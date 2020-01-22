Гастроли театральной компании Виктора Рыжакова в Александринском театре, «Марафон желаний» с Аглаей Тарасовой в кино и экспрессионизм в Русском музее – чем заняться в выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 23 по 26 января
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Фото предоставлено пресс-службой Новой сцены Александринского театра
21 – 24 января
19:00
Новая сцена Александринского театра
Гастроли «Июльансамбля» Виктора Рыжакова
На Новой сцене Александринского театра с 21 января стартовали гастроли независимой театральной компании Виктора Рыжакова «Июльансамбль». Покажут четыре спектакля — «Современный концерт» Виктора Рыжакова и Татьяны Бурель , «По-Чехову. Три сестры» тоже Рыжакова, «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз» Талгата Баталова по пьесе Михаила Дурненкова, а также перформативное действие «Питер Пэн. Фантомные вибрации» Александра Андрияшкина и Романа Феодори. Подробнее здесь.
21 января – 15 марта
книжный магазин Masters в «Пассаже»
Выставка литографий Аси Маракулиной к книге о Кваренги
Коллекционер Кирилл Авелев переиздает легендарную советскую серию «Зодчие нашего города» с графикой современных художников и актуальным взглядом на место шедевров прошлого в сегодняшней городской среде. Первое издание было посвящено Андреяну Захарову, а самое свежее — Джакомо Кваренги. Его проиллюстрировала Ася Маракулина — самая известная на сегодняшний день петербургская художница поколения 30-летних. На выставке в книжном Masters зрители увидят оригинальные литографии работ, созданных для книги. Кстати, само издание можно купить там же всего за 300 рублей.
С 23 января
Фильм «Олдбой» / Oldeuboi
Волна ре-релизов дошла и до любимого фильма Квентина Тарантино – «Олдбоя» Пак Чхан-ука. После 15 лет заточения (непонятно за что) О Дэ-су выходит на свободу, чтобы кроваво отомстить своим обидчикам.
С 23 января
Фильм «Плохие парни навсегда» / Bad Boys for Life
Третья часть истории «плохих парней» – с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, но уже без режиссера Майкла Бэя. По сюжету боевика Маркус Бернетт (Лоуренс) окончательно рассорился с напарником Майком Лоури (Смит) и ушел в частный сыск. Но когда за ними начинает охотиться албанский наемник, экс-друзьям вновь объединяются.
С 23 января
Фильм «Марафон желаний»
Дебютный фильм Дарьи Чаруши по ее совместном с Александром Гудковым сценарию о том, что Вселенная якобы имеет по отношению к нам намерения: достаточно правильно загадывать желания. По крайней мере, так считают главная героиня Марина (Аглая Тарасова), ее лучшая подруга (Мария Миногарова) и вынужден поверить случайный попутчик (Кирилл Нагиев).
С 23 января
Фильм «Под водой» / Underwater
Фильм ужасов о глубоководном монстре с Кристин Стюарт, Венсаном Касселем и ТиДжей Миллером. Команда ученых на подводной исследовательской станции сталкивается с неведомым чудовищем.
С 23 января
Фильм «Смерть нам к лицу»
Победивший на кинофестивале в Выборге фильм Бориса Гуца. Лента снята на мобильный телефон, что обеспечивает картинке почти документальную достоверность. Главные роли в ромкоме о борьбе с раком играют Саша Быстржицкая («Слоны могут играть в футбол»), Даниил Пугаев и Полина Ауг.
23 января – 9 марта
Мраморный дворец
Выставка «Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины – второй половины XX века»
Полтора года назад Русский музей делал выставку «Экспрессионизм в русском искусстве», в которую подверстал Наталью Гончарову, Петра Филонова и общество «Бубновый валет». Исследование правомерности применения термина «экспрессионизм» продолжается в этом году — на этот раз речь пойдет о советском Ленинграде, где течение 1900–1920-х отозвалось эхом в работах скульпторов Константина Симуна и Пелагеи Шуриги, художников Евгения Михнова-Войтенко и Рихарда Васми, а также Михаила Шемякина и Тимура Новикова. Блокада и репрессии, и, с другой стороны, творчество не подчинявшихся внешнему давлению модернистов – исторические предпосылки нового подъема экспрессионизма в послевоенное время.
23 января
19:00
«Порядок слов»
Презентация книги Ксении Букши «Чуров и Чурбанов»
Лауреат «Нацбеста» за роман «Завод “Свобода”» Ксения Букша – автор невероятно тонко чувствующий и препарирующий современный русский язык и реальность. Это она вновь демонстрирует в недавней книге о доппельгангерах «Чуров и Чурбанов» – истории с «непредсказуемым сюжетом и мрачноватой питерской атмосферой». Узнать подробнее, как ей это удается, можно на презентации книги в «Порядке слов». Вход свободный.
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Фото: Shutterstock
23 января
19:30
кластер «Игры разума»
Лекция про воспитание
Семейный и возрастной психолог Катерина Мурашова запустила в ДК Лурье серию лекций – «Энциклопедия воспитания». В них она попытается разобраться, как постараться не наносить детям психологические травмы (и возможно ли это). На этот раз тема встречи – кризисные возрасты у ребенка.
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Актер Валентин Воробьев, фото: Театр ненормативной пластики
24, 25 января
19:30
на сцене театра «ЦЕХЪ»
Спектакль «За белым кроликом»
В пятницу и субботу Театр ненормативной пластики покажет новую работу режиссера Романа Кагановича «За белым кроликом». В основе постановки – фантасмагорическая пьеса Марии Огневой про жесткое убийство двух девушек, переживания их матерей, подруги и самих «Алис», прыгающих в черную нору за белым кроликом.
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Фото: «театр post»
24 января
20:00
Студия перформативных искусств «Сдвиг»
Перфоманс-спектакль «Диджей Павел»
Режиссер и драматург Павел Пряжко и «театр post» посвятили свой спектакль Михаилу Угарову. «Диджей Павел» – это микс из поп-песен советской эстрады 1980-х и хореографической постановки (это немного спойлер) Максима Петрова. Спектакль — номинант премии «Золотая маска» за 2019 год.
24 января
20:00
Aurora concert hall
Концерт Markscheider Kunst
В пятницу группа Markscheider Kunst отпразднует день рождения ее вокалиста Сергея Ефременко в Aurora concert hall. Концерт-антидепрессант, «кваса-кваса» и веселые танцы – лучший выбор для зимнего Петербурга.
24 января
20:00
«Морзе»
Концерт «Касты»
В пятницу в клубе-фестивале «Морзе» ростовчане «Каста» отметят два события: 20-летие группы и выход нового альбома «Об изъяне понятно». Это пластинки из 13 ироничных рэп-треков про «четырех состоявшихся и примечательных мужчин».
24 января
20:00
Яани Кирик
Музыкальный спектакль «Из жизни насекомых»
Трогательная фронтвумен белорусского коллектива «Серебряная свадьба» Светлана Бень покажет в Яани Кирик музыкальный спектакль «Из жизни насекомых». Это 14 историй для рояля, скрипки, терменвокса и голоса, написанных поэтом-обэриутом Николаем Олейниковым.
24 января
23:59
Stackenschneider
Вечеринка Low Cost с Ex-Terrestrial
В пятницу канадский продюсер Ex-Terrestrial (Адам Фейнголд) станет хедлайнером первой в этом году вечеринки из серии Low Cost в Stackenschneider. Это сайд самого клуба и промо-группы Roots United. Локальная поддержка от Prisheletz, Zaletny и El.
25 января
11:30
«Мега Дыбенко»
Образовательный проект CreativeMornings
Очередная встреча из серии CreativeMornings пройдет в субботу в Петербурге. На этот раз о своей работе расскажет менеджер кинопрокатной компании A-ONE Виктория Лымарь: насколько сложно выпускать в России фильмы Соррентино, Триера и Озона. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной регистрации. Перед лекцией будет завтрак.
25, 26 января
19:00
Театр на Васильевском
Спектакль «Зима»
В субботу и воскресенье в Театре на Васильевском – премьера постановки Олега Сологубова по пьесе Евгения Гришковца «Зима». Как обычно у литератора, это сборник историй из поры детства и юности, когда хотелось ловить ртом снежинки и верить в Деда Мороза.
25 января
20:00
Aurora concert hall
Концерт «АукцЫон»
Группа Леонида Федорова сыграет большой зимний концерт в Aurora concert hall. Обещают все самые любимые композиции как слушателей, так и самой группы. Возможно, будет и новые песни – в конце мая пройдет презентация новой пластинки коллектива.
26 января
11:00
памятник «Разорванное кольцо» и 8 км трассы «Дорога Жизни»
Марафон «Дорога Жизни»
В воскресенье в Петербурге вновь пройдет марафон памяти «Дорога Жизни». Тысячи спортсменов и любителей выйдут на знаменитую блокадную дорогу, чтобы пробегом почтить погибших и выживших в осажденном Ленинграде и защитников города. Попробовать свои силы можно на двух дистанциях: 5 и 42 километров. Подробности здесь.
26 января
20:00
Zal
Концерт Джейкоба Бэнкса
Работающий на пересечении соула, фанка, хип-хопа и африканского грува британец Джейкоб Бэнкс выступит в Петербурге. Свои умения он отлично отточил в совместных турах с Алишей Киз, Эмили Санде и Сэмом Смит, что и докажет в это воскресенье.
До 26 января
«Росфото»
Выставка «Петербург в фотографии XIX века»
В честь 180-летия изобретения фотографии «Росфото» открывает свои запасники, чтобы показать уникальные оригинальные отпечатки городских видов. Зрители увидят снимки таких классиков как Альфред Лоренс, Альберт Фелиш и Карл Булла, а также недавно атрибутированный альбом братьев Де Жон. Оказывается, все открыточные виды Санкт-Петербурга «изобрели» еще в 1880-е. Кроме того, гости выставки могут побывать «внутри» старинного фотоаппарата, попробовать его в работе и создать студийный портрет, визуально передающий особенности различных ранних техник. Подробнее здесь.
До 27 января
БДТ
«сНЕЖНОЕ шоу» Вячеслава Полунина
До 27 января в БДТ можно увидеть снег (вдруг кто-то соскучился) – в культовом шоу Вячеслава Полунина. Как известно, история Асисяя отлично подходит для детей всех возрастов – от нуля и до бесконечности – огромным шарам, которые летают в конце, кажется, невозможно не радоваться.
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