На основной сцене Александринского театра покажут премьеру спектакля «Маузер» в постановке Теодора Терзопулоса — спектакль сыграют в пустом зале и будут транслировать в прямом эфире. «Особый акт — только камеры и режиссер в зале. Такого, по-моему, никогда еще не было», — отметил Рощин в ходе конференции.

Второй премьерой станет спектакль «Нана» Андрия Жолдака, который покажут на Новой сцене Александринского театра — также в режиме онлайн. Премьера постановки «Маузер» пройдет 21 и 22 марта в 19:00, «Нана» — 4 и 5 апреля. Когда трансляция закончится, видеоверсия спектакля будет удалена.

Также Александринский театр заключает соглашение с компанией «Триколор». Все трансляции можно будет найти в приложении «Триколор ТВ» — их разместят в специальном разделе абсолютно бесплатно. Также трансляции спектаклей и других мероприятий будут проходить на сайте Александринки и в официальной группе «ВКонтакте».

«Это театр здесь и сейчас, и в этом смысле мы попытаемся сделать то, что никто никогда не делал — театр в режиме онлайн. Это особенно трудно для артистов, которым придется играть при пустом зале, но в рамках сложившейся ситуации мы должны справиться», — отметил Малич.

Напомним, ранее Александринский театр принял решение показывать часть своих спектаклей онлайн. Трансляции можно будет посмотреть на официальном сайте и в социальных сетях театра. Первым онлайн-спектаклем стала постановка Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия».