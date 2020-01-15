Последний шанс увидеть выставку-матч «Дейнека / Самохвалов», черно-белый хоррор с Робертом Паттинсоном и Уиллем Дефо о пути к свету «Маяк», а также премьера спектакля Яны Туминой «Где нет зимы» в МДТ — как провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 16 по 19 января
до 19 января
ЦВЗ «Манеж»
Эти выходные — последний шанс посетить выставку-фантазийное футбольное противостояние двух титанов, проходящих в массовом сознании по разделу «соцреализм». Совместное творение куратора Семена Михайловского и архитектора Антона Горланова не только стало самым заметным арт-событием петербургской зимы, но и удостоилось объемного текста на страницах New York Times — то есть манежная выставка официально — международного масштаба. «Иконостас» знаменитых «девушек в футболке» Самохвалова и «метростроевок» перемежается с нежными, иконописными женскими портретами, а марширующие все в белом стахановцы Дейнеки неожиданно соседствуют с лиричными и «безыдейными» картинами, напоминающими Макса Эрнста. Важно: лучше купить электронный билет и быть готовым к очередям.
с 16 января
Фильм триумфатора прошлогоднего Каннского фестиваля (и скорее всего грядущего «Оскара») Пон Джун-хо. Строго говоря, эту англоязычную картину он снял до «Паразитов» – в 2013-м: под продюсерством Харви Вайнштейна и с Тильдой Суинтон, Октавией Спеснсер и Крисом Эвансом в касте. Из-за сложной судьбы до российского проката экранизация комикса Жака Лоба «Le Transperceneige» добралась только сейчас.
с 16 января
Камерный черно-белый хоррор Роберта Эггерса о том, как двое мужчин (Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо) постепенно сходят с ума, оказавшись в обществе друг друга на отдаленном острове. Изначальная фабула напоминает «Как я провел этим летом», но зря. Игры разума здесь рождают не драму о трусости с вполне реальным медведем, а черную комедию с русалкой.
с 16 января
Изначально проект о двух музыкантах, переживших Холокост, но потерявшихся на 40 лет запускался в 2010-м с Вадимом Перельманом, Энтони Хопкинсом и Дастином Хоффманом. В итоге воплотил замысел не менее блестящий состав: Клайв Оуэн, Тим Рот и специалист по фильмам о музыке, режиссер «Голоса» и «Красной скрипки» Франсуа Жирар.
с 16 января
Заявляющая, что Егор Крид идеален комедия Марюса Вайсберга. На этом юмор фильма почти исчерпывается. Не спасает его даже всегда органичная Юлия Александрова («Горько!», «Звоните ДиКаприо!»).
с 16 января
Создатель «Зловещих мертвецов» Сэм Рэйми перезапускает франшизу «Проклятие». На волне любви к японским хоррорам в 2004-м он уже продюсировал американскую адаптацию классического фильма Такаси Симидзу про зловещий дом и его обитателей.
с 16 января
Драма Ребекки Злотовски о том, как сложно взрослеть и понять, чего ты на самом деле хочешь, если твои «Сто дней после детства» проходят в Каннах, а воспитанием чувств занимается кузина, предпочитающая плавать и загорать топлесс.
с 16 января
Снятая в России и Казахстане (на территории Байконура) драма Алис Винокур («Мустанг») про женщину-астронавта с Евой Грин и Мэттом Диланом. Она готовится к экспедиции на Марс и расставанию со своей маленькой дочерью.
с 16 января
Новая картина Оливье Накаша и Эрика Толедано не менее духоподъемная, чем их же хиты «1+1» и «Праздничный переполох». На этот раз речь пойдет о социальных работниках центра для людей с аутизмом. Их играют Венсан Кассель и Реда Катеб.
16 января
19:30
«Подписные издания»
Презентация книги «Истории домов Петербурга, рассказанные их жителями»
Авторы мгновенно ставшей бестселлером книги блогер Максим Косьмин, фотограф Антон Акимов и редактор «The Village Петербург» Юлия Галкина вновь расскажут о том, как она создавалась. На этот раз – в магазине «Подписные издания». Спойлер – также будут истории, которые в финальный текст не вошли.
16 января
19:30
«Линии»
Лекция «Как разобраться в классической музыке»
В кластере «Линии» заработал лекторий «Практик». Например, в пятницу там можно узнать, как разобраться в классической музыке (и что вообще считать ею), если вы не отличаете Моцарта от Штрауса. Об всем расскажет композитор, пианистка и аранжировщик Анна Виленская.
С 16 января
Василеостровский рынок
Открытие корнера Soft Shell Crab
На Василеостровском рынке выходцы из DuoBand (шеф-повар Евгений Югай и управляющий Иван Куликов) открыли киоск с редким в российских ресторанах мягкопанцирным крабом (его поджаривают в панировке) и севиче шести видов: из лосося с авокадо, кальмара с манго, тунца, желтохвоста, гребешка и томатов.
17–30 января
галерея Artefice
Выставка Ирины Рывкиной «Полузабытье»
Молодые графики и скульпторы, обласканные вниманием ректора и бывшего комиссара российского павильона на Венецианской биеннале Михайловского, активно выставляются в contemporary art галереях Петербурга и Москвы и растут в цене, а вот что происходит с недавними выпускниками-живописцами — известно не много. Тем интереснее выставка Ирины Рывкиной, окончившей главный городской художественный вуз города в прошлом году. «Полузабытье» — это состояние, в котором происходит процесс стирания видимого мира, мира знаний, чтобы успокоить зрение и вернуть его к чистоте восприятия. Это точка между прошлым и будущим. Это переход между сном и реальностью. Художница запечатлевает человека как раз в этот момент, одновременно переосмысляя традиции фигуративной живописи.
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Фото: «ЦЕХЪ»
17 января
19:30
«ЦЕХЪ»
Спектакль «Кролик P.S.»
В пятницу в театре «ЦЕХЪ» – премьера документального проекта «Кролик P.S.», вдохновленного фильмом Вячеслава Росса «Тупой жирный заяц», главный герой которого — артист провинциального ТЮЗа, много лет играющий одну и ту же роль. В основе текста спектакля – реальные высказывания режиссеров, актеров, монтажеров и зрителей. Поставила его ученица Анатолия Праудина София Капилевич. Спектакль посвящен окончанию Года театра в России.
17 января
23:00
Kuznya House
Вечеринка Supernova
В эту пятницу в Kuznya House оба танцпола будет курировать ее резидент Theo Dear, он откроет серию вечеринок Supernova. На главном танцполе с афро и диско ему будет помогать Juravlove, а в Kuznya Cafe с программой Top of the Pops – Kirill Linne и Саша Гублер.
18 января
16:00
«Формула кино. Галерея»
Спецпоказ фильма «Олдбой» / Oldeuboi
Волна ре-релизов дошла и до любимого фильма Квентина Тарантино – «Олдбоя» Пак Чхан-ука. После 15 лет заточения (непонятно за что) О Дэ-су выходит на свободу, чтобы кроваво отомстить своим обидчикам. В прокате картина с 23 января, но в субботу ее можно увидеть почти на неделю раньше. О ней перед сеансом расскажет главный редактор «Кино ТВ» Максим Заговора.
18 января
17:00
библиотека им.Пушкина
Лекция о том, как могла бы выглядеть Петроградская сторона
В субботу исследователь архитектуры Ариадна Маркелова — создатель проекта «Мечты о Ленинграде» о нереализованных градостроительных планах – расскажет, какими эти планы были в отношении Петроградской стороны. Лекция пройдет в библиотеке им.Пушкина (Большой пр. П.С., д. 73). Вход свободный.
19 января
13:00
Эрмитаж
Занятия по археологии для детей «Сквозь толщу веков»
Дом Культуры Льва Лурье в воскресенье проведет занятия по практической археологии в Эрмитаже. Рассказы историка Константина Шолмова про орудия славян и скифов рассчитаны на детей 7 – 11 лет, но будут интересны и взрослым.
19 января
17:00
«Порядок слов»
Мастер-класс по иллюстрации книги Николая Заболоцкого
В воскресенье художник Света Иванова проведет детский мастер-класс по иллюстрации в магазине «Порядок слов». Он приурочен к выходу книги Николая Заболоцкого «Картонный город». Вход свободный, но по регистрации.
19 января
17:45
Малая Синагога
Лекция Наума Синдаловского
В воскресенье в Малой Синагоге известный писатель-историк Наум Синдаловский расскажет о евреях как части городского фольклора. Часть анекдотов вошла в его книгу «300 лет с Петербургом».
19, 26 и 27 января
19:00
МДТ
Спектакль Яны Туминой «Где нет зимы»
В воскресенье на сцене Малого драматического театра – Театра Европы пройдет премьера спектакля Яны Туминой по мотивам одноименной повести Дины Сабитовой. «Где нет зимы» – история про подростка Пашу и его маленькую сестру Гуль, у которых вдруг исчезает мама и их могут отправить в детский дом. Режиссер Тумина, как никто, умеет работать с эмоциональными текстами, создавая из них по-настоящему трогательные спектакли. Художник-постановщик работы – Эмиль Капелюш.
19 января
20:00
Новая сцена Александринского театра
Концерт Саши Алмазовой и Non Cadenza
Группа Non Cadenza и ее бессменная вокалистка Саша Алмазова дадут первый в этому году большой концерт в Петербурге. 2020-ый – особенный для соул-бэнда, им исполняется 15 лет, поэтому треки про поющие от ветра сережки и том, как замечательно сидеть на берегу, звучат особенно ностальгически.
До 11 февраля
«Архклуб» в «Севкабель Порт»
Фотовыставка «¡Viva Cuba Viva? (к 500-летию Гаваны)»
Выставка ¡Viva Cuba Viva? – это размышление о новой идентичности меняющейся Кубы в объективе фотографов двух поколений и стран. Некоторые из представленных провозглашают «виваты» Кубе — ¡Viva Cuba!, тогда как другие, наоборот, наводят на размышления о судьбе острова свободы после смерти Фиделя Кастро, вопрошая ¿Cuba Viva? – «Жива ли Куба?». Подробнее о выставке здесь.
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