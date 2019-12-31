Новый год на Дворцовой площади или с группировкой «Ленинград», гастрономические идеи, лучшие катки и выставки, а также концерты Noize MC, Tequilajazzz и ВИА «Пролетарское танго» – мы точно знаем, как провести праздники в городе так, чтобы весь 2020-ый был таким же насыщенным.
Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах
31 декабря
22:00
Дворцовая площадь
В этом году главный городской праздник на Дворцовой площади выполнен как оммаж «Уральскому сказу» Бажова, а его главным героем станет Данила-мастер. В 22:00 шоу-программа у Эрмитажа начнется с показа новогодних фильмов. В 23:00 стартует ее музыкальная часть. В 23:50 в ней сделают перерыв на новогодние обращения президента и губернатора, затем гуляния продолжатся до 4:00. Параллельно в 3:00 горожан ждет традиционный фейерверк у стен Петропавловской крепости. Две дополнительных площадки будут на Невском — у Гостиного двора и на Малой Конюшенной. Метро будет работать всю новогоднюю ночь.
31 декабря
Новая Голландия
Весь день 31 декабря в Новой Голландии показывают бесплатно на большом экране балет «Щелкунчик». Первое отделение — в 11:00, 15:00 и 19:00, второе — в 13:00, 17:00 и 21:00. Кстати, сама Новая Голландия работает в предновогодний вечер до 22:00, а 1 января — с полудня. До конца каникул действует рождественская ярмарка.
31-7 декабря-января
«Упсала-Цирк»
Все дни каникул в «Упсала-Цирке» – традиционный новогодний праздник-карнавал «Зайчество». В спектакле-антиподе традиционных «елок» детей поздравляют не фейковые Дед Мороз и Снегурочка, а зайцы: показывают акробатические трюки, угощают морковным соком и дарят полезные подарки.
с 31 декабря
«Собака.ru» нашла два десятка кафе, баров и ресторанов, которые серьезно подготовились к новогодней неделе: от похмельных супов до черной икры. Подробнее читайте в нашем гиде.
С 31 декабря
Новогодние праздники – отличное время, чтобы восполнить все культурные лакуны и посмотреть отличные выставки в музеях и галереях города: от Дейнеки и Самохвалова в «Манеже» до Doping Pong в Эрарте. Подробнее (в том числе о режиме работы) читайте в нашем гиде.
c 31 декабря
Еще одна отличная идея для каникул – покататься на коньках. Если не знаете, какой выбрать, читайте нашу подборку из 10 лучших, на которых отлично можно провести время и при плюсовой температуре.
31 декабря
18:00
Эрмитажный театр
В последний день 2019-го на сцене Эрмитажного театра выступят Элла Перссон, Иван Зайцев, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и многие другие. Они исполнят микс из классических балетов Чайковского «Щелкунчик», «Спящая Красавица» и «Лебединое озеро».
31 декабря
23:00
«Тинькофф Арена»
Группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым приглашает отправить на три буквы старый год и встретить 2020-ый в компании ее самой, а также ведущих Александра Анатольевича, VJ Chuck, комика Виталия Коломиеца, ВИА «Пролетарское танго» и Menzo DJ's.
31 декабря
23:00
КПД
В новогоднюю ночь команда КПД обещает, что «внутренности зловещей техно-котельной преобразятся, а ее цветами станут белый, голубой, серебряный и золотой». Выступать будут сразу два хедлайнера – немец The Panacea и кубинец с берлинской же пропиской Blush Response. Локальная поддержка от Peter Tekstil, Alexey Pankov, ALOD, Elina Sokolovskaya, OA и Ornviom.
1 января
01:00
«Морзе»
В новогоднюю ночь в клубе «Морзе» организаторы вечеринок «Дикое диско» обещают «VIP-дискотеку»: от обычных танцев под Меладзе и другие хиты 1990-х ее будет отличать возможность плясать на сцене и продефилировать по красной дорожке.
1 января
01:00
Stackenschneider
В начале новогодней вечеринки, стартующей в час ночи, пройдет трехчасовой бэк-ту-бэк от Fanick и Velvet. Далее обещают сольные сеты Pavel Iudin и Poly, а в финале ночи на неопределенное время за пульт встанут Doubeight и Ika из Double Sound² — минимал-проекта Петербурга.
с 1 января
Фантастический сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука с Ириной Старшенбаум, Александром Петровым и Олегом Меньшиковым. Спойлер: инопланетного героя Риналя Мухаметова оживят, а вот Руса – нет.
с 1 января
Чеховские мотивы в тусовочном Берлине. 24 часа из жизни группы друзей, отмечающих день рождения одного из них. По драматургическим законам, их судьбы в этот момент рушатся и все ружья стреляют, не дождавшись второго действия.
1 января
20:00
Филармония им. Шостаковича
Победитель конкурса молодых исполнителей классической музыки «Евровидение»-2018 Иван Бессонов 1 января исполнит концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова. Кажется, это лучший вариант, как провести начало 2020 года!
1 января
20:00
«Космонавт»
Давать концерты в первый день года для группы Billy's Band Билли Новика – уже давнишняя традиция. Каждый раз они носят новые названия – в 2020-ым «реанимационный» – неизменна суть: слушателей ждет фирменный романтический и чисто питерский алко-джаз.
1-8 января
ГМЗ «Гатчина»
Музей-заповедник «Гатчина» с 1 по 8 января проводит фестиваль «Новогодняя кутерьма». Мероприятий множество – от рождественской ярмарки и квестов до гаданий на кофейных зернах и картах Таро. Полная программа — на странице музея.
со 2 января
Киноверсия знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера (это оттуда лебединая песня Барбры Стрейзанд Memories) от Тома Хупера, режиссера «Король говорит!». Хотя котиков играют Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон и Иэн Маккеллен, в США фильм провалился – студия Universal даже не включила его в «оскаровскую» гонку.
2-6 января
«Аврора»
Компания «Иноекино» со 2 по 6 января покажет в «Авроре» все важные ре-релизы, которые были у нее в течение 2019-го. Это сеансы «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера, «Манхэттена» Вуди Аллена, «Чужого» Ридли Скотта, «Огни большого города» Чарли Чаплина и «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта .
2-5 января
Библиотека им. Маяковского и команда «Гэнгъ» проведут барный фестиваль, где спикерами выступают библиотекари. Темы лекций (и локации) разнообразны от «Как перестать бояться и полюбить современный театр» до клипового мышления. Вход на все встречи бесплатный и без регистрации. Подробнее здесь.
2 января
23:00
«Мираж Синема»
2 января промо-группа AVG по традиции отметит наступление Нового года вечеринкой в здании кинотеатра «Мираж Синема» на Большом проспекте Петроградской стороны. В лайн-апе – сет от 4EU3, диджея и сооснователя лейбла AVG Алексея Миронова, Romsta, электронщика BASSKING, EMM и mc SND. Три этажа кинотеатра превратятся в масштабные танцполы — первый, где и будет происходить сам рейв, второй с более спокойной музыкой и третий для фанатов диско и новогодних шлягеров. Подробности здесь.
c 3 января
Документальная история от расцвета до заката знаменитого нью-йоркского клуба на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея, где бывали Энди Уорхол, Лайза Минелли, Мик Джаггер, Элизабет Тейлор, Рудольф Нуреев с Михаилом Барышниковым и кто только нет.
3-8 января
Ледовый дворец
C 3 по 8 января в Ледовом дворце двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская представят шоу на льду для всей семьи «Лебединое озеро». Его режиссером-постановщиком стал Сергей Филин. На сцену выйдут балерина Большого театра Ольга Смирнова (3, 4, 5 января), солистка Мариинского театра Татьяна Ткаченко (6, 7, 8 января). В роли Черного Мага – американский танцовщик Гарретт Смит, а на льду образ воплотит канадский фигурист Эмануэль Сандю. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова станет Черным Лебедем. Выступит и сам Евгений Плющенко.
3 января
20:00
«Космонавт»
Рэпер с четкой гражданской позицией Иван Алексеев (ака Noize MC) проведет в Петербурге концерт-новогоднюю елку. В программе – как треки с альбома «Царь горы», так и хиты-шлягеры «Устрой дестрой» и «За закрытой дверью», а также слэм под Jingle Bells (да-да!).
3 января
20:00
«Морзе»
Экс-вокалист дуэта 5'nizza Андрей Запорожец исполнит свои солнечные песни в «Морзе» 3 января. Фьюжн-фанк-рэгги музыкант SunSay поможет дать старт по-хорошему расслабленному году.
3-12 января
На зимних каникулах вновь пройдет фестиваль экскурсий от местных и для местных. В программе – прогулки по дворам Петроградской стороны, литературным маршрутам и букинистическим магазинам. Подробнее здесь.
3 января
22:00
Social Club
3 января команда Social Club проведет ностальгический «огонек» в формате классической телестудии. В программе – саундтреки из фильмов «Чародеи» и «Приключения электроника», песни Майи Кристалинской, Жанны Агузаровой. Споют их Тося Чайкина, Инна Сухорецкая, Павел Артемьев (Artemiev), Radio Kamerger и Детский хор телевидения и радио Петербурга.
4-6 января
«Севкабель Порт»
4, 5 и 6 января в «Севкабель Порту» пройдет семейный фестиваль «Портлэнд» с мастер-классами, лекциями, маркетом. Родители вместе с детьми смогут изготовить бумагу, сшить платье для куклы или сконструировать театральные декорации. Отдельное место в программе займут спектакли с рождественскими постановками о маленьком Николя от театра «Karlsson Haus», глупом мышонке («КуКаРЕку») и городе, откуда исчезли все взрослые («Голосята»).
4 января
20:00
«Космонавт»
Ретро-группа Дмитрия Караневского «Пролетарское танго» сыграет на каникулах не только на новогоднем капустнике группировки «Ленинград», но и даст полноценный сольный концерт. Ждем их фирменные каверы на «Ленинградские мосты» и «Снег идет», а также собственные песни.
4-10 января
C 4 по 10 января сразу на нескольких городских площадках – в Капелле, Social Club и Яани Кирик – пройдет уже шестой по счету фестиваль контрабасиста, композитора и импровизатора Владимира Волкова VOLKOV ManiFEST. Программа насыщенная: от концерта барочной музыки Christmas Concerto до украинского приджазованного фольклора. Подробнее здесь.
4 января
20:00
Aurora Concert Hall
Еще один концерт с ностальгическим настроением. В Aurora Concert Hall советские хиты (тогда бы сказали шлягеры) сыграет симфонический оркестр IP Orchestra под управлением основателя «Терем-Квартета» Игоря Пономаренко. сюжеты, сценарии, но мелодия из любимого кинофильма остается на слуху у зрителя.
5 января
19:00
Филармония
Петербургский пианист Олег Вайнштейн 5 января представит в Филармонии программу из произведений Фридерика Шопена, приуроченную к 210-летию композитора. Прозвучат фантазия фа минор, прелюдия до-диез минор, баркарола и другие произведения.
6-7 января
18:00
Александринский театр
Хотя театральный год стартует в сентябре, в начале года календарного в Александринском театре премьера – «инфернальное кабаре» от молодого режиссера Антона Оконешникова. Спектакль – своеобразный сиквел рассказа Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско».
6 января
19:00
Opera Concert Club
Петербургская дарквейв-группа группа Theodor Bastard выступит 6 января в Opera Concert Club . Как всегда, смешивающий в творчестве музыку разных народов мира бэнд задействуют весь свой арсенал многочисленных экзотических инструментов – от гуслей, варганов до тибетских труб и джамбеев.
6 января
19:00
Яани Кирик
6 января в Петербурге вновь пройдет концерт-спектакль Олега Нестерова и группы «Мегаполис» «Из жизни планет». Это музыкальное посвящение неснятым фильмам 1960-х, той короткой эпохе, которую мы называем «оттепелью», внезапным глотком свободы.
6 января
20:00
Aurora Concert Hall
Концерт бэнда Евгения Федорова – всегда отличная идея. Тем более для начала года. Экспериментаторы каждый раз играют по-новому. Так что это сюрприз, что же ожидает нас на этот раз – акустика или, например, джазовые версии.
6 января
20:00
Social Club
«Русская француженка» Женя Любич сыграет уже традиционный предрождественский концерт. В программе – все самые романтичные хиты певицы от саундтрека к «Он – дракон» «Колыбельная тишины» до «Галактики» и непотопляемой «Russian Girl».
7 января
18:00
Анненкирхе
В православное Рождество, 7 января, в лютеранской Анненкирхе группа Just for You даст специальный концерт. Обещают новогоднюю классику (как без нее) и видеопроекции.
7-8 января
19:00
Биржевая площадь
На общегородское празднование Рождества – вход, конечно, свободный. 7 и 8 января с 19:00 и до 21:00 на Биржевой площади будут проходить живые представления театров огня и света, а также фейерверки. Среди артистов, которые выйдут на сцену — французский «пожиратель огня», белорусские эквилибристы и московские акробаты и брейкеры.
7 января
19:00
Новая сцена Александринского театра
7 января в программе «Джаз на Новой сцене» — Рождественский концерт от Квартета Константина Хазановича. В первом отделении прозвучат его авторские джазовые композиции с альбома «Питерский ноктюрн». Во втором – к квартету присоединится певица Анастасия Мартынова.
7 января
20:00
«Космонавт»
7 января культовый рок-музыкант Найк Борзов вновь выйдет на сцену клуба «Космонавт», чтобы вместе с друзьями и поклонниками его группы встретить Рождество и Новый год. Конечно, чтобы убедить всех, что жизнь прекрасна вполне и маленькая лошадка когда-нибудь дойдет до своей цели.
7 января
20:00
Филармония им. Шостаковича
7 января в Филармонии симфонический оркестр «Singolo Orchestra» под управлением Антона Гаккеля исполнит голливудскую классику: фрагменты мюзиклов «Чикаго» и «Призрак оперы», «Вестсайдская история», саундтреки к «Гарри Поттеру», «Индиане Джонсу», «Челюстям» и многим другим картинам. Солирует виолончелист Дмитрий Ганенко.
8 января
17:00
«Ленинград Центр»
Эксцентричную сказку Уэса Андерсона с целой россыпью звезд (от Рэйфа Файнса, Тони Сиршы Ронан, Эдриан Броуди, Уиллема Дефо, Эдварда Нортона до Харви Кейтеля) вновь покажут на большом экране. При этом на языке оригинала с субтитрами.
8 января
20:00
MOD
Выходим из затяжных праздников расслабленной музыкальной вечеринкой – 8 января в клубе MOD играют ска-пионеры петербургской сцены Saint-Petersburg SKA-Jazz Review.
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