Уикенд в Петербурге с 16 по 19 января

Выставка Ирины Рывкиной «Полузабытье»

Молодые графики и скульпторы, обласканные вниманием ректора и бывшего комиссара российского павильона на Венецианской биеннале Михайловского, активно выставляются в contemporary art галереях Петербурга и Москвы и растут в цене, а вот что происходит с недавними выпускниками-живописцами — известно не много. Тем интереснее выставка Ирины Рывкиной, окончившей главный городской художественный вуз города в прошлом году. «Полузабытье» — это состояние, в котором происходит процесс стирания видимого мира, мира знаний, чтобы успокоить зрение и вернуть его к чистоте восприятия. Это точка между прошлым и будущим. Это переход между сном и реальностью. Художница запечатлевает человека как раз в этот момент, одновременно переосмысляя традиции фигуративной живописи.