«Гоголь-центр» собирает средства для помощи врачам, которые работают с COVID-19



«Мы продолжаем инициативу наших коллег и друзей — БДТ и журнала «Театр» — и вместе с фондом «Живой» объявляем сбор денег на покупку средств индивидуальной защиты. <…> Мы просим наших зрителей перевести любую сумму в фонд «Живой», который благодаря с нашей общей помощью купит то, что срочно необходимо врачам», — сообщили в «Гоголь-центре».

Все ролики, записанные в рамках акции помощи будут опубликованы в социальных сетях театра. Также поддержать медиков зрители смогут во время показа спектакля «Кафка», который запланирован на 24 мая. Собранные во время трансляции деньги пойдут на помощь нижегородской городской клинической больнице № 5 и рентген-отделению центральной районной больницы города Балахна (Нижегородская область).

Пожертвование можно отправить через сайт фонда «Живой» или с помощью смс на короткий номер 3443 со словом «ГОГОЛЬЦЕНТР» и указанной через пробел суммой пожертвования.