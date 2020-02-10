Роль феи-крестной в судьбе солистки Мариинского театра Пелагеи Куренной сыграл Родион Щедрин: сначала прославленный композитор выбрал юную сопрано на роль падчерицы Замарашки в своей «Рождественской сказке», а теперь доверил главную партию в «Лолите» — в феврале оперу Щедрина перенесли на сцену Мариинки из Праги.
Знакомьтесь, сопрано Пелагея Куренная — Лолита в постановке оперы Щедрина в Мариинке
«Лолита» — это скандальный роман, как по-вашему?
Меня впечатлил текст Набокова — его безумно красиво написанный роман завораживал. Похожее чувство владело мной, когда я читала «Мастера и Маргариту» Булгакова, и хотя это разные писатели и разные истории, но удовольствие от чтения было равновеликим. При этом я была поражена сходством мнений в социальных сетях — все будто сговорились: слово в слово многие (но не все, конечно же!) твердили о том, что «Лолита» — это ужасающая история педофила-извращенца. Не знаю, как воспримут оперу у нас в Петербурге, но до премьеры в Чехии (в октябре 2019 года. — Прим. ред.) нас пугали, спрашивая, не боимся ли мы. Родион Константинович рассказывал, что перед мировой премьерой в Стокгольме — шел 1994 год — была забастовка сотен девственниц. «А почему мы должны бояться?» — спрашивала я. Впрочем, в Праге все прошло без эксцессов, с большим успехом, при полном аншлаге, и публика устроила стоячую овацию.
Как опера трактует роман Набокова?
В опере Гумберт — насквозь лирический персонаж. Да, он виноват в том, что произошло с Лолитой, что вообще появился в ее жизни. Но Набоков дает нам понять, что во многом причиной запретной любви Гумберта стал случай, произошедший с ним в тринадцать лет, когда он встретил свою первую любовь — девочку Аннабель. Ее смерть стала сильной травмой. Гумберт боролся, как мог, с запретным влечением. Не зря же он поет у Щедрина: «Лолииита, грееех мой, грееех мой, бедная, зааамученная девочка…»
То есть «Преступление и наказание» в версии Набокова?
Да, такой взгляд возможен. Для Гумберта Лолита стала реинкарнацией Аннабель, он ее будто воскресил и вновь обрел смысл жизни: все предыдущие годы жил, сам не понимая зачем. Маленькая Ло олицетворила для него потерянный рай.
Несмотря на запретность этого «рая»?
Да, рай, который одновременно — ад. Лолита — это еще и Кармен, символ непокорной женственности. Образ Лолиты двойственный — взрывоопасная смесь невинности и сексуальности. В первом акте оперы она — хулиганка, живущая по принципу «захотела — сделала». Но уже во втором акте героиня резко взрослеет, после переворота в судьбе полностью меняется и тембр голоса: возникает оттенок грусти, даже драматизма. Но измученной жертвой я себя не чувствовала. Режиссер просила показать, что Лолита — сильная, не сломленная девушка.
Как вы оказались в Мариинском театре?
Меня пригласили на маленькую роль горничной Маши в «Пиковой даме». На то время я уже успела дебютировать в этой опере под управлением Мариса Янсонса в Мюнхене и Люксембурге, исполнив Прилепу. А потом началась подготовка к «Рождественской сказке», в состав которой меня включила концертмейстер Ирина Юрьевна Соболева. Тогда-то Родион Константинович и выбрал меня на главную роль Замарашки.
После вы спели и в других операх Родиона Щедрина. Вас можно считать щедринской певицей по аналогии с моцартовскими и вагнеровскими?
Не уверена, что существует какой-то бокс щедринских певиц, как есть вердиевские, например. Но если так, то я только рада быть «щедринской». Это ведь прекрасно, когда великий композитор приглашает тебя исполнять главные партии в своих операх и верит в тебя, давая возможность спеть на прославленной сцене в наше сложное время, когда вокруг — огромная конкуренция. Я благодарна Родиону Константиновичу за то, что именно с его репертуара началось мое пение, позволяющее не давить на голос, не кричать, а петь очень естественно. Многие считают, что голосок мой «какой-то маленький». Но именно пиано позволяет мне сохранять голос не в разболтанной форме. Как говорил мне сам Щедрин, он услышал, что в моем голосе есть то, чего нет у других, и я умею делать то, что другим не дано.
Если вы начали в Мариинском с роли Замарашки, то Анна Нетребко, как вы, наверное, очень хорошо знаете, начинала свое восхождение на Олимп с роли уборщицы зрительских фойе там же. Видится в этом какая-то парадоксальная рифма.
Да, что-то в этом есть. Я действительно приехала в Петербург, для того чтобы попасть к педагогу по вокалу, которая научила петь (именно такой глагол, а какой же еще?!) Анну Нетребко — к Тамаре Дмитриевне Новиченко. Когда я впервые услышала Анну, у меня был шок. Я не понимала, как можно одновременно и так хорошо петь, и быть такой красивой. Я задалась целью срочно узнать, у кого она училась в России. Профессор Петербургской консерватории Новиченко приняла меня, позанималась и вынесла вердикт: пока что пение — детский лепет на лужайке. «Если вы думаете, что будете петь как Аня Нетребко только потому, что она училась у меня, то ошибаетесь. Нетребко — это Нетребко, а вы — это вы». Сказала об этом честно, потому что очень прямой человек.
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Кардиган и юбка Sandro (Au Pont Rouge), кейп Burberry, блуза с бантом Celine, перчатки и сапоги Gucci, оправа Dior, сумка Ratio et Motus (все — ДЛТ), серьги TOUS.
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Автор костюмов к опере «Лолита» — Наталия Китамикадо
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Автор костюмов к опере «Лолита» — Наталия Китамикадо
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Автор костюмов к опере «Лолита» — Наталия Китамикадо
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Автор костюмов к опере «Лолита» — Наталия Китамикадо
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Автор костюмов к опере «Лолита» — Наталия Китамикадо
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Автор костюмов к опере «Лолита» — Наталия Китамикадо
И как вы нашлись с ответом?
Я ответила, что только с ней готова заниматься и меняться, и что мне необходима основательная вокальная школа. Я начала посещать ее уроки, записывать все, о чем говорила профессор, внимательно слушать ее учениц. Потом поступила на подкурс к Марине Шагуч, ученице Тамары Дмитриевны. У меня есть свойство — добиваться поставленной цели. В конце концов, через полтора года я добилась своего. Мне помогли Ирина Петровна Богачева, Николай Петрович Охотников и другие педагоги консерваторской кафедры, убедив Тамару Дмитриевну, что я «подаю надежды», что у меня есть потенциал.
Вы рассматривали для себя другие варианты, кроме карьеры оперной певицы?
Если вы спросите, не тянуло ли меня в эстраду, ответ будет отрицательный. Я больше подумывала об актерском мастерстве и даже собиралась поступать в Школу-студию МХАТ на курс к Олегу Табакову, занималась с педагогом по сценической речи, готовила монолог Эллочки-людоедки. Но мне было всего пятнадцать лет, надо было еще закончить школу. Терпения категорически не хватало, хотелось себя проявить. И, вероятно, в одночасье я перегорела актерством. И вот однажды я включила телевизор и услышала, как поет Нетребко… Да… Я поняла, что если бы и хотела петь, то только так. Стала слушать Марию Каллас, Лучано Паваротти и влюбилась в оперу бесповоротно. Постепенно поняла, что опера — синтетический жанр искусства, в котором соединено буквально все, это богатейший кладезь.
Сегодня почти все оперные певцы продолжают смотреть в сторону Европы, когда задумываются о развитии карьеры. И вы туда же?
Общение с разной публикой расширяет горизонты, вдохновляет — однажды я исполняла в Сент-Луисе «Колокола» Рахманинова под управлением финского маэстро Ханну Линту, и это подарило мне энергию на движение в новом направлении. А в Лос-Анджелесе я побывала в доме, где жил Рахманинов. Я мечтаю, чтобы наша «Лолита» покорила и российских слушателей, и мировые сцены. И меня бесконечно тянет в Метрополитен-опера — и намерения мои насчет Метрополитен очень серьезны, это не шутки и не заоблачные мечты. Я уверена, что скоро все получится, и я спою вместе с Анной Нетребко.
Петербургская премьера оперы «Лолита» 13, 15 и 24 февраля. Дирижировать будет лично маэстро Гергиев.
Текст: Владимир Дудин
Фото: Рита Смагина
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Кристина Анашкина
Визаж и волосы: Алена Кондратьева
Свет: Skypoint
Благодарим пресс-службу Санкт-Петербургского государственного университета и администрацию музея В.В. Набокова за помощь в проведении съемки
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