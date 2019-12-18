Уикенд в Петербурге с 19 по 22 декабря

18-26 декабря-апреля Эрмитаж (Зимний дворец)

Выставка «Кожа. Художественные изделия старой Европы»



Выставка-событие: коллекции предметов из кожи обычно находятся в тени по сравнению с ювелирным украшениям и тканям, хотя сами по себе часто являются сокровищами. Чего только стоят обои из золоченой кожи! В Синей спальне Зимнего дворца посетители увидят резную и тисненую кожу Средних веков и эпохи Возрождения, а также как раз обои XVI-XIX веков. Оба вида ремесла появились в Кордове, столице средневековой Испании. Техники развивались, менялся и смысл термина, который постепенно превращался в синоним любой тисненой кожи; и все чаще «кордовские кожи» считались произведенными в Испании.