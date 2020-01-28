Фестиваль Анатолия Васильева и «Ночной писатель» Яна Фабра: в Фанерном театре БДТ стартует второй сезон программы современного искусства

В рамках программы второго сезона в БДТ пройдет фестиваль Анатолия Васильева. Так, 31 января на второй сцене БДТ в Каменноостровском театре состоится петербургская премьера спектакля «Старик и море» по одноименному произведению Эрнеста Хемингуэя с Аллой Демидовой в главной роли. 2 февраля в зрительском фойе БДТ на Фонтанке историк театра Наталья Исаева проведет лекцию «Плотность формы и энергия духа: Ребро на столе». А3 февраля на Основной сцене пройдет творческая встреча с Васильевым и показ его неигрового фильма «Осел».

Также в рамках второго сезона петербургскому зрителю вновь покажут спектакль «Ночной писатель», основанный на дневниках и театральных текстах Яна Фабра. Главную роль в первой репертуарной режиссерской работе Фабра в России, поставленной для Фанерного театра БДТ, сыграет артист Андрей Феськов. В завершение Фестиваля Анатолия Васильева в Фанерном театре пройдут показы спектаклей московского театра «Тень» и Ильи Эпельбаума — «Театр воображения. Антология №1» и «Апокалипсис».

Второй сезон программы современного искусства в Фанерном театре БДТ пройдет с 27 января по 15 февраля 2020 года. Подробности программы можно посмотреть здесь.

Напомним, Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова завершил празднование своего 100-летия программой современного искусства. В ноябре 2019 года в Фанерном театре Александра Шишкина-Хокусая, Андрея Могучего и Андрея Воронова показали работы американского художника Билла Виолы, прозвучали произведения Бориса Филановского, а также прошел фестиваль Love is the Power Supreme («Любовь — высшая сила») Яна Фабра.