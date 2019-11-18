22 ноября в Петербурге в четвертый раз стартует форум независимого театра «Площадка Vol.4». В этом году программа мероприятия поделена на три части — в рамках основной покажут постановку «28 дней» Юрия Муравицкого, премьеру Всеволода Лисовского и спектакль «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева.
В Петербурге пройдет форум независимого театра «Площадка Vol.4» — с постановками Муравицкого, Лисовского и Вырыпаева
Основная программа форума «Площадка Vol.4» в этом году собрала премьеры и гастрольные спектакли — все они будут впервые показаны на площадке «Скороход». В рамках программы покажут спектакль лауреата «Золотой маски» Юрия Муравицкого «28 дней» по трагедии менструального цикла драматурга Ольги Шиляевой. Режиссер Всеволод Лисовский представит премьеру «Искусство быть несчастным», а также спектакль «Вакханки» по пьесе Еврипида, в который режиссер пригласил 16 женщин и 5 мужчин сыграть полностью раздетыми.
Хедлайнером фестиваля станет постановка Артема Томилова «Жестокая иллюзия любви», главные роли в которой исполнили Илья Дель и Александра Магелатова. Также в рамках основной программы фестиваля состоится масштабная премьера «Такого театра» — спектакль Игоря Сергеева и Владимира Кузнецова «Иранская конференция» по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева. Главные роли в постановке, показывающей 10 различных взглядов на современную действительность, исполнили Сергей Азеев, Станислав Белозеров, Алексей Вдовин, Игорь Грабузов и другие.
В рамках форума независимых театров «Площадка Vol.4» в этом году также пройдет программа Specific, где покажут сайт-специфик проекты независимых театральных команд. Так, Катрин Ненашева и театр «Груз 300» представит спектакль-променад на тему наркопотребления и фальсификации дет по статье 228, а Элина Куликова — перформативную инсталляцию в ротонде на Гороховой улице. Также в рамках форума пройдут дискуссии.
Четвертый форум независимого театра «Площадка Vol.4» пройдет площадке «Скороход» на Московском проспекте, 107 с 22 по 29 ноября 2019 года. Подробности программы и билеты можно посмотреть здесь.
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