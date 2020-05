Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему учиться с 4 по 10 мая

Лекции и образование

Лекция «Правды о победе: сколько их? Битвы мифов»

19:30

Историк Лев Лурье расскажет о мифах о победе. Например, хотел ли Сталин нанести упреждающий удар по Германии, почему Красная армия не завоевала Финляндию в 1940 году и как Великая Отечественная стала поводом к оттепели.

Интервью и встречи

Интервью с Ян Гэ

Режиссер, певица и актриса «Гоголь-центра» расскажет в прямом эфире «Собака.ru», как проводит карантин в Германия (спойлер: снимая новые работы!).

Встреча с Евгением Горбуновым

21:30

В рамках zoom-pop-up рюмочной «Стопка книг» от магазина «Порядок слов» пройдет музыкальная встреча с Евгением Горбуновым, участником группы «ГШ».

Театр

Балет «Золушка», Парижская национальная опера

До 21 мая Парижская национальная опера показывает балет Сергея Прокофьева «Золушка» в хореографии Рудольфа Нуреева, режиссер – Изабель Жюльен, дирижер – Велло Пян.

Спектакль «Психоз», «Электротеатр Станиславский»

Постановка Александра Зельдовича по пьесе Сары Кейн. Смотреть здесь.

«Бесы. Третий вечер», МДТ – Театр Европы

19:00

МДТ – Театр Европы покажет заключительную часть спектакля-сериала Льва Додина по мотивам романа Достоевского.

Спектакль «Макияж Опера», Театр Оскараса Коршуноваса

Театр Оскараса Коршуноваса показывает «Макияж Опера» Бируты Мар в постановке ее же и Оскараса Коршуноваса. Посмотреть спектакль можно до 10 мая.

Опера «Проданная невеста», Баварская опера

До 16 мая доступна видеозапись комической оперы Бедржиха Сметаны «Проданная невеста» в постановке Дэвида Боша, дирижер – Томаш Ханус.

Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера

До 9 октября Парижская опера будет показывает «Галантную Индияю» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон.

Мода

Фильм о Дрисе Ван Нотене

Если пятница – время кино, а Maison Margiela in his own words по-прежнему недоступен в России, смотрим документальный фильм о Дрисе Ван Нотене.

Кино и сериалы

«Водоворот»

«Оскароносный» Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд», «Одержимость») рассказывает в сериале для Netflix о Парижском джазовом клубе.

Еда

Лимонный тарт от Хестона Блюменталя

Великий британский шеф Хестон Блюменталь выложил в своем инстаграме рецепт лимонного тарта – такой готовят в его ресторане The Fat Duck с тремя звездами гида «Мишлен».