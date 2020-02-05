Продолжение приключений экс-подружки Джокера Харли Квинн в кино, концерт 11-кратного обладателя «Оскара» Ханса Циммера и премьера спектакля Юлии Ауг про ДНР и Украину – чем заняться в выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 6 по 9 февраля
С 6 февраля
Фильм «Порко Россо» / Kurenai no buta
Мода на ре-релизы дошла и до анимационной сказки Хаяо Миядзаки 1992 года про пилота Марко Пагота – отважного героя Первой мировой войны, потерявшего веру в людей и человеческий облик. Кстати, протагонист превращается именно в свинью, как и персонажи «Унесенных призраками», так как сам режиссер очень любит этих животных.
С 6 февраля
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» / Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
Феминистская история про то, как Харли Квинн (феноменальная Марго Робби) возглавляет группу супергероинь, противостоящих лидеру преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису. И да – с Джокером-Хоакином Фениксом эта дерзкая Харли Квинн встречаться бы точно не стала.
С 6 февраля
Фильм «Темные воды» / Dark Waters
Драма автора «Кэрол» и «Вдали от рая» Тодда Хейнса с Энн Хэтэуэй и Марком Руффало. Адвокат Роберт Билотт, работавший корпоративным юристом химического холдинга, выступает с обвинением против своей бывшей компании, которая десятилетиями загрязняла отходами питьевую воду.
С 6 февраля
Фильм «Офицер и шпион» / J'accuse
Роман Полански снял свою версию истории Альфреда Дрейфуса. А главную моральную дилемму в духе «был ли убийцею создатель Ватикана» – смотреть ли картины обвиненного в изнасиловании режиссера в эпоху #MeToo – каждый должен решить для себя сам.
С 6 февраля
Фильм «Мальчик русский»
Фильм ученика Александра Сокурова Александра Золотухина – тонкий антивоенный манифест с музыкой Рахманинова про ослепшего в боях Первой мировой подростка и тревожное вслушивание в современность.
С 6 февраля
Фильм «Правда» / La vérité
В картине японского классика Хирокадзу Корээда смешивается вымысел и художественная правда, ссоры героинь Катрин Денев и Жюльет Бинош и толстовский тезис, что все счастливые семьи счастливы в конечном счете одинаково, если в отношениях есть (пусть и тщательно скрываемая друг от друга) нежность и забота.
С 6 февраля
Фильм «Анна Франк. Параллельные истории» / #AnneFrank. Parallel Stories
В документальном фильме Сабины Федели и Анны Миготто несколько пластов: это не только сюжет о погибшей в концлагере девочке Анне, но и о современном подростке, которая видит в ней себя, а также история пяти выживших в Холокосте женщин, одной их которых могла бы быть и Франк. Рассказчиком картины стала актриса Хелен Миррен.
С 6 февраля
Фильм «Каннингем» / Cunningham
В документальной ленте режиссера Аллы Ковган собраны архивные съемки и реконструкции танцев, созданных хореографом Мерсом Каннингемом в период с 1942 по 1972 год. В пятницу пройдет дискуссия о картине при участии редактора «Собака.ru» Ольги Угаровой, 8 февраля покажут музыкально-танцевальное действие «Случайный метод», 9 февраля состоится лекция-выступление Али Грунтовской «Мир Мерса», а 12 февраля — перформанс «Кейджелогия» от Санкт-Петербургского оркестра импровизации.
С 6 по 10 февраля
XVI театральный фестиваль «Пять вечеров»
С 6 по 10 февраля в Петербурге пройдет традиционный театральный фестиваль «Пять вечеров», посвященный Володину. В программе всего один спектакль («Пять вечеров» на сцене Театра «На Литейном»), зато есть читки и лаборатория «Володин в городе», в рамках которой произведения драматурга поставят шесть режиссеров различных школ на базе шести театров Петербурга. Подробнее здесь.
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Milan Risky / Shutterstock.com
6 февраля
20:00
ДС «Юбилейный»
Концерт Bring Me The Horizon
Британская рок-группа Bring Me The Horizon, чье звучание сравнивают с Korn, Papa Roach, Limp Bizkit, Linkin Park, выступит в четверг в ДС «Юбилейный» в Петербурге. Тур музыкантов приурочен к выходу альбома Amo, который они называют «концептуальной пластинкой о любви».
6 февраля
20:00
Невский пр., 20
Концерт ансамбля «Пустоцвет»
Центр искусства и музыки библиотеки им. Маяковского устраивает концерт ансамбля «Пустоцвет» – это экспериментальный коллектив, созданный петербургским мультиинструменталистом Максимом Позиным. Музыканты играют в разных стилях – от фри-джаза, ритуальной музыки, нойз-рока до звуковой поэзии и генеративной электроники. На этот раз программа будет академической – основанной на сериализме и сонористике. Вход свободный, но по регистрации.
6 февраля
20:00
«ДК Громов»
Дискуссионный клуб «ДК Громов» по теме «Художник-куратор»
В четверг в рамках Дискуссионного клуба «ДК Громов» и выставочного проекта «Обычные вещи» пройдет беседа на тему взаимоотношений художников и кураторов, а также о совмещении этих социальных ролей. Среди участников – Петр Белый, Павел Пригара, Людмила Белова, Катя Бочавар, Марина Колдобская, Александра Оминина, Виталий Пушницкий, Александр Дашевский, Александра Генералова и другие. Вход свободный.
6 – 19 февраля
Antonov gallery
Выставка «Кожаные ублюдки. Действие у»
«Кожаные ублюдки» — это мем, фраза из русскоязычной озвучки роликов о роботах компании Boston Dynamics, которые называют так встречающихся на пути людей. На выставке в просторной галерее на улице Рубинштейна куратор и художник Андрей Андреев развернет театральную сцену уничтожения тела с помощью работ трех авторов: своего учителя, легендарного графика и преподавателя Академии Художеств Андрея Пахомова, художника и дизайнера Сергея Бондарева и дизайнера и галеристки Тани Колпаковой. Советуем пойти хотя бы ради мощных «торсов» Пахомова — возможно самого сильного высказывания о телесности на современной петербургской арт-сцене.
7, 8 февраля
19:00
ТЮЗ им. Брянцева
Спектакль «Ромео и Джульетта»
В ТЮЗе им. Брянцева болгарский режиссер Александр Морфов поставил знаменитую шекспировскую трагедию о пубертатных чувствах. Это не первое его обращение к творчеству английского драматурга, он уже брался за «Сон в летнюю ночь» и «Бурю». «Ромео и Джульетта» в сценграфии Семена Пастуха будет разговором с подростками на их языке. Премьерные показы пройдут 7 и 8 февраля.
7, 14, 21, 28 февраля
19:00
Восточный павильон Михайловского замка
Иммерсивный спектакль «Садко»
Мало кто знает, но в Русском музее (в симпатичном павильоне рядом с Михайловским замком) есть Центр мультимедиа. Его молодые сотрудники — саунд-дизайнеры и мультимедиа-художники вместе с творческим объединением InsideOut придумали иммерсивный спектакль по русской былине «Садко». Это путешествие по миру видео-арта, музыкального эксперимента, современной хореографии, театра и изобразительного искусства. Зритель следует за былинным героем, становясь участником живой картины. Картина Репина «Садко» и другие произведения из коллекции Русского музея послужили основой для создания мультимедийного контента спектакля. Спектакль опирается на звуковую партитуру и визуальные маркеры, созданные с применением электро-арфы и других аудиовизуальных инструментов.
7 февраля
20:00
«Мачты»
Концерт Robocobra Quartet
В пятницу в клубе-баре «Мачты» выступит североирландская группа Robocobra Quartet, миксующая партии духовых с ломанными барабанными и речитативом, как будто из нулевых. Панк-авангардное мероприятие – часть программы Года музыки Великобритании и России.
7 февраля – 29 марта
«Росфото»
Выставка Анатолия Болдина «100 фотографий»
«100 фотографий» ― это образ отечественной истории с послевоенного до настоящего времени, дающий представление об истории фотолюбительского движения в СССР, как ее видел и переживал непосредственный участник событий ― фотограф Анатолий Константинович Болдин. Он стремился запечатлеть советскую действительность «как она есть». Фотолюбитель совмещал позицию инженера в научно-исследовательском институте и занятия в фотоклубе «Новатор», который потом возглавил.
7 февраля
23:00
«Кузня»
Вечеринка Itallika
В пятницу в «Кузне» пройдет синти-поп вечеринка в честь двухлетия серии Itallika. В программе – лайв-концерт группы Gravitones, а также сеты Игоря Литвинова, Ивана Федорова, Кирилла Егорова. На втором танцполе пластинки ставят создатели вечеринки Sexy Cleopatra Игорь Журавлев и Эдвард Мкртычан.
8 февраля
16:30
библиотека им. Герцена
Лекция про отношения в паре
В субботу в библиотеке им. Герцена (Новгородская ул., 27) конфилктолог и юрист Анастасия Смирнова прочтет лекцию про отношения в паре (как никогда, актуально перед 14 февраля!) и типы конфликтных семей. Встреча пройдет в рамках клуба психологии «Я в большом городе». Вход свободный.
8 февраля
19:00
Театр «На Литейном»
Спектакль «Перемирие»
В Театре «На Литейном» покажут премьеру спектакля по пьесе Алексея Куралеха «Перемирие», в которой Ахилл и Ной воюют за ДНР, а Че Гевара и Шумахер – за Украину. Поставила ее режиссер и актриса Юлия Ауг.
8 февраля
20:00
Концертный зал Мариинского театра
Концерт оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса
Дирижер Теодор Курензтис и его musicAeterna в субботу исполнят в Концертном зале Мариинского театра Девятую симфонию Бетховена – произведение, которое изменило симфонический жанр как таковой. Это событие не только в контексте 250-летия композитора, но и искренний диалог с вечной музыкой, которая создает собственные контексты и смыслы.
8 февраля
20:00
«Космонавт»
Концерт группы «Пилот»
В субботу группа «Пилот» и ее бессменный фронтмен Илья Черт сыграют концерт в клубе «Космонавт». Помимо обязательных хитов (от «Шнурка» до «Ждите солнца»), рок-музыканты исполнят давно не звучавшие песни в новой аранжировке.
8 февраля – 7 марта
Anna Nova
Выставка Валерии Абендрот LABORATORIUM SUGGERERE
Интерактивная инсталляция художницы Валерии Абендрот LABORATORIUM SUGGERERE воссоздает интерьер медицинской лаборатории — в этом проницаемом для зрителя пространстве реальность и фантазия сливаются воедино. Привлекательная структура поверхности, мягкие формы и оттенки биоморфных объектов завораживают, но вскоре эта обманчивая притягательность сменяется дискомфортом. Распечатанные на 3D-принтере внутренние органы, кости и вены, здесь соседствуют с абстрактными объектами из искусственных материалов – пластика, воска и силикона. Кстати, первое образование Абендрот — зубной техник, поэтому медицинская тематика — не только дань моде на art&science, но и отражение реального опыта.
8 февраля
23:55
Blank
Вечеринка «Большой рейв»
В субботу в клубе Blank пройдет «Большой рейв» – вечеринка, соединяющая разные взгляды на электронику от трех промо-групп Петербурга. Суммарно на событии выступят 17 диджеев, среди которых гости из Нидерландов Parrish Smith и Jasmín. Компанию им составят: Sariim, Sinusoidal, Vollok, Abbess, Nùrguyana, Shutta, Tsyo, Kalivas, Camin', Do nothing, Kafe, Foam, Rwndngm, X.Y.R., Ninel.
9 февраля
17:00
Ленполиграфмаш
Лекция Александра Панчина об астрологии, соционике и заблуждениях
В воскресенье популяризатор науки, обладатель премии «Просветитель» Александр Панчин прочтет лекцию «Астрология, соционика и родственные заблуждения». Он рассмотрит, почему люди продолжают верить в знаки зодиака. Ему поможет иллюзионист-менталист Никита Ванчагов, который расскажет, почему все так любят самотипологию и соционику.
9 февраля
19:00
Ледовый дворец
Концерт оркестра Ханса Циммера
Обладатель «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса» Ханс Циммер – один из самых влиятельных кинокомпозиторов современности. Он автор саундтреков к фильмам «Король лев», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Код да Винчи», «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар» и другим. Весной прошлого года вышел его двойной альбом «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера», с которым композитор отправился в мировой тур. На концерте в Петербурге обещают транслировать эксклюзивные кадры студийной видеохроники и его закулисной работы. Исполнять сочинения Циммеру будет симфонический оркестр под руководством Гэвина Гринуэя.
9 февраля
19:00
Новая сцена Александринского театра
Лекция «Соблазн комфорта: история спортивной обуви»
Автор телеграм-канала «Чей туфля спортивная» Екатерина Кулиничева прочтет в воскресенье на Новой сцене Александринки лекцию «Соблазн комфорта: история спортивной обуви». Она расскажет, какую роль кроссовки, кеды, борцовки, теннисные туфли играют в культуре и как стали универсальным предметом одежды на каждый день.
9 февраля
20:00
«Морзе»
Концерт Андрея Макаревича и Ильдара Казаханова
Идея проекта «Андрей и Ильдар в машине» принадлежит петербургскому гитаристу Ильдару Казаханову, который придумывает новые аранжировки для песен «Машины времени». Впрочем, фронтмену группы Андрею Макаревичу в этом шоу отведена не только роль вокалиста — он продемонстрирует также искусство джазовой импровизации на гитаре.
9 февраля — 1 марта 2020
Галерея Navicula Artis (арт-центр «Пушкинская, 10»)
Выставка Ольги Моисеевой «Мои пространства хрупки»
На выставке будут представлены графика, живопись и объекты, объединенные общей идеей памяти как пространства, неосязаемого, не овеществленного, но стремящегося стать объектным. Работы собраны подобно воспоминаниям, наслаивающимся друг на друга и формирующим причудливые полуправдивые-полупридуманные истории. Специально для выставки медиа-художница Анна Мартыненко, работавшая над инсталляциями в БДТ, готовит новое звуковое произведение, созданное во взаимодействии с одной из живописных работ Ольги Моисеевой.
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