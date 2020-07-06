Елизавета, с чего началась и как развивалась ваша работа над спектаклем для Мобильного художественного театра?

Я давно с интересом и трепетом отношусь к судьбе Ольги Берггольц. Ее внутренние метания и переживания в отношении профессии, мужчин, власти меня сильно волновали. Ее противоречивость, ее непоколебимость и растерянность, сила и абсолютно детская незащищенность, целомудрие и бесстыжая раскованность. Все в одной женщине. У нее была невероятная женская и профессиональная судьба. Я всегда хотела сыграть ее в кино или театре. Так вышло, что мы познакомились с Мишей Зыгарем и я рассказала, что давно интересуюсь жизнью и творчеством поэтессы. А он ответил, что в МХТ прямо сейчас начинается работа над аудиоспектаклем о Берггольц. Мы решили работать вместе — идея была запущена, сценаристы писали историю, прокладывали маршрут. Был выбран путь, который можно назвать самым характерным, тяжелым и счастливым одновременно: дорога от дома Берггольц на Рубинштейна до Дома радио. В январе я полетела в Париж на гастроли — и прямо с чемоданом из аэропорта поехала в студию звукозаписи. Мы записали все за три часа! Миша был режиссером, помогал держать темпоритм, расставлять правильные акценты, сохранять динамику и нерв. Главный посыл спектакля можно раскрыть через его название — «Я жила». Берггольц действительно продолжала любить и жить несмотря на чудовищные, изматывающие, безжалостные обстоятельства блокады. Это подтверждение того, что, пока мы существуем, инстинкт самосохранения и желание жить будут сильнее любых обстоятельств.

А вы проходили маршрут спектакля?

Специально не проходила. Но мне и не надо, наверное, я этим маршрутом каждый день хожу домой из театра.

Спектакли МХТ — пример того, как стремительно в театральное искусство проникают современные технологии, рождаются новые форматы. Как вы к этому относитесь? Какое определение лично вы вкладываете в понятие театра?

Современные технологии в театре действительно на многое способны. На карантине мы все убедились, что люди умеют в онлайне и кино снимать, и спектакли ставить. Насчет МХТ мне вообще кажется, что это прекрасный жанр, который отчасти возрождает несправедливо забытый формат аудиоспектаклей. Но для меня театр — это зрители в зале и актеры на сцене. Я абсолютный консерватор в этом отношении, и слово «театр» для меня — это когда нет никаких сверхъестественных спец­эффектов, ничего не летает, ничего не взрывается. Есть только натянутая струна, обмен энергией, мыслями, чувствами, прямой диалог со зрителем.

Вы рассказывали, что на карантине посмотрели спектакль «Три сестры» немецкого режиссера Петера Штайна и очень впечатлились. Есть ли у вас еще какие-либо творческие открытия, которые вы успели получили за время изоляции?

Да, я посмотрела еще несколько концертов с замечательными дирижерами и пару спектаклей, в том числе российских. Но постановка Штайна стала для меня потрясением. Я была убеждена, что пленка не может передавать то, что ты чувствуешь, сидя в зале. А тут — неизгладимый шок, хотя, скорее всего, в жизни это еще более мощное впечатление. Ты смотришь и забываешь, что это «Три сестры», которые уже всем приелись. Ты думаешь, что на сцену сейчас выйдут три артистки и начнут говорить текст. Текст, который ты сама наизусть знаешь, потому что долгие годы его играешь. Но я смеялась и плакала во время просмотра, забыв о том, что идеально знаю пьесу. Я просто следила на экране не за актерами, а за людьми и была настолько обескуражена ощущениями — словно наблюдала за чьей-то реальной, а не театральной жизнью. Колоссальная режиссура, подробнейший разбор, но ничего этого не видно, люди просто живут на сцене. Безупречное и правдивое полотно.