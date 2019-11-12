Франсуа Дюпля, Глеб Фильштинский и Дмитрий Черняков на открытии фестиваля Digital Opera 2.0

В рамках открытия фестиваля Digital Opera 2.0, которое прошло в пространстве киноцентра «Родина», были представлены отрывки из работ конкурса мультимедиа-художников «Цифровой Гонзага». Главный приз конкурса, 200 тысяч рублей, поделили между двумя командами — Театра юношеского творчества и «Гиацинт Студио». «Этот конкурс был посвящен воссозданию классического искусства театральных художников XVIII века, которые творили в Эрмитаже, делая мир оперы волшебным и живым, и новому взгляду молодых художников на театральный мир», — рассказала генеральный продюсер фестиваля Надежда Абрамова.

Одно из главных событий фестиваля, «Digital Gala. Сториз мировой оперы», состоится уже сегодня, 12 ноября, на сцене Михайловского театра. Итоговое событие покажет апофеоз слияния современных цифровых технологий и лучшего оперного вокала — при участие мировых звезд оперы Альбины Шагимуратовой, Валентины Нафорницэ, Татьяны Мельниченко, Олеси Петровой, Риккардо Масси, Александра Маркеева и Бориса Пинхасовича.

«Многие творческие индустрии сегодня перемещаются в цифровое пространство. И там они живут и развиваются, а некоторые не выдерживают и исчезают. Опера тоже стремится в цифровое пространство. Что произойдет с ней в этом пространстве? Мы уверены, что это послужит ускорителем, дополнительным катализатором развития оперы. Об этом мы и делаем наш Гала-концерт, где классическая опера, складываясь с цифровым миром, получает новые возможности, новые мощности. История, которую мы хотим рассказать, разворачивается в Санкт-Петербурге и благодаря ему. Действительно, у нас очень «оперный город»: в поле зрения может оказаться не только оперная афиша, но и оперная мизансцена или декорация», — говорит директор Digital Opera 2.0 Глеб Фильштинский.

Фотографии: Дмитрий Колесов