Валерий Фокин: «Эта ситуация закончится, но мы не уйдем из интернета»

Театр для многих, кто в нем служит, является для них вторым домом, а было время, когда театр был для его работников действительно домом. Я говорю о временах блокады, когда 39 актеров, рабочих сцены, других служащих театра, те, кто не уехал в эвакуацию, они действительно были здесь все время, скажите, пожалуйста, планируется ли и какие планируются постановки, мероприятия к 75-летию Великой Победы в мае, если мы смотрим на эту ситуацию оптимистично?

Я думаю, что в любом варианте все-таки 9-го мая мы будем праздновать. Пусть без публики, без зрителей, но проведем парад Победы. Такое же возможно? Ситуация может развиваться по-разному. Но значение этой даты, этого события велико, юбилей Победы должен быть отмечен, безусловно. Конечно, мы к нему готовимся, потому что здесь, в этом здании вообще в силу его давней истории, и тех перипетий, о которых вы говорите, и не только, хранится множество тайн и сюжетов. Люди жили здесь во время блокады, в это время на нашей сцене играл Театр музыкальной комедии. Труппа Александринского театра работала в эвакуации в Новосибирске, но некоторые остались здесь, театр стал их домом, жизнью.

На Новой сцене мы покажем спектакль-концерт на тему военных песен, военной поэзии. Его участники – прекрасные молодые артисты и студенты создал эту работу под руководством Ивана Ивановича Благодёра, музыкального руководителя Александринского театра. Эту работу мы будем показывать обязательно 9-го мая и, думаю, не только 9-го мая, и в онлайн трансляции будем показывать, если будет необходимость. Но не только это. Мы готовим еще один проект, который мне очень нравится. Наш молодой режиссер Антон Оконешников готовит особую экскурсию по театру, именно по тем местам, которых зрители не знают. Не парадная Александринка, а именно закулисье, те помещения, в которых жили и работали люди в тяжелые военные годы. И вести эту экскурсию, как для зрителей, так и в онлайн-трансляцию будет один из наших старейших артистов труппы, Семён Семёнович Сытник. Он будет рассказывать как раз о тех людях, которые работали в это время в Александринском театре. Мне очень нравится, что благодаря этой работе мы сможем рассказать не о тех мастерах, имена которых у всех на слуху, чьи судьбы хорошо известны, а вспомним о тех, кого мы не знаем, но кто беззаветно служил театру на самых разных должностях и в меру своих сил помог сохранить его.