От Натальи Осиповой до японского «Идиота»: каким будет «Дягилев P.S.»-2019?

В наш актив можно записать возвращение в Петербург Теодора Курентзиса — недавно он переехал сюда с оркестром musicAeterna, но мы первыми в 2011 году дали возможность вернуться в музыкальное пространство нашего города очень талантливому человеку, имеющему полное право здесь находиться. Для меня ключевой формулой остается фраза Дягилева, обращенная им к Жану Кокто: «Удиви меня!». И приз фестиваля, получивший такое название, в разные годы вручался создателю Чеховского фестиваля Валерию Шадрину, ученому Михаилу Пиотровскому, хореографам Ноймайеру, Прельжокажу, Эйфману, композитору Пендерецкому.

После первых фестивалей нам захотелось, чтобы каждый следующий сезон имел свое особое лицо. Так «Дягилев P.S. — 2018» стал посвящением Петипа — и многие СМИ сочли наш вклад самым масштабным в год 200-летия Мариуса Ивановича.