Уикенд в Петербурге с 23 по 26 января

Выставка «Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины – второй половины XX века»

Полтора года назад Русский музей делал выставку «Экспрессионизм в русском искусстве», в которую подверстал Наталью Гончарову, Петра Филонова и общество «Бубновый валет». Исследование правомерности применения термина «экспрессионизм» продолжается в этом году — на этот раз речь пойдет о советском Ленинграде, где течение 1900–1920-х отозвалось эхом в работах скульпторов Константина Симуна и Пелагеи Шуриги, художников Евгения Михнова-Войтенко и Рихарда Васми, а также Михаила Шемякина и Тимура Новикова. Блокада и репрессии, и, с другой стороны, творчество не подчинявшихся внешнему давлению модернистов – исторические предпосылки нового подъема экспрессионизма в послевоенное время.