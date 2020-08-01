Александринский театр готовится к поэтапному открытию в конце августа - начале сентября. Об этом заявил художественный руководитель Валерий Фокин.
Александринский театр планирует начать поэтапное открытие для зрителей в сентябре
«Мы вступили с вами в 265-й сезон, это юбилейный сезон. У нас есть договоренности [с Роспотребнадзором] о том, что мы будем поэтапно открывать театр для зрителей. Мы будем репетировать, и этот наш репертуар будем показывать онлайн», — рассказал он. В таком режиме театр будет работать до конца лета. Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то в конце августа - первых числах сентября театр будет принимать зрителей, отметил Валерий Фокин.
При этом в первое время количество зрителей на спектаклях сократят почти в два раза — до 500 человек. Билеты можно будет приобрести как онлайн, так и в кассах театра, добавил он. Первый спектакль, которого покажут офлайн, будет «Маузер». Также Александринский театр планирует сократить возможности аренды своей площадки для других коллективов, а запланированные гастроли перенести на 2021 год. Исключением станут гастроли в Коми в конце сентября.
Ранее Мариинский театр возобновил работу для зрителей. С 7 по 12 июля в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» прошли восемь концертов: от оперной классики («Иоланты», «Трубадура», «Самсона и Далилы») до первого в мире балетного гала и выступления пианиста Дениса Мацуева с симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева.
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