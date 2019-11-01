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Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска»-2020

Оргкомитет российской национальной театральной премии «Золотая маска» объявил номинантов 2020 года. За статуэтку в сезоне 2018-2019 в ведущих категориях поборются Константин Богомолов и его «Преступление и наказание», поставленное в петербургском театре «Приют комедианта», Роман Каганович и постановка «Посмотри на него» Театра ненормативной пластики и Евгения Сафонова — за работу над спектаклем «Аустерлиц» в БДТ. А также актеры Ксения Раппопорт, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев и Евгений Миронов. «Собака.ru» публикует список претендентов на статуэтку.

  • «Сирано де Бержерак»

Лучший спектакль большой формы 

«Барокко» — «Гоголь-центр», Москва

«Гроза» — «Чехов-центр», Южно-Сахалинск

«Дракон» — Театр драмы, Омск

«Иранская конференция» — Театр Наций, Москва

«Ревизор» — Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков

«Русская матрица» — Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург

«Сережа» — Московский Художественный театр им. А.П. Чехова

«Сирано де Бержерак» — Александринский театр, Санкт-Петербург

«Спасти орхидею» — «Гоголь-Центр», Москва

  • «Аустерлиц»

Лучший спектакль малой формы

«28 дней» — Театр.doc, Москва

«Аустерлиц» — Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

«Версия чайки» — проект Е. Ненашевой, Д. Вернер, Е. Петровской, А. Харабиберовой, Москва, и Научно-творческая резиденция «Чехов APi», Чехов

«Дети солнца» — Театр «Красный факел», Новосибирск

«Исследование ужаса» — проект «Квартира», Санкт-Петербург

«Мы, герои» — Драматический театр им. А.С. Пушкина, Красноярск

«Папа встретит меня в L.A.» — Молодежный театр, Архангельск

«Пермские боги» — Театр-Театр, Пермь

«Посмотрите на него» — Театр ненормативной пластики, Санкт-Петербург

«Похороните меня за плинтусом» — Театр драмы, Курган

«Преступление и наказание» — Театр «Приют комедианта», Санкт-Петербург

«Российская А.Азбука» — Театр ТРУ, Санкт-Петербург

  • Константин Богомолов

Лучшая работа режиссера 

Дмитрий Акриш — «Похороните меня за плинтусом»

Александр Артемов — «Российская А.Азбука»

Константин Богомолов — «Преступление и наказание»

Дмитрий Волкострелов — «Пермские боги»

Марат Гацалов — «Дракон»

Роман Каганович — «Посмотри на него»

Юрий Квятковский — «Зарница»

Дмитрий Крымов — «Сережа»

Тимофей Кулябин — «Дети солнца»

Юрий Муравицкий — Светлана Михалицева, «28 дней»

Владимир Наставшев — «Спасти орхидею»

Елена Ненашева —  «Версия чайки»

Борис Павлович — «Исследование ужаса»

Андрей Прикотенко — «Русская матрица»

Николай Рощин — «Сирано де Бержерак»

Олег Рыбкин — «Мы, герои»

Виктор Рыжаков — «Иранская конференция»

Евгения Сафонова — «Аустерлиц»

Кирилл Серебренников, Евгений Кулагин -- «Барокко»

Александр Созонов — «Гроза»

Максим Соколов — «Папа встретит меня в L.A.»

Петр Шерешевский — «Ревизор»

  • Ксения Раппопорт

Лучшая женская роль 

Юлия Волкова — Аркадина, «Версия чайки»

Дарья Емельянова — Елена Николаевна, «Дети солнца»

Елена Корнеева — «Спасти орхидею»

Валерия Прокоп — Эльза, «Дракон»

Ксения Раппопорт — Астрид Петерсен, «Иранская конференция»

Любовь Савина — Бабушка, «Похороните меня за плинтусом»

Яна Савицкая — Леонид Липавский, «Исследование ужаса»

Мария Смольникова — «Сережа»

  • Никита Кукушкин

Лучшая мужская роль

Один Байрон — «Спасти орхидею»

Анатолий Белый — «Сережа»

Иван Волков — Сирано де Бержерак, «Сирано де Бержерак»

Игорь Гордин — Даниель Кристенсен, «Иранская конференция»

Виталий Кищенко — Густав Йенсен, «Иранская конференция»

Никита Кукушкин — «Барокко», «Гоголь-центр»

Дмитрий Лысенко — Родион Раскольников, «Преступление и наказание»

Евгений Миронов — Отец Августин, «Иранская конференция»

Александр Новиков — Порфирий Петрович, «Преступление и наказание»

Павел Поляков — Павел Протасов, «Дети солнца

Владислав Пузырников — Дракон, «Дракон»

Василий Реутов — «Аустерлиц»

Олег Теплоухов — Ланцелот, «Дракон»

Евгений Терских — Городничий, «Ревизор»

  • Филипп Авдеев

Лучшая женская роль второго плана 

Юстина Вонщик — Баба-Яга, «Русская матрица»

Юлия Захаркина — Яков Друскин, «Исследование ужаса»

Мария Зимина — Дуня Раскольникова, «Преступление и наказание»

Марина Игнатова — Соня Мармеладова, «Преступление и наказание»

Ирина Кривонов — Лиза, «Дети солнца»

Алиса Медведева — Варвара, «Гроза»

Дарья Чураева — Марья Антоновна, «Ревизор»

Лучшая мужская роль второго плана

Филипп Авдеев — «Спасти орхидею»

Валерий Алексеев — Бургомистр, «Дракон»

Валерий Дегтярь — Свидригайлов, «Преступление и наказание»

Георгий Дмитриев — Карл, «Мы, герои»

Александр Ли — Ваня Кудряш, «Гроза»

Александр Новиков — Мужичок, «Русская матрица»

Максим Ханжов — Змей, «Русская матрица»

Александр Хряков — Месье Чиссик, «Мы, герои»

Андрей Черных — Чепурной, «Дети солнца»

Виктор Яковлев — Земляника, «Ревизор»

  • Евгения Сафонова

В номинации «Лучшая работа художника» в категории «Драма» заявлены Николай Рощин — за работу над постановкой «Сирано де Бержерак» в Александринском театре, Евгения Сафонова — за работу над спектаклем «Аустерлиц» в БДТ имени Товстоногова, Ольга Шаишмелашвили — за работу над созданием «Русской матрицы» в театре имени Ленсовета. 

За звание лучшего художника по костюмам сезона 2018-2019 поборются Екатерина Коптяева — за работу над постановкой «Сирано де Бержерак» в Александринском театре, Лариса Ломакина — за работу над «Преступлением и наказанием» Константина Богомолова в театре «Приют комеданта», Ольга Шаишмелашвили — за работу над созданием «Русской матрицы» в театре имени Ленсовета.


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Дарья Гладких,
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