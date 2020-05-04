Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему учиться с 4 по 10 мая

Лекции и образование

Лекция Людмилы Петрановской

19:30

Психолог и педагог Людмила Петрановская объяснит, как на карантине снизить уровень тревожности для своих близких и не провоцировать их стресс.

Искусство

Каникулы с Александром Бенуа, ГМЗ «Петергоф»

К 150-летию идеолога объединения «Мир искусства» Александра Бенуа — евангелиста и создателя чуть декадентской петербургской эстетики – Петергоф подготовил проект о путешествиях художника, который может (хотя бы частично) компенсировать отменившийся отпуск у моря.

Театр

Опера «Князь Игорь», Метрополитен-опера

2:30

До 22:30 на площадке Play доступна видеозапись оперы Александра Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Чернякова, дирижер – Джанандреа Нозеда. В ролях – Оксана Дыка, Ильдар Абдразаков и другие.

Спектакль «Кузьмин. Форель разбивает лед», «Гоголь-центр»

15:00

Режиссер, композитор и художник постановки – Владислав Наставшев. Он придумал сценические эквиваленты сочинениям поэта Серебряного века Михаила Кузьмина.

Спектакль «Бесы. Первый вечер», МДТ – Театр Европы

19:00

МДТ – Театр Европы покажет спектакль Льва Додина «Бесы. Первый вечер» по мотивам романа Достоевского.

Аудиоспектакль «Мама, мне оторвало руку», «Невидимый театр»

19:00

В свой день рождения петербургский «Невидимый театр» Семена Серзина покажет недавний спектакль по пьесе Маши Конторович.

Спектакль «Дуэль», МХТ им. Чехова

19:00

МХТ начнет неделю «Дуэлью» Чехова в постановке Антона Яковлева. Видеозапись будет доступна в социальных сетях театра.

Спектакль «Тени дерева», Театр имени Ленсовета

19:00

Театр имени Ленсовета проведет трансляцию «Тени дерева» Екатерины Нарши в постановке Марии Романовой. Запись будет доступна еще сутки.

Спектакль «Живи и помни», «Мастерская»

19:00

Сайт «Большие гастроли-онлайн» покажет спектакль театра «Мастерская» Григория Козлова «Живи и помни» (по повести Валентина Распутина) в постановке его худрука.

Балет «Сон в летнюю ночь», Парижская национальная опера

20:30 (мск)

Парижская национальная опера покажет «Сон в летнюю ночь» Феликса Мендельсона в хореографии Джорджа Баланчина. Запись доступна до 10 мая.

Опера «Дон Кихот», Венская опера

21:00 (мск)

Дирижер спектакля – Кевин Роудс. Трансляция будет в прямом эфире на сайте Wiener Staatsopera, но останется доступной еще 72 часа.

«Сон в летнюю ночь», Лондонский «Глобус»

21:00 (мск)

Шекспировский «Глобус» покажет спектакль «Сон в летнюю ночь» в постановке Доминика Дромгула. Посмотреть его можно будет до 17 мая.

Мода

Лекция о советском дизайне



Лекция историка искусства и журналиста Ольги Дружининой о советском дизайне. Запись доступна на YouTube, а новые выпуски – каждую неделю.

Кино и сериалы

Фильм «Возвращение блудного сына»

17:00

Премьера фильма Анатолия Васильева – первой новеллы киноромана «Империя», созданной в рамках проекта «ДАУ» Ильи Хржановского. В честь дня рождения Васильева — только один день — посмотреть его можно бесплатно.

«Голливуд»

Второй сериал шоураннера Райана Мерфи для Netflix, подписавшего с ним долгосрочное соглашение. Действие происходит в конце 1940-х в Голливуде, где к успеху пытаются прийти неконвенциональные для того времени герои.

Еда

Онлайн-уроки по приготовлению кофе

Сеть кофеен Cofix запустила специальный карантинный проект: с помощью видеоуроков команда разбирает рецепты кофе, которые легко повторить у себя на кухне.