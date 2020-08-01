Александринский театр планирует начать поэтапное открытие для зрителей в сентябре

«Мы вступили с вами в 265-й сезон, это юбилейный сезон. У нас есть договоренности [с Роспотребнадзором] о том, что мы будем поэтапно открывать театр для зрителей. Мы будем репетировать, и этот наш репертуар будем показывать онлайн», — рассказал он. В таком режиме театр будет работать до конца лета. Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то в конце августа - первых числах сентября театр будет принимать зрителей, отметил Валерий Фокин.