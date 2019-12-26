Уикенд в Петербурге с 26 по 30 декабря

28-29 декабря «Севкабель Порт»

Рождественский маркет о домашних животных



Различные маркеты, на которых можно найти подарки на любой вкус, проходят в Петербурге уже с полмесяца. В последние выходные 2019-го в «Севкабель Порту» порадовать презентами предлагают и домашних животных. На ярмарке можно не только купить лакомства и игрушки для своих питомцев, но еще помочь приютам.