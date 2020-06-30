«В течение 36 лет Cirque du Soleil была успешной и прибыльной компанией. Но при нулевом доходе с момента вынужденного прекращения наших выступлений из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — говорится в заявлении директора Cirque du Soleil Дэниела Ламарра.

В настоящий момент компания подала заявление на защиту от банкротства и подготовила план реструктуризации, согласно которому владельцы вложат 300 миллионов долларов на перезапуск Cirque du Soleil. Из этой суммы 15 миллионов выделят на поддержку сотрудников, но увольнения все-таки неизбежны. Под сокращение попадут 3480 человек — по мере возобновления деятельности большинство из них планируется нанять обратно.

Cirque du Soleil был основан в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа и базируется в Монреале, Канада. Цирк определяет свою деятельность как «художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений» и известен принципиальным отказом от участия животных в постановках — в них цирковое мастерство соединяется с музыкой, дизайном и хореографией.

Всего в штате Cirque du Soleil почти 4 тысячи человек — они работают в разных труппах, что позволяет давать представления в разных городах одновременно. Основная часть труппы дает представления в Лас-Вегасе, гастрольная ездит с различными шоу по всеми миру — выступая на арене под временным шатров или на постоянной цирковой сцене, а также на театральных площадках и в концертных залах.