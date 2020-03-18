Главный режиссер Александринского театра Николай Рощин и креативный директор Новой сцены Александр Малич провели первую в истории театра онлайн пресс-конференцию, в рамках которой рассказали о планах Александринки на время карантина. Несмотря на закрытие всех федеральных учреждений культуры, Александринский театр все-таки покажет все свои запланированные премьеры — в том числе постановку «Маузер» Теодора Терзопулоса и «Нана» Андрия Жолдака.
Александр Малич и Николай Рощин рассказали о планах Александринского театра на время карантина
На основной сцене Александринского театра покажут премьеру спектакля «Маузер» в постановке Теодора Терзопулоса — спектакль сыграют в пустом зале и будут транслировать в прямом эфире. «Особый акт — только камеры и режиссер в зале. Такого, по-моему, никогда еще не было», — отметил Рощин в ходе конференции.
Второй премьерой станет спектакль «Нана» Андрия Жолдака, который покажут на Новой сцене Александринского театра — также в режиме онлайн. Премьера постановки «Маузер» пройдет 21 и 22 марта в 19:00, «Нана» — 4 и 5 апреля. Когда трансляция закончится, видеоверсия спектакля будет удалена.
Также Александринский театр заключает соглашение с компанией «Триколор». Все трансляции можно будет найти в приложении «Триколор ТВ» — их разместят в специальном разделе абсолютно бесплатно. Также трансляции спектаклей и других мероприятий будут проходить на сайте Александринки и в официальной группе «ВКонтакте».
«Это театр здесь и сейчас, и в этом смысле мы попытаемся сделать то, что никто никогда не делал — театр в режиме онлайн. Это особенно трудно для артистов, которым придется играть при пустом зале, но в рамках сложившейся ситуации мы должны справиться», — отметил Малич.
Напомним, ранее Александринский театр принял решение показывать часть своих спектаклей онлайн. Трансляции можно будет посмотреть на официальном сайте и в социальных сетях театра. Первым онлайн-спектаклем стала постановка Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия».
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