Дени Подалидеса. 

«1973», Vidy-Lausanne

До 14 мая швейцарский театр выложил запись спектакля-концерта Массимо Фурлана «1973», вдохновленного конкурсом «Евровидение». 

Опера «Дон Карло», Нидерландская национальная опера

До 17 мая на сайте Нидерландской национальной оперы открыт доступ к спектаклю «Дон Карло» Джузеппе Верди в постановке Вилли Декера. Дирижер – Риккардо Шайи.

Мода

Лекция Мэган Виртнен «Мода на киноэкране Советского Союза»

Как кинематограф отражал деятельность советских Домов моделей и кто создавал культовые образы актрис СССР рассказывает колумнист «Собака.ru». 

Кино и сериалы

«Эмма»

Невероятно красивая и выхолощенная до ирреальности происходящего экранизация не самого популярного комедийного романа Джейн Остин. Юная красавица Эмма Вудхаус (большеглазая Аня Тейлор-Джой) играет в Ларису Гузееву начала 19 века – устраивает чужую личную жизнь, сватая своих знакомых.

Концерты и музыка

Симфонический перфоманс «Реквием»

Редкая запись – срежиссированный Кириллом Серебренниковым перфоманс был исполнен только один раз в МХТ им. Чехова. Дирижер – Теодор Курентзис. 

Концерт Сверкай и группы «Трипинадва»

19:00

Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. В среду эстафету примут москвичка Сверкай и петербургский дуэт «Трипинадва» (каждый будет выступать по часу).

Еда

Кебаб от Антонио Фреза

Шеф-повар ресторана Jerom и шеф-консультант Saviv готовит кебаб и баклажаны на гриле. 

  • Юрий Смекалов

  •  DAKOOKA

Четверг, 14 мая

Лекции и образование

Лекция Валерия Печейкина «Лицо войны»

Драматург Валерий Печейкин прочел лекцию о том, как война отразилась в искусстве XX века. Смотреть запись здесь.

Лекция «Прошедшее (не)настоящее: реставрация и практики памяти»

19.00

В поддержку магазина «Порядок слов» филолог и историк советской культура Ирина Сандомирская прочтет лекцию о памяти и забвении.

Интервью и встречи

Чаепитие с театром «Приют комедианта»

18:00

Театр «Приют комедианта» расскажет о планах на новый сезон (который планируют в июне). Участники – директор Виктор Минков и режиссеры Дмитрий Волкострелов, Алексей Созонов и Юлия Ауг.

Искусство

Экскурсия по выставке «Из истории фотографии», Эрмитаж

13:00

Онлайн-экскурсия в Фондохранилище Эрмитажа. Зрители увидят более 70 экспонатов родом из 19 и начала 20 века: дагерротипы, амбротипы и прочие артефакты первых 60 лет истории фотографических процессов. 

Театр

Спектакль «Изотов», Александринский театр

19:00

Постановка Андрея Могучего по пьесе Михаила Дурненкова «Заповедник» про внутренне опустошенных людей с музыкой Олега Каравайчука. В четверг – в приложении, которое можно скачать бесплатно. 

Опера «Проданная невеста», Баварская опера

До 16 мая доступна видеозапись комической оперы Бедржиха Сметаны «Проданная невеста» в постановке Дэвида Боша, дирижер – Томаш Ханус.

Балет «Превращение», Королевский театр Ковент-Гарден

До 17 мая Королевский театр Ковент-Гарден будет транслировать балет Фрэнка Муна «Превращение» по повести Франца Кафки в хореографии Артура Питы.

Спектакль «Двойное непостоянство», Новосибирский «Глобус»  

Новосибирский «Глобус» выкладывает в разделе «Медиа» множество видеозаписей спектаклей. Например, «Двойное непостоянство» Дмитрия Чернякова по пьесе Пьера Мариво. 

Мода

Лекция «Легендарная революция роскоши, женственности, космоса и секса: Кристиан Диор и Ив Сен Лоран»

Изучаем особенности моды 40-х, 50-х и 60-х, узнаем историю создания New Look и обсуждаем самые яркие образы легендарных символов того времени. 

Кино и сериалы

«Платформа»

Нашумевший испанский триллер с простенькой социальной метафорой в основе. В центре многоэтажной тюрьмы под названием Дыра находится движущаяся платформа с едой. Первые ярусы получают все, последние – ничего.

Концерты и музыка

Финал Третьей симфонии Малера

Проект  MusicAeterna хора и оркестра Теодора Курентзиса выложил запись исполнения финала Третьей симфонии Густава Малера.

Концерт DAKOOKA и Palina

19:00

Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. В четверг выступят, пожалуй, самые интересные его участницы – украинка DAKOOKA и белоруска Palina. 

Еда

Бефстроанов surf&turf 

Шеф-повар Роман Редман готовит необычную версию бефстроганова с грибами, мидиями и устричным соусом.

Спорт

Тренировки от Юрия Смекалова

12:00

Хореограф Мариинского театр Юрий Смекалов проведет марафон утренних тренировок #StayBalance2020. Уровень подготовки не важен.

  • «Великая»

  • Тося Чайкина

Пятница, 15 мая

Лекции и образование

Лекция «Николай Гумилев и «Петроградская боевая организация»

15:30 

Культуролог и историк Лев Лурье расскажет про «белого рыцаря» Николая Гумилева. Лекция входит в цикл «Петербург как атмосфера. История длинною в век».

Искусство

Вебинар Ольги Хорошиловой «Вина Тосканы и Художники возрождения»

18:00

Лекция знаменитого историка моды о том, каким было кьянти в 13-16 веках и какое вино предпочитали Микеланджело, Джотто, Рафаэль, Вазари. После лекции — онлайн-дегустация с сомелье!

Театр

Спектакль «Собачье сердце», «Приют комедианта»

18:00

Первый онлайн-показ спектакля Максима Диденко, который режиссер создал вместе с композитором Владимиром Ранневым, хореографом Владимиром Варнавой и художником Галей Солодовниковой. В главных ролях — народный артист Валерий Кухарешин и Филипп Дьячков. 

Спектакль «Изотов», Александринский театр

19:00

Постановка Андрея Могучего по пьесе Михаила Дурненкова «Заповедник» про внутренне опустошенных людей с музыкой Олега Каравайчука.

Балет, «Зимняя сказка», Королевский театр Ковент-Гарден

До 1 июня на сайте Ковент-Гардена смотрим «Зимнюю сказку» Джоби Тэлбота в хореографии Кристофера Уилдона.

Спектакль «Моя Марусечка», Новосибирский «Глобус»  

Новосибирский «Глобус» выкладывает в разделе «Медиа» множество видеозаписей спектаклей. Среди них – постановка Марины Брусникиной по пьесе Александры Васильевой.

«История лошади», Большой драматический театр им. Товстоногова

Культовый спектакль БДТ в постановке Георгия Товстоногова по повести Льва Толстого «Холстомер». Художник спектакля — Эдуард Кочергин.

Мода

Лекция «Мода в советской литературе 1920-х»

Проводим пятницу за изучением лекций колумниста «Собака.ru» и историка моды Мэган Виртенен.

Кино и сериалы

«Великая»

В комедийном сериале, который стартует 15 мая, Эль Фаннинг играет молодую Екатерину Великую и ее путь от принцессы до российской императрицы.

Концерты и музыка

Благотворительный фестиваль в пользу «Антон тут рядом»

19:00

В поддержку семей Центра «Антон тут рядом» (помогающего людям с расстройствами аутического спектра) выступят Тося Чайкина, Саша Алмазова, группы «Трипинадва» и «Хадн Дадн». 

Концерт Лютика и группы «Акульи слезы»

19:00

Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. В пятницу выступит Саша Москалец со своим новым проектом «Лютик» и андеграунд-группа «Акульи слезы».

Еда

Корюшка от Руслана Закирова

Шеф-повар ресторана Kuznyahouse готовит главную петербургскую рыбку и соус к ней.

  • Наталия Мещанинова и Борис Хлебников

  • Анна Нетребко

     

Суббота, 16 мая

Лекции и образование

Лекция «Документальный метод в игровом кино. Как реальность может помочь сделать замысел правдивым»

19:00

Режиссер и сценарист Наталия Мещанинова прочтет в поддержку «Порядка слов» лекцию о документальности в игровом кино.

Искусство

Экскурсия «Новое освещение на Советской лестнице. История и реставрация залов», Эрмитаж

13:00

Закрытый музей раскрывает тайны: как происходит реставрация и как настраивается специфическое выставочное освещение.

Театр

«Сон в летнюю ночь», Шекспировский «Глобус»

До 17 мая Лондонский Шекспировский «Глобус» показывает на платформе TheatreHD/Play с русскими субтитрами спектакль «Сон в летнюю ночь» в постановке Доминика Дромгула. В ролях – Джон Лайт, Мишель Терри, Мэтью Теннисон, Оливия Росс, Сара МакРэй, Люк Томпсон, Джошуа Сильвер и Пирс Куигли.

Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера

До 9 октября Парижская опера будет показывает «Галантную Индию» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон. 

Спектакль «Энергичные люди», БДТ им. Товстоногова

Смотрим в рамках проекта «БДТ.Digital» архивные спектакли. «Энергичные люди» – постановка 1974 года Георгием Товстоноговым повести Василия Шукшина. 

Спектакль «Белая гвардия», МХТ им. Чехова

Телеверсия спектакля по пьесе Михаила Булгакова. В ролях – Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин Михаил Пореченков, Анатолий Белый и многие другие.

Мода

Подкаст «Советские модельеры»

Как модельеры СССР меняли отношение послереволюционного общества к фэшн-сфере, создавая самобытную одежду, признаваемую за рубежом. 

Кино и сериалы

«Безупречный»

Черная драмеди с Хью Джекманом основана на реальных событиях. Обаятельный директор престижной и образцово-показательной школы на Лонг-Айленде пытается скрыть от общественности хитрую коррупционную схему.

Концерты и музыка

Концерт Magnetiс Poetry и «Бабба»

19:00

Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. В субботу у микрофона андеграундный поп-проект Magnetic Poetry и электронный дуэт «Бабба» – проект Ольги Чубаровой (Cheese People) и Аллы Четаевой (Bajinda Behind The Enemy Lines).

Еда

Куриные ножки от Анны Нетребко

Оперная дива стала фудблогером и теперь делится в инстаграме рецептами, а иногда даже устраивает лайвы – и это особенно прекрасно.

Спорт

Тренировки от Юрия Смекалова

12:00

Хореограф Мариинского театр Юрий Смекалов проведет марафон утренних тренировок #StayBalance2020. Уровень подготовки не важен.

  • Константин Хабенский

Воскресенье, 17 мая

Интервью и встречи

Паблик-ток Артема Магуна и Оксаны Тимофеевой «Пандемия глазами интеллектуалов»

18:00

Философы Артем Магун и Оксана Тимофеева в поддержку «Порядка слов» проведут паблик-ток о том, как можно отрефлексировать пандемию.

Искусство

Экскурсия по выставке «От Дюрера до Матисса», Пушкинский музей

14:00

Прогулка в режиме онлайн по выставке, на которой представлены рисунки Веронезе, Рубенса, Рембрандта, Кандинского, Матисса, Пикассо и других знаковых мировых художников.

Театр

Спектакль «Миранда», Театр Оскараса Коршуноваса

До 17 мая Театр Оскараса Коршуноваса на своем сайте открыл доступ к спектаклю своего основателя «Миранда» по пьесе Уильяма Шекспира.

Балет «Жизель», Парижская национальная опера

До 5 августа открыт доступ к балету Адольфа Адана «Жизель» в хореографии Жана Коралли и Жюля Перро, дирижер – Коэн Кессельс. 

Спектакль «Утиная охота», МХТ им. Чехова

Постановка-бенефис Константина Хабенского – он играет Зилова. Остальной состав не менее звездный – Марина Зудина, Александр Семчев, Михаил Трухин и другие.

Мода

Лекция про моду 1920-х

На платформе study.com изучаем моду эпохи «Великого Гэтсби» – лекция доступна в записи (правда, на английском языке) и бесплатно. 

Кино и сериалы

«Сквозь снег»

Многострадальная сериальная адаптация фильма недавнего «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли, а в уже заказанном втором сезоне появится Шон Бин. Стартует она с 17 мая.

Концерты и музыка

Концерт Даши Шульц и Кати Panterrra

19:00

Бренд косметики запустил онлайн-фестиваль с отличным девичьим лайн-апом. В финале споют подписантка лейбла Universal Катя Panterrra и певица Даша Шульц (каждое выступление – по часу).

Еда

Шведский ресторан для одного гостя посреди луга

Посмотрите репортаж CNN из ресторана Bord för en – высокого образца идей самоизоляции. 

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