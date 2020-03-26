Каким получился «Маузер» – первый в России спектакль, премьера которого из-за коронавируса прошла без зрителей

Пандемия коронавируса, массовый переход в карантин и фактическое осадное положение изменили жизнь не только большого количества людей, но и учреждений культуры. Театры, чтобы не растерять своих верных зрителей, переходят на онлайн-трансляции. Александринский одним из первых объявил, что их мартовская премьера «Маузера» пройдет в новом формате. Тем любопытнее было узнать, что же в итоге получилось. Однако необходимо сразу оговориться: спектакль, посмотренный на видео, разумеется, будет отличаться от того, что впоследствии (как мы все не перестаем надеяться) удастся посмотреть очно. Неизбежна корректировка пропорций и акцентирование отдельных элементов спектакля вместо тех, что выбрал бы сам зритель. Один из ключевых моментов – нет возможности самостоятельно регулировать оптику взгляда. Однажды выбранная идеальная зрительская позиция останется неизменной до финала. Но в нынешних обстоятельствах стоит радоваться и таким возможностям.

Немецкий драматург Хайнер Мюллер – знаковая величина для послевоенного европейского театра, но в России он известен мало, а ставится и того меньше. «Маузер», вдохновленный шолоховским «Тихим Доном» и бабелевской «Конармией», в нашем театре и вовсе никогда не шел в полной редакции. Греческому режиссеру Терзопулосу, что называется, сама судьба велела заняться этим текстом – в 1970-х он несколько лет стажировался в театре «Берлинер ансамбль» под руководством Мюллера. И ставить целиком пьесу о революции и ее последствиях возможно только в одном российском городе – колыбели трех революций. В короткой (всего несколько страниц) драме речь об абстрактном судебном процессе. Действующие лица – герой А, герой Б и Хор.