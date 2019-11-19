«Маленькие трагедии» Серебренникова покажут в БДТ в рамках гастролей «Гоголь-Центра»

«Возглавляемый Серебренниковым с 2012 года московский театр «Гоголь-Центр» впервые приезжает в Петербург. Пропускать такое нельзя: за годы под началом худрука театр стал одним из самых актуальных, обсуждаемых и востребованных в столице. Спектакли «Гоголь-центра» вызывают самые ожесточенные споры, параллельно собирая престижные театральные награды в России и в Европе», — говорят организаторы гастролей.

Каждую из постановок покажут дважды. 18 и 19 февраля состоится показ спектакля «Маленькей трагедии», 21 и 22 февраля на сцене БДТ представят постановку «(М)ученик». Подробности и билеты можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее оргкомитет российской национальной театральной премии «Золотая маска» объявил номинантов 2020 года. За статуэтку в сезоне 2018-2019 в ведущих категориях поборются Константин Богомолов и его «Преступление и наказание», поставленное в петербургском театре «Приют комедианта», Роман Каганович и постановка «Посмотри на него» Театра ненормативной пластики и Евгения Сафонова — за работу над спектаклем «Аустерлиц» в БДТ. А также актеры Ксения Раппопорт, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев и Евгений Миронов. Публикуем список претендентов на статуэтку.