В выходные на Новой сцене Мариинки, несмотря на пандемию коронавируса, открылся ежегодный фестиваль «Звезды белых ночей». Редакция «Собака.ru» побывала на его единственном концерте и рассказывает, как прошел тест-драйв придуманных Роспотребнадзором правил безопасности для театров: с масками, перчатками и шахматной рассадкой.
Личный опыт: Как в Мариинском театре прошел первый в России концерт во время пандемии
Хотя в Европе начали снимать ограничения из-за короновируса, никто из оперных и балетных гигантов пока не дает выступления. Театрам, например, разрешено работать в Голландии, но Нидерландская национальная опера по-прежнему крутит онлайны (рекомендуем их «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в постановке Чернякова!), отменив все офлайн-перфомансы. Метрополитен-опера и Карнеги-холл в Нью-Йорке взяли паузу до января 2021-го — США по-прежнему на первом месте в мировом коронавирусном антирейтинге.
Новая пандемическая реальность диктует свои правила и запрет массовых ивентов — лишь один из возможных вариантов. Другой — попробовать сделать их максимально безопасным. По этому пути пошли в Мариинском театре. Накануне Дня медика там провели два тестовых оперных концерта: один — дневной, благотворительный и только для врачей, второй — вечерний в честь открытия ежегодного фестиваля «Звезды белых ночей» для широкой публики и со свободной продажей билетов. Они, кстати, были сравнительно дешевыми для уникальности момента и уровня участников: цены варьировались от 500 рублей до трех тысяч. Продавали только партер и бенуар и по разработанным Роспотребнадзором правилам: с шахматной рассадкой (то есть через кресло, чтобы соблюсти соцдистанцию). За час до концерта еще можно было найти несколько мест — за 1,5 тысячи.
В пандемические времена театр начинается не с вешалки, а с очереди — чтобы попасть в Мариинский-2, ее нужно отстоять минут 30, даже если пришел заранее. В ней люди стараются быть на расстоянии друг от друга, но о полутора метрах речи, конечно, не идет. Единицы заранее надели маски и перчатки, те, кому явно больше 65 лет, стоят без них и наравне с беременными и детьми. Соскучившиеся по культурной жизни в офлайне петербуржцы приходят целыми семьями, хотя сидеть вместе все равно нельзя: максимальная близость — через кресло. Все заметно оживлены, и даже промозглый ветер с Крюкова канала не портит предвкушения концерта. Соседи по очереди признаются редактору «Собака.ru», что идти «немного страшно», но добавляют «все же везде гуляют, а так хоть удовольствие получишь».
Спустя полчаса ожидания очередь начинает медленно двигаться — запускают небольшими партиями человек по 10. Перед заветной зоной, выстроенной у стеклянного входа, сотрудницы Мариинского театра раздают всем, кто не позаботился заранее о средствах защиты, маски и перчатки. Их советуют сразу надевать: «Вас внутрь без них все равно не пустят». За расстоянием между зрителями в очереди здесь начинают следить более внимательно: просят не заходить за ограничительные линии. Несмотря на сложности с показом электронных билетов на смартфонах — в перчатках это и правда не так просто — здесь уже система работает быстро и отлажено. Дальше традиционные рамки, которые, кстати, тоже когда-то просто стали новой нормой. Мог ли кто-нибудь представить их в театре, скажем, в 1960-е? Наконец, последнее препятствие — медицинским тепловизором улыбчивые женщины в защитных костюмах с экраном меряют температуру. Получив заветные 36,6, зрители поднимаются в зал. Фотографироваться на фоне янтарных стен и люстр с шариками в масках капельдинеры просят быстрее — толпиться в фойе запрещено.
В зале Онегинская формула про «театр полон, ложу блещут» не работает: он полупуст. И в этом есть даже плюс: слушать оперные арии ничто не помешает — разве что невольный шелест перчаток у соседей. Традиционный кашель в зале тоже остался где-то в докоронавирусной эпохе. Еще одно нововведение: в правила поведения, помимо запрета на съемку, добавили, что маски и перчатки снимать в театре нельзя (на всей его территории и как до, так и после перфоманса). За этим, в отличие от записывания сториз для Instagram, следят строго: спускать маску с лица не разрешают.
Начинает концерт Валерий Гергиев без вербальных прелюдий — с интермеццо Масканьи из «Сельской чести». Дирижер и художественный руководитель Мариинского театр сказал все слова благодарности и важности момента на дневном концерте для врачей, который начали с минуты молчания в память о погибших медработниках. В вечерней версии, кстати, выступают другие оперные артисты — неизменны только оркестр Мариинки и Валерий Гергиев. Программа явно намекает на будущие премьеры театра и показывает вокальные возможности его звезд. Сергей Скороходов и Владислав Сулимский пели арии из «Андре Шенье» Джордано, Ирина Чурилова — Джоконду Амилькаре Понкьелли, а Евгений Никитин — Погнера из «Нюрнбергских мейстерзингеров» Вагнера. Екатерина Семенчук исполнила арию Иоанны из «Орлеанской девы» Чайковского, а Алексей Марков — Микеле из «Плаща» Пуччини. Михаил Петренко пел Элегию Массне. Но особенно тепло зрители принимают Татьяну Сержан, исполнявшую партию Манон Леско и Ольгу Пудову с арией Лакме из одноименной оперы Делиба. Крикам «Браво!» не помешали маски, а аплодисментам, пусть из-за них и слегка приглушенным, перчатки. В конце концерта, который продолжался около часа, музыкантам хлопали стоя.
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