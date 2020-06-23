Личный опыт: Как в Мариинском театре прошел первый в России концерт во время пандемии

В пандемические времена театр начинается не с вешалки, а с очереди — чтобы попасть в Мариинский-2, ее нужно отстоять минут 30, даже если пришел заранее. В ней люди стараются быть на расстоянии друг от друга, но о полутора метрах речи, конечно, не идет. Единицы заранее надели маски и перчатки, те, кому явно больше 65 лет, стоят без них и наравне с беременными и детьми. Соскучившиеся по культурной жизни в офлайне петербуржцы приходят целыми семьями, хотя сидеть вместе все равно нельзя: максимальная близость — через кресло. Все заметно оживлены, и даже промозглый ветер с Крюкова канала не портит предвкушения концерта. Соседи по очереди признаются редактору «Собака.ru», что идти «немного страшно», но добавляют «все же везде гуляют, а так хоть удовольствие получишь».

Спустя полчаса ожидания очередь начинает медленно двигаться — запускают небольшими партиями человек по 10. Перед заветной зоной, выстроенной у стеклянного входа, сотрудницы Мариинского театра раздают всем, кто не позаботился заранее о средствах защиты, маски и перчатки. Их советуют сразу надевать: «Вас внутрь без них все равно не пустят». За расстоянием между зрителями в очереди здесь начинают следить более внимательно: просят не заходить за ограничительные линии. Несмотря на сложности с показом электронных билетов на смартфонах — в перчатках это и правда не так просто — здесь уже система работает быстро и отлажено. Дальше традиционные рамки, которые, кстати, тоже когда-то просто стали новой нормой. Мог ли кто-нибудь представить их в театре, скажем, в 1960-е? Наконец, последнее препятствие — медицинским тепловизором улыбчивые женщины в защитных костюмах с экраном меряют температуру. Получив заветные 36,6, зрители поднимаются в зал. Фотографироваться на фоне янтарных стен и люстр с шариками в масках капельдинеры просят быстрее — толпиться в фойе запрещено.