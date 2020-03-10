Никита Кукушкин: «Нет плохих людей, бывают несчастные, допустившие какую-то ошибку, и им нужно помочь»

Про публику в Петербурге

В Петербург мы с «Гоголь-центром» приехали не в первый раз. Вообще в театральном мире местную публику считают серьезной. Так, в прошлый приезд мы играли в «Балтийском доме» спектакль «Сон в летнюю ночь». По сути, это комедия, но всю постановку зал молчал – никакой реакции не было. И лишь потом, спустя две-три недели, мне администратор в театре отдает письмо. В нем девушка очень чувственно описала свои ощущения от спектакля. В этот момент мне стало понятно, что питерская публика – это такой бронежилет. Если уж ты его пробьешь и дойдешь до сердца, то это действительно настоящий успех.

На этот раз мы привезли два спектакля: «Маленькие трагедии» и «(М)ученик». Не считаю их показательными для «Гоголь-центра». Пожалуй, «Сон в летнюю ночь» и «Метаморфозы» – те два полюса, между которыми расположены все наши остальные постановки. Например, «Маленькие трагедии» – история клипового мышления. После «Митиной любови» женская аудитория обычно влюбляется в театр. А вот про «Машину Мюллера» кто-то скажет, что происходящее там не допустимо, а другие, наоборот, найдут это восхитительным. Любые мнения не значат, что постановка хорошая или плохая, просто каждому свое.

Вообще, в сегодняшнем понимании даже нет разделения на классический театр и эксперимент. Есть театр своевременный или несвоевременный. Сейчас в «Гоголь-центре» 99% наполняемость зала, а изначально мы дрались за каждого зрителя. Самое главное – транслировать смыслы, заложенные в произведении и реагировать на них. Если люди ушли со спектакля сразу после окончания, это не вопрос к ним. Дело не в том, боятся ли они очереди в гардеробе, ведь если ты вдруг влюбился, то тебе не важно, где твоя шуба.