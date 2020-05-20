«Гоголь-центр» присоединился к эстафете #помогиврачам, которую ранее на неделе запустили БДТ им. Товстоногова и журнал «Театр». Артисты призвали зрителей помочь собрать средства на помощь медикам, которые борются с пандемией коронавируса.
«Гоголь-центр» собирает средства для помощи врачам, которые работают с COVID-19
«Мы продолжаем инициативу наших коллег и друзей — БДТ и журнала «Театр» — и вместе с фондом «Живой» объявляем сбор денег на покупку средств индивидуальной защиты. <…> Мы просим наших зрителей перевести любую сумму в фонд «Живой», который благодаря с нашей общей помощью купит то, что срочно необходимо врачам», — сообщили в «Гоголь-центре».
Все ролики, записанные в рамках акции помощи будут опубликованы в социальных сетях театра. Также поддержать медиков зрители смогут во время показа спектакля «Кафка», который запланирован на 24 мая. Собранные во время трансляции деньги пойдут на помощь нижегородской городской клинической больнице № 5 и рентген-отделению центральной районной больницы города Балахна (Нижегородская область).
Пожертвование можно отправить через сайт фонда «Живой» или с помощью смс на короткий номер 3443 со словом «ГОГОЛЬЦЕНТР» и указанной через пробел суммой пожертвования.
Участие в акции «#помогиврачам» примут Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Юлия Ауг, Юрий Борисов, Александр Горчилин, Александр Гудков, Евгения Добровольская, Рома Зверь, Виктория Исакова, Никита Кукушкин, Риналь Мухаметов, Ксения Раппопорт, Александра Ревенко, Евгений Сангаджиев, Кирилл Серебренников, Владимир и Сати Спиваковы, Ирина Старшенбаум, Александр Филиппенко и другие деятели кино, театра и шоу-бизнеса.
Московский «Гоголь-Центр» в конце марта запустил проект «Гоголь-Digital», в рамках которого показыет онлайн-трансляции своих архивных спектаклей, концертов, квартирников, а также интервью с актерами и различные постановки содружественных театру международных центров.
Напомним, эстафета #помоги врачам, созданная БДТ совместно с журналом «Театр.» и проектом «Что делать», стартовала 17 мая. Она направлена против COVID-19. Посмотрите ролики, где актеры БДТ — в том числе Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Нина Усатова — читают трогательные тексты, написанные медицинскими сотрудниками.
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