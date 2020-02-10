Знакомьтесь, сопрано Пелагея Куренная — Лолита в постановке оперы Щедрина в Мариинке

После вы спели и в других операх Родиона Щедрина. Вас можно считать щедринской певицей по аналогии с моцартовскими и вагнеровскими?

Не уверена, что существует какой-то бокс щедринских певиц, как есть вердиевские, например. Но если так, то я только рада быть «щедринской». Это ведь прекрасно, когда великий композитор приглашает тебя исполнять главные партии в своих операх и верит в тебя, давая возможность спеть на прославленной сцене в наше сложное время, когда вокруг — огромная конкуренция. Я благодарна Родиону Константиновичу за то, что именно с его репертуара началось мое пение, позволяющее не давить на голос, не кричать, а петь очень естественно. Многие считают, что голосок мой «какой-то маленький». Но именно пиано позволяет мне сохранять голос не в разболтанной форме. Как говорил мне сам Щедрин, он услышал, что в моем голосе есть то, чего нет у других, и я умею делать то, что другим не дано.

Если вы начали в Мариинском с роли Замарашки, то Анна Нетребко, как вы, наверное, очень хорошо знаете, начинала свое восхождение на Олимп с роли уборщицы зрительских фойе там же. Видится в этом какая-то парадоксальная рифма.

Да, что-то в этом есть. Я действительно приехала в Петербург, для того чтобы попасть к педагогу по вокалу, которая научила петь (именно такой глагол, а какой же еще?!) Анну Нетребко — к Тамаре Дмитриевне Новиченко. Когда я впервые услышала Анну, у меня был шок. Я не понимала, как можно одновременно и так хорошо петь, и быть такой красивой. Я задалась целью срочно узнать, у кого она училась в России. Профессор Петербургской консерватории Новиченко приняла меня, позанималась и вынесла вердикт: пока что пение — детский лепет на лужайке. «Если вы думаете, что будете петь как Аня Нетребко только потому, что она училась у меня, то ошибаетесь. Нетребко — это Нетребко, а вы — это вы». Сказала об этом честно, потому что очень прямой человек.