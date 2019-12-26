18+

Уикенд в Петербурге с 26 по 30 декабря

Битва за прокат «Союза спасения» и «Холопа», 70-летие Михаила Боярского на сцене театра им. Ленсовета, а  также концерт Теодора Курентзиса и выставка Doping Pong – как провести последний уикенд и предпоследний рабочий день в городе.  

Пт 27 декабря Сб 28 декабря Вс 29 декабря

 

23-25 декабря-января

Библиотека книжной графики

Выставка «Художники детской книги СССР 1945-1991 годов»

Выставка-новогодний подарок для любителей хорошей книжной графики: более 100 оригинальных иллюстраций и обложек более чем 50-ти художников. Среди авторов – как известные имена, вроде Владимира Лебедева, Юрия Васнецова, Алисы Порет, Виктора Пивоварова, Г. А. В. Траугота, так и почти забытые.

23-29 декабря

Мраморный дворец

Выставка «Ольга Тобрелутс. Серия короткометражных экспериментальных фильмов»

Дива петербургской арт-сцены Ольга Тобрелутс представит в Мраморном дворце свои малоизвестные экспериментальные видео-работы 1990-х. Она обращается к узнаваемым идеальным образам из истории искусства и массовой культуры, которые обрабатывает, соединяя посредством компьютерной технологии. Образцы античной и ренессансной культуры Тобрелутс делает вновь актуальными, придавая им облик современных культовых фигур. Например, в 1993 году художница создала свою первую серию компьютерных коллажей «Имперские отражения», находящихся в собрании Русского музея, где предстала сама в образе музы на фоне исторических декораций.

до 14 февраля

Музей архитектурной художественной керамики

Выставка «Охотник за изразцами»

С 24 декабря в Петропавловской крепости стартовала выставка подлинных изразцов XV—первой половины XVII века. Это терракотовые фризы, практически неотличимых от белокаменной резьбы, а также первые опыты русских зодчих по введению цвета в убранство фасадов, «красные» печные изразцы и муравленых (покрытых зеленой глазурью «муравою»).

25, 27, 29 декабря

БДТ

«Три женщины» Билла Виолы

Под занавес года и фестиваля современного искусства в БДТ 25, 27 и 29 декабря в ложе Фанерного театра покажут работу медиахудожника Билла Виолы «Три женщины». Она входит в  серию Transfigurations («Трансфигурации»). Как говорит сам Виола, «любое видео — прежде всего о времени и движении вперед». И эта серия не стала исключением. На экране мать и две дочери, идущие издалека. Не обошлось и без мировой культуры и ее многочисленных кодов: создавая «Трех женщин» Виола художественно подпитывался у Джакометти, Микеланджело, суфийских мистиков и греческих мастеров, создававших похоронные скульптуры. Каждому показу будет предшествовать экскурсия по Фанерному театру, которую проведет искусствовед Глеб Ершов.

25-4 декабря-апреля

Эрмитаж

Выставка «В содружестве искусств. К 275-летию основания Императорского фарфорового завода»

Финальный аккорд празднования юбилея одного из главных петербургских брендов – фарфоровые шедевры из собрания Эрмитажа, Русского музея, ГМЗ «Павловск», «Петергоф», «Царское Село», Музея «Усадьба Кусково XVIII века». Зрителям покажут сервизы 18 века — первые пробы пера, этнографические серии фигур «Народности России», авангардные формы и росписи супрематистов, а также изысканные работы в стиле объединения «Мир искусства». И, конечно, ту самую кобальтовую сетку.

25-24 декабря-марта

Екатерининский дворец

Выставка «Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных»

В Екатерининском дворце покажут более тысячи предметов из крупнейшего в нашей истории клада, который обнаружили в 2012 году в особняке Нарышкиных. Это предметы из золота и серебра конца XVIII – начала XX века. Например, парадный столовый сервиз из двухсот предметов фирмы Игнатия Сазикова, самовар, братина с чарками, сотейник, сухарницы, тарелки, солонки, ножи, вилки, ложки, выполненные фирмой Ивана Хлебникова и многое другое.

26 декабря до конца февраля

Выставка «Скоро на небе зажжется звезда: Рождество в Германии. Из новых поступлений в МАЭ РАН»

Несмотря на не самое удачное название, выставка у Кунсткамеры вышла по-настоящему праздничная. В музее покажут коллекцию немецких елочных игрушек XIX-XXI веков. Отдельный зал посвящен щелкунчикам.

с 26 декабря

Фильм «Союз Спасения»

Масштабный пеплум о восстании декабристов с сильной мужской сборной (от Леонида Бичевина, Максима Матвеева и Павла Прилучного до Ивана Янковского, Антона Шагина и Сергея Перегудова) и Софьей Эрнст в чуть ли не единственной женской роли фильма.

c 26 декабря

Фильм «Холоп»

До ставшего хитом «Текста» и после «Салюта-7» Клим Шипенко успел снять комедию с Милошем Биковичем и Александрой Бортич. Папа-олигарх моделирует для зарвавшегося сына-мажора ситуацию, что тот якобы попал в далекое прошлое.

c 26 декабря

Фильм «Иван Царевич и Серый Волк 4»

Традиционный предновогодний фильм от студии «Мельница». На этот раз в тридевятом царстве  случится «Зверопой»: чуть ли не все его обитатели отправятся участвовать в вокальном шоу.

c 26 декабря

Фильм «Ходячий замок» / Hauru no ugoku shiro

Анимационную притчу главного японского сказочника Хаяо Миядзаки о любви, побеждающей любые заклятия и войны, вновь можно будет увидеть на большом экране – аккурат к новогодним праздникам.

c 26 декабря

Фильм «Байкал. Магия воды» / Baikal

Семейная документальная лента с эко-проблематикой и детенышем нерпы в главной роли – конкурентом Крошика по трогательности Флаффи.

26 декабря

19:00

Театр им. Ленсовета

Спектакль с Михаилом Боярским «В этом милом старом доме»

Пьеса классика советской драматургии Алексея Арбузова («Таня», «Иркутская история»), который когда-то с аншлагами шел на ленсоветовской сцене и по всей стране. Постановка Олега Левакова, прежде всего, дань памяти мастеру – режиссеру Игорю Владимирову.   Классический любовный треугольник – две женщины и один мужчина – решен Арбузовым в комедийном и даже водевильном стиле. В гостиничный номер заселяют незнакомых друг с другом женщин (типичная советская ситуация). Первая собирается выходить замуж, вторая – навестить когда-то оставленного мужа.  Речь, разумеется, идет об одном и том же человеке, к встрече с которым обе так тщательно готовятся. Премьера состоится в день рождения Михаила Боярского – одного из самых известных «ленсоветовцев», который и играет в спектакле.

c 26 декабря

Музей истории Санкт-Петербурга

Выставка «Предметный мир модерна»

В Никольской куртине Петропавловской крепости открывается новая экспозиция «Предметный мир модерна», объединившая более 200 экспонатов. Она представляет лучшую часть музейной коллекции декоративно-прикладного искусства: мебель, осветительные приборы, изделия из фарфора и стекла, бытовые предметы из металла, витражи, выполненные в стиле модерн.

26 декабря

19:30

Angleterre Cinema Lounge

Благотворительный показ «С любовью, Антоша»

В четверг в Angleterre Cinema Lounge пройдет спецпоказ документального фильма о погибшем актере Антоне Ельчине. Половина средств от продажи билетов будет направлена в фонд «Кислород», помогающий больным муковисцидозом. Перед сеансом об организации расскажет его представительница Светлана Тягунова, а сам фильм представят кинокритики Мария Кувшинова и Татьяна Шорохова.

26 декабря

19:30

РХГА

Лекция про советские страхи

В четверг в здании РХГА (наб. Фонтанки, 15) в рамках лектория «Архэ» антрополог Анна Кирзюк расскажет о городских легендах в СССР. Анна – один из авторов книги «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР», в которой рассказывается о множестве фобий: от стекла и лезвий в жевачке до отравленных джинсов.

26 декабря

20:00

кафе «Огурцы»

«Почти Новогодний» концерт

У проекта «Квартира» Бориса Павловича больше нет самой квартиры, что не мешает им на разных площадках играть спектакли «Разговоры» и «Исследование ужаса», а также устроить предновогодний концерт в инклюзивном кафе «Огруцы» (наб. реки Фонтанки, 96). «Чинари band» (Катя Таран, Алексей Востриков, Никита Виноградов и приглашенные артисты) исполнят народные украинские песни в современной обработке, новогодние хиты и композиции собственного сочинения.

26, 28, 29, 30, 2, 3, 5 декабря-до января

20:00

«Ленинград Центр»

Новогоднее шоу «Волшебные Башмачки»

К зимним праздникам команда «Ленинград Центра» придумала новогоднее ревю «Волшебные башмачки» про сказочную обувь (и мы сейчас не о нашей подборке, хотя о ней тоже). Это и туфельки Золушки, и сапоги-скороходы, и сандалии Геркулеса, и серебряные башмачки из «Волшебника Изумрудного города» и «Страны Оз». Панегирик включает вокальные, танцевальные номера, а также акробатические цирковые трюки. Аккомпанировать актерам будет симфонический оркестр IP Orchestra под руководством Игоря Пономарева.

с 26 декабря

Открытие Solaris lab

Кофейня Solaris Lab, долгое время работавшая в футуристическом куполе в переулке Пирогова, снова откроется в Петербурге. Проект заработает на крыше бывшего завода «Степан Разин» на Курляндской улице, 49.

27 декабря

19:00

«Родина»

Спецпоказ фильма «Эта замечательная жизнь»

Перед новогодними праздниками в «Родине» на большом экране покажут американскую рождественскую классику – фильм Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь». Сеанс – на английском языке с русскими субтитрами.

27 декабря

20:00

Новая сцена Александринского театра

Концерт Людмилы Улицкой и Полины Осетинской

В пятницу на Новой сцене Александринского театра Людмила Улицкая и Полина Осетинская представят авторский литературный концерт «Совместные действия». Писательница прочтет еще неизданные рассказы и стихи (кстати, перед эти Людмила Евгеньевна представит в «Буквоеде» свой недавний сборник «О теле души»), а пианистка сыграет редко исполняемые сочинения Баха, Десятникова, Васкса, Скарлатти и Калейса.

27 декабря

20:00

«А2»

Концерт «Animal ДжаZ»

В пятницу петербургская группа «Animal ДжаZ» отметит день рождения в родном городе на сцене «А2». В сет-лист концерта войдут как лучшие композиции за 19-летнюю историю, так и песни из нового альбома «Время любить».

27 декабря

20:00

«Космонавт»

Концерт Вячеслава Бутусова

Последний в этому году концерт Вячеслава Бутусова пройдет в клубе «Космонавт». 27 декабря музыкант вновь споет как песни периода Nautilus Pompilius, так и «Ю-Питера» и более поздние. Настоящий подарок!

27 декабря

23:00

«Танцплощадка»

Вечеринки плейлистов «Танцплощадки»

В пятницу в клубе «Танцплощадке» пройдет вечеринка в честь плейлистов, которые составляет для Apple Music сооснователь проекта и лидер «СБПЧ» Кирилл Иванов. Помогать ему ставить песни, чтобы вы танцевали, будет вокалистка группы, актриса Женя Борзых и диджей Shutta из Roots United.

28 декабря

13:00

БТК

Спектакль «Почему деревья не ходят»

Режиссер и композитор Стефания Гараева-Жученко поставила в Большом театре кукол пантеистическую сказку по мотивам произведения Бориса Заходера. Главная героиня спектакля – маленькая Ива, которая пытается определить свое место в мире. Потому что с этого места она (буквально) не двигается с рождения.

28-29 декабря

«Севкабель Порт»

Рождественский маркет о домашних животных

Различные маркеты, на которых можно найти подарки на любой вкус, проходят в Петербурге уже с полмесяца. В последние выходные 2019-го в «Севкабель Порту» порадовать презентами предлагают и домашних животных. На ярмарке можно не только купить лакомства и игрушки для своих питомцев, но еще помочь приютам.

28 декабря

19:00

Мюзик-Холл

«БеспринцЫпные чтения»: «Два по пятьдесят, лучшее»

В субботу в Петербурге вновь выступит дуэт писателя (а теперь и драматурга) Александра Цыпкина и актера Константина Хабенского. На этот раз они подготовили специальную новогоднюю программу «Два по пятьдесят». В нее вошли лучшие рассказы, которые дуэт представлял с 2016 года.

29 декабря

19:00

«Морзе»

Концерт «Рождественский джаз с симфоническим оркестром»

В воскресенье в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» обещают хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Луи Примы и других в исполнении лучших джазменов города и в сопровождении Olympic Orchestra.

29 декабря

20:00

«Площадка 51»

Спектакль «Шон и Джессика Шоу»

В воскресенье в «Площадке 51» (Большая Конюшенная, 9) – премьера спектакля-тренинга «Шон и Джессика Шоу». Поставила ироничную пьесу про секс-тренеров и личностный рост Маша Селедец, она же вместе с Фомой Поповым – авторы и самого текста. Играют гуру практик в этой экзистенциальной комедии положений – Анна Донченко и Владимир Антипов.

29 декабря

20:00

«Родина»

Спецпоказ «Малхолланд Драйв»

Журнал «Искусство кино» в воскресенье устраивает в «Родине» спецпоказ фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». Историю о несбывшейся фантазии и жестокой реальности можно увидеть вновь на большом экране.

30 декабря

20:00

«Капелла»

Концерт оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса

30 декабря Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna исполнят в «Капелле» The Sound of light – антологию сочинений Жана-Филиппа Рамо. Солировать будет сопрано Надежда Кучер.

30-8 декабря-март

Эрарта

Выставка «Doping Pong. Наше все!»

Группе Doping Pong мы обязаны главными визуальным образам тучных 2000-х: салютирующая пионерка, которую используют без разрешения все кому ни лень, спортсмены в белом на рекламе Олимпийской деревни в Сочи, отсылающие к советской эстетике 1930-х, секси-девчонки с чупа-чупсами во рту. А ведь еще была обложка российского издания «Экстази» Ирвина Уэлша, волшебная афиша «Кракатука» Андрея Могучего и чего только не. Ретроспектива в Эрарте — подведение итогов 20 лет работы. Кстати, в кинозале выставки будет идти короткометражный фильм «Сталинская кислота», снятый по сценарию Doping Pong. Это преемник психоделического диалога Сергея Шолохова и Сергея Курехина «Ленин — гриб».
andrey,
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