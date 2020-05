«Точка доступа» объявил программу событий. Фестиваль искусств полностью пройдет онлайн

Команда фестиваля также подвела итоги «спонтанной программ», о которой «Собака.ru» рассказывала здесь. В рамках лаборатории режиссеры и художники создавали диджитал-проекты с помощью TikTok, Instagram, Zoom и других платформ.

Победителями стали: Анастасия Бабаева (Перформативный онлайн-шоппинг «И кто если (не) я»), Илья Голицын, Евгений Зайцев и Олег Циплаков («Согласие на обработку персональных данных»), Элина Куликова (Спектакль-терапия для одного зрителя «Единство одиночества»), Борис Павлович и Элина Петрова («Алло»), ИМПРЕСАРИО (I don't want to see this). Два проекта из «спонтанной программы» также вошли в основную.