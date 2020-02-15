В БДТ открыли памятник первому художественному руководителю театра Александру Блоку

Добавим, что до 22 марта посетители театра смогут попасть на выставку «Блок в пространстве театра», где представлены скульптурные изображения поэта, созданные на протяжении 40 лет. Их автором стал Ротанов, который все свое творчество посвятил образу Блока и создал многочисленные варианты образа поэта в скульптуре и графике.