Концерты Бориса Гребенщикова и Антохи МС, выставка художников 1990-х (Мамышев-Монро!) в МИСП, финал саги «Звездные войны» и новогодние маркеты с подарками – как провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 19 по 22 декабря
17-1 декабря-марта
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
МИСП покажет более 150 произведений от 100 российских художников, переживших «лихие 90-е»: от Мамышева-Монро и дуэта Комара и Меламида до Гелия Коржева. Самое интересное в этом проекте, который претендует стать главным декабрьским блокбастером, даже не сами работы, а человеческие истории, которые за ними стоят. Пока одни художники строили карьеру в Нью-Йорке на волне интереса ко всему постсоветскому, другие писали портреты романтически настроенных бандитов, третьи — категорически не приняли реалии «дикого капитализма». Специально для выставки сотрудники музея записали несколько видео-интервью с выжившими участниками событий.
18-26 декабря-апреля
Эрмитаж (Зимний дворец)
Выставка-событие: коллекции предметов из кожи обычно находятся в тени по сравнению с ювелирным украшениям и тканям, хотя сами по себе часто являются сокровищами. Чего только стоят обои из золоченой кожи! В Синей спальне Зимнего дворца посетители увидят резную и тисненую кожу Средних веков и эпохи Возрождения, а также как раз обои XVI-XIX веков. Оба вида ремесла появились в Кордове, столице средневековой Испании. Техники развивались, менялся и смысл термина, который постепенно превращался в синоним любой тисненой кожи; и все чаще «кордовские кожи» считались произведенными в Испании.
с 19 декабря
Последний фильм Стэнли Кубрика о семейном кризисе героев Тома Круза и Николь Кидман (а также самих Тома Круза и Николь Кидман) выпускают в повторный прокат в честь 20-летия картины. Его покажут так, как завещал классик режиссуры: на языке оригинала с субтитрами. А вот наш тест по культовой картине.
с 19 декабря
Еще один ре-релиз (что, наверное, симптоматично). Журнал «Искусство кино» позаботился, чтобы философскую притчу Андрея Тарковского с Натальей Бондарчук и Донатасом Банионисом современные зрители увидели на большом экране.
с 19 декабря
Разогревшись спин-оффом «Мандалорец», продолжаем следить за основной франшизой – грандиозным финалом саги и истории семьи Скайуокеров.
19 декабря
В документальном фильме итальянца Микеле Мали (автор картины про Климта и Шиле) о главном музее Петербурга и России рассказывает актер Тони Сервилло.
с 19 декабря
Духоподъемное кино о доброте, человечности и Нью-Йорке – что еще нужно перед Рождеством и Новым годом. Особенно, если в касте Эли Казан и Билл Найи, а сняла его Лоне Шерфиг, участница датской киногруппировки «Догма» (в которую входил сам Триер).
с 19 декабря
Документальная история культового дизайнера 1970-х Роя Холстона – это он первым вывел на подиум селебрити вроде Лайзы Минелли вместо моделей, одевал гостей знаменитого черно-белого бала Трумена Капоте и веселился с Энди Уорхоллом на вечеринках «Студии 54».
с 19 декабря
В парижском пригороде Монфермей из романа Виктора Гюго действуют новые «отверженные» – мигранты. Снял ловко осовремененную драму документалист Ладж Ли. Вместе с «Дылдой» Кантемира Балагова картина попала в шорт-лист «Оскара»
с 19 декабря
Документальная история главной анимационной группы мира – Gorillaz. Помимо ее создателей Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта, на экране появятся многочисленные звезды: от Жан-Мишель Жарра и Pusha T до Ясин Бей и Ноэля Галлахера.
до 24 декабря
Филармония им. Шостаковича
В Петербурге продолжается юбилейный фестиваль филармонии «Площадь искусств». Например, 19 декабря в ее Малом зале выступят скрипач Сергей Догадин, победивший в последнем конкурсе им. Чайковского, виолончелист Александр Князев и болгарская пианистка Пламена Мангова. В программе — два трио: Рахманинова и Шостаковича. А в субботу, 21 декабря, прозвучит музыкально-литературная композиция по сказке Андерсена «Снежная королева» в сопровождении песочной анимации и рисунка на воде в технике эбру. Текст прочтет Владимир Кошевой. 23 декабря вместе с Русским музеем «Солисты Москвы» Юрия Башмета будут выступать в сопровождении видеопоказов живописи Айвазовского, Сомова, Васнецова, Филонова и Дейнеки. В программе принимают участие актриса Светлана Крючкова и скрипач Сергей Догадин. Полная программа фестиваля — на сайте филармонии.
19-14 декабря-февраля
ДК Громов
С подачи художницы и доцента кафедры художественного текстиля Академии Штиглица Александры Омининой «мухинские» уже два года подряд участвуют в оформлении рейва Gamma на заводе Степана Разина. Под ее чутким руководством молодые художники уже сделали выставку в Саду Бенуа, а теперь покажет себя в пространстве коллекционера Игоря Суханова ДК Громов. Среди участников — саунд-арт дарование Анна Мартыненко, чью работу можно увидеть в первом в России art&science музее в Колтушах, и Анастасия Колесник — героиня апрельского арт-номера «Собака.ru». Молодые авторы попали в компанию уже известных художников вроде Петра Белого, Людмилы Беловой, Татьяны Ахметгалиевой, Семена Мотолянца и Ивана Плюща, масшатабная инсталляция которого приедет из Нижнего Новгорода.
19 декабря
19:00
улица Рубинштейна
В четверг на улице Рубинштейна пройдет благотворительная новогодняя елка в пользу подопечных фонда «Дети-бабочки». Ксения Раппопорт, Полина Толстун, Катерина Разумовская, Груша Петровская, Марат Шемиунов и Владимир Варнава сыграют праздник по настоящему сценарию 1970-х для детского сада. В хороводе вокруг елки будут петь песни и читать стихи. Все собранные от продажи билетов средства будут переданы в фонд «Дети-бабочки».
19 декабря
20:00
«Сибур Арена»
Традиционный декабрьский концерт Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» дадут на «Сибур Арене». Возможно, камерные площадки выигрышнее для культового музыканта, но на стадионе его перфоманс из светлых гимнов станет еще больше похож на ритуал. Настоящая практическая магия!
19 декабря
20:00
«Морзе»
Лидер «АукцЫона» Леонид Федоров презентует новый альбом «Из неба и воды» (его релиз – тоже в четверг!). Это совместная работа с израильским авант-рок-музыкантом,его басистом группы «Крузенштерн и Пароход» Игорем Крутоголовым.
18-22 декабря
12:00
Анненкирхе
Каждый день в Анненкирхе с полудня и до 20:00 проходит традиционная рождественская ярмарка. Организаторы обещают не только отличные подарки (от конфет до украшений), но и фотозону с Санта-Клаусом, а также концерты локальных групп.
20 декабря
18:30
РНБ (Садовая, 18, Конференц-зал)
В пятницу гештальт-психолог Александр Рязанцев расскажет, как преодолеть кризисы в семье и не разрушить брак. Это итоговая встреча затеянного РНБ цикла «Мозг: инструкция к применению». Вход свободный.
Новая Голландия
В субботу во дворе здания «Бутылка» в Новой Голландии заработает традиционный ежегодный новогодний базар. Вокруг восьмиметровой елки разместятся 14 киосков с подарками и едой, установят уличные очаги (чтобы не мерзнуть!) и кресла. Еще семь участников, а также детские «Мастерские Деда Мороза» расположены в Павильоне на главной аллее. Также будет работать «Новогодняя почта», где каждый сможет оставить подарок для тех, кто находится в непростой ситуации.
21 декабря
11:00
«Севкабель Порт»
После нескольких переносов из-за теплой погоды в «Севкабель Порту» в субботу открывается «Каток у моря». В этом сезоне он раскинулся на площади в две тысячи квадратных метров. В центре арены установлены «деревья», от которых расходятся сотни лампочек, а рядом с Кабельным цехом можно забраться на мост, который ведет к набережной. Стоимость посещения варьируется от 250 до 450 рублей, прокат коньков оплачивается отдельно.
21-22 декабря
12:00
«Севкабель Порт»
Предпраздничный рынок выходного дня от проекта «Они пожрать любят» пройдет в эти выходные в «Севкабель Порту». Организаторы обещают свежие продукты для новогоднего стола, а также визит Деда Мороза (да-да!).
21 декабря
13:00
«Линии»
Теперь официально! На Васильевском острове открывается новое общественное пространство «Линии» (8-линия, дом 25). На вечеринке в честь старта работы выступят диджей Anunak, надежда поп-музыки певец Шарлот и наша любимица Тося Чайкина. Вход свободный, но по регистрации.
21-14 декабря-января
ЦСИ им. Сергея Курехина
«Арт-Стена» — один из первых российских проектов, посвященных уличному искусству. В этом году тема фестиваля – типовая застройка 1950-70-х. Феномен пятиэтажки, с одной стороны, отсылает к советской утопии 1960-х о новом, функциональном, быте, с другой — к однообразности городских окраин. В Центре Курехина шесть макетов «хрущевок» распишут российские стрит-артисты, например, Миша Мост, Саша Блок, AKUE и Ztwins. В рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы. Например, в день открытия, 21 декабря, в 17:30 гостям расскажут о первых экспериментальных кварталах, интерьерах, массовой застройке и проектах преобразования пятиэтажек.
21 декабря
19:00
клуб Opera
Сайд-проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова даст концерт в эту субботу. Музыку Optimystica Orchestra играет разную: от джаза и ска до босановы. А в основе репертуара как авторский материал, так и переосмысленные песни Tequilajazzz.
21 декабря
19:00
Александринский театр
В субботу МХТ им. Чехова покажет на сцене Александринского театра свою версию «Контрабаса» Патрика Зюскинда. Константин Хабенский с молодым режиссером Глебом Черепановым сделали из камерной пьесы о спивающемся музыканте не моноспектакль, тяготеющий к концертному выступлению, а полноценную постановку, но с одним актером. В спектакле также участвует Ольга Воронина.
21-12 декабря-января
Большая пальмовая оранжерее Ботсада
С субботы в Ботаническом саду стартует традиционная зимняя выставка редких сортов орхидей. На этот раз ее назвали «Осколки радуги» (что бы это ни значило). Всего в оранжерее покажут более пятидесяти видов.
21 декабря
17:00
Музей искусства Санкт-Петербург XX–XXI веков
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков на выходных отмечает свое четырехлетие и по этому случаю превратит фасад своего основного здания в огромный экран, на котором ожившие произведения из коллекции музея сложатся в видеоряд, рассказывающий историю города. Во внутреннем инсталляция также предстанет перед зрителем в светомузыкальном оформлении. Ажурный Хармс, сотканный из железной проволоки, тяжеловесный объект-рыба, собранный из кусков металла, механическое яйцо на колесах – все они, вписанные в гнезда железной конструкции, станут украшением, пожалуй, самой необычной новогодней елки города. В музее зрители смогут станут частью театрализованного действа на выставке «Лихие 90-е. Свобода без границ» (18:00 – 19:30).
21 декабря
23:55
Blank
В субботу в Blank пройдет вечеринка из серии «Горизонт», совместное детище самого клуба и промо-группы Fredagsmys. В лайн-апе – Regal, предводитель платформы Involve Records, итальянец Mattia Trani, тамбовский продюсер Vladimir Dubyshkin. Во втором зале лайв-перформансы от Grigory Gromov, Synkronized, LVRIN, Neonicle и Jose, с диджей-сетами выступят El из Roots United и один из кураторов лейбла Raw Union — St Theodoré.
22 декабря
13:00
Охта-Лаб
В Охта-Лабе в воскресенье палеонтолог Дмитрий Григорьев расскажет о рекордах динозавров. Лекция предназначена для детей, но и взрослые наверняка узнают много интересного. Например, что по последним исследованиям большая часть динозавров были пернатыми. Вход свободный, но по регистрации.
22 декабря
14:00
«Манеж»
В воскресенье в «Манеже» в рамках дополнительной программы к выставке «Дейнека / Самохвалов» Анны Броновицкой прочтет лекцию «Социалистический город глазами Александра Дейнеки». Вход свободный по регистрации.
22 декабря
19:00
«Космонавт»
В воскресенье одевающийся как советский инженер музыкант Антоха МС выступит в клубе «Космонавт». Он сыграет как треки с вышедшего в июне альбома «Про меня», так и хиты вроде «Лето, прием», «Время ток» и другие.
22 декабря
19:00
«Сибур Арена»
Главные теле-юмористы страны Гарик Мартиросян, Иван Ургант, и Сергей Светлаков выступят в воскресенье с концертом на стадионе «Сибур Арена». Новое шоу трио решило назвать так же, как и саму передачу.
22 декабря
19:00
ДК им. Газа
Поэтесса Вера Полозкова выступит с новогодним концертом в Петербурге. Она прочтет как недавние стихотворения (из летней морской экспедиции на барке «Седов»), так и уже хорошо знакомые ее поклонникам – звучавшие в программах в «Высоком разрешении» и «Ответственный ребенок».
22-28 декабря
филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость»
Филиал ГЦСИ в Петербурге постепенно превращает Кронштадт в новую точку на скудной городской карте contemporary art. После успешного летнего фестиваля «Впередсмотрящий» на форте «Константин», ГЦСИ подготовил новую зимнюю выставку, вдохновленную пейзажем итальянского художника Пьетро Баруччи «В окрестностях Рима». На картине изображена природа: река, пасущиеся буйволы, на переднем плане ветвистое дерево, но при внимательном рассмотрении на полотне проявляется узор времени — кракелюр, царапины, утраты. Они вытесняют изображённый на холсте сюжет, превращая узнаваемые формы в абстрактные вихри. В диалог с произведением Баруччи вступают российские художники — Влад Кульков, участница группы «Север-7» Анна Андржиевская, Дарья Правда. Но самое главное: локация выставки — настоящий дворец первой четверти XVIII века в центре Кронштадта.
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