В Международный День театра, который отмечается 27 марта, «ВКонтакте» покажет сразу 12 постановок театральных площадок России — от «Современника» и театра на Таганке до «Балтийского дома» и Мариинского театра.
Спектакли «Современника», театра на Таганке и Вахтангова покажут онлайн
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Фотография предоставлена пресс-службой "ВКонтакте"
Не выходя из дома, пользователи смогут увидеть постановки «Шагает солнце по бульварам» и «Загадочное ночное убийство собаки» московского театра «Современник», «Сны господина де Мольера...» «Ленкома», «Москва. Дословно» Московского академического театра имени Маяковского, «Гроза» театра имени Евгения Вахтангова, «Дети Ванюшина» Государственного академического Малого театра, «Саша, вынеси мусор» Центра имени Мейерхольда, «Проза» Электротеатра Станиславский, «Lё Тартюф» театра на Таганке, проект журнала «Театр» «Кармен», «Фаэтон» Пермского театра оперы и балета, «Анна Каренина» театра-фестиваля «Балтийский дом», а также гала-концерт, посвященный открытию «Мариинского»-2.
Спектакли будут транслироваться в подборке «Смотрим дома» социальной сети «ВКонтакте».
«В этом году театральный праздник отмечается в условиях, когда мероприятия переносятся в онлайн. Поэтому сейчас особенно важно доставить контент пользователю, чтобы каждый зритель смог увидеть спектакль любимой труппы и открыл для себя новые театральные коллективы. Для этого мы собрали интересную коллекцию постановок, предоставили технологичную платформу для прямых эфиров и доступ к широкой российской аудитории», — говорит руководитель событийного маркетинга «ВКонтакте» Зера Черешнева.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.
Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
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