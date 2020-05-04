«Собака.ru» составила подробную программу по дням недели, что посмотреть, чему научиться и кого слушать на этой неделе: Рэйф Файнс и Бенедикт Камбербэтча – в онлайн-театре, тигриное молоко и лимонный тарт – на офлайн-кухне.
Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему учиться с 4 по 10 мая
Понедельник, 4 мая
Лекции и образование
Лекция Людмилы Петрановской
19:30
Психолог и педагог Людмила Петрановская объяснит, как на карантине снизить уровень тревожности для своих близких и не провоцировать их стресс.
Искусство
Каникулы с Александром Бенуа, ГМЗ «Петергоф»
К 150-летию идеолога объединения «Мир искусства» Александра Бенуа — евангелиста и создателя чуть декадентской петербургской эстетики – Петергоф подготовил проект о путешествиях художника, который может (хотя бы частично) компенсировать отменившийся отпуск у моря.
Театр
Опера «Князь Игорь», Метрополитен-опера
2:30
До 22:30 на площадке Play доступна видеозапись оперы Александра Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Чернякова, дирижер – Джанандреа Нозеда. В ролях – Оксана Дыка, Ильдар Абдразаков и другие.
Спектакль «Кузьмин. Форель разбивает лед», «Гоголь-центр»
15:00
Режиссер, композитор и художник постановки – Владислав Наставшев. Он придумал сценические эквиваленты сочинениям поэта Серебряного века Михаила Кузьмина.
Спектакль «Бесы. Первый вечер», МДТ – Театр Европы
19:00
МДТ – Театр Европы покажет спектакль Льва Додина «Бесы. Первый вечер» по мотивам романа Достоевского.
Аудиоспектакль «Мама, мне оторвало руку», «Невидимый театр»
19:00
В свой день рождения петербургский «Невидимый театр» Семена Серзина покажет недавний спектакль по пьесе Маши Конторович.
Спектакль «Дуэль», МХТ им. Чехова
19:00
МХТ начнет неделю «Дуэлью» Чехова в постановке Антона Яковлева. Видеозапись будет доступна в социальных сетях театра.
Спектакль «Тени дерева», Театр имени Ленсовета
19:00
Театр имени Ленсовета проведет трансляцию «Тени дерева» Екатерины Нарши в постановке Марии Романовой. Запись будет доступна еще сутки.
Спектакль «Живи и помни», «Мастерская»
19:00
Сайт «Большие гастроли-онлайн» покажет спектакль театра «Мастерская» Григория Козлова «Живи и помни» (по повести Валентина Распутина) в постановке его худрука.
Балет «Сон в летнюю ночь», Парижская национальная опера
20:30 (мск)
Парижская национальная опера покажет «Сон в летнюю ночь» Феликса Мендельсона в хореографии Джорджа Баланчина. Запись доступна до 10 мая.
Опера «Дон Кихот», Венская опера
21:00 (мск)
Дирижер спектакля – Кевин Роудс. Трансляция будет в прямом эфире на сайте Wiener Staatsopera, но останется доступной еще 72 часа.
«Сон в летнюю ночь», Лондонский «Глобус»
21:00 (мск)
Шекспировский «Глобус» покажет спектакль «Сон в летнюю ночь» в постановке Доминика Дромгула. Посмотреть его можно будет до 17 мая.
Мода
Лекция о советском дизайне
Лекция историка искусства и журналиста Ольги Дружининой о советском дизайне. Запись доступна на YouTube, а новые выпуски – каждую неделю.
Кино и сериалы
Фильм «Возвращение блудного сына»
17:00
Премьера фильма Анатолия Васильева – первой новеллы киноромана «Империя», созданной в рамках проекта «ДАУ» Ильи Хржановского. В честь дня рождения Васильева — только один день — посмотреть его можно бесплатно.
«Голливуд»
Второй сериал шоураннера Райана Мерфи для Netflix, подписавшего с ним долгосрочное соглашение. Действие происходит в конце 1940-х в Голливуде, где к успеху пытаются прийти неконвенциональные для того времени герои.
Еда
Онлайн-уроки по приготовлению кофе
Сеть кофеен Cofix запустила специальный карантинный проект: с помощью видеоуроков команда разбирает рецепты кофе, которые легко повторить у себя на кухне.
Вторник, 5 мая
Лекции и образование
Лекция «Шум / Антишум»
Платформа musicAeterna продолжает выкладывать образовательные лекции и беседы. Например, рассказ композитора Евгения Вороновского, как шум становится музыкой, а музыка – шумом.
Интервью и встречи
Презентация книги книги кинопрозы «Сказка про темноту»
19:00
В поддержку магазина «Порядок слов» пройдет онлайн-встреч с кинодраматургом Александром Родионовым, а также презентация его книги кинопрозы «Сказка про темноту». Участники — кинорежиссеры Борис Хлебников и Николай Хомерики.
Встреча с Романом Волобуевым
21:30
В рамках Zoom-pop-up рюмочной «Стопка книг» от «Порядка слов» пройдет встреча с режиссером и экс-кинокритиком Романом Волобуевым.
Искусство
Онлайн-экскурсия по Залу ваз, Эрмитаж
13:00
Научный сотрудник Отдела Античности Дмитрий Васько покажет одну из крупнейших в мире коллекцию ваз Древней Греции и Древней Италии.
Онлайн-экскурсия по Большому Меншиковскому дворцу, ГМЗ «Петергоф»
15:00
ГМЗ «Петергоф» представляет онлайн-экскурсию по Большому Меншиковскому дворцу в Ораниенбауме, построенному в первой трети 18 века.
Театр
«Жизнь Галилео Галилея», «Берлинер Ансамбль»
До 8 мая доступна «Жизнь Галилео Галилея» по пьесе Бертольта Брехта в постановке Манфреда Венкверта и Йохена Теншерта. Спектакль 1977 года с Эккехардом Шаллем в главной роли.
Спектакль «Франкенштейн: Ли Миллер», Королевский Национальный театр
До 7 мая доступен созданный режиссером Дэнни Бойлом знаменитый спектакль с музыкой Undeworld по мотивам романа Мэри Шелли. Это версия, где Бенедикт Камбербэтч играет роль существа, а Джонни Ли Миллер — Франкенштейна.
Спектакль «Сочинение про Джобса», «Театрального проект 27» и БТК
19:00
Режиссер Иван Панчин поставил отрывки из биографии основателя Apple и инвестора Pixar. Как тебе такое, Илон Маск?
Спектакль «Идиотология», «Электротеатр Станиславский»
Постановка Клима Козинского по роману Достоевского была осуществлена в рамках проекта «Золотой осел». Ее покажут на International Online Theatre Festival.
Спектакль «Двойное непостоянство», Новосибирский «Глобус»
Новосибирский «Глобус» выкладывает в разделе «Медиа» множество видеозаписей спектаклей. Например, «Двойное непостоянство» Дмитрия Чернякова по пьесе Пьера Мариво.
Мода
Лекция «Кружево и оренбургские платки», Русский музей
17:00
Сотрудники музея расскажут, как в России зародился пуховязальный промысел и чем традиционное русское кружево отличается от фламандского.
Аудиокнига о моде 1990-2000-х
Во вторник слушаем аудиокнигу о фэшн-индустрии 1990-2000-х: о минимализме, гранже и гламуре рассказывает Ануш Гаспарян, директор Центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» ВШЭ.
Кино и сериалы
«Фея»
Долгострой Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой («Жги!») вышел эксклюзивно онлайн. Это предельно личное и честное высказывание о себе, любви и творчестве.
Еда
Кимчи из сорняков от Ивана Шишкина
Шеф-повар, создатель московских ресторанов Delicatessen и «Юность» Иван Шишкин рассказывает, как квасит сорняки. Если вы на даче, то оглядитесь вокруг: сныть и крапива уже пошли.
Среда, 6 мая
Лекции и образование
Онлайн-экскурсия «Аптекарский остров»
18:00
На экскурсии вместе с историком Софьей Лурье зрители увидят Первый дом Ленсовета, Общежитие Литфонда, особняк Молчанова и дом Матюшина.
Искусство
Интервью с Ильей Осколковым-Ценципером
18:00
Основатель журнала «Афиша» расскажет в прямом эфире «Собака.ru», как воспринимать пандемию с культурологической точки зрения.
Лекция «Блокадные зимы Летнего и Михайловского сада», Русский музей
16:30
Про блокадные зимы Летнего и Михайловского садов расскажет сотрудник Русского музея В.Ю Мельников.
Театр
«Травиата», Ла Скала
До 7 мая Ла Скала открыла доступ к опере Джузеппе Верди «Травиата» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер – Даниэле Гатти, в ролях — Диана Дамрау, Петро Бечала и Желько Лучич.
Спектакль «Франкенштейн: Камбербэтч», Королевский Национальный театр
До 8 мая доступен созданный режиссером Дэнни Бойлом знаменитый спектакль с музыкой Undeworld по мотивам романа Мэри Шелли. Это версия, где Бенедикт Камбербэтч играет роль Франкештейна, а Джонни Ли Миллер — существа.
Опера «Пир во время чумы»
Режиссер Дмитрий Отяковский снял фильм-оперу Кюи «Пир во время чумы» с международным кастом. Проект сделан как скринлайф, премьера – в среду на YouTube.
Спектакль «Стойкий принцип. Часть I», «Электротеатр Станиславский»
Постановка Бориса Юхананова философской драме Педро Кальдерона «Стойкий принц» и пьесе Александра Пушкина «Пир во время чумы».
«Бесы. Второй вечер», МДТ – Театр Европы
19:00
МДТ – Театр Европы покажет продолжение спектакля Льва Додина «Бесы. Второй вечер» по мотивам романа Достоевского.
Балет «Тело и душа» («Body and Soul»), Парижская национальная опера
До 24 октября можно посмотреть «Тело и душа» в хореографии Кристал Пайт на музыку Оуэна Белтона.
Спектакль «Black & Simpson», театр «Практика»
Спектакль «Black & Simpson» в постановке Казимира Лиске. Роль Гектора Блэка исполняет Александр Феклистов.
Мода
Лекция о тенденциях сезона
Разбираемся в главных тенденция весны-лето 2020-го, чтобы после карантина быть самыми модными. Какие изменения произошли в индустрии и что предпочитают носить в России рассказала Ксения Лери, основатель тренд-бюро Trendsquire.
Кино и сериалы
«Натали Вуд: Что остается за кадром»
Со среды доступен документальный фильм о трагически погибшей голливудской актрисе с русскими корнями Натали Вуд, звезде «Бунтаря без причины» и «Вестсайдской истории». О ней рассказывают ее дочь и близкие друзья.
Еда
Тигриное молоко
Гастрономический писатель Ника Белоцерковская учит готовить тигриное молоко – один из главных перуанских соусов из ферментированных под действием кислоты овощей, а иногда – сырой рыбы.
Четверг, 7 мая
Лекции и образование
Лекция «В поисках слов: создавая язык сломанного мира»
19:00
Журналист и социолог, редактор порталов openDemocracy Russia и dekoder Полина Аронсон поговорит с участниками встречи о том, как распад привычного мира требует нового языка.
Лекция «Обыденность катастрофы»
19:00
Чем пандемия отличается от других ЧС в онлайн-эфире будут рассуждать Кирилл Постоутенко, старший научный сотрудник Билефельдского университета и доцент СПбГУ Виктор Каплун.
Интервью и встречи
Интервью с Никитой Реплянским
Кибердизайнер из Петербурга расскажет в прямом эфире «Собака.ru», как мода будущего среагирует на вызовы нашего времени.
Искусство
Лекция «Художники блокадного города», Русский музей
16:30
Зрители узнают, как художники Пакулин, Пахомов, Кучумов и другие создавали в осажденном Ленинграде «летопись» блокады.
Лекция Юрия Молодковца
18:00
Zoom-лекция Юрия Молодковца от KGallery «История фотографии. От Адама до инстаграма». Главный фотограф Эрмитажа расскажет, как изображения проникли во все сферы жизни человека и что с этим делать.
Вебинар «Как смотреть искусство онлайн?»
19:00
На вебинаре куратор Лизаветы Матвеевой, которая привозила в Петербург Андрея Бартенева, расскажет как разобраться в потоке арт-контента, где поучаствовать в перформансе онлайн и какие виртуальные выставки посмотреть, а какие отложить до лучших времен.
Театр
Спектакль «Антоний и Клеопатра», Королевский Национальный театр
С 7 и по 14 мая Королевский Национальный театр Лондона покажет спектакль» по Шекспиру в постановке Саймона Годвина. Главные роли исполняют Рэйф Файнс и Софи Оконедо.
Опера «Снегурочка», «Старый дом»
15:00 (мск)
Фантастическая опера Галины Пьяновой по мотивам пьесы Островского. Специально для проекта композитор Александр Маноцков создал уникальную партитуру.
Спектакль «Стойкий принцип. Часть II», «Электротеатр Станиславский»
Постановка Бориса Юхананова философской драме Педро Кальдерона «Стойкий принц» и пьесе Александра Пушкина «Пир во время чумы».
«Огненный ангел», Баварская опера
До 9 мая на сайте Баварской оперы – «Огненный ангел» Прокофьева в постановке Барри Коски, дирижер – Владимир Юровский.
Мода
Лекция про моду 1920-х
На платформе study.com изучаем моду эпохи «Великого Гэтсби» – лекция доступна в записи (правда, на английском языке) и бесплатно.
Кино и сериалы
«Мы здесь»
Яркий реалити-сериал о дрэг-дивах, путешествующих по США. Свободный от предрассудков роуд-трип пропагандирует принятие себя и открытость – все, что так необходимо и в период самоизоляции, и любой другой.
Концерты и музыка
Концерт «Марсель»
20:00
Петербургская группа выступит на платформе Stay. Эфир приурочен ко дню рождения одного из участников трио – саксофониста Мити Блинова.
Еда
Фильм об Антоне Абрезове
На YouTube-канале Chef’s Canteen вышел фильм о шеф-поваре ресторана Commons Антоне Абрезове и его кухне малых хозяйств.
Пятница, 8 мая
Лекции и образование
Лекция «Правды о победе: сколько их? Битвы мифов»
19:30
Историк Лев Лурье расскажет о мифах о победе. Например, хотел ли Сталин нанести упреждающий удар по Германии, почему Красная армия не завоевала Финляндию в 1940 году и как Великая Отечественная стала поводом к оттепели.
Интервью и встречи
Интервью с Ян Гэ
Режиссер, певица и актриса «Гоголь-центра» расскажет в прямом эфире «Собака.ru», как проводит карантин в Германия (спойлер: снимая новые работы!).
Встреча с Евгением Горбуновым
21:30
В рамках zoom-pop-up рюмочной «Стопка книг» от магазина «Порядок слов» пройдет музыкальная встреча с Евгением Горбуновым, участником группы «ГШ».
Театр
Балет «Золушка», Парижская национальная опера
До 21 мая Парижская национальная опера показывает балет Сергея Прокофьева «Золушка» в хореографии Рудольфа Нуреева, режиссер – Изабель Жюльен, дирижер – Велло Пян.
Спектакль «Психоз», «Электротеатр Станиславский»
Постановка Александра Зельдовича по пьесе Сары Кейн. Смотреть здесь.
«Бесы. Третий вечер», МДТ – Театр Европы
19:00
МДТ – Театр Европы покажет заключительную часть спектакля-сериала Льва Додина по мотивам романа Достоевского.
Спектакль «Макияж Опера», Театр Оскараса Коршуноваса
Театр Оскараса Коршуноваса показывает «Макияж Опера» Бируты Мар в постановке ее же и Оскараса Коршуноваса. Посмотреть спектакль можно до 10 мая.
Опера «Проданная невеста», Баварская опера
До 16 мая доступна видеозапись комической оперы Бедржиха Сметаны «Проданная невеста» в постановке Дэвида Боша, дирижер – Томаш Ханус.
Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера
До 9 октября Парижская опера будет показывает «Галантную Индияю» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон.
Мода
Фильм о Дрисе Ван Нотене
Если пятница – время кино, а Maison Margiela in his own words по-прежнему недоступен в России, смотрим документальный фильм о Дрисе Ван Нотене.
Кино и сериалы
«Водоворот»
«Оскароносный» Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд», «Одержимость») рассказывает в сериале для Netflix о Парижском джазовом клубе.
Еда
Лимонный тарт от Хестона Блюменталя
Великий британский шеф Хестон Блюменталь выложил в своем инстаграме рецепт лимонного тарта – такой готовят в его ресторане The Fat Duck с тремя звездами гида «Мишлен».
Суббота, 9 мая
Лекции и образование
Онлайн-школа для детей
«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу для детей. Подробнее здесь.
Театр
Спектакль-концерт «Песни военных лет», МХТ им. Чехова
12:00
МХТ устроит онлайн-марафон постановок о Великой Отечественной. Начнут со спектакля-концерта Марины Брусникиной.
Спектакль «Братья и сестры. Часть первая», МДТ – Театр Европы
14:00
Культовый спектакль Льва Додина о войне – лауреат Госпремии СССР, «Золотого софита» и театральных премий Великобритании и Италии.
Спектакль «Возвращение», МХТ им. А.П. Чехова
15:00
Спектакль Юрия Еремина по рассказу Андрея Платонова о возвращении с войны в мир. В роли рассказчика – Олег Табаков.
Спектакль «Братья и сестры. Часть вторая», МДТ – Театр Европы
19:00
Культовый спектакль Льва Додина о войне – лауреат Госпремии СССР, «Золотого софита» и театральных премий Великобритании и Италии.
Спектакль «Пролетный гусь», МХТ им. Чехова
19:00
Один из самых востребованных спектаклей «эры Табакова» в МХТ. Постановка Марины Брусникиной – сценическое переложение рассказов Виктора Астафьева.
Кино и сериалы
«Безопасные связи»
Скринлайф-сериал Константина Богомолова с Игорем Миркурбановым, Любовью Аксеновой, Никитой Ефремовым, Надеждой Маркиной и Александрой Ребенок – пожалуй, один из самых удачных проектов-порождений пандемии.
Концерты и музыка
Видеоконцерт-спектакль «Письма в небеса», Александринский театр
19:00
Молодые артисты Александринского театр поют песни о войне разных авторов – от Пахмутовой и Высоцкого до Цоя и Розенбаума.
Еда
Сериал бара «Полторы комнаты»
Команда «Полторы комнаты» снимает документальный сериал о жизни бара в условиях карантина. Вышло уже три эпизода.
Воскресенье, 10 мая
Лекции и образование
Лекция «Франция: Марсель Карне, Аньес Варда, Гаспар Ноэ»
14:00
Лекция Школы Masters в zoom из цикла «Киноклассика в национальных традициях». Киновед Жамила Двинятина расскажет о поэтическом реализме как ключевом направлении французского кинематографа 1930-40-х, «бабушке» французской новой волны и звезде современного арт-кино.
Лекция «„Сердце! Тепло! Гуманизм! Кровь! Жизнь! Я чувствую! Я есмь!“ Новый романтизм в новом кино»
19:00
Киновед Михаил Ратгауз расскажет на лекции в поддержку «Порядка слов», почему мы так любим романтизм в кино и как он противостоит консерватизму.
Искусство
Экскурсия по выставке «Тату / Tattoo», Пушкинский музей
19:00
Виртуальная экскурсия Пушкинского музея по его же экспозиции. Регистрация тут.
Лекция «Спасая искусство», Пушкинский музей
19:00
Зрители узнают, как в годы Великой Отечественной войны работал музей, как эвакуировали экспонаты и как сотрудники ежедневно совершали — без лишнего пафоса — подвиг.
Театр
Спектакль «Я здесь», «Старый дом»
15:00 (мск)
Работа Максима Диденко – пластический спектакль по поэзии Льва Рубинштейна. Художник – Павел Семченко, видеохудожник – Олег Михайлов, композитор – Александр Карпов.
Спектакль «Ахматова. Поэма без героя», «Гоголь-центр»
20:00
Срежиссированная Серебренниковым и Демидовой постановка, в которой великая Алла Сергеевна читает стихи не менее великой Анны Андреевны.
Спектакль «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой», «Электротеатр Станиславский»
Постановка Хайнера Гёббельса на основе записных книжек Поля Валери, Георга Кристофа Лихтенберга, Людвига Витгенштейна и Макса Блэка.
«1973», Vidy-Lausanne
До 14 мая швейцарский театр выложил запись спектакля-концерта Массимо Фурлана «1973», вдохновленного конкурсом «Евровидение».
Балет «Жизель», Парижская национальная опера
До 5 августа открыт доступ к балету Адольфа Адана «Жизель» в хореографии Жана Коралли и Жюля Перро, дирижер – Коэн Кессельс.
Кино и сериалы
«Беги»
Сериал от создательниц «Дряни» и «Убивая Еву» Вики Джонс и Фиби Уоллер-Бридж о бывших возлюбленных, которые внезапно бросаются в путешествие по США на поездах, забыв обо всем.
Концерты и музыка
Концерт Глеба Самойлова
16:00
Экс-лидер «Агаты Кристи» Глеб Самойлов отметит день рождения своей сольной группы The Matrixx онлайн-концертом.
Видеоконцерт-спектакль «Письма в небеса», Александринский театр
19:00
Молодые артисты Александринского театр поют песни о войне разных авторов – от Пахмутовой и Высоцкого до Цоя и Розенбаума.
Еда
Овсяноблин с лососем от Ильи Бурнасова
Бренд-шеф «Ателье Tapas&Bar» учит готовить идеальный воскресный завтрак.
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