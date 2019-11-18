Хедлайнером фестиваля станет постановка Артема Томилова «Жестокая иллюзия любви», главные роли в которой исполнили Илья Дель и Александра Магелатова. Также в рамках основной программы фестиваля состоится масштабная премьера «Такого театра» — спектакль Игоря Сергеева и Владимира Кузнецова «Иранская конференция» по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева. Главные роли в постановке, показывающей 10 различных взглядов на современную действительность, исполнили Сергей Азеев, Станислав Белозеров, Алексей Вдовин, Игорь Грабузов и другие.

В рамках форума независимых театров «Площадка Vol.4» в этом году также пройдет программа Specific, где покажут сайт-специфик проекты независимых театральных команд. Так, Катрин Ненашева и театр «Груз 300» представит спектакль-променад на тему наркопотребления и фальсификации дет по статье 228, а Элина Куликова — перформативную инсталляцию в ротонде на Гороховой улице. Также в рамках форума пройдут дискуссии.

Четвертый форум независимого театра «Площадка Vol.4» пройдет площадке «Скороход» на Московском проспекте, 107 с 22 по 29 ноября 2019 года. Подробности программы и билеты можно посмотреть здесь.