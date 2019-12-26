Битва за прокат «Союза спасения» и «Холопа», 70-летие Михаила Боярского на сцене театра им. Ленсовета, а также концерт Теодора Курентзиса и выставка Doping Pong – как провести последний уикенд и предпоследний рабочий день в городе.
Уикенд в Петербурге с 26 по 30 декабря
23-25 декабря-января
Библиотека книжной графики
Выставка-новогодний подарок для любителей хорошей книжной графики: более 100 оригинальных иллюстраций и обложек более чем 50-ти художников. Среди авторов – как известные имена, вроде Владимира Лебедева, Юрия Васнецова, Алисы Порет, Виктора Пивоварова, Г. А. В. Траугота, так и почти забытые.
23-29 декабря
Мраморный дворец
Дива петербургской арт-сцены Ольга Тобрелутс представит в Мраморном дворце свои малоизвестные экспериментальные видео-работы 1990-х. Она обращается к узнаваемым идеальным образам из истории искусства и массовой культуры, которые обрабатывает, соединяя посредством компьютерной технологии. Образцы античной и ренессансной культуры Тобрелутс делает вновь актуальными, придавая им облик современных культовых фигур. Например, в 1993 году художница создала свою первую серию компьютерных коллажей «Имперские отражения», находящихся в собрании Русского музея, где предстала сама в образе музы на фоне исторических декораций.
до 14 февраля
Музей архитектурной художественной керамики
С 24 декабря в Петропавловской крепости стартовала выставка подлинных изразцов XV—первой половины XVII века. Это терракотовые фризы, практически неотличимых от белокаменной резьбы, а также первые опыты русских зодчих по введению цвета в убранство фасадов, «красные» печные изразцы и муравленых (покрытых зеленой глазурью «муравою»).
25, 27, 29 декабря
БДТ
Под занавес года и фестиваля современного искусства в БДТ 25, 27 и 29 декабря в ложе Фанерного театра покажут работу медиахудожника Билла Виолы «Три женщины». Она входит в серию Transfigurations («Трансфигурации»). Как говорит сам Виола, «любое видео — прежде всего о времени и движении вперед». И эта серия не стала исключением. На экране мать и две дочери, идущие издалека. Не обошлось и без мировой культуры и ее многочисленных кодов: создавая «Трех женщин» Виола художественно подпитывался у Джакометти, Микеланджело, суфийских мистиков и греческих мастеров, создававших похоронные скульптуры. Каждому показу будет предшествовать экскурсия по Фанерному театру, которую проведет искусствовед Глеб Ершов.
25-4 декабря-апреля
Эрмитаж
Финальный аккорд празднования юбилея одного из главных петербургских брендов – фарфоровые шедевры из собрания Эрмитажа, Русского музея, ГМЗ «Павловск», «Петергоф», «Царское Село», Музея «Усадьба Кусково XVIII века». Зрителям покажут сервизы 18 века — первые пробы пера, этнографические серии фигур «Народности России», авангардные формы и росписи супрематистов, а также изысканные работы в стиле объединения «Мир искусства». И, конечно, ту самую кобальтовую сетку.
25-24 декабря-марта
Екатерининский дворец
В Екатерининском дворце покажут более тысячи предметов из крупнейшего в нашей истории клада, который обнаружили в 2012 году в особняке Нарышкиных. Это предметы из золота и серебра конца XVIII – начала XX века. Например, парадный столовый сервиз из двухсот предметов фирмы Игнатия Сазикова, самовар, братина с чарками, сотейник, сухарницы, тарелки, солонки, ножи, вилки, ложки, выполненные фирмой Ивана Хлебникова и многое другое.
26 декабря до конца февраля
Несмотря на не самое удачное название, выставка у Кунсткамеры вышла по-настоящему праздничная. В музее покажут коллекцию немецких елочных игрушек XIX-XXI веков. Отдельный зал посвящен щелкунчикам.
с 26 декабря
Масштабный пеплум о восстании декабристов с сильной мужской сборной (от Леонида Бичевина, Максима Матвеева и Павла Прилучного до Ивана Янковского, Антона Шагина и Сергея Перегудова) и Софьей Эрнст в чуть ли не единственной женской роли фильма.
c 26 декабря
До ставшего хитом «Текста» и после «Салюта-7» Клим Шипенко успел снять комедию с Милошем Биковичем и Александрой Бортич. Папа-олигарх моделирует для зарвавшегося сына-мажора ситуацию, что тот якобы попал в далекое прошлое.
c 26 декабря
Традиционный предновогодний фильм от студии «Мельница». На этот раз в тридевятом царстве случится «Зверопой»: чуть ли не все его обитатели отправятся участвовать в вокальном шоу.
c 26 декабря
Анимационную притчу главного японского сказочника Хаяо Миядзаки о любви, побеждающей любые заклятия и войны, вновь можно будет увидеть на большом экране – аккурат к новогодним праздникам.
c 26 декабря
Семейная документальная лента с эко-проблематикой и детенышем нерпы в главной роли – конкурентом Крошика по трогательности Флаффи.
26 декабря
19:00
Театр им. Ленсовета
Пьеса классика советской драматургии Алексея Арбузова («Таня», «Иркутская история»), который когда-то с аншлагами шел на ленсоветовской сцене и по всей стране. Постановка Олега Левакова, прежде всего, дань памяти мастеру – режиссеру Игорю Владимирову. Классический любовный треугольник – две женщины и один мужчина – решен Арбузовым в комедийном и даже водевильном стиле. В гостиничный номер заселяют незнакомых друг с другом женщин (типичная советская ситуация). Первая собирается выходить замуж, вторая – навестить когда-то оставленного мужа. Речь, разумеется, идет об одном и том же человеке, к встрече с которым обе так тщательно готовятся. Премьера состоится в день рождения Михаила Боярского – одного из самых известных «ленсоветовцев», который и играет в спектакле.
c 26 декабря
Музей истории Санкт-Петербурга
В Никольской куртине Петропавловской крепости открывается новая экспозиция «Предметный мир модерна», объединившая более 200 экспонатов. Она представляет лучшую часть музейной коллекции декоративно-прикладного искусства: мебель, осветительные приборы, изделия из фарфора и стекла, бытовые предметы из металла, витражи, выполненные в стиле модерн.
26 декабря
19:30
Angleterre Cinema Lounge
В четверг в Angleterre Cinema Lounge пройдет спецпоказ документального фильма о погибшем актере Антоне Ельчине. Половина средств от продажи билетов будет направлена в фонд «Кислород», помогающий больным муковисцидозом. Перед сеансом об организации расскажет его представительница Светлана Тягунова, а сам фильм представят кинокритики Мария Кувшинова и Татьяна Шорохова.
26 декабря
19:30
РХГА
В четверг в здании РХГА (наб. Фонтанки, 15) в рамках лектория «Архэ» антрополог Анна Кирзюк расскажет о городских легендах в СССР. Анна – один из авторов книги «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР», в которой рассказывается о множестве фобий: от стекла и лезвий в жевачке до отравленных джинсов.
26 декабря
20:00
кафе «Огурцы»
У проекта «Квартира» Бориса Павловича больше нет самой квартиры, что не мешает им на разных площадках играть спектакли «Разговоры» и «Исследование ужаса», а также устроить предновогодний концерт в инклюзивном кафе «Огруцы» (наб. реки Фонтанки, 96). «Чинари band» (Катя Таран, Алексей Востриков, Никита Виноградов и приглашенные артисты) исполнят народные украинские песни в современной обработке, новогодние хиты и композиции собственного сочинения.
26, 28, 29, 30, 2, 3, 5 декабря-до января
20:00
«Ленинград Центр»
К зимним праздникам команда «Ленинград Центра» придумала новогоднее ревю «Волшебные башмачки» про сказочную обувь (и мы сейчас не о нашей подборке, хотя о ней тоже). Это и туфельки Золушки, и сапоги-скороходы, и сандалии Геркулеса, и серебряные башмачки из «Волшебника Изумрудного города» и «Страны Оз». Панегирик включает вокальные, танцевальные номера, а также акробатические цирковые трюки. Аккомпанировать актерам будет симфонический оркестр IP Orchestra под руководством Игоря Пономарева.
с 26 декабря
Кофейня Solaris Lab, долгое время работавшая в футуристическом куполе в переулке Пирогова, снова откроется в Петербурге. Проект заработает на крыше бывшего завода «Степан Разин» на Курляндской улице, 49.
27 декабря
19:00
«Родина»
Перед новогодними праздниками в «Родине» на большом экране покажут американскую рождественскую классику – фильм Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь». Сеанс – на английском языке с русскими субтитрами.
27 декабря
20:00
Новая сцена Александринского театра
В пятницу на Новой сцене Александринского театра Людмила Улицкая и Полина Осетинская представят авторский литературный концерт «Совместные действия». Писательница прочтет еще неизданные рассказы и стихи (кстати, перед эти Людмила Евгеньевна представит в «Буквоеде» свой недавний сборник «О теле души»), а пианистка сыграет редко исполняемые сочинения Баха, Десятникова, Васкса, Скарлатти и Калейса.
27 декабря
20:00
«А2»
В пятницу петербургская группа «Animal ДжаZ» отметит день рождения в родном городе на сцене «А2». В сет-лист концерта войдут как лучшие композиции за 19-летнюю историю, так и песни из нового альбома «Время любить».
27 декабря
20:00
«Космонавт»
Последний в этому году концерт Вячеслава Бутусова пройдет в клубе «Космонавт». 27 декабря музыкант вновь споет как песни периода Nautilus Pompilius, так и «Ю-Питера» и более поздние. Настоящий подарок!
27 декабря
23:00
«Танцплощадка»
В пятницу в клубе «Танцплощадке» пройдет вечеринка в честь плейлистов, которые составляет для Apple Music сооснователь проекта и лидер «СБПЧ» Кирилл Иванов. Помогать ему ставить песни, чтобы вы танцевали, будет вокалистка группы, актриса Женя Борзых и диджей Shutta из Roots United.
28 декабря
13:00
БТК
Режиссер и композитор Стефания Гараева-Жученко поставила в Большом театре кукол пантеистическую сказку по мотивам произведения Бориса Заходера. Главная героиня спектакля – маленькая Ива, которая пытается определить свое место в мире. Потому что с этого места она (буквально) не двигается с рождения.
28-29 декабря
«Севкабель Порт»
Различные маркеты, на которых можно найти подарки на любой вкус, проходят в Петербурге уже с полмесяца. В последние выходные 2019-го в «Севкабель Порту» порадовать презентами предлагают и домашних животных. На ярмарке можно не только купить лакомства и игрушки для своих питомцев, но еще помочь приютам.
28 декабря
19:00
Мюзик-Холл
В субботу в Петербурге вновь выступит дуэт писателя (а теперь и драматурга) Александра Цыпкина и актера Константина Хабенского. На этот раз они подготовили специальную новогоднюю программу «Два по пятьдесят». В нее вошли лучшие рассказы, которые дуэт представлял с 2016 года.
29 декабря
19:00
«Морзе»
В воскресенье в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» обещают хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Луи Примы и других в исполнении лучших джазменов города и в сопровождении Olympic Orchestra.
29 декабря
20:00
«Площадка 51»
В воскресенье в «Площадке 51» (Большая Конюшенная, 9) – премьера спектакля-тренинга «Шон и Джессика Шоу». Поставила ироничную пьесу про секс-тренеров и личностный рост Маша Селедец, она же вместе с Фомой Поповым – авторы и самого текста. Играют гуру практик в этой экзистенциальной комедии положений – Анна Донченко и Владимир Антипов.
29 декабря
20:00
«Родина»
Журнал «Искусство кино» в воскресенье устраивает в «Родине» спецпоказ фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». Историю о несбывшейся фантазии и жестокой реальности можно увидеть вновь на большом экране.
30 декабря
20:00
«Капелла»
30 декабря Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna исполнят в «Капелле» The Sound of light – антологию сочинений Жана-Филиппа Рамо. Солировать будет сопрано Надежда Кучер.
30-8 декабря-март
Эрарта
Группе Doping Pong мы обязаны главными визуальным образам тучных 2000-х: салютирующая пионерка, которую используют без разрешения все кому ни лень, спортсмены в белом на рекламе Олимпийской деревни в Сочи, отсылающие к советской эстетике 1930-х, секси-девчонки с чупа-чупсами во рту. А ведь еще была обложка российского издания «Экстази» Ирвина Уэлша, волшебная афиша «Кракатука» Андрея Могучего и чего только не. Ретроспектива в Эрарте — подведение итогов 20 лет работы. Кстати, в кинозале выставки будет идти короткометражный фильм «Сталинская кислота», снятый по сценарию Doping Pong. Это преемник психоделического диалога Сергея Шолохова и Сергея Курехина «Ленин — гриб».
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