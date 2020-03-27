Спектакли «Современника», театра на Таганке и Вахтангова покажут онлайн

Не выходя из дома, пользователи смогут увидеть постановки «Шагает солнце по бульварам» и «Загадочное ночное убийство собаки» московского театра «Современник», «Сны господина де Мольера...» «Ленкома», «Москва. Дословно» Московского академического театра имени Маяковского, «Гроза» театра имени Евгения Вахтангова, «Дети Ванюшина» Государственного академического Малого театра, «Саша, вынеси мусор» Центра имени Мейерхольда, «Проза» Электротеатра Станиславский, «Lё Тартюф» театра на Таганке, проект журнала «Театр» «Кармен», «Фаэтон» Пермского театра оперы и балета, «Анна Каренина» театра-фестиваля «Балтийский дом», а также гала-концерт, посвященный открытию «Мариинского»-2.

Спектакли будут транслироваться в подборке «Смотрим дома» социальной сети «ВКонтакте».

«В этом году театральный праздник отмечается в условиях, когда мероприятия переносятся в онлайн. Поэтому сейчас особенно важно доставить контент пользователю, чтобы каждый зритель смог увидеть спектакль любимой труппы и открыл для себя новые театральные коллективы. Для этого мы собрали интересную коллекцию постановок, предоставили технологичную платформу для прямых эфиров и доступ к широкой российской аудитории», — говорит руководитель событийного маркетинга «ВКонтакте» Зера Черешнева.