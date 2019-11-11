Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова завершает празднование своего 100-летия программой современного искусства. Уже в ноябре в Фанерном театре Александра Шишкина-Хокусая, Андрея Могучего и Андрея Воронова покажут работы американского художника Билла Виолы, прозвучат произведения Бориса Филановского, а также пройдет фестиваль Love is the Power Supreme («Любовь — высшая сила») Яна Фабра.
Фестиваль Яна Фабра и видеоарт Билла Виолы: в Фанерном театре БДТ стартует программа современного искусства
Проект «Фанерный театр. Программа современного искусства в БДТ», подготовленный с Фондом культуры и искусства «Про Арте», откроется 24 ноября показом работ американского художника Билла Виолы, которого называют настоящим Рембрандтом видеоарта. 24 и 27 ноября на Основной сцене представят его «Квинтет изумленных», а 24, 27 и 29 декабря — «Три женщины». «Живые» картины художника впервые будут проецироваться на большой экран, расположенный на Основной сцене БТД — увидеть их можно будет из ложи Фанерного театра.
6 и 10 декабря композитор Борис Филановский представит премьеру «Архитектон Тета» — звуковую скульптуру для ансамбля, хора и слушателей в движении. Произведение написано специально для «Фанерного театра БДТ» — экспериментируя с пространством, из участников скульптуры создается сложное звучащее тело, которое превращает архитектурную инсталляцию в гигантский музыкальный инструмент.
Кульминацией Программы современного искусства в БДТ станет Ян Фабр. Бельгийский художник и хореограф представит фестиваль Love is the Power Supreme («Любовь — высшая сила»), который пройдет со 2 по 16 декабря. 14, 15 и 16 декабря Фабр представит российскую премьеру спектакля «Ночной писатель», созданного специально для Фанерного театра БДТ по дневникам художника. «Ночной писатель» станет первой репертуарной режиссерской работой Фабра в России.
В рамках дополнительной программы на Второй сцене БДТ в Каменноостровском театре состоится мировая премьера спектакля Resurrexit Cassandra («Воскресение Кассандры») — 5, 6 и 7 декабря, а в «Пространстве 59» в БДТ на Фонтанке пройдет выставка-инсталляция художника Пьера Кулибефа «Воины красоты», посвященная переводу театрального мира Яна Фабра на язык кино — со 2 по 15 декабря.
«Сегодня театр приходит в музей — это тенденция. В нашем случае все наоборот: инсталляция, по сути — музейный объект, предмет мира современного искусства, поселилась в театре. Мы придумали «Фанерный театр», с одной стороны, как некий жест, метафору обновления, перерождения театра, с другой — это мощный знак, метафора искусства. Искусства, которое всегда нарушает границы, дает новый, парадоксальный взгляд на жизнь», — рассказывает художественный руководитель БДТ, режиссер Андрей Могучий.
Проект «Фанерный театр. Программа современного искусства в БДТ» пройдет с 24 ноября по 29 декабря 2019 года. Подробности можно посмотреть здесь.
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