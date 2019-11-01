Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска»-2020

В номинации «Лучшая работа художника» в категории «Драма» заявлены Николай Рощин — за работу над постановкой «Сирано де Бержерак» в Александринском театре, Евгения Сафонова — за работу над спектаклем «Аустерлиц» в БДТ имени Товстоногова, Ольга Шаишмелашвили — за работу над созданием «Русской матрицы» в театре имени Ленсовета.

За звание лучшего художника по костюмам сезона 2018-2019 поборются Екатерина Коптяева — за работу над постановкой «Сирано де Бержерак» в Александринском театре, Лариса Ломакина — за работу над «Преступлением и наказанием» Константина Богомолова в театре «Приют комеданта», Ольга Шаишмелашвили — за работу над созданием «Русской матрицы» в театре имени Ленсовета.