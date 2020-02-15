В 101-й день рождения БДТ, 15 февраля, в здании БДТ на Фонтанке, 65 торжественно открыли памятник Александру Блоку, созданный скульптором Евгением Ротановым и главным архитектором бюро «Студия 44» Иваном Кожиным.
В БДТ открыли памятник первому художественному руководителю театра Александру Блоку
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Фото: пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова
Как сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, Блок был не только выдающимся поэтом, но и первым художественным руководителем театра. Здесь он читал лекции о спектаклях и о правилах поведения в театре.
Добавим, что до 22 марта посетители театра смогут попасть на выставку «Блок в пространстве театра», где представлены скульптурные изображения поэта, созданные на протяжении 40 лет. Их автором стал Ротанов, который все свое творчество посвятил образу Блока и создал многочисленные варианты образа поэта в скульптуре и графике.
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