Уикенд в Петербурге с 6 по 9 февраля

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» / Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Феминистская история про то, как Харли Квинн (феноменальная Марго Робби) возглавляет группу супергероинь, противостоящих лидеру преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису. И да – с Джокером-Хоакином Фениксом эта дерзкая Харли Квинн встречаться бы точно не стала.