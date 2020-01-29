В спектакле «Я жила», созданном в партнерстве с Домом культуры Льва Лурье, использованы фрагменты блокадных дневников Ольги Берггольц, выступление в эфире ленинградского радио от 18 января 1943 года и стихотворения «Светофор» и «Я никогда героем не была». Режиссерами постановки выступили Михаил Зыгарь и Алексей Киселев, автором текста — Валерий Панюшкин, музыки — Леонид Андрулайтис. Исследовать пространство города помогала краевед Софья Лурье, а главные голоса спектакля озвучили Елизавета Боярская и Иван Николаев.

Запуск спектакля «Я жила» в рамках «Мобильного Художественного театра» состоялся 27 января — в день 76-ой годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Уже сейчас его можно пройти и услышать через специальное приложение, доступное для iOS и Android. Официально представят постановку 2 февраля в 14:00 на Рубинштейна, 7. В финальной точке маршрута, Доме Радио на Малой Садовой, 2 после окончания спектакля пройдет его обсуждение вместе с Елизаветой Боярской, дирижером Теодором Курентзисом, автором постановки Валерием Панюшкиным и режиссером Михаилом Зыгарем.

Напомним, студия Future History писателя Михаила Зыгаря и журналиста Карена Шаиняна запустила приложение «Мобильный Художественный театр» в июне 2019 года. Сервис позволяет просматривать спектакли в режиме онлайн — например, «Мастера и Маргариту» с Леонидом Парфеновым, Ингеборгой Дапкунайте и Евгением Стычкиным или «1000 шагов» режиссера Кирилла Серебренникова. Ранее Future History также объявила о запуске проекта 1939live. В формате онлайн-проекта и документального сериала 1939live расскажет о периоде перед началом Второй Мировой войны, а также первом месяце после — глазами польских, немецких, английских, французских и русских героев.