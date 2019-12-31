Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах

Новый год на Дворцовой площади или с группировкой «Ленинград», гастрономические идеи, лучшие катки и выставки, а также концерты Noize MC, Tequilajazzz и ВИА «Пролетарское танго» – мы точно знаем, как провести праздники в городе так, чтобы весь 2020-ый был таким же насыщенным.