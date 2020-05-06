Международный летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил полную программу, которую из-за пандемии коронавируса было решено перевести в онлайн-режим. Среди участников традиционно — крупные и молодые режиссеры-экспериментаторы. Лекции, спектакли и паблик-токи пройдут в период с 29 мая по 24 июля.
«Точка доступа» объявил программу событий. Фестиваль искусств полностью пройдет онлайн
Команда фестиваля также подвела итоги «спонтанной программ», о которой «Собака.ru» рассказывала здесь. В рамках лаборатории режиссеры и художники создавали диджитал-проекты с помощью TikTok, Instagram, Zoom и других платформ.
Победителями стали: Анастасия Бабаева (Перформативный онлайн-шоппинг «И кто если (не) я»), Илья Голицын, Евгений Зайцев и Олег Циплаков («Согласие на обработку персональных данных»), Элина Куликова (Спектакль-терапия для одного зрителя «Единство одиночества»), Борис Павлович и Элина Петрова («Алло»), ИМПРЕСАРИО (I don't want to see this). Два проекта из «спонтанной программы» также вошли в основную.
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Постановка «Пожалуйста, дальше (Гамлет)», представленная в рамках фестиваля «Точка доступа»-2019
В рамках основной программы «Точки доступа» участники будут исследовать способы перформативной коммуникации в сети. От уже ставших привычными разыгрываний пьес в Zoom до опытов с примерками чужого цифрового тела. Над постановками работали команды из России, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Германии и США.
«Ощущение, которое мы поймали, когда началась самоизоляция, состояло в том, что записанный спектакль — это не спектакль, а как бы фильм о спектакле. Его документация. Ты запускаешь видеотрансляцию, а параллельно, как всегда, переписываешься с тысячей собеседников. По ту сторону записи — эмоции, которым можно было сопереживать в тот момент, когда спектакль состоялся. По ту сторону мессенджера — реальный живой человек. Этот диссонанс заставляет задуматься, а не в большей ли мере театральная партиципация повседневного онлайн-общения: в чате, видео-конференции, подборке фотографий, серии постов. «Точка доступа» театрализует сам онлайн. Спонтанная программа показала разнообразие возможных подходов, предложила самый неожиданный инструментарий», — рассказывает директор фестиваля Филипп Вулах.
Помимо прочего в рамках «Точки доступа» пройдет образовательная программа. С лекцией выступит адепт политического театра Мило Рау («Московские процессы» и «Пять легких пьес»), Сьюзан Кеннеди, которую уже называют «звездой немецкоязычной сцены», а также Катерина Коккинос-Кеннеди, Тима Этчелс и Энт Хэмптон.
Режиссер Тассос Стивенс также проведет недельный мастер-класс для прошедших отбор участников.
Подробнее ознакомиться с программой обязательной, образовательной и «спонтанной» программ, а также расписанием новой «Точки доступа» можно по ссылке.
Фото: архивы пресс-служб
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