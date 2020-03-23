Международный летний фестиваль искусств «Точка доступа» запускает «спонтанную программу» — и объявляет прием заявок от экспериментальных онлайн-проектов. При помощи диджитал-ресурсов участники шестого по счету фестиваля должны будут осмыслить «ситуацию, заложниками которой оказались и они, и зрители» — а именно как развить искусство в период пандемии и всемирного карантина.
Фестиваль искусств «Точка доступа» запускает «спонтанную программу» онлайн-проектов
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Фото: "Точка доступа"
«Во время пандемии, вынужденной самоизоляции, закрытия театров и наполнения интернета искусством, снятым на видео, команда «Точки доступа» задалась вопросами коммуникации и человеческих чувств в сложившихся условиях. Как зрители, мы боимся пресытиться контентом и потерять друг друга. Как производители культуры, мы теряем проекты и не знаем, что будет с нами дальше. И мы хотим найти выход. Очередное нетеатральное пространство, которое предстоит освоить вместе — интернет», — говорят в оргкомитете фестиваля.
Курировать «спонтанную программу» фестиваля будет Алексей Платунов — он выберет проекты и соберет их в сводную афишу. Далее зрители смогут подключиться к любому из проектов и наблюдать за процессом создания произведения. Лучшие проекты получат денежные премии — 100 тысяч рублей для самой впечатляющей работы, еще 60 тысяч поделят между «теми, кто близко подберется к пьедесталу».
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Постановка «Пожалуйста, дальше (Гамлет)», представленная в рамках фестиваля «Точка доступа»-2019
«Мы с уважением относимся к тем онлайн-инициативам, которые есть сейчас. Потому что опыт Александринского театра – играть премьеру без зрителей только для камер – это опыт новаторский. Когда Schaubühne выкладывает подборку своих спектаклей – это круто смотреть. Но миссия «Точки доступа» в другом: мы соединяем странные пространства с театром, мы соединяем с театром зрителя, который, быть может, никогда раньше в театр не ходил. И сейчас мы хотим нащупать возможность живого контакта, подтолкнуть тех, кто не знает, что делать со своей жизнью и временем в самоизоляции, чтобы они начали думать в сторону проектов, которые могли бы людей объединять», — говорит Алексей Платунов.
В рамках «свободной программы» также пройдет серия онлайн-лекций от теоретиков и практиков искусства. Первые расскажут об общей картине существования и развития новых форм перформативного искусства, вторые — покажут, какими инструментами и методами они пользуются. Свои лекции прочитают театральный критик Анна Банасюкевич, программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер, арт-директор фестиваля NET Роман Должанский, импресарио Федор Елютин, куратор программы «Маска плюс-2020» Оксана Ефременко, директор Мобильного художественного театра Алексей Киселев, театральные критики Елена Ковальская и Кристина Матвиенко и другие.
Следить за программой и подать заявку на участие можно на сайте Международного фестиваля искусств «Точка доступа».
Напомним, ранее оргкомитет Международного фестиваля искусств «Точка доступа» запустил серию театральных подкастов — или, как говорят сами авторы, «подкастов о современном театре, которого нет». Проект получил название «против тяьтра», куратором выступает автор Telegram-канала «пиши перформенс» Иван Демидкин.
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