Независимые театры Петербурга запустили акцию «для тех, кто хочет в офлайн»

Цель акции — помочь независимым театрам выжить в период пандемии коронавируса (все учреждения культуры в Петербурге закрыты с середины марта) и сложной экономической ситуации, им вызванной. Дизайн футболок и открыток, которая также придет в посылке вместе с билетом в театр сделала основатель и мастер ДК ПТХ Женя Исаева.

Всего проекте примут участие 28 театров, среди которых — «Такой Театр», театр post, Инженерный театр АХЕ, театральная лаборатория Яны Туминой, Pop-up Театр, «Невидимый театр», «Театро Ди Капуа», «Этюд-театр» и проект «Разговоры» фонда «AlmaMater» и другие. Купить футболку и поддержать участников акции можно на сайте интернет магазина gen.ru.



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