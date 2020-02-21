В ноябре 2019 года завершилась реставрация дачи Василия Федуловича Громова, которая располагается в Лопухинском саду на Петроградской. Работы по восстановлению здания велись с 2016 года — уже в этом году здесь разместится Центр искусств, куратором которого уже назначен художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий.
В отреставрированной даче Громова на Петроградской откроют Центр искусств. Куратором назначен Андрей Могучий
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Фото: Citywalls
Решение передать здание бывшей дачи Василия Громова было принято еще в январе 2019 года тогда врио губернатором Петербурга Александром Бегловым. «Нам не хотелось бы получить новодел, нужно воссоздать дачу в том виде, какой она была раньше. Дети Петроградского района будут осваивать в ней первые навыки театрального искусства», — заявил тогда глава города. Как считает сейчас глава администрации Петроградского района Иван Громов, новый Центр, который займет отреставрированные помещения, станет украшением Петербурга. «Этот объект станет жемчужиной в городе», — отметил он.
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Фасад дачи Громова после реставрации. Фото: КГИОП
За три года восстановления объекта были укреплены фундаменты, очищены подвалы, снята наружная обшивка здания. В 2017 году в историческом здании была отремонтирована крыша, стены, перекрытия, полностью восстановлена кирпичная кладка дымовых труб. В 2018 приведены в порядок западный и южный фасады, наружный металлодекор. В 2019 году выполнена реставрация крыльца: поверхность известнякового цоколя расчищена воздушно-абразивным методом, удалены биопоражения, восполнены утраты, нанесена защитная пропитка.
Участок земли у Каменноостровского моста был передан во владение графу Кушелеву-Безбородко при царствии Павла I — тогда на территории развернулись работы по созданию загородной дачи-усадьбы с большим пейзажным парком. В 1848 году участок приобрел российский лесопромышленник и меценат Василий Федулович Громов, после чего в 1850-х годах архитектором Георгием Винтергальтером был построен новый двухэтажный дом. Садово-парковое наполнение выполнил архитектор Алексей Горностаев — он возвел в саду оранжереи, устроил гроты, фонтаны, беседки и каменную террасу с лестницей у пруда.
После смерти Громова в 1870 году дача принадлежала разным владельцам. В начале 1890-х годов здесь жил литератор Иероним Ясинский, у которого часто бывал Антон Павлович Чехов, в 1894 году бывший участок Кушелева-Лопухина-Громова приобрел крупный банкир Федор Алферов. В 1926 году Лопухинский сад был переименован в Сад клуба Союза рабочих государственных учреждений имени Дзержинского, в 1939 году в здании расположился Дом пионера и школьника, тогда же в перестроенном двухэтажном служебном корпусе, примыкающем к даче, находилась опытная станция Ленинградского телецентра.
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