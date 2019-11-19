В феврале 2020 года в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова пройдут гастроли московского «Гоголь-Центра». В рамках программы покажут классические «Маленькие трагедии» по циклу пьес Пушкина в постановке худрука театра Кирилла Серебренникова и спектакль «(М)ученик» по пьесе драматурга Мариуса фон Майенбурга.
«Маленькие трагедии» Серебренникова покажут в БДТ в рамках гастролей «Гоголь-Центра»
«Маленькие трагедии» в постановке режиссера и художественного руководителя «Гоголь-Центра» Кирила Серебренникова отправляется на гастроли впервые — спектакль не покидал стены театра из-за сложности декораций и постановочного процесса. В 2019 году «Маленькие трагедии» удостоились «Золотой маски» за лучшую режиссуру. Главные роли в постановке исполнили Филипп Авдеев, Никита Кукушкин, Виктория Исакова и другие.
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Филипп Авдеев
В основу постановки «(М)ученик» легла антиклерикальная пьеса современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Спектакль говорит со зрителем о месте религии в современном мире, поиске границ дозволенного подростком и растерянности «взрослых» перед этим. В главных ролях Никита Кукушкин, номинант премии «ТОП 50» и героиня июньского номера «Собака.ru» в 2015 году Юлия Ауг, Виктория Исакова, Александр Горчилин и другие. В 2016 году Кирилл Серебренников также представил основанный на пьесе фильм «Ученик», взявший премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана, которую исполнила актриса Юлия Ауг.
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Александр Горчилин
«Возглавляемый Серебренниковым с 2012 года московский театр «Гоголь-Центр» впервые приезжает в Петербург. Пропускать такое нельзя: за годы под началом худрука театр стал одним из самых актуальных, обсуждаемых и востребованных в столице. Спектакли «Гоголь-центра» вызывают самые ожесточенные споры, параллельно собирая престижные театральные награды в России и в Европе», — говорят организаторы гастролей.
Каждую из постановок покажут дважды. 18 и 19 февраля состоится показ спектакля «Маленькей трагедии», 21 и 22 февраля на сцене БДТ представят постановку «(М)ученик». Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
Напомним, ранее оргкомитет российской национальной театральной премии «Золотая маска» объявил номинантов 2020 года. За статуэтку в сезоне 2018-2019 в ведущих категориях поборются Константин Богомолов и его «Преступление и наказание», поставленное в петербургском театре «Приют комедианта», Роман Каганович и постановка «Посмотри на него» Театра ненормативной пластики и Евгения Сафонова — за работу над спектаклем «Аустерлиц» в БДТ. А также актеры Ксения Раппопорт, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев и Евгений Миронов. Публикуем список претендентов на статуэтку.
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