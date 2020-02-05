Уикенд в Петербурге с 6 по 9 февраля

Иммерсивный спектакль «Садко»

Мало кто знает, но в Русском музее (в симпатичном павильоне рядом с Михайловским замком) есть Центр мультимедиа. Его молодые сотрудники — саунд-дизайнеры и мультимедиа-художники вместе с творческим объединением InsideOut придумали иммерсивный спектакль по русской былине «Садко». Это путешествие по миру видео-арта, музыкального эксперимента, современной хореографии, театра и изобразительного искусства. Зритель следует за былинным героем, становясь участником живой картины. Картина Репина «Садко» и другие произведения из коллекции Русского музея послужили основой для создания мультимедийного контента спектакля. Спектакль опирается на звуковую партитуру и визуальные маркеры, созданные с применением электро-арфы и других аудиовизуальных инструментов.