Минкульт предложил разделить управление театром между директором и худруком

В настоящий момент в законе нет разделения сферы управления культурными учреждениями, и у театра один руководитель — худрук часто становится главным управленцем и отвечает за решения менеджмента. Минкульт предлагает дать возможность учредителю заключить трудовой договор также с директором театра, который будет отвечать за руководство финансами.

Законопроект, по мнению Любимовой, позволит исключить «трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами». Она назвала министерство пострадавшей стороной по делу «Седьмой студии».

Напомним, сегодня в Мещанском суде города Москвы огласили приговор подсудимым по делу «Седьмой студии» — режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшей сотруднице Минкульта Софье Апфельбаум, бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и бывшему генеральному директору Юрию Итину. Их обвиняли в хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры РФ на реализацию театрального проекта «Платформа». Никто из фигурантов дела свою вину не признал. Режиссер и художественный руководитель театра «Гоголь-Центр» Кирилл Серебренников приговорен к условному сроку.