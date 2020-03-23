Фестиваль искусств «Точка доступа» запускает «спонтанную программу» онлайн-проектов

«Мы с уважением относимся к тем онлайн-инициативам, которые есть сейчас. Потому что опыт Александринского театра – играть премьеру без зрителей только для камер – это опыт новаторский. Когда Schaubühne выкладывает подборку своих спектаклей – это круто смотреть. Но миссия «Точки доступа» в другом: мы соединяем странные пространства с театром, мы соединяем с театром зрителя, который, быть может, никогда раньше в театр не ходил. И сейчас мы хотим нащупать возможность живого контакта, подтолкнуть тех, кто не знает, что делать со своей жизнью и временем в самоизоляции, чтобы они начали думать в сторону проектов, которые могли бы людей объединять», — говорит Алексей Платунов.

В рамках «свободной программы» также пройдет серия онлайн-лекций от теоретиков и практиков искусства. Первые расскажут об общей картине существования и развития новых форм перформативного искусства, вторые — покажут, какими инструментами и методами они пользуются. Свои лекции прочитают театральный критик Анна Банасюкевич, программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер, арт-директор фестиваля NET Роман Должанский, импресарио Федор Елютин, куратор программы «Маска плюс-2020» Оксана Ефременко, директор Мобильного художественного театра Алексей Киселев, театральные критики Елена Ковальская и Кристина Матвиенко и другие.

Следить за программой и подать заявку на участие можно на сайте Международного фестиваля искусств «Точка доступа».

Напомним, ранее оргкомитет Международного фестиваля искусств «Точка доступа» запустил серию театральных подкастов — или, как говорят сами авторы, «подкастов о современном театре, которого нет». Проект получил название «против тяьтра», куратором выступает автор Telegram-канала «пиши перформенс» Иван Демидкин.